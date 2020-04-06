 "Ви можете відійти, бо я маску збираюся зняти?" - у Києві поліція затримала чоловіка, який намагався вплав дістатися в закритий на карантин Гідропарк. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік подолав уплав одну з дніпровських проток і вийшов на піщаний берег Гідропарку, де його чекало близько десяти поліцейських. Чоловіка затримали і відвезли до поліцейського відділеня.

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