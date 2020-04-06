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 Боєць 93-ї бригади про український бронеавтомобіль "Новатор": "В умовах, коли асфальту, доріг немає і грязюки по саме нікуди - дуже надійна і сучасна". ВIДЕО

Український бронеавтомобіль "Новатор" вже активно використовується в підрозділах ЗСУ, Нацгвардії і демонструє свої надійні технічні характеристики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, надійність розробки конструкторів з "Української бронетехніки" бійці перевіряють у дуже складних бойових умовах.

"Кілометраж і ті умови, в які машина потрапила - як ви бачите, асфальту у нас немає, грязюки по саме нікуди - вона впевнено почувається. Автомобіль - сучасного класу. Ось цей колишній стиль "ХайТак "- він вже повинен канути в лету, закінчитися. У машині абсолютно все - сучасні системи. Тому з точки зору експлуатації, запуску двигуна, морозів та іншого - жодних проблем не виникало. Вже не кажучи про те, що комфорт і безпека екіпажу - абсолютно на іншому рівні. Тобто почуваєшся на озброєнні, яке відповідає сучасним реаліям", - говорить командир протитанкового дивізіону 93-ї окремої механізованої бригади "Серафим".

У 93-ій бригаді бронеавтомобіль перетворили у винищувач танків - на даху встановили універсальний кронштейн, на який можна ставити хоч ракетний комплекс, хоч гранатомети (АГС або СПГ), хоч кулемет. Додатково "Новатор" може транспортувати розрахунок з іще однією пусковою ракетною установкою. Час на десантування та підготовку системи для вогню - 35 секунд, зазначає командир. Кузов машини вміщує до 18 протитанкових ракет.

Читайте також: Міноборони отримало партію новітніх броньованих автомобілей підвищеної прохідності "Новатор". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187129
 
 
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Kavkaz Center ретвитнул(а)
Боец 93-й бригады об украинском бронеавтомобиле "Новатор": "В условиях, когда асфальта, дорог нет и грязи выше крыше - очень надежна и современна" - Цензор.НЕТ 912

Kirill Rodnoi@kirillrodnoi

Министерство обороны РФ сообщило, что ещё двадцать итальянских туалета намыты до блеска
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На хороші новини вже й не знаєш, шо сказати )))
Слава Україні!
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Хоть одна новость без вируса и намордников..... А кстати, где Аваковские псы? Ребята без намордников......
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Kavkaz Center ретвитнул(а)
Боец 93-й бригады об украинском бронеавтомобиле "Новатор": "В условиях, когда асфальта, дорог нет и грязи выше крыше - очень надежна и современна" - Цензор.НЕТ 912

Kirill Rodnoi@kirillrodnoi

Министерство обороны РФ сообщило, что ещё двадцать итальянских туалета намыты до блеска
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Новатор не є військовим бронеавтомобілем, він не має військового багатопаливного двигуна, він не має військової системи централізованого контролю тиску в шинах та підкачки, на Новаторі немає окремого акумулятора та генератора (системи безперебійного живлення) для бойових систем РЕБ, розвідки, ПТРК, зв'язку, Новатор не має військової незалежної підвіски всіх коліс, для отримання дійсно високих ходових якостей на бездоріжжі, підвіска Новатора не є керованою - машина не змінює дорожний просвіт і не змінює жорсткість підвіски в залежності від умов пересування та швидкості і по суті стрибає на кочках як військовий УАЗ-козел, Новатор не розроблявся як шасі під різноманітні бойові системи - немає можливості обладнати місця для операторів РЕБ, ПТРК, БПЛА, зв'язківців, командирів. Якщо є в ЗСУ щось абсолютно безглузде так це Новатор і ще катер МБАК Гюрза-М! Купа дверей Новатора не дозволяє навісити по бокам протикумулятивні екрани, що робить його вразливим від РПГ та ПТРК, безглуздий кузов позаду забрав місце для задньої десантної апарелі. Новатор потрібно розрізати посередині і витягнути в довжину на 2 метри з перенесенням заднього мосту в кінець машини, щоб вибух під колесом не розривав бронекапсулу, заварити всі двері, зробити позаду десантну апарель і отримаємо Краз Шрек в меншому розмірі. Але Краз Шрек краще, бо він має краще бронювання і підкачку і військове шасі з більшими колесами. Навіть не знаю як можна врятувати проект Варти Новатор він у всьому поганий і невідповідний!
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Хоть одна новость без вируса и намордников..... А кстати, где Аваковские псы? Ребята без намордников......
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Та ладно а мотор там от чего стоит ,а коробка ? Кугуары с Тойоты собирали идиоты и цена получилась как 2 Тайоты ЛК
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Ахххахххаххха!!! В... 93-й... бригаде...немогу!!! Автомобиль превратили)) Это апофигоз. Этож в США и нормальных армиях автомобили проектируют под определенные задачи, нам это чуждо: как ни крути - все тачанка какаято самодельная выходит. А потом если что - производитель виноват.
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Ты думаешь, что бронемашину для армии можно сделать за цену Таврии?
Шасси от Ford F-550 и двигаетель 6,7-литровый турбодизельный тоже Ford. Расход около 30 литров дизеля на 100 км.
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да ладно 30л на 100км . нету там такого расхода
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Расход огромезный , камаз 4310 столько хавает а мсту б за собой тянет и не потеет.
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Тільки не повідомили хто виробляє цей броньований автомобіль.
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Статтю читати не пробував?: "надежность разработки конструкторов из "Украинской бронетехники""

Тільки замість цих машин поставили програму купівлі значно дорожчіх і важчіх "Козак"ів!!!
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Кто уже 1000 грн к пенсии получал ? Я только что получил пенсию но там никакой 1000 грн доплаты нет .Где ее получать ?
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Моїй мамі сьогодні, сказали, що невідомо коли вона пенсію отримає, Немає якихось списків. Яка тисяча?
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Тисяча усім пенсіонерам, хто має пенсію менше 5000 грн. Таке рішення прийняв зеуряд. Я нещодавно із Сільпо, де стали пристойно більші ціни. А ще ловлять по дорозі пенсіонерів!
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Дык еще же изменений в бюджет соответствующих не внесли Вам же сказали - после изменений в бюджет...
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На хороші новини вже й не знаєш, шо сказати )))
Слава Україні!
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При прочих равных любой предпочёл бы быть в танке, а противник чтобы в автомобиле.
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Смотря для чего. Смываться и шакалить лучше на автомобиле.
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изделие от убийцы пашинского. Бронеавтомобиль(должен останавливать пули) с ТЕНТОМ!
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То для грузов, а не людей. Это ж шасси от пикапа F-550!
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Еще можно миномет и град сверху было, прям там, в бригаде, приварганить)) Чё)) У нас каждый сам себе и конструктор и всё...
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Не пойму, чем сей броневичёк лучше БРДМ коих досталось Украине от совка точно пара тысяч? Просто поставить вместо башенки с КПВТ современный боевой модуль и воюй!
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Кстати, а вы в БРДМ внутри сидели? Сверхстесненные объемы советской техники плюс при ядерке но огромный минус в бд малой интенсивности.
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У БРДМ-2 для его экипажа ( 4-е чел)нормальный объем.Плюс повышенная проходимость за счет доп.колес( от Ан-2)и автоподкачки шин.Запас хода не слабый и вооружение не хилое.Имеет водомет и неплохой запас плавучести.В минусе край неудобное размещение люков для посадки и высадки экипажа.Так,что не надо им особо пренебрегать.
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Вопрос - вы в нем сидели или нет? Вы загружали-выгружали из него хоть что нибудь?
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Сидел в БРДМ, всё там нормально с объёмом для экипажа, пожелал бы только двори сбоку ещё или люки т.к. в два верхних в боевой обстановке эвакуироваться затруднительно под огнём. Изначально не было как пологаю чтоб не быдо проблем с плавучестью
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Профіль високий, добре видно здалеку, а з баштою - модулем то буде як слон у зарослях Боєць 93-ї бригади про український бронеавтомобіль "Новатор": "В умовах, коли асфальту, доріг немає і бруд вище даху - дуже надійна і сучасна" - Цензор.НЕТ 1101
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Уже не за горами из-за бугра слышен громкий цокот копыт "главного эксперта ЦН" по всем вопросам, укушенного в мозг гриценко, Igorя L !!!
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Все верно, чем ремонтировать дороги, лучше сделать бронеавтомобиль.
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е..ть, ты вообще чучело, смотрело или читало, о чем речь? Или тебе на фронте, сначала нужно запустить бригаду с асфальтоукладчиком, шоссе построить, а потом уже по ней пусть войска наступают?
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ты бы лучше помолчало бы. довелось мне по вашим дорогам недавно поездить, там надо не бронеавтомобиль кое где,а вездеход.
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да да, джип это как раз наступательная техника, может на него и минный трал с самоокапывателем зафигачить шоб сразу как в песне- по небу сиська большая летела , это погибла вожатая Стелла.
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Для утилізації кацапсячої зарази нічого не жалко. Нехай хлопці утилізують мразоту. Слава Героям, Слава Україні!!!
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До речі з шести учорашніх недибитків під Маріуполем сьогодні двоє здохли.
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писдеть не мешки ворочать..можно и на танке застрять если грязь метра 2...
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никто не видел igor L? неужели бравого грыцябота скосило короной...
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Не худший он на сайте человек, явно лучше портновых с дубинскими.
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Больше таких надо.респект разрабам!
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І на яких ідіотів ця лапша розрахована ? Истрєбітєль танков . Це так круто . Наступним піде "Козак" за ціною золота по вазі .
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Лаптеногий Игорок L.....
Ты хде чмошник?
Без тебя, барана, тема заглохла...
Иксперд гриценковский, хде ты мудило?
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Нормах, он похожи на американские забыл как их, те на что меняют Хамеры
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иксперди... про вірус вже втомились писати,зараз техніку починаете розбирати. Може ролик и десь позитивний ,але там люди без вас розберуться що добре а що ні. Розслабтесь, ідіть попийте кефіру.
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Ех....і мені б таких ....хоч якесь прояснення було б, і люди потягнулись.
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Нифига, зил 13пэрвый тобi , черговый тягач и пожарка по совмiстiтельству.
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Украинский бронеавтомобиль "Новатор" уже активно используется в подразделениях ВСУ, Нацгвардии и демонстрирует свои надежные технические характеристики. Источник: https://censor.net.ua/v3187129

Козирна автівка це "Новатор", всюдехідний, низький профіль, велика потужність, база Форда, для ЗСУ кращої машини немає.
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Этот ББМ стоит 7 лямов гривен , это грубо 250 штук баксов . БМП-1 после капремонта у наших западных соседей мы покупаем по 100 штук . У нас сей час не те времена , что бы бабки тратить на дорогую и не особо эффективную технику , по сравнению с теми же бехами .Лично я за 4 года на этой войне понял , что лучшая техника для транспортировки ЛС это МТЛБ или моталыга как ее все называют , но вот какого то хрена разработать ее аналог даже не пытался не кто , куда ж проще взять готовую ходовую с движком и обвешать ее броней , а потом продать за дурные бабки с хорошим откатом.
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По нашим дорогам тільки на "Новаторі" і їздити...
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