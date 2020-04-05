 Із 6 квітня для учнів середніх і старших класів розпочинає роботу "Всеукраїнська школа онлайн", - Олена Зеленська. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила дружина президента України Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад 40 учителів записали для вас відеоуроки з 11 шкільних предметів та доклали всіх зусиль, щоб зробити їх цікавими та корисними", - зазначила Зеленська.

Щоранку, о 10:00, із понеділка до п’ятниці уроки транслюватимуть такі українські телеканали:

⠀

5-й клас – "ПлюсПлюс" та "112 Україна";

6-й клас – ZOOM та NewsOne;

7-й клас – ZIK та "5 канал";

8-й клас – "Індиго" та УНІАН;

9-й клас – "Рада" та UA: Культура;

10-й клас – UA: Перший;

11-й клас – М1.

Читайте також: "Всеукраїнська школа онлайн": відеоуроки будуть доступні для школярів з ОРДЛО і тимчасово окупованого Криму, - ОП

Всі уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти та науки України у фейсбуці та на ютубі, на медіасервісах та інтернет-платформах 1+1 video, ТСН.ua, УНІАН, а також на Megogo та oll.tv, на яких уроки "Всеукраїнської школи онлайн" будуть безкоштовно доступні навіть для незареєстрованих користувачів.