 Із 6 квітня для учнів середніх і старших класів розпочинає роботу "Всеукраїнська школа онлайн", - Олена Зеленська. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила дружина президента України Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ.
"Понад 40 учителів записали для вас відеоуроки з 11 шкільних предметів та доклали всіх зусиль, щоб зробити їх цікавими та корисними", - зазначила Зеленська.
Щоранку, о 10:00, із понеділка до п’ятниці уроки транслюватимуть такі українські телеканали:
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5-й клас – "ПлюсПлюс" та "112 Україна";
6-й клас – ZOOM та NewsOne;
7-й клас – ZIK та "5 канал";
8-й клас – "Індиго" та УНІАН;
9-й клас – "Рада" та UA: Культура;
10-й клас – UA: Перший;
11-й клас – М1.
Всі уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти та науки України у фейсбуці та на ютубі, на медіасервісах та інтернет-платформах 1+1 video, ТСН.ua, УНІАН, а також на Megogo та oll.tv, на яких уроки "Всеукраїнської школи онлайн" будуть безкоштовно доступні навіть для незареєстрованих користувачів.
Юристы ж, мать их
Марина действительно дрыгалась на канале сепара Ахметова и вышивала бисером с Трухановым..
Где неправда...?
не было политики ?
Вот из за таких вещей и еще множества подобных других Петр Лексеич и лишился достаточного процента голосов не ваты...
Незнайка c54f1189
Вы возмущены рыго-реваншем? Я тоже
Экс-регионал и антимайдановец Клименко возглавил Переяслав-Хмельницкую РГА вопреки протестам депутатов и руководства района
А вот что написал некий деятель о рыгах, котрые при власти в Запорожье
Ali Hasan
Хоч у Запоріжжі нормальна влада!
05.04.2020 17:19
А теперь сравните и ответьте кто за рыгов
Грандиозно!
а министра образования.
А не только фоткается на фоне бутылки с вином в кафе.
В общем, показывает обществу, что она есть, что она с обществом и поддерживает его.
Это как бы мировая практика.
Единственное, что она проплатила - это полёт своего мужа и Ермака в Оман,
да и то только половину. Назад президент Украины летел за деньги другого государства
Целый год про Елену Зеленскую ни слухом ни духом и только сейчас, она чуток пропиарилась на системе дистанционного обучения.
Для того щоб бути гастарбайтером в Росії або Польщі достатньо вміти читати писати і рахувати...
там дуже сумні виступи Медведчука.
Господарям продажні ублюдки більше не потрібні. У них свої проблеми і їм нині не до "використаної туалетної бумаги".
Говорят, до нее дошло, что находится в одной стране с Вовой небезопасно
От нахіба забирать хліб у міністра освіти ? Чи прес-секретарем в нього на півставки ?
Тебе уже ничего не нужно.
Не удивился.
Пристойна українська, з типовим для Дніпра, південносхідним акцентом...Таке не можна вивчити,якщо ти росіянин чи природній носій російської мови.... таке передається тільки від покоління до покоління...
у мендель другие планы.