 Патрульні затримали п'яну киянку на Мерседесі, яка їхала зі швидкістю 200 км/год.: "Колхозники, сука, с деревни, бл#дь, которые и на метро не ездили, пишут мне какую-то дичь". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише заступник міністра МВС Антон Геращенко.

"Знайомтеся, це Анна Краснова. Вона киянка, любить танцювати, випивати, а потім їздити на Мерседесі, зареєстрованому на її маму, зі швидкістю 200 кілометрів на годину, створюючи загрозу життю інших водіїв і пішоходів. Не знаю, чи знає Анна Краснова про долю іншої молодої дівчини з Харкова - Олени Зайцевої, яка занапастила життя 6-х українців і травмувала ще 7 осіб. Її засуджено до 10 років позбавлення волі за це. І замість танців з подругами вона проводить свій час у колонії. Аня любить красуватися тим, як вона їздить на великій швидкості, і регулярно публікує відео про це у своїх соціальних мережах. У ніч із 2-го на 3-тє квітня автомобіль Анни не зупинився на вимогу патрульних поліцейських. Після короткого переслідування вулицями нічного Києва патрульні змусили Анну зупинитися. Прилад для вимірювання алкоголю показав, що Анна керувала автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. На неї складено адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП - водіння в стані алкогольного сп'яніння. Далі своє слово скаже суд. Ця стаття передбачає штраф у розмірі 10 200 гривень та позбавлення прав строком на один рік. Не будьте такими як Анна Краснова!" - пише Геращенко.

"У Верховній Раді перебуває на розгляді законопроєкт номер 2695. Якщо його схвалять народні депутати, то особи, які повторно протягом одного року будуть викриті у керуванні в нетверезому стані, замість штрафу в 20 400 гривень, можуть отримати 15 діб арешту. Логіка цього законопроєкту в тому, що для таких як Анна Краснова або Олена Зайцева, заплатити 10 або 20 тисяч гривень за те, щоб випивати і їздити за кермом, - невеликі гроші. А ось 15 діб під арештом, можливо, зупинять таких як Анна або Олена Зайцева, зберігши життя і здоров'я тисячам українців", - розповів Геращенко про запропонований МВС метод боротьби з такими водіями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "А знаєш, чому випив? Бо коронавірус", - на Закарпатті п'яний водій ледь не протаранив патрульний автомобіль. ВІДЕО реєстратора