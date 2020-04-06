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 Суспільство, Здоров'я
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 Середній темп приросту хворих на COVID-19 становить 27%, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Середній темп приросту кількості осіб, хворих на COVID-19 за останні 12 днів в Україні становить 27%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Якщо ми подивимося на ситуацію у світі, то ми маємо 1 млн 276 тис. випадків: за день був приріст 73,5 тис. випадків на добу. Середній темп приросту за останні 12 днів в Україні становить 27%, а за останню добу ми маємо приріст 7%", - зазначив він.

За його словами, якщо подивитися динаміку зростання у світі, то кількість нових випадків в Італії та Іспанії істотно сповільнилася, тоді, як у декількох європейських країнах зростає кількість смертельних випадків, зокрема у Франції, Великій Британії та Швеції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19 в Україні, 38 осіб померли, 28 - одужали, за добу надійшло 373 підозри, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

"Зокрема зростає кількість летальних випадків у Франції, це плюс 518 за добу, в Великій Британії - плюс 621 випадок за добу, і в Швеції зростає кількість летальних випадків", - додав Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186977
 
 
 Топ коментарі
 
Ляшко, кому нахрен нужны твои проценты ?

Назови цифры, всего две:
- сколько всего людей умерли в Украине за последний месяц;
- и сколько из них были моложе 70 лет, умерев от макароно-вируса ?

Когда ты назовёшь эти две цифры, все вопли про "пандемию" можно спустить в унитаз.
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Нужно еще увеличить количество привозных зараженных. Ато МВФ кредит не даст
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Щас Скабеева выйдет после выходных, она всё объснит.
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Нужно еще увеличить количество привозных зараженных. Ато МВФ кредит не даст
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Докатились, теперь и "врач" заговорил о "среднем", как это он еще не рассказал о средней температуре заразившихся.
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Ляшко, кому нахрен нужны твои проценты ?

Назови цифры, всего две:
- сколько всего людей умерли в Украине за последний месяц;
- и сколько из них были моложе 70 лет, умерев от макароно-вируса ?

Когда ты назовёшь эти две цифры, все вопли про "пандемию" можно спустить в унитаз.
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Щас Скабеева выйдет после выходных, она всё объснит.
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...Глава уряду Ірландії Лео Варадкар, який закінчив медінститут, буде працювати раз в тиждень лікарем, щоб допомогти Національній санітарній службі в умовах пандемії коронавірусу.Про це, в неділю, 5 квітня, на своєму сайті повідомляє газета The Irish Times.
Варадкар походить із родини медиків. Його батько - лікар-терапевт, а мати - медсестра. Свою базову освіту майбутній прем'єр Ірландії отримав на медичному факультеті дублінського Трініті коледжу. Диплом терапевта був виданий йому в 2010 році, а три роки після того він був виключений з лікарського реєстру, так як пішов у політику.
Наприкінці березня Національна санітарна служба оголосила кампанію з набору людей, що мають медичну кваліфікацію, щоб забезпечити кадрові резерви в умовах епідемії коронавірусу, що розповсюджується. Допомогти організації погодилися 50 тисяч осіб. Серед них і голова уряду Ірландії.
"Прем'єр буде займатися лікарською практикою раз в тиждень відповідно до наявної у нього кваліфікації", - йдеться в публікації.
Перший випадок зараження коронавірусом нового виду був виявлений в Ірландії 29 лютого, а перша смерть зафіксована 11 березня. Загальна кількість хворих на території Ірландії досягла позначки 4994, а число смертей - 158.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/370907-cherez_koronavirus_premjer_irlandiji_bude_pratsjuvati_likarem

...пора й "нашого" КЛОУНА повернути до цирку ...
 показати весь коментар
 
...Глава уряду Ірландії Лео Варадкар, який закінчив медінститут, буде працювати раз в тиждень лікарем, щоб допомогти Національній санітарній службі в умовах пандемії коронавірусу.Про це, в неділю, 5 квітня, на своєму сайті повідомляє газета The Irish Times.
Варадкар походить із родини медиків. Його батько - лікар-терапевт, а мати - медсестра. Свою базову освіту майбутній прем'єр Ірландії отримав на медичному факультеті дублінського Трініті коледжу. Диплом терапевта був виданий йому в 2010 році, а три роки після того він був виключений з лікарського реєстру, так як пішов у політику.
Наприкінці березня Національна санітарна служба оголосила кампанію з набору людей, що мають медичну кваліфікацію, щоб забезпечити кадрові резерви в умовах епідемії коронавірусу, що розповсюджується. Допомогти організації погодилися 50 тисяч осіб. Серед них і голова уряду Ірландії.
"Прем'єр буде займатися лікарською практикою раз в тиждень відповідно до наявної у нього кваліфікації", - йдеться в публікації.
Перший випадок зараження коронавірусом нового виду був виявлений в Ірландії 29 лютого, а перша смерть зафіксована 11 березня. Загальна кількість хворих на території Ірландії досягла позначки 4994, а число смертей - 158.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/370907-cherez_koronavirus_premjer_irlandiji_bude_pratsjuvati_likarem

...пора й "нашого" КЛОУНА повернути до цирку ...
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Президентская команда мудаков,какой Вова такая и команда.
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у ляшко маска в руках, а как же общественное место? или ляшко более равен, чем другие?
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Нацгвардія допомагатиме в дезінфекції центральних вулиць Києва
Супер!
Але чому дезінфікують тільки центральні вулиці Києва, що, в інших місцях немає живих людей, чи може там живуть люди іншого сорту?

Де ділись звичайні поливальні машини, та чому для поливання використовують спецтехніку нацгвардії, якої точно не вистачить?
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Новый светлый мир!
Представьте - земной шар без пенсионеров!
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