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Все про:Гідропарк (11) затримання (3138) карантин (2193) патрульна поліція (987)

 "Ви можете відійти, бо я маску збираюся зняти?" - у Києві поліція затримала чоловіка, який намагався вплав дістатися в закритий на карантин Гідропарк. ВIДЕО

Поліція затримала чоловіка, який вплав намагався потрапити в закритий для відвідувань на час карантину київський Гідропарк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік подолав уплав одну з дніпровських проток і вийшов на піщаний берег Гідропарку, де його чекало близько десяти поліцейських. Чоловіка затримали і відвезли до поліцейського відділеня.

Відео APnews

Також читайте: На двох затриманих у столичному Гідропарку складено адмінпротоколи за недотримання правил карантину, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187058
 
 
 Топ коментарі
 
Сколько нужно ментов Авакова, чтобы поймать одного моржа?

А они все неплохие зарплаты получают между прочим..., при нашем то бедном бюджете...

"Вы можете отойти, а то я маску собираюсь снять?", - в Киеве полиция задержала мужчину, пытавшегося вплавь добраться в закрытый на карантин Гидропарк - Цензор.НЕТ 7910
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ЭТО кадр дня ===== 13 бездельников за мои деньги....
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Молодец мужик! Мусора преступники нарушающие Конституцию Украины!
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******, не страна а дурдом, тупым ментам нехнер заняться? у государства дохера денег держать этих дармоедов которые ****** занимаются?
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Берите глобально - у народа дохера денег держать это государство, которое занимается ******.
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странно почему торпедный катер не вызвали
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Шесть лет назад мусора исполняли одни незаконные приказы, сейчас - другие.
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Не считается...вертолета не было во время задержания... "Вы можете отойти, а то я маску собираюсь снять?", - в Киеве полиция задержала мужчину, пытавшегося вплавь добраться в закрытый на карантин Гидропарк - Цензор.НЕТ 6495
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піста таких рожає в результаті насилля - в поліцію йдуть соціопати з садиськими нахилами і потребою в насиллі (гєни батьків - шлюх та ґвалтівників)
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ни одно существо не дало куртку согреться
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Какую куртку, утопить надо было прямо на месте гниду.
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о, а ти питаєш звідки беруця поліцаї - тобі туди -->
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В честь сміливого юнака і безстрашних мєнтяків,ставимо в нашому етері цей зажигатєльний хіт :Микола Ковальський - Гідропарк
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Как-то мало мусоров задерживают одного моржа, подкрепление бы надо вызвать, человек 40 не меньше!!
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поліцаї виконують не законну діяльність, а злочинно реалізують свої особисті садиські потреби та асоціальні нахили
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Вообще то мудак. Есть постановление Кабмина, плохое оно или хорошее, но оно принято. Нужно саблюдать и понимать что в Украине карантинные меры, чтоб не дать распространиться вирусу.
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Бумага все стерпит? Принять можно, что угодно. Но есть базовые конституционные права и свободы и механизм их ограничений, иначе никак! Завтра Вам запретят какать или прикажут каждому второму выпрыгнуть из окна! Тоже выполнять будете?
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Людина, яка пише сАблюдать, не має морального права повчати інших...
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Скан газеты в которой оно опубликовано в студию.

http://SSMaker.ru/882d02bb/
Поточна редакція Постанови №211.
Жодних данних про зміни внесені Постановою №255 нема і публікацію такої постанови нема.

http://SSMaker.ru/d12a870f/
Проект закону, який скасовував обов'язкову публікацію на папері, відкликано 04.03.2020.

http://SSMaker.ru/e7d7bfe8/
Нема жодних даних що документ офіційно публікувався.
Складається цілком обгрунтоване враження, що його ніхто не публікував на паперовому носії. Скоріше за все щоб потім сказати, що такого не було і то просто неправільно зрозуміли.
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то мо' тра' кожному встрєчному поліцаю жопу підставляти для втика?
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коментар відмічено як спам  
 
Надо было из воды его не выпускать, хай оздоравливается по полной.
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И сново в каждом ролике журналисты стоят кучкой не соблюдая карантин.
Полицаи так-же все поголовно нарушают (на заднем плане они просто кучкуются без всякой необходимости).
Дальше можно не комментировать
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в постанове №255 - прямо указаны исключения для правоохранительных органов

ваши искрометные наблюдения не имею никакого отношения к закону, только к хайпу
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Мужик вот просто молодец! Человек с большой буквы.
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Мужчину задержали и увезли в полицейский участок в дурдом. "Ви можете відійти, бо я маску збираюся зняти?" - у Києві поліція затримала чоловіка, який намагався вплав дістатися в закритий на карантин Гідропарк - Цензор.НЕТ 8027
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Скоро Пасочка... Потеплеет... У народа в арсенале дохрена всяких кругов, матрасов, надувных лодок... Заи..ться ловить, кароче
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Державний переворот, якого ми не помітили.
Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти лише в межах Конституції.
Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти "лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами" конкретної держави. Що чорним по білому записано в частині другій статті 19 Конституції України, яку я і зацитував вище.

Здається, все гранично просто та зрозуміло. Суб'єкти владних повноважень можуть робити ТІЛЬКИ те, що їм дозволяють чи прямо приписують робити правові акти, а особи приватного права, не наділені владними повноваженнями, - все, що прямо не заборонено законом.
Конституція України, як правовий акт найвищої юридичної сили (т.зв. акт установчої влади), норми якого є нормами прямої дії (обидва приницпи закріплені в ст. 8 Основного Закону) містить невичерпний перелік прав і свобод людини і громадянина. Цьому присвячений цілий другий розділ Конституції, який може бути змінений тільки на референдумі. Стаття 22 Конституції України урочисто проголошує: "Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані", а ст. 64 уточнює: "Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України".
Конституція передбачає лише 2 (два) випадки універсального (тобто не конкретної особи, а необмеженого кола осіб) обмеження цих засадничих прав та свобод - запровадження надзвичайного або воєнного стану (ст. 64 Конституції). Рівно два. Але навіть за воєнного чи надвичайного стану не можуть бути обмежені "права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції".
Уряд своєю постановою від 2 квітня2020 р. № 255 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211" обмежив одразу низку фундаментальних прав, гарантованих Конституцією:
- право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції);
- право на свободу пересування (ст. 33 Конституції);
- право на свободу віросповідання (ст. 35 Конституції);
- право на мирні збори (ст. 39 Конституції);
- право на підприємницьку діяльність (ст. 42 Конституції);
- право на працю (ст. 43 Конституції);
- право на страйк (ст. 44 Конституції).
Зовсім невдовзі ми відчуємо (а деякі наші співгромадяни вже відчувають) обмеження та фактичне позбавлення права на медичну допомогу (ст. 49 Конституції), а медики - на безпечні та здорові умови праці (ст. 43 Конституції). Але обмеження та позбавлення цих прав не оформлятимуть жодним правовим актом. Тому повернемось до шедевральної постанови Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255).
Отже, Уряд своїм актом обмежив наші права і свободи, порядок і випадки обмеження яких чітко встановлені Конституцією. Повторюсь, цих випадків ЛИШЕ два: надзвичайний та воєнний стан, який вводить своїм указом Президент і затверджує своїм рішенням Верховна Рада.
Отже, постанова Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) - це відверте перевищення повноважень. Бо Кабінет Міністрів, згідно з Конституцією України, зобов'язаний вживати "заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина" (пункт 2 статті 116 Конституції України), але аж ніяк не свавільно обмежувати їх.
З правової точки зору дії Кабміну Денис Шмигаль порушують щонайменше дві статті Основного Закону (6-ту та 19-ту), а також містять склад злочину, передбачений ст. 365 Кримінального Кодексу України "Перевищення влади або службових повноважень". Конституційне право називає такий вихід державного органу за межі своїх повноважень узурпацією влади, і тому стаття 60 Основного закону звільняє від відповідальності тих, хто відмовляється підпорядковуватись незаконним наказам узурпатора: "Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази."
Посилання на статтю 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" в преамбулі постанови КМУ від (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) є нікчемним, оскільки норми законів не можуть суперечити прямим приписам Основного Закону: "Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй" (ст. 8 Конституції).
Отже, 6 квітня в країні завершиться заздалегідь оголошений державний перворот, коли неуповноважений орган державної влади обмежить наші фундаментальні права та свободи у непередбачений Конституцією спосіб, а "правоохоронні" органи почнуть застосовувати штрафні санкції за невиконання незаконних приписів.
Внесу ясність. Я не проти карантинних заходів - я всіляко за. Однак, коли ці заходи запроваджуються у відверто антиконституційний спосіб, я категорчично проти. Відносна свобода - це все, що залишилось в цій країні. Якщо ми обміняємо її та рештки права на примарний шанс вижити в умовах пандемії, вона може ніколи не повернутись на ці терени. Тоді ми остаточно перетворимось на бідну євразійську переферію. Злиденну і невільну.
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Тепло. Солнышко. Весна. Веселые перформансы с весёлыми участниками и "журналистами". Лента новостей заполняется весельем. Будет весело, предупредил в свое время Парубий.
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17000 МГНОВЄНІЙ ВЕСНИ 😎😈😎
Не думайте про власті звисока,
Не згадуйте ви всує про Авакова -
Бо пусто у Арсена в рюкзаках
І час набить їх дєнєжними знаками!
В міністєра Арсена свій резон,
Свои закони й бізнеси ігорниє -
Шо з лотерейок - сльози да позор,
А вілла італьянська - нєдостроєна!!!
А тут січас со штрафов піде дощ -
Сімнаццать тисяч с морди нарушітєля !
А єслі завтра знов в "Сільпо" пайдьош -
Двойной таріф за новоє собитіє!
Цей карантін - як воздуха глоток,
Прєступніков полно до спеки літньої -
Арсен Барісич чьотко помнить борг
І договір з ЗЄльоною "елітою"...
Шо дальше - карантіни на года?
А повєзьот - так даже на столєтія?...
От я не понімаю іногда -
Він шо, плять, вірить у своє бєзсмертіє???
Не думай-ТЕ про шини звисока,
Бо час настане - і тоді, навєрноє,
Не встигнеш навіть взяти рюкзака...
Залишилось вже лиш одно мгновєніє.
Мгновеніє...
06.04.2020
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Нет. Пока только гнездо имбецилизма. Идиоты совершенствуют тело, забыв о мозгах.
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Имбецилы - это депутаты, вернувшиеся их Куршавельского избирательного округа и завездшие этот вирус внутрь Украины.
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Млять, какие "конституционные права"??? "Конституционное право" сдохнуть на больничной койке и поперезаражать/забрать с собой на тот свет ещё несколько десятков людей??? Вы идиоты, такое даже произносящие??? Так пусть самовипилится другим способом. Главное, чтоб без последствий для НОРМАЛЬНЫХ людей! Я в ШОКЕ от этих идиотов! "Ви можете відійти, бо я маску збираюся зняти?" - у Києві поліція затримала чоловіка, який намагався вплав дістатися в закритий на карантин Гідропарк - Цензор.НЕТ 9385 "Ви можете відійти, бо я маску збираюся зняти?" - у Києві поліція затримала чоловіка, який намагався вплав дістатися в закритий на карантин Гідропарк - Цензор.НЕТ 2642
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Право на вільне пересуваня ст. 33 Конституції. Прогулянки на свіжому повітрі необхідні!!! для імунітету.
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А на том берегу,
Там, на том берегу,
Было то, что забыть
Никогда не смогу.
Там, за быстрой рекой,
Что течёт по судьбе,
Своё сердце навек я оставил.
Своё сердце навек
Я оставил тебе,
Там, куда не найти переправы.
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Как же нелепо выглядят мусора! 10 чел на административное нарушение! Да один на один вы засците не то что против бандита вас гопник-подросток обосцыт
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Шоб вони так на озброєний напад бігли роняя капці, як на цього плавця.
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Маразм крепчает!Крепчает за наши с Вами деньги.
Мужику нужно дать как минимум медаль "За отвагу".
Но думаю история скоро не закончится,будет суд украинский потом Европейский суд по правам человека, и в конце концов с бюджета страны выплатят мужику компенсацию ,опять же за наш счет.Сколько еще эти имбмциллы будут издеваться над нами???
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этот долбень отвлек 10 копов и бензин на доставку в РОВД - за наши с вами деньги
в знак протеста против законного ограничения его прав
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хлопця не просто затримали, а, за його твердженням, побили. МєНТИ - НЕ ЛЮДі
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Ну все, теперь на полмиллиарда баксов аваков себе бронированных катеров накупит - ловить моржей.
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поліція ніяк не хоче гуманізуватись - виконує не законну діяльність, а виражає свої дикі насильницькі потреби
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предлагаю всех полицейских, участвовавших в
операции наградить "Орденом за Мужество"
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В Китае таких "викингов" ******* прохожие.
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в китаї на тяньаньмень людей танками давили
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Очередной бунтарь, который не открывал Конституцию, а читал про нее только в фейсбуке.
Почему я и объясняю - люди, карантин не нарушает Конституцию!
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протест... в инстаграме прочитал что его права нарушены
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