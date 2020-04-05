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Все про:діти (1868) школа (823) Міносвіти (599) Олена Зеленська (52)

 Із 6 квітня для учнів середніх і старших класів розпочинає роботу "Всеукраїнська школа онлайн", - Олена Зеленська. ВIДЕО

6 квітня о 10:00 для всіх українських школярів середніх і старших класів, а також для всіх охочих розпочне роботу "Всеукраїнська школа онлайн".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила дружина президента України Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад 40 учителів записали для вас відеоуроки з 11 шкільних предметів та доклали всіх зусиль, щоб зробити їх цікавими та корисними", - зазначила Зеленська.

Щоранку, о 10:00, із понеділка до п’ятниці уроки транслюватимуть такі українські телеканали:

5-й клас – "ПлюсПлюс" та "112 Україна";
6-й клас – ZOOM та NewsOne;
7-й клас – ZIK та "5 канал";
8-й клас – "Індиго" та УНІАН;
9-й клас – "Рада" та UA: Культура;
10-й клас – UA: Перший;
11-й клас – М1.

Читайте також: "Всеукраїнська школа онлайн": відеоуроки будуть доступні для школярів з ОРДЛО і тимчасово окупованого Криму, - ОП

Всі уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти та науки України у фейсбуці та на ютубі, на медіасервісах та інтернет-платформах 1+1 video, ТСН.ua, УНІАН, а також на Megogo та oll.tv, на яких уроки "Всеукраїнської школи онлайн" будуть безкоштовно доступні навіть для незареєстрованих користувачів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186912
 
 
 Топ коментарі
 
А тепер усі виконують тільки не свою роботу, бо за свою треба відповідати!
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Ровно таким же боком как и квартальные кловуны к политике.
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а они там все не отдупляют, как устроено государство.

Юристы ж, мать их
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А тепер усі виконують тільки не свою роботу, бо за свою треба відповідати!
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Ровно таким же боком как и квартальные кловуны к политике.
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А куда делись 73% дебилов? Где хоть 1 на защите зебилки
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Who's Here В інтернеті ще є.А от в живу мені зараз не попадаються.
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Походу, чита Зеленских оккупировала телевизор, видимо, клоун боится конкуренции других "товарищей".
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Уроки физкультуры Марынка будет вести на канале Ахметова?
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Так ти за владу регіоналів, яких зараз повно у зевладі?
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Очень глубокомысленный вывод из прочитанного С 6 апреля для учащихся средних и старших классов начинает работу "Всеукраинская школа онлайн", - Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 7820
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Такий, як і ти робиш. Показую, що ти завжди пишеш провокації🤗
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Ali Hasan - в принципе где вы увидели провокацию....?

Марина действительно дрыгалась на канале сепара Ахметова и вышивала бисером с Трухановым..
Где неправда...?
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Я зовсім не про цей випадок. Дригала і нехай дригає, там політики не було.
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хм....
не было политики ?
Вот из за таких вещей и еще множества подобных других Петр Лексеич и лишился достаточного процента голосов не ваты...
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Вот, что написал я о своем отношении к бывшим рыгам и тем, кто их возвращает во власть
Незнайка c54f1189

Вы возмущены рыго-реваншем? Я тоже

Экс-регионал и антимайдановец Клименко возглавил Переяслав-Хмельницкую РГА вопреки протестам депутатов и руководства района

А вот что написал некий деятель о рыгах, котрые при власти в Запорожье
Ali Hasan

Хоч у Запоріжжі нормальна влада!
05.04.2020 17:19

А теперь сравните и ответьте кто за рыгов Із 6 квітня для учнів середніх і старших класів розпочинає роботу "Всеукраїнська школа онлайн", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 3435
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Елена Зеленская, через год президентства своего благоверного, вспомнила что у первой леди тоже есть определенный круг обязанностей!
Грандиозно!
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это обязанности не первой леди (какая, нахрен, из неё ледь ?),

а министра образования.
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Первая леди (это не про Зеленскую) обычно участвует в различных благотворительных фондах, культурны мероприятиях, образовательных программах.
А не только фоткается на фоне бутылки с вином в кафе.
В общем, показывает обществу, что она есть, что она с обществом и поддерживает его.
Это как бы мировая практика.

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шо-то я тут не вижу никаких её благотворительных проплат.

Единственное, что она проплатила - это полёт своего мужа и Ермака в Оман,

да и то только половину. Назад президент Украины летел за деньги другого государства
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Я за это и говорю.
Целый год про Елену Зеленскую ни слухом ни духом и только сейчас, она чуток пропиарилась на системе дистанционного обучения.
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Ну почему же, а реклама вина, чем не круг?
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А воно їм потрібно? С 6 апреля для учащихся средних и старших классов начинает работу "Всеукраинская школа онлайн", - Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 3342
Для того щоб бути гастарбайтером в Росії або Польщі достатньо вміти читати писати і рахувати...
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Розуміти: слово - копати; і міри - довжини та глубини.
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Она ж говорят в Швейцарию дезертировала со своим выводком...Это она со Швейцарии советы раздаёт у пейсобуке??
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"112 Украина" и NewsOne - запудрить мозги русским миром. В 1942 не показывали Геббельсовскую пропаганду в Лондоне a в Украине во время российской-украинской войны пожалуйста. Неужели Украина уже побеждена?
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Ще ні, але для цього багато чого робиться.
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Али, если украинских детей накачивают русской пропагандой во время российской-украинской войны, и это нормально для украинцев, то в то что Украина не проиграла войну мне верится с трудом к сожалению.
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Щось я не бачив накачування дітей, хоча це було на Донбасі. Війну ще не програли, але скоро важкі часи.
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В том то и проблема для большинства украинцев что они не поняли как проиграли, так уже было в 1918-1933.
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Те, що зараз погано - факт, але ще не вечір.
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а хто те дивиться?
там дуже сумні виступи Медведчука.
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Все дуже просто.
Господарям продажні ублюдки більше не потрібні. У них свої проблеми і їм нині не до "використаної туалетної бумаги".
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а эта дура какое имеет отношение до онлайн обучения?? тем паче из швеции или где оно там ховается??
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А вот и Ленка ополченка проявилась
Говорят, до нее дошло, что находится в одной стране с Вовой небезопасно
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З Швеції відосік прислала ? Вже нагодувала в шкільних столовках яблуками з молоком,тепер навчати зібралась ?
От нахіба забирать хліб у міністра освіти ? Чи прес-секретарем в нього на півставки ?
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еще эта чучундра не пиарилась а где намордник нарушаем
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Неплохая бы семейная пара дикторов на телевидении получилась. Как раз их уровень.
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Лєна в образі...така собі вчителька початкових класів.
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Та хоч в образі медсестри. Аби на рашу про ВСУ вчасно стукала, сєпарюга тупа!
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Сепарша вылезла... типо из Украины фейсбучит. Геолокацию отключила?!)
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Кому нужны эти дистанционные уроки? Для работы в рошене образование не нужно, там надо быстро упаковывать картонные коробки после того, как Марина Порошенко сфоткалась с ними на камеру и ушла.
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Дітей зебілів на Рошен не беруть. Навіть двірниками. А правильні батьки поставлять на телевізор "батьківський замОк" і заблокують на рівні провайдера доступ до небажаних ресурсів. Втім, нормальні діти самі не полізуть на інформаційні помийки.
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Насправді ніяке онлайн навчання не замінить школу. Це зараз просто втрачений час і відсутність навчання.
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Сам себе противоречишь, деда.
Тебе уже ничего не нужно.
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Ти точно непотрібний, як і твої поради.
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Порохоботы против учебы.
Не удивился. Із 6 квітня для учнів середніх і старших класів розпочинає роботу "Всеукраїнська школа онлайн", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 8055
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Євглена зелена подружилася з коронавірусом! Із 6 квітня для учнів середніх і старших класів розпочинає роботу "Всеукраїнська школа онлайн", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 3788 Увага ,вона його так насмішить що у віруса корона зникне ,а у цієї з'явиться!
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А колись збрехала, що до 2 класу української навіть не чула...
Пристойна українська, з типовим для Дніпра, південносхідним акцентом...Таке не можна вивчити,якщо ти росіянин чи природній носій російської мови.... таке передається тільки від покоління до покоління...
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тешит себя надеждами остаться первым бойфрендом моники...
у мендель другие планы.
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