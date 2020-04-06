 "Ви можете відійти, бо я маску збираюся зняти?" - у Києві поліція затримала чоловіка, який намагався вплав дістатися в закритий на карантин Гідропарк. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік подолав уплав одну з дніпровських проток і вийшов на піщаний берег Гідропарку, де його чекало близько десяти поліцейських. Чоловіка затримали і відвезли до поліцейського відділеня.
Відео APnews
Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік подолав уплав одну з дніпровських проток і вийшов на піщаний берег Гідропарку, де його чекало близько десяти поліцейських. Чоловіка затримали і відвезли до поліцейського відділеня.
Відео APnews
http://SSMaker.ru/882d02bb/
Поточна редакція Постанови №211.
Жодних данних про зміни внесені Постановою №255 нема і публікацію такої постанови нема.
http://SSMaker.ru/d12a870f/
Проект закону, який скасовував обов'язкову публікацію на папері, відкликано 04.03.2020.
http://SSMaker.ru/e7d7bfe8/
Нема жодних даних що документ офіційно публікувався.
Складається цілком обгрунтоване враження, що його ніхто не публікував на паперовому носії. Скоріше за все щоб потім сказати, що такого не було і то просто неправільно зрозуміли.
Полицаи так-же все поголовно нарушают (на заднем плане они просто кучкуются без всякой необходимости).
Дальше можно не комментировать
ваши искрометные наблюдения не имею никакого отношения к закону, только к хайпу
в полицейский участокв дурдом.
Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти лише в межах Конституції.
Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти "лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами" конкретної держави. Що чорним по білому записано в частині другій статті 19 Конституції України, яку я і зацитував вище.
Здається, все гранично просто та зрозуміло. Суб'єкти владних повноважень можуть робити ТІЛЬКИ те, що їм дозволяють чи прямо приписують робити правові акти, а особи приватного права, не наділені владними повноваженнями, - все, що прямо не заборонено законом.
Конституція України, як правовий акт найвищої юридичної сили (т.зв. акт установчої влади), норми якого є нормами прямої дії (обидва приницпи закріплені в ст. 8 Основного Закону) містить невичерпний перелік прав і свобод людини і громадянина. Цьому присвячений цілий другий розділ Конституції, який може бути змінений тільки на референдумі. Стаття 22 Конституції України урочисто проголошує: "Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані", а ст. 64 уточнює: "Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України".
Конституція передбачає лише 2 (два) випадки універсального (тобто не конкретної особи, а необмеженого кола осіб) обмеження цих засадничих прав та свобод - запровадження надзвичайного або воєнного стану (ст. 64 Конституції). Рівно два. Але навіть за воєнного чи надвичайного стану не можуть бути обмежені "права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції".
Уряд своєю постановою від 2 квітня2020 р. № 255 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211" обмежив одразу низку фундаментальних прав, гарантованих Конституцією:
- право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції);
- право на свободу пересування (ст. 33 Конституції);
- право на свободу віросповідання (ст. 35 Конституції);
- право на мирні збори (ст. 39 Конституції);
- право на підприємницьку діяльність (ст. 42 Конституції);
- право на працю (ст. 43 Конституції);
- право на страйк (ст. 44 Конституції).
Зовсім невдовзі ми відчуємо (а деякі наші співгромадяни вже відчувають) обмеження та фактичне позбавлення права на медичну допомогу (ст. 49 Конституції), а медики - на безпечні та здорові умови праці (ст. 43 Конституції). Але обмеження та позбавлення цих прав не оформлятимуть жодним правовим актом. Тому повернемось до шедевральної постанови Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255).
Отже, Уряд своїм актом обмежив наші права і свободи, порядок і випадки обмеження яких чітко встановлені Конституцією. Повторюсь, цих випадків ЛИШЕ два: надзвичайний та воєнний стан, який вводить своїм указом Президент і затверджує своїм рішенням Верховна Рада.
Отже, постанова Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) - це відверте перевищення повноважень. Бо Кабінет Міністрів, згідно з Конституцією України, зобов'язаний вживати "заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина" (пункт 2 статті 116 Конституції України), але аж ніяк не свавільно обмежувати їх.
З правової точки зору дії Кабміну Денис Шмигаль порушують щонайменше дві статті Основного Закону (6-ту та 19-ту), а також містять склад злочину, передбачений ст. 365 Кримінального Кодексу України "Перевищення влади або службових повноважень". Конституційне право називає такий вихід державного органу за межі своїх повноважень узурпацією влади, і тому стаття 60 Основного закону звільняє від відповідальності тих, хто відмовляється підпорядковуватись незаконним наказам узурпатора: "Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази."
Посилання на статтю 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" в преамбулі постанови КМУ від (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) є нікчемним, оскільки норми законів не можуть суперечити прямим приписам Основного Закону: "Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй" (ст. 8 Конституції).
Отже, 6 квітня в країні завершиться заздалегідь оголошений державний перворот, коли неуповноважений орган державної влади обмежить наші фундаментальні права та свободи у непередбачений Конституцією спосіб, а "правоохоронні" органи почнуть застосовувати штрафні санкції за невиконання незаконних приписів.
Внесу ясність. Я не проти карантинних заходів - я всіляко за. Однак, коли ці заходи запроваджуються у відверто антиконституційний спосіб, я категорчично проти. Відносна свобода - це все, що залишилось в цій країні. Якщо ми обміняємо її та рештки права на примарний шанс вижити в умовах пандемії, вона може ніколи не повернутись на ці терени. Тоді ми остаточно перетворимось на бідну євразійську переферію. Злиденну і невільну.
Не думайте про власті звисока,
Не згадуйте ви всує про Авакова -
Бо пусто у Арсена в рюкзаках
І час набить їх дєнєжними знаками!
В міністєра Арсена свій резон,
Свои закони й бізнеси ігорниє -
Шо з лотерейок - сльози да позор,
А вілла італьянська - нєдостроєна!!!
А тут січас со штрафов піде дощ -
Сімнаццать тисяч с морди нарушітєля !
А єслі завтра знов в "Сільпо" пайдьош -
Двойной таріф за новоє собитіє!
Цей карантін - як воздуха глоток,
Прєступніков полно до спеки літньої -
Арсен Барісич чьотко помнить борг
І договір з ЗЄльоною "елітою"...
Шо дальше - карантіни на года?
А повєзьот - так даже на столєтія?...
От я не понімаю іногда -
Він шо, плять, вірить у своє бєзсмертіє???
Не думай-ТЕ про шини звисока,
Бо час настане - і тоді, навєрноє,
Не встигнеш навіть взяти рюкзака...
Залишилось вже лиш одно мгновєніє.
Мгновеніє...
06.04.2020
Там, на том берегу,
Было то, что забыть
Никогда не смогу.
Там, за быстрой рекой,
Что течёт по судьбе,
Своё сердце навек я оставил.
Своё сердце навек
Я оставил тебе,
Там, куда не найти переправы.
Мужику нужно дать как минимум медаль "За отвагу".
Но думаю история скоро не закончится,будет суд украинский потом Европейский суд по правам человека, и в конце концов с бюджета страны выплатят мужику компенсацию ,опять же за наш счет.Сколько еще эти имбмциллы будут издеваться над нами???
в знак протеста против законного ограничения его прав
операции наградить "Орденом за Мужество"
Почему я и объясняю - люди, карантин не нарушает Конституцию!