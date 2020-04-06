 Боєць 93-ї бригади про український бронеавтомобіль "Новатор": "В умовах, коли асфальту, доріг немає і грязюки по саме нікуди - дуже надійна і сучасна". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, надійність розробки конструкторів з "Української бронетехніки" бійці перевіряють у дуже складних бойових умовах.
"Кілометраж і ті умови, в які машина потрапила - як ви бачите, асфальту у нас немає, грязюки по саме нікуди - вона впевнено почувається. Автомобіль - сучасного класу. Ось цей колишній стиль "ХайТак "- він вже повинен канути в лету, закінчитися. У машині абсолютно все - сучасні системи. Тому з точки зору експлуатації, запуску двигуна, морозів та іншого - жодних проблем не виникало. Вже не кажучи про те, що комфорт і безпека екіпажу - абсолютно на іншому рівні. Тобто почуваєшся на озброєнні, яке відповідає сучасним реаліям", - говорить командир протитанкового дивізіону 93-ї окремої механізованої бригади "Серафим".
У 93-ій бригаді бронеавтомобіль перетворили у винищувач танків - на даху встановили універсальний кронштейн, на який можна ставити хоч ракетний комплекс, хоч гранатомети (АГС або СПГ), хоч кулемет. Додатково "Новатор" може транспортувати розрахунок з іще однією пусковою ракетною установкою. Час на десантування та підготовку системи для вогню - 35 секунд, зазначає командир. Кузов машини вміщує до 18 протитанкових ракет.
Kirill Rodnoi@kirillrodnoi
Министерство обороны РФ сообщило, что ещё двадцать итальянских туалета намыты до блеска
Шасси от Ford F-550 и двигаетель 6,7-литровый турбодизельный тоже Ford. Расход около 30 литров дизеля на 100 км.
Тільки замість цих машин поставили програму купівлі значно дорожчіх і важчіх "Козак"ів!!!
Слава Україні!
Ты хде чмошник?
Без тебя, барана, тема заглохла...
Иксперд гриценковский, хде ты мудило?
Козирна автівка це "Новатор", всюдехідний, низький профіль, велика потужність, база Форда, для ЗСУ кращої машини немає.
газетка за 8 декабря 2004-го