EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  40663  217
Все про:алкоголь (698) водії (308) Геращенко Антон (521) штраф (358)

 Патрульні затримали п'яну киянку на Мерседесі, яка їхала зі швидкістю 200 км/год.: "Колхозники, сука, с деревни, бл#дь, которые и на метро не ездили, пишут мне какую-то дичь". ВIДЕО

Патрульні поліцейські після переслідування затримали п'яну киянку, яка регулярно публікувала в соцмережах відеозапис своєї їзди з перевищенням швидкості. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише заступник міністра МВС Антон Геращенко.

"Знайомтеся, це Анна Краснова. Вона киянка, любить танцювати, випивати, а потім їздити на Мерседесі, зареєстрованому на її маму, зі швидкістю 200 кілометрів на годину, створюючи загрозу життю інших водіїв і пішоходів. Не знаю, чи знає Анна Краснова про долю іншої молодої дівчини з Харкова - Олени Зайцевої, яка занапастила життя 6-х українців і травмувала ще 7 осіб. Її засуджено до 10 років позбавлення волі за це. І замість танців з подругами вона проводить свій час у колонії. Аня любить красуватися тим, як вона їздить на великій швидкості, і регулярно публікує відео про це у своїх соціальних мережах. У ніч із 2-го на 3-тє квітня автомобіль Анни не зупинився на вимогу патрульних поліцейських. Після короткого переслідування вулицями нічного Києва патрульні змусили Анну зупинитися. Прилад для вимірювання алкоголю показав, що Анна керувала автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. На неї складено адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП - водіння в стані алкогольного сп'яніння. Далі своє слово скаже суд. Ця стаття передбачає штраф у розмірі 10 200 гривень та позбавлення прав строком на один рік. Не будьте такими як Анна Краснова!" - пише Геращенко.

"У Верховній Раді перебуває на розгляді законопроєкт номер 2695. Якщо його схвалять народні депутати, то особи, які повторно протягом одного року будуть викриті у керуванні в нетверезому стані, замість штрафу в 20 400 гривень, можуть отримати 15 діб арешту. Логіка цього законопроєкту в тому, що для таких як Анна Краснова або Олена Зайцева, заплатити 10 або 20 тисяч гривень за те, щоб випивати і їздити за кермом, - невеликі гроші. А ось 15 діб під арештом, можливо, зупинять таких як Анна або Олена Зайцева, зберігши життя і здоров'я тисячам українців", - розповів Геращенко про запропонований МВС метод боротьби з такими водіями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "А знаєш, чому випив? Бо коронавірус", - на Закарпатті п'яний водій ледь не протаранив патрульний автомобіль. ВІДЕО реєстратора

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187000
 
   
 Топ коментарі
 
Штраф 10200 грн. за езду в пьяном виде, штраф 17000 грн. за неношение маски.
 показати весь коментар
 
Я поражаюсь, с какой скоростью вчерашние колхозницы становятся аристократками, сев на папин Мерседес)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Если её пороть, в её возрасте, это уже не наказание, а извращение)
 показати весь коментар
 
 
Краснова, Зайцева - какие уродки кацапские не любят быстрой пьяной езды?
 показати весь коментар
 
 
Податковим оганам необхідно з"ясувати джерела існуання такого вольготного життя таких панянок, обов"язково "вилізуть" татусі і матусі, які сидять "на розпилі" коштів з державного бюджету.
 показати весь коментар
 
 
Дєвушкі, які б ви багатими не були... Неробіть собі пластичні операції по збільшенню губ. Заклинаю вас... Прямо ось так...
 показати весь коментар
 
 
Антоха Геращенко, все пиарится. Шария уже победил?
Пусть покажет продолжение после суда с этой неадекватной, а пока, только пустой пиар от антохи.
 показати весь коментар
 
 
Таким уродам штраф и 15-ть суток до сраки, минимум на полгода надо сажать, вот только тогда может и дойдёт до них.
 показати весь коментар
 
 
млять, теперь каждое прыщавое говно мнит себя царицей Савской
 показати весь коментар
 
 
ПОРАЖАЮСЬ НАШИМ ЗАКОНАДАТЕЛЯМ, ШТРАШ ИЛИ 15 СУТОК ВЕДЬ МОЖНО И ШТРАФ И ПЯТНАДЦАТЬ СУТОК -----ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНО
 показати весь коментар
 
фамилии русские, а физиономии джидайские.
 показати весь коментар
 
 
баронесса краснова, хочу вам напомнить что у нас в Украине в отличии от твоей рашки - деревнь **** нет! у нас сёла. да и колхозы лет 30 назад закончились, ты чо старая такая? а люди которые знают тебя и которых знаешь ты - такие же ублюдки как ты сама? отберите у неё права , а то она как княгиня зайцева кого нибудь отправит на тот свет. а потом будут стонать те же менты - да вот она часто штрафы получала..... блин противно все это... папик отмажет конечно....
 показати весь коментар
 
Какие "деревни", кацапка?? В Украине села!!
 показати весь коментар
 
 
Що 10 000 грн штрафу для цієї бидловки? Заплатить і буде далі кататися, поки когось не вб'є. А, і головне, щоб каталася в масці...
 показати весь коментар
 
Клуша ,🐔вождением машины никого не удивишь Ты попробуй летать✈️ научись .Но наверняка ,гнали бы тебя за шиворот ,куда подальше , даже к тестам не допустили.Камикадзе хреновая💀
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору