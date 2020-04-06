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 Політика України
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 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом: за минулу добу шість осіб померли, троє - одужали. ВIДЕО

Заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Цензор.НЕТ пропонує запис брифінгу.

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За даними МОЗ, на ранок 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

"Одужали за минулий день три людини, померли - шість осіб... Учора помер чоловік, 71 рік, чоловік 60-ти років із серцево-судинним захворюванням, жінка, 84 роки, із супутньою патологією, чоловік 77 років із серцево-судинним захворюванням", - сказав Ляшко.

"Доволі часто і доволі багато питань сьогодні стосується людей, яким постановою про нові умови карантину на території України заборонено виходити з дому ... людей після 60 років; крім тих, хто працює на об'єктах критичної інфраструктури для забезпечення життєдіяльності держави на вулиці", - сказав Ляшко.

Він навів кілька прикладів з учорашньої статистики щодо летальності, згадавши принаймні чотирьох осіб похилого віку, які мали хронічні захворювання і померли від коронавірусу протягом останніх 24 годин.

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"У людей після 60 років в Україні, на жаль, у більшості є хронічні захворювання. Ці хронічні захворювання призводять до несумісних із життям станів під час підключення коронавірусної хвороби. Саме тому було ухвалено рішення - для того, щоб виключити ризик інфікування людей старше 60 років, які мають хронічні захворювання і без них, - не виходити їм за межі свого житлового будинку. Це обмежить ризик інфікування і врятує життя нашим громадянам", - наголосив заступник міністра.

За його словами, в Україні виготовили близько 20 тис. ПЛР-тестів, яких вистачить, щоб провести два мільйони тестувань на наявність коронавірусу COVID-19. Загалом вітчизняний виробник має намір випускати близько тисячі ПЛР-тестів на добу.

"Процедура (похорону померлих з коронавірусом. - Ред.) буде чітко прописана в постанові головного державного санітарного лікаря, але алгоритм уже затверджено розпорядженням керівника з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У наших рекомендаціях на сьогодні прописано, що в разі значного виділення фізіологічних рідин із тіла померлої людини, воно має бути вкладено в герметичний мішок, після цього кладеться в труну", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що всі, хто контактують із тілом померлої людини, мають бути одягнені в засоби індивідуального захисту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186976
 
 
 Топ коментарі
 
Везде рассказывают что смертность от 2 % до 5.5 %. Но если 2 умирают, а один выздоравливает то смертность 66 %. В Европе 21 % умерших и 79 % выздоровевших. Это какая-то хитрая математика ? Или просто называют низкие цифры чтобы не было паники ?
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Вот вот, а Комаровский это осовремененный Кашпировский!
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Верить совковым статистам себя не уважать
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Эти брифинги уже до Конца Света. Так как вирус с нами навсегда то такие сводки будут всегда с нами....
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Везде рассказывают что смертность от 2 % до 5.5 %. Но если 2 умирают, а один выздоравливает то смертность 66 %. В Европе 21 % умерших и 79 % выздоровевших. Это какая-то хитрая математика ? Или просто называют низкие цифры чтобы не было паники ?
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Подивіться у вікі про різницю між смертністю і летальністю. Окрім того точну цифру можуть сказати коли пік захворювання пройде і набереться більш-менш необхідне число для статистики. Поки-що статистичні дані взяті з досвіду інших країн. Паніки у нас насправді і не повинно бути. Бо вірус появився в Китаї ще до Нового року. І у нас він певно вже давно "фунциклює". Але коли китайці показали світу страшну картинку (вони знають для чого це робили), то зеленське привезло показово в Нові Санжари кілька десятків. Певно в надії заразити непокірну Полтавську область. Трохи є хворих, але більшість приїхало із Європи. ТОді зеленське обьявило, що тих хто лазить по світу не пустять в Україну. Нервні і туристи рвонули бігом поки не закрили кордони. В той час, як я розумію, кордон із ордло і росією ще відкритий (там же наші люді). І все одно буйства вірусу, епідемії тобто, нема. Є лише істерія по телевізору.
До речі: ті, хто легально працює в Європі і хто трохи розумніший - сидять там.
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Лайфхак для власти - если тестить меньше больных а лучше по максимуму игнорировать и госпитализировать здоровых то можно существенно улучшить статистику показав всему миру силу украинской медицины. ))
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За последние сутки в России выявлено 954 случая коронавируса, за все время болезнь диагностировали у 6343 человек. 406 выздоровели (плюс 51 человек за сутки), 47 человек погибли (за сутки - двое, это жители Коми и Подмосковья)
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идёт зомбирование - дело Чумака живёт! Главное - делать прыпез.еное лицо...

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люди - ставьте 3-х литровые банки с водой под телефизором и потом в течение дня пейте эту воду...
помогает...
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Вот вот, а Комаровский это осовремененный Кашпировский!
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Только в Украине количество умерших превышает количество выздоровевших. Это приговор министерству захоронения и зелёным.
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В Британії померло 4900, одужало 135 ! Також померло більш ніж одужало в Нідерландах, Швеції, Бразилії, Португалії,Індонезії, Еквадорі, Ірландії, Філіпінах, Алжирі, Норвегії, Домінікані, коли Україна встигла захопити ці всі країни?
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ВАЖНО
Советую посмотреть на ivi.ru фильм Териус у меня за спиной 1 сезон 10 серия с 52 минуты.Фильм 2018 года.И из корона-вирусом все станет на свои места и откуда он взялся.
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Статистика - дело лукавое.Мне хотелось бы знать рекорды выздоровевших среди пожилых.Большинство молодых переносят заразу легче.А вот пожилые?Сколько из выздоровевших после ИВЛ?Ведь именно выжившие пожилые -показатель уровня медицины.
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Верить совковым статистам себя не уважать
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Срочно раздать всем от 60-ти бесплатно герметичные мешки для гробов и не париться,ляшку на вырост...
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Каждый день сообщают, что умирает в два раза больше, чем выздоравливают.. И Позавчера и вчера и сегодня ... И говорят, что смертность 2%.
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, в Украине изготовили около 20 тыс. ПЦР-тестов, которых хватит, чтобы провести два миллиона тестирований на наличие коронавируса COVID-19. Источник: https://censor.net.ua/v3186976

Це як?? 20 тисячами тестів ми протестуємо 2 мільони? Це по десять разів однією тестсистемою?? Чи як?? Блін.. Що в вас з мізками, влада?? Корона??
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""Выздоровели за прошедший день три человека, умерло - шесть человек."
Дивная статистика!
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