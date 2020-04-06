 13 медиків захворіли на коронавірус на Кіровоградщині, - ОДА. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова Кіровоградської ОДА Олександр Балонь.

"Стан 15 осіб середньої тяжкості, у 19 - легкий перебіг хвороби, у шести - важкий перебіг хвороби. Але жоден з них не перебуває на примусовій вентиляції легенів", - зазначив голова ОДА.

За його словами, серед хворих є 13 медиків - лікарі, медсестри і санітарки.

"У них були контакти з хворими, в зв'язку з чим і захворіли ще до того, як було відомо, що хворі на пневмонію водночас хворіли і коронавірусною інфекцією", - заявив Балонь.

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Глава ОДА зазначив, що лікарі перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Тернопільській області у 44 медичні працівники підтвердили захворювання на COVID-19.