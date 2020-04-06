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Все про:пожежа (2062) Чорнобиль (126) зона відчуження (95) ДСНС (2357)

 Рятувальники продовжують гасити пожежу в Чорнобильській зоні. ВIДЕО

Станом на 7:00 6 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення тривають заходи з ліквідації двох осередків пожеж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє преслужба ДСНС.

Так, триває ліквідація осередків пожеж:

- між с. Володимирівка та с. Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 га. До гасіння залучено 124 особи та 28 од. техніки, з них від ДСНС 74 рятувальників о/с та 15 од. техніки (в тому числі 2 літаки АН-32П та вертоліт МІ-8). Загалом з початку робіт авіацією ДСНС здійснено 42 скиди води (174 тонни), з них вертольотом МІ-8 – 27 скидів, літаками АН-32П – 15 скидів;

- поблизу с. Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га. До гасіння залучено 14 осіб та 4 од. техніки, з них від ДСНС 7 рятувальників о/с та 2 од. техніки. О 20 год. 45 хв. пожежу локалізовано.

Також читайте: У Чорнобильській зоні горить 20 га лісу, до гасіння залучено авіацію, - ДСНС. ФОТО

Також повідомляється, що радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,014 мР/год, Київська область – в межах 0,012 мР/год, у м. Чорнобиль – 0,020 мР/год. Максимально допустимий природний фон 0,05 мР/год).

Нагадаємо, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186951
 
 
 Топ коментарі
 
Может вместо спасателей задействовать, наконец, пожарных ?
Хватит спасать - пора тушить.
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Как сказал бы Владимир Зеленских: "Нужно просто перестать тушить" Спасатели продолжают тушить пожар в Чернобыльской зоне - Цензор.НЕТ 5964
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Как сказал бы Владимир Зеленских: "Нужно просто перестать тушить" Спасатели продолжают тушить пожар в Чернобыльской зоне - Цензор.НЕТ 5964
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Как сказал бы Порошенко: "Это российские шпионы подожгли с беспилотника".
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Можете довести зворотнє? Наряд чи. Тому, така ймовірність існує
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Одновременно начались 142 пожара вокруг Киева и в самом городе + в чернобыльской зоне + силовые кабеля на Хрещатике при закрытых магазинах и торговых центрах (отсутствие нагрузки) - само собой загорелось, ага! Рятувальники продовжують гасити пожежу в Чорнобильській зоні - Цензор.НЕТ 2040 "Ихтамнет"
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Может вместо спасателей задействовать, наконец, пожарных ?
Хватит спасать - пора тушить.
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самое время списать на пожар масштабную вырубку радиоактивных лесов в чернобыльской зоне!!!
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да.....а металл,который вывозят,......он в огне расплавился!!!!
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Видео поражает своей информативностью.....
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Если не добьет вирус,добьет тебя радиация,товарисч
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