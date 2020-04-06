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 13 медиків захворіли на коронавірус на Кіровоградщині, - ОДА. ВIДЕО

Станом на 14:00 6 квітня на Кіровоградщині лабораторним методом зареєстрований 41 випадок захворювання на коронавірус, з яких один летальний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова Кіровоградської ОДА Олександр Балонь.

"Стан 15 осіб середньої тяжкості, у 19 - легкий перебіг хвороби, у шести - важкий перебіг хвороби. Але жоден з них не перебуває на примусовій вентиляції легенів", - зазначив голова ОДА.

За його словами, серед хворих є 13 медиків - лікарі, медсестри і санітарки.

"У них були контакти з хворими, в зв'язку з чим і захворіли ще до того, як було відомо, що хворі на пневмонію водночас хворіли і коронавірусною інфекцією", - заявив Балонь.

Читайте також: 44 медики захворіли на коронавірус на Тернопільщині, 35 із них - у Монастириському районі

Глава ОДА зазначив, що лікарі перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Тернопільській області у 44 медичні працівники підтвердили захворювання на COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187105
 
 
 Топ коментарі
 
сообщите также о показателях за прошлый год, иначе не с чем сравнивать
ааа... Держстату (государству) было настолько ПОФИГ, что в 2019 году даже не считал умерших от гриппа и ОРЗ, хотя в 2018 насчитал таковых аж 13000 человек...
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Вчера наблюдал картину: компания из 8 чел жарят шашлыки в парке. Ясное дело, все без масок. И поймал себя на мысли, что не желаю этим ушлепкам ничего хорошего. Не разубеждайте их. Они того не стоят.
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сообщите также о показателях за прошлый год, иначе не с чем сравнивать
ааа... Держстату (государству) было настолько ПОФИГ, что в 2019 году даже не считал умерших от гриппа и ОРЗ, хотя в 2018 насчитал таковых аж 13000 человек...
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13 тыс это за год или за пару недель как в Италии при жестком карантине?
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за год, а точнее, если логически мыслить, в основном за сезон (с декабря по апрель)
в Италии было бы в несколько раз меньше "умерших от коронавируса", если бы туда не записывали всех подряд
вот, кстати, сравнительная статистика, говорящая о том,что в первые недели 2018 года по всей Европе была смертность заметно выше, чем сейчас на "пике эпидемии"
https://off-guardian.org/2020/03/30/covid19-yet-to-impact-europes-overall-mortality/

Вы что-то об этом в новостях слышали?
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А раньше надо было столько аппаратов ИВЛ?
Или сейчас в Италии всех умерших приписывают к атипичной пневмонии?
Напомню, что умирают не от вируса, а от пневмонии, которая является осложнением от ковид19
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по всему миру врачам раздали протоколы, в соответствии с которыми умершему можно выставить причину смерти "коронавирус", если он просто перед смертью кашлянул, даже не делая тест
вот, например, 24 марта подобный протокол был принят в США
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf

после чего там резко начала расти смертность от коронавируса
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Ну наверное переполненные клиники в этом «сезоне» в Италии, Испании и скоро Франции точно не от короновируса, они ж тесты не делают ещё при жизни, даже тяжелым больным, то зачем делать после смерти, когда оказывается врачам по всему миру теперь можно от балды ставить чем болел больной.
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в Италии проблемы были с палатами интенсивной терапии и в начале 2018 года, когда бушевал грипп, в частности и поэтому тогда умерло 20000 человек за 2 месяца
хотя при этом есть факты. что из Бергамо везут больных в Германию, хотя рядом в Вероне 2/3 палат интенсивной терапии пусты
в Испании и Франции никаких переполненных больниц нет
факт остается фактом, я тебе привел ссылку на офицbальный сайт CDC, надеюсь, не надо разжевывать, что это такое
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Та я понял, проблем с короновтрусом нет, просто итальянцы решили всех развести.
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я такое, где-то писал? итальянским врачам, как и все остальным выдали протоколы, тесты, хлорокин, ИВЛ и дальше по списку, и они делают свою работу
не в Италии отдельной или какой-то стране дело, это ведь афера мирового масштаба
но если знать историю ВООЗ, как она уже ранее фальсифицировала эпидемии САРС в 2003 и свиного гриппа в 2009/10, то ничего удивительного увидеть в этой движухе не получится
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Кстати в Рашке ещё не пользуются этим протоколом?
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понятия не имею, разузнай, если тебя это волнует
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Ну просто ты такой подготовленный, прям, как в Ольгино раскладки пошли.
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так и "эпидемия" уже не один месяц идет
и, кстати, необязательно быть профессором математики, чтобы сложить 2+2
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Странно как. Раньше смертность в Италии была 800 человек в сутки, и так было годами, а сейчас вдвое больше. Так каким образом "приписывается" статистика? Откуда дополнительные трупы в таких количествах?
Это же надо быть таким идиотом...
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когда это была смертность в Италии 800 человек в сутки?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97

смертність - 10,19 ‰ (2015)

61855000*0,01019/365=630302/365=1726 человек в сутки
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Вчера наблюдал картину: компания из 8 чел жарят шашлыки в парке. Ясное дело, все без масок. И поймал себя на мысли, что не желаю этим ушлепкам ничего хорошего. Не разубеждайте их. Они того не стоят.
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А бюджет Польши пополнился бы более чем на 60 тысяч долларов. Их бы оштрафовали всех до единого. На оплату штрафа дается 7 дней.
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З якого переляку до пліснявої нікчемності ти приплів Україну
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Сказано премьером, Аваковым, министром МОЗ, сан врачом - СИДЕТЬ ДОМА И НЕ ВЫСОВЫВАТЬСЯ. я сижу 3 недели дома. раз в неделю в 23,00 выхожу в супермаркет и запасаюсь хлебом. какого х...я шастать!!! На месте чиновников я предупредил бы только 1 раз и на след день проверил. Шастают дальше - отменил бы карантин вообще и договорился бы с крематорием - за каждого жмурика - процент мне. Наша страна - нация быдла и дебилов! и с каждым днем это метастазирует в геометрической прогрессии. Не знаю, есть ли еще в этой убогой стране человек, который ненавидит этот конченный, тупорылый народ сильнее чем я?Я очень хочу, чтоб у нас было в 3 раза сильнее, чем в Италии. Иначе - жопа. Дальше уже некуда.
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ППКС. Человечество должно понести кару. Пора.
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я понимаю, что жалко...но я не могу выносить дебилизм. и насчет 20%....я бы не был таким оптимистом...думаю...не больше 2%. посмотри вокруг, вспомни всех, кого знаешь..и пересчитай
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Занимайся своими человеческими делами - сажай репу.
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Животное саратовское, у меня репа не растет.
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Я не знаю, як Італія забезпечувала своїх громадян, і ні для кого не секрет, як це робить влада узеленських. У вас є можливість сидіти дома, у інших немає. Сьогодні моя мама бачила, як літні люди "отримували" пенсію. Якщо там був хоч один інфікований, ... Чому вони не сиділи дома, і не чекали поки принесуть? Можливо гроші скінчилися і їсти нічого? Не? То це винна Україна, чи влада
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Заяц, я не о тех, кому нужно. очень нужно. почитай новости сегодня-вчера. когда гоняют с площадок, парков, речек ....Это что - экстренная необходимость провоцировать судьбу и полицию??? таких нужно отстреливать, если они не понимают и не учатся на ошибках других стран. не стоит забывать в какой стране мы живем... это Титаник! у нас не построят за 6 дней больницу, у нас не сделают тесты всем. у нас никому их не делают. в аптеках нет даже перчаток. сам узнавал. о чем ты говоришь!!
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Инсайдерская информация.
По состоянии на 22.00 в Украине 1320 случаев COVID-19.
МОЗ сообщает что это заслуга тотального карантина и что уже через неделю он будет полностью снят.
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ранувато.
хвороба ще може спалахнути
тим більше, в країну знову заїхали "туристи", тобто чекати ще три тижні.
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Если брать инкубационный период от заражения до выраженной болезни это дней десять, то сейчас подтверждены в основном те кто заразился еще до тотального карантина.
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Якщо держава не забезпечить їх надійними засобами захисту, то буде повна ЖОПА - нікому буде лікувати хворих.
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На линии фронта первые сейчас медики, а государство им ничем почти не помогает...
Нашим медикам сейчас лучше в Италию ехать, чем в Украине быть. Там больше шансов, что их вылечат.
Печально все. Являемся страной где тесты почти не делаем - живем и боремся с эпидемией в слепую.
Зато за плавающим "нарушителем" по 20 полицейских бегает(((
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керівник облздрава вже під вартою? так ото ж...
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Головний санітарний лікар Кіровоградщини пояснила правила поховання людей, які померли від коронавірусу

Поховання і кремація тіла здійснюється у щільно закритій труні. Під час поховання дозволяється перебувати одночасно в приміщенні не більше 1 особи на 10 квадратних метрів. Обов'язково має бути забезпечена відстань не менше 1,5 метри між особами. Органи місцевого самоврядування, утворені ними спеціалізовані комунальні підприємства здійснюють облік осіб, які були присутні під час поховання із зазначенням дати і часу перебування, прізвища, ім'я та по-батькові, адреси проживання, контактних номерів телефонів.

https://dozor.kr.ua/post/golovnij-sanitarnij-likar-kirovogradschini-poyasnila-pravila-pohovannya-lyudej-yaki-pomerli-vid-koronavirusu-13831.html
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просто респиратор, халаты и очки без спец протокола как это потом снимать с предварительной наружной денацификацией (спец изолированные блоки и т.п) бесполезно (до жопы и насмарку) - у китайцев нужно учиться!
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