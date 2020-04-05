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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Понад тисячу тест-систем і 300 літрів дезінфекційних засобів передає фонд "Відкрий Україну" лікарням Чернівців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Завтра лікарням міста Чернівці буде передано понад 1 000 сертифікованих тест-систем для діагностики пацієнтів із підозрою на COVID-19 і 300 літрів дезінфекційних засобів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Сьогодні Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" спрямовує свою роботу на надання допомоги Чернівецькій області як найбільш ураженій коронавірусом території. Ми долучаємось до спільної боротьби з недугою, як і тисячі інших свідомих українців. Будьте свідомими, цього так потребує Україна!" - зазначила директор Фонду Раміна Шут.

Загалом місто Чернівці від Фонду Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" отримало 15 000 перчаток, 1 000 респіраторів FFP3 та 200 комплектів захисних костюмів для медичного персоналу, понад 1 000 сертифікованих тест-систем для визначення COVID-19 та 300 літрів засобів для дезинфекції.

Зазначається, що перша партія допомоги була доставлена 20 березня у Чернівецьку міську лікарню №1, яка визначена базовою для лікування хворих на COVID-19.

Понад тисячу тест-систем і 300 літрів дезінфекційних засобів передає фонд Відкрий Україну лікарням Чернівців 01

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Понад тисячу тест-систем і 300 літрів дезінфекційних засобів передає фонд Відкрий Україну лікарням Чернівців 02
Понад тисячу тест-систем і 300 літрів дезінфекційних засобів передає фонд Відкрий Україну лікарням Чернівців 03
Понад тисячу тест-систем і 300 літрів дезінфекційних засобів передає фонд Відкрий Україну лікарням Чернівців 04
Понад тисячу тест-систем і 300 літрів дезінфекційних засобів передає фонд Відкрий Україну лікарням Чернівців 05

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Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 5 квітня в Україні 1 251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 32 летальні, 25 пацієнтів одужали. У Чернівецькій області - 220 випадків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186911
 
   
 Топ коментарі
 
Яценюк надав допомогу, а слуги народу?
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Может вот так вот, с миру по нитке и обеспечат больницы. Главное, чтобы использовалось по назначению.
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У Києві "слуги" збирають маски у волонтерів і відправляють пенсіонерам від свого іменіБолее тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд "Открой Украину" больницам Черновцов - Цензор.НЕТ 6053
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Думаю 3енелейссуие "новые лица " не успеют .
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Границу немножко обустроили , а насчет стены- ваш сареазм неуместен , поскольку разумным людям понятно - что стена ооочень затратная , и дажэ в военном плане неэфективная.
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Так это Яценюк и порох скупили все медикаменты, что их теперь в аптеке не купишь, вот негодяи. Более тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд "Открой Украину" больницам Черновцов - Цензор.НЕТ 3705
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Яценюк надав допомогу, а слуги народу?
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спецоперация против Пороха закончилась - все свободны..

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БОЛЬШЕ ВАМ НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЭН ,
,
( до следующих выборов ).
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вони дуже бідні Понад тисячу тест-систем і 300 літрів дезінфекційних засобів передає фонд "Відкрий Україну" лікарням Чернівців - Цензор.НЕТ 7202 а їхня бабушка дуже скупа
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украл миллион тероадрахм и вернул пол шекеля. хорошо получается, по реформаторски.
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а еще 24 вилл в асашай и 20+ хедшотов в чечне, Яценюк он такой.
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Может вот так вот, с миру по нитке и обеспечат больницы. Главное, чтобы использовалось по назначению.
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Напоминает СПИД в 90-х, когда все пиарились на одноразовых шприцах.
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С паршивой овцы,хоть шерсти клок.Бойтесь данайцев дары приносящих.
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не так. ботесь маланцев о мире говорящих.
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У Києві "слуги" збирають маски у волонтерів і відправляють пенсіонерам від свого іменіБолее тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд "Открой Украину" больницам Черновцов - Цензор.НЕТ 6053
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Классная лексика у твоей порохнявой подружки.
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ага....
лексика опустившейся привокзальной пьяной шмары, в прошлом учительницы руського изыка где то в Саратове... Понад тисячу тест-систем і 300 літрів дезінфекційних засобів передає фонд "Відкрий Україну" лікарням Чернівців - Цензор.НЕТ 2439
После таких постов хочется бить ногами Петра Лексеевича, не смотря как ты к нему относился до этого...
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Правда завжди гірка, колюча та неприємна.
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Якась окацаплена ця Ірка, на матєрном чеше шо дихає. Мірко, хоч вона твоя подружка, ховай подалі це лайливе непорозуміння, у Порошенка і без неї рейтинг навіть не на рівні плінтуса.
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Під час епідемії кожен допомагає людям як може.Более тысячи тест-систем и 300 литров дезинфицирующих средств передает фонд "Открой Украину" больницам Черновцов - Цензор.НЕТ 1756
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Порошенко у 2019 роц перевiв з бюджету на благодiйний фонд самого себе 1лярд бюджетних коштiв на фонд Марини 700 ярд грв Тому пiаряться за нашi з вами кошти
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То де кримінальні справи по даному факту? У нас же тепер чесна влада Зеленського вже цілий рік.
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Необхідно, що усі меценати в нашій державі скинулись копійкою та допомогли запустити київський завод "Буревісник", який виробляв апарати штучної вентиляції легень.

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Накрали, а теперь благотворительность проявляют.
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ПУСКАЙ 3енелейсские " новые лица " НАЗАД и ЗА СВОИ ДЕНЬГИ ( а не за счет украинцев ) ВЫКУПЯТ с Италии то что три месяца продавали ..
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А шо, Зеленский Крым просрал или Донбасс?
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Здається це зробили нарід кримський і лугансько/донбаський, який кричав "путін прійді". Дерочі, а що зробив не так в.о. президента Турчинов? Що потрібно було зробити щоб не, цитую ваші слова "просрать"?
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Воевать надо было, а теперь ссыкотно за Крым воевать?
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Когда были не равные кровопролитные бои за донбасс- зенелейсские в мацкве на корпоративах зажигали..
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а твой цадик бабло в офшерах перепрятывал.
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Мірко зараза, не гаси остаточно рейтинг невдахи Порошенка, залиш йому хоч якийсь мізерний шанс не стати політичним трупом.
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Яценюку нужно поставлять тесты по его помпезному "Новому шёлковому пути". Заодно пусть поезд найдёт, который по нему ушёл и с концами.
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Рамина не шутит!Яценюк,земеля,ты ж не зеля, типа уважуха,спирту добавь тока
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Міцно цвяшки забиті Г+Г сидять в головах лохторату.
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від прикордонного забору трохи грошей лишилося
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