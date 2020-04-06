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 Боєць 93-ї бригади про український бронеавтомобіль "Новатор": "В умовах, коли асфальту, доріг немає і бруд вище даху - дуже надійна і сучасна". ВIДЕО

Український бронеавтомобіль "Новатор" вже активно використовується в підрозділах ЗСУ, Нацгвардії і демонструє свої надійні технічні характеристики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, надійність розробки конструкторів з "Української бронетехніки" бійці перевіряють у дуже складних бойових умовах.

"Кілометраж і ті умови, в які машина потрапила - як ви бачите, асфальту у нас немає, бруду хоч греблю гати - вона себе впевнено почуває. Автомобіль - сучасного класу. Ось цей колишній стиль "ХайТак "- він вже повинен канути в лету, закінчитися. У машині абсолютно все - сучасні системи. Тому з точки зору експлуатації, запуску двигуна, морозів та іншого - жодних проблем не виникало. Вже не кажучи про те, що комфорт і безпека екіпажу - абсолютно на іншому рівні. Тобто відчуваєш себе на озброєнні, яке відповідає сучасним реаліям", - говорить командир протитанкового дивізіону 93-ї окремої механізованої бригади "Серафим".

У 93-ій бригаді бронеавтомобіль перетворили у винищувач танків - на даху встановили універсальний кронштейн, на який можна ставити хоч ракетний комплекс, хоч гранатомети (АГС або СПГ), хоч кулемет. Додатково "Новатор" може транспортувати розрахунок з іще однією пусковою ракетною установкою. Час на десантування та підготовку системи для вогню - 35 секунд, зазначає командир. Кузов машини вміщує до 18 протитанкових ракет.

Читайте також: Міноборони отримало партію новітніх броньованих автомобілей підвищеної прохідності "Новатор". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187129
 
   
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Kavkaz Center ретвитнул(а)
Боец 93-й бригады об украинском бронеавтомобиле "Новатор": "В условиях, когда асфальта, дорог нет и грязи выше крыше - очень надежна и современна" - Цензор.НЕТ 912

Kirill Rodnoi@kirillrodnoi

Министерство обороны РФ сообщило, что ещё двадцать итальянских туалета намыты до блеска
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На хороші новини вже й не знаєш, шо сказати )))
Слава Україні!
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Хоть одна новость без вируса и намордников..... А кстати, где Аваковские псы? Ребята без намордников......
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Kavkaz Center ретвитнул(а)
Боец 93-й бригады об украинском бронеавтомобиле "Новатор": "В условиях, когда асфальта, дорог нет и грязи выше крыше - очень надежна и современна" - Цензор.НЕТ 912

Kirill Rodnoi@kirillrodnoi

Министерство обороны РФ сообщило, что ещё двадцать итальянских туалета намыты до блеска
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Хоть одна новость без вируса и намордников..... А кстати, где Аваковские псы? Ребята без намордников......
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Та ладно а мотор там от чего стоит ,а коробка ? Кугуары с Тойоты собирали идиоты и цена получилась как 2 Тайоты ЛК
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Ахххахххаххха!!! В... 93-й... бригаде...немогу!!! Автомобиль превратили)) Это апофигоз. Этож в США и нормальных армиях автомобили проектируют под определенные задачи, нам это чуждо: как ни крути - все тачанка какаято самодельная выходит. А потом если что - производитель виноват.
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Ты думаешь, что бронемашину для армии можно сделать за цену Таврии?
Шасси от Ford F-550 и двигаетель 6,7-литровый турбодизельный тоже Ford. Расход около 30 литров дизеля на 100 км.
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Тільки не повідомили хто виробляє цей броньований автомобіль.
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Кто уже 1000 грн к пенсии получал ? Я только что получил пенсию но там никакой 1000 грн доплаты нет .Где ее получать ?
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Моїй мамі сьогодні, сказали, що невідомо коли вона пенсію отримає, Немає якихось списків. Яка тисяча?
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Тисяча усім пенсіонерам, хто має пенсію менше 5000 грн. Таке рішення прийняв зеуряд. Я нещодавно із Сільпо, де стали пристойно більші ціни. А ще ловлять по дорозі пенсіонерів!
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Дык еще же изменений в бюджет соответствующих не внесли Вам же сказали - после изменений в бюджет...
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На хороші новини вже й не знаєш, шо сказати )))
Слава Україні!
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При прочих равных любой предпочёл бы быть в танке, а противник чтобы в автомобиле.
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Смотря для чего. Смываться и шакалить лучше на автомобиле.
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изделие от убийцы пашинского. Бронеавтомобиль(должен останавливать пули) с ТЕНТОМ!
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То для грузов, а не людей. Это ж шасси от пикапа F-550!
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Еще можно миномет и град сверху было, прям там, в бригаде, приварганить)) Чё)) У нас каждый сам себе и конструктор и всё...
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Не пойму, чем сей броневичёк лучше БРДМ коих досталось Украине от совка точно пара тысяч? Просто поставить вместо башенки с КПВТ современный боевой модуль и воюй!
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Кстати, а вы в БРДМ внутри сидели? Сверхстесненные объемы советской техники плюс при ядерке но огромный минус в бд малой интенсивности.
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Уже не за горами из-за бугра слышен громкий цокот копыт "главного эксперта ЦН" по всем вопросам, укушенного в мозг гриценко, Igorя L !!!
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Все верно, чем ремонтировать дороги, лучше сделать бронеавтомобиль.
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е..ть, ты вообще чучело, смотрело или читало, о чем речь? Или тебе на фронте, сначала нужно запустить бригаду с асфальтоукладчиком, шоссе построить, а потом уже по ней пусть войска наступают?
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ты бы лучше помолчало бы. довелось мне по вашим дорогам недавно поездить, там надо не бронеавтомобиль кое где,а вездеход.
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Для утилізації кацапсячої зарази нічого не жалко. Нехай хлопці утилізують мразоту. Слава Героям, Слава Україні!!!
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До речі з шести учорашніх недибитків під Маріуполем сьогодні двоє здохли.
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писдеть не мешки ворочать..можно и на танке застрять если грязь метра 2...
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никто не видел igor L? неужели бравого грыцябота скосило короной...
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Больше таких надо.респект разрабам!
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