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Все про:Велика Британія (1172) Єлизавета ІІ (17) карантин (2193) COVID-19 (3016) коронавірус (1741)

 Єлизавета II на тлі поширення COVID-19 закликала британців до самодисципліни, це її п'яте звернення до народу за 67 років правління. ВIДЕО

Королева Великої Британії Єлизавета II увечері 5 квітня виступила зі спеціальним зверненням до народу у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Телезвернення заздалегідь записали у Віндзорському замку, куди 93-річна королева переїхала з Лондона після початку епідемії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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За словами королеви, країна зараз переживає непрості часи, які "декому принесли горе, багатьом – фінансові труднощі, а всім нам – величезні зміни в нашому повсякденному житті".

Вона закликала британців зберігати бадьорість духу і солідарність, і висловила сподівання на те, що країна з "гордістю" перенесе випробування, "і ті, хто прийде нам на зміну, скажуть, що нинішнє покоління британців було настільки ж сильним, як і колишні".

Королева також звернулася зі словами подяки до медиків і всіх, хто допомагає постраждалим від епідемії.

За майже 68 років, які королева перебуває на троні, вона лише уп’яте звернулася до народу з подібною промовою. Востаннє це було в 2012 році з нагоди 60-го ювілею її перебування на престолі.

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Також Єлизавета II зверталася до народу в 2002 році, коли померла мати королеви, після смерті принцеси Діани в 1997 році і під час війни в Перській затоці в 1991 році.

Під час Другої світової війни в 1940 році принцеса Єлизавета, якій тоді було 14 років, разом із сестрою зверталася по радіо до британських дітей.

Зазначимо, що станом на 5 квітня у Великій Британії зафіксували 48 406 випадків зараження коронавірусом. 4943 особи померли, 229 - одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186940
 
 
 Топ коментарі
 
А давайте нашего клоуна с этой мужественной женщиной сравним. Ложь, трусость,метания из стороны в сторону и ,самое главное, полная потеря рассудка.
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О КОРОНАВИРУСЕ УЖЕ 100% ИЗВЕСТНО СЛЕДУЮЩЕЕ: 1. Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно. 2. Маски вообще не помогают, но их обязательно носить. 3. Магазины закрыты, но если нужно их открывают. 4. В больницы с ним идти бесполезно, но идти надо обязательно. 5. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный. 6. Перчатки не помогут, но они нужны. 7. Все сидят дома, но гуляют. 8. Еды в супермаркетах полно, но её всем не хватает. 9. Вирус на детей не действует, но дети в опасности. 10. Оборудования не хватает, но оборудования достаточно. 11. Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов. 12. Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но в спортзалы и на пробежки нельзя. 13. Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух, особенно в парки, нельзя. 14. Толстые в зоне риска, но лучше сидеть дома и жрать, чем гулять на воздухе. 15. К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты и лекарства. 16. Больным коронавирусом на улицу выходить нельзя, но можно в аптеку и в магазин. 17. Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которой без масок и перчаток контактируют в день с сотней человек. 18. В лес ходить нельзя, потому что коронавирус, но в ломбарды и обменники можно и нужно - там его нет..
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Аж никак не равны - от экономики до географии. К тому же такие понятия как "долг", честь", "достоинство" или "патриотизм" у жидов вообще отсутствует как таковые. Вместо этого у них лживость, предприимчивость, хуцпа, жадность, стяжательство и постоянная тяга к бродяжничеству.
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А давайте нашего клоуна с этой мужественной женщиной сравним. Ложь, трусость,метания из стороны в сторону и ,самое главное, полная потеря рассудка.
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А давайте Зелю на трон! Ничего решать нельзя ему будет. И премьером кто будет? А-ну, петики!
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Зеленский - глава государства. С бабушкой Елизаветой формально они равны. Никуда его двигать не надо кроме как в крематорий.
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Аж никак не равны - от экономики до географии. К тому же такие понятия как "долг", честь", "достоинство" или "патриотизм" у жидов вообще отсутствует как таковые. Вместо этого у них лживость, предприимчивость, хуцпа, жадность, стяжательство и постоянная тяга к бродяжничеству.
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Еще одно ********** лахтинское сунуло свое вонючее рыло,беги скрепыш соль-крупы скупай ,через 2-3 неели на рф голод официально начнется...
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Єлизавета II на тлі поширення COVID-19 закликала британців до самодисципліни, це її п'яте звернення до народу за 67 років правління - Цензор.НЕТ 4484Королева Елизавета на службе в армии во время Второй мировой войны
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Ты написал,что ты и твоя семья выздоровели после коронавирусной инфекции. Может, Цензору нужно взять интервью у такой семьи?
------;
Ты лжив и жалок. И пофиг, что ты этого не осознаешь.
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У тебя истерика. Может тогда цензору с половиной страны интервью затеять? Вирус СТРАХА поразил и тебя.
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Королева а армії служила,а наш п....ц чомусь втік від повістки.
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Майбутня Королева Єлізавета ІІ, військовий водій.
Друга Світова Війна.

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Королева призвала британцев сохранять бодрость духа и солидарность, и выразила надежду на то, что страна с "гордостью" перенесет испытания...

Номинально королева является главой Великобритании...
Где запрещающие и истерические вопли со стороны главы Великобритании, как у нас? Нет.
У нас, если выступают Зеля или премьер Шмыгаль или даже Кличко, то обязательно какой нибудь запрет впаривают или маразм.
Один маски всех заставляет одеть и сидеть дома.
Другой впаривает запрет на нахождение на улице без маски, штрафы и обязательное ношение паспорта...
Третий вообще закрыл метро, общественный транспорт и хочет вообще запретить ездить на своих автомобилях людям.
В Лондоне же метро не закрыто, а закрыто только 40 станций из 240.
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О КОРОНАВИРУСЕ УЖЕ 100% ИЗВЕСТНО СЛЕДУЮЩЕЕ: 1. Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно. 2. Маски вообще не помогают, но их обязательно носить. 3. Магазины закрыты, но если нужно их открывают. 4. В больницы с ним идти бесполезно, но идти надо обязательно. 5. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный. 6. Перчатки не помогут, но они нужны. 7. Все сидят дома, но гуляют. 8. Еды в супермаркетах полно, но её всем не хватает. 9. Вирус на детей не действует, но дети в опасности. 10. Оборудования не хватает, но оборудования достаточно. 11. Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов. 12. Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но в спортзалы и на пробежки нельзя. 13. Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух, особенно в парки, нельзя. 14. Толстые в зоне риска, но лучше сидеть дома и жрать, чем гулять на воздухе. 15. К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты и лекарства. 16. Больным коронавирусом на улицу выходить нельзя, но можно в аптеку и в магазин. 17. Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которой без масок и перчаток контактируют в день с сотней человек. 18. В лес ходить нельзя, потому что коронавирус, но в ломбарды и обменники можно и нужно - там его нет..
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По мнению большинства специалистов и согласно официальной позиции ВОЗ, на свежем воздухе даже при встрече с больным шансы заразиться минимальны. Поэтому лично я не вижу в прогулках в парках или в приморской зоне никакой опасности, при соблюдении элементарных мер предосторожности. Скорее наоборот: если мы этого не сделаем, то нарушение традиционного поведенческого и физиологического циклов может снизить нашу реактивность (сопротивляемость болезни, - Ред.) и привести к росту заболеваемости.Андрей Юрьевич - врач-иммунолог высшей категории, заведующий лабораторией иммунореабилитологии института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Академии медицинских наук Украины.
Впечатление от действий чиновников, что медиков никто не слушает. Медиков, которые делают деньги на панике, исключаем .
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9. Вирус на детей не действует, но дети в опасности
Но дети умирают
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В Англии по вечерам в пабах пиво пьют, поэтому такая заражаемость. Кроме того, они там за отопление платят по карточке и тогда автоматом включается отопление. Поэтому многие экономят и от холода болеют. В Англии вообще каждый год 20 тысяч пенсионеров замерзают от холода. Так что Европа - это не все так однозначно. Украина - хорошая страна и хорошие традиции, только надо дожимать наше воровское правительство, чтобы они нас насильно не вымаривали.
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А на россіі, пєнсіонєри оживають от холода.
Нуашо...
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Там сначала купил газ и только потом его сжег. Никаких долгов, никаких бесплатных льгот. Ты же хлеб сначала оплачиваешь и только потом съедаешь.
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Ахметов там бы не заработал и фунта.
Ахметов в Англии только тратит.
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В Китае нет задолженности по коммуналке. Её автоматом выключают и все сразу бегут платить. Никто ничего спрашивать не будет... Тоже по карточкам или онлайн оплата.
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смотрел ее обращение - так говорят сильные.
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Вася с Крыжополя, не "Елизавета II", а, если коротко - Ее Королевское Величество Елизавета II.
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Её королевское величество пальцем в носу ковырять любит перед фотокамерами.
Полный гугл снимков.
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принцам и королеве есть где гулять во дворцах и придворцовых парках и простым людям надо гулять а не сидеть в сырых домах, у моря гулять полезно
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В Великобритании на 4934 умерших всего 135 вылечившихся. Это аномальное соотношение. А в Швеции и Нидерландах дикая смертность уже вначале эпидемии, когда в других странах очень мало умирают. Теперь смотрим рейтинг стран по готовности к пандемии.


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это ее пятое обращение к народу за 67 лет
А наш бовдур каждый день видосики пилит своим адептам..
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При чём здесь "наш бовдур" если ни у кого рот не закрывается круглосуточно? Ни у кого ! Рот в стране это политический инструмент, за которым никто не ухаживает (моют, чистят и тд)
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Сколько тонн масок вывезено из Англии за время эпидемии ?
Этот вопрос остался не освещён - или она что-то скрывает ?
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Елизавета просто ничего не понимает в шоу-бизнесе
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За 67 років лише 5 звернень, а наше чучєло вже за рік задовбав своїми відосікамі.
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