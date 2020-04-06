 13 медиків захворіли на коронавірус на Кіровоградщині, - ОДА. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова Кіровоградської ОДА Олександр Балонь.
"Стан 15 осіб середньої тяжкості, у 19 - легкий перебіг хвороби, у шести - важкий перебіг хвороби. Але жоден з них не перебуває на примусовій вентиляції легенів", - зазначив голова ОДА.
За його словами, серед хворих є 13 медиків - лікарі, медсестри і санітарки.
"У них були контакти з хворими, в зв'язку з чим і захворіли ще до того, як було відомо, що хворі на пневмонію водночас хворіли і коронавірусною інфекцією", - заявив Балонь.
Глава ОДА зазначив, що лікарі перебувають на самоізоляції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Тернопільській області у 44 медичні працівники підтвердили захворювання на COVID-19.
ааа... Держстату (государству) было настолько ПОФИГ, что в 2019 году даже не считал умерших от гриппа и ОРЗ, хотя в 2018 насчитал таковых аж 13000 человек...
в Италии было бы в несколько раз меньше "умерших от коронавируса", если бы туда не записывали всех подряд
вот, кстати, сравнительная статистика, говорящая о том,что в первые недели 2018 года по всей Европе была смертность заметно выше, чем сейчас на "пике эпидемии"
https://off-guardian.org/2020/03/30/covid19-yet-to-impact-europes-overall-mortality/
Вы что-то об этом в новостях слышали?
Или сейчас в Италии всех умерших приписывают к атипичной пневмонии?
Напомню, что умирают не от вируса, а от пневмонии, которая является осложнением от ковид19
вот, например, 24 марта подобный протокол был принят в США
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf
после чего там резко начала расти смертность от коронавируса
хотя при этом есть факты. что из Бергамо везут больных в Германию, хотя рядом в Вероне 2/3 палат интенсивной терапии пусты
в Испании и Франции никаких переполненных больниц нет
факт остается фактом, я тебе привел ссылку на офицbальный сайт CDC, надеюсь, не надо разжевывать, что это такое
не в Италии отдельной или какой-то стране дело, это ведь афера мирового масштаба
но если знать историю ВООЗ, как она уже ранее фальсифицировала эпидемии САРС в 2003 и свиного гриппа в 2009/10, то ничего удивительного увидеть в этой движухе не получится
и, кстати, необязательно быть профессором математики, чтобы сложить 2+2
Это же надо быть таким идиотом...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97
смертність - 10,19 ‰ (2015)
61855000*0,01019/365=630302/365=1726 человек в сутки
По состоянии на 22.00 в Украине 1320 случаев COVID-19.
МОЗ сообщает что это заслуга тотального карантина и что уже через неделю он будет полностью снят.
хвороба ще може спалахнути
тим більше, в країну знову заїхали "туристи", тобто чекати ще три тижні.
Нашим медикам сейчас лучше в Италию ехать, чем в Украине быть. Там больше шансов, что их вылечат.
Печально все. Являемся страной где тесты почти не делаем - живем и боремся с эпидемией в слепую.
Зато за плавающим "нарушителем" по 20 полицейских бегает(((
Поховання і кремація тіла здійснюється у щільно закритій труні. Під час поховання дозволяється перебувати одночасно в приміщенні не більше 1 особи на 10 квадратних метрів. Обов'язково має бути забезпечена відстань не менше 1,5 метри між особами. Органи місцевого самоврядування, утворені ними спеціалізовані комунальні підприємства здійснюють облік осіб, які були присутні під час поховання із зазначенням дати і часу перебування, прізвища, ім'я та по-батькові, адреси проживання, контактних номерів телефонів.
https://dozor.kr.ua/post/golovnij-sanitarnij-likar-kirovogradschini-poyasnila-pravila-pohovannya-lyudej-yaki-pomerli-vid-koronavirusu-13831.html