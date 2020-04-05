 Понад тисячу тест-систем і 300 літрів дезінфекційних засобів передає фонд "Відкрий Україну" лікарням Чернівців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
"Сьогодні Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" спрямовує свою роботу на надання допомоги Чернівецькій області як найбільш ураженій коронавірусом території. Ми долучаємось до спільної боротьби з недугою, як і тисячі інших свідомих українців. Будьте свідомими, цього так потребує Україна!" - зазначила директор Фонду Раміна Шут.
Загалом місто Чернівці від Фонду Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" отримало 15 000 перчаток, 1 000 респіраторів FFP3 та 200 комплектів захисних костюмів для медичного персоналу, понад 1 000 сертифікованих тест-систем для визначення COVID-19 та 300 літрів засобів для дезинфекції.
Зазначається, що перша партія допомоги була доставлена 20 березня у Чернівецьку міську лікарню №1, яка визначена базовою для лікування хворих на COVID-19.
Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 5 квітня в Україні 1 251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 32 летальні, 25 пацієнтів одужали. У Чернівецькій області - 220 випадків.
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БОЛЬШЕ ВАМ НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЭН ,
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( до следующих выборов ).
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лексика опустившейся привокзальной пьяной шмары, в прошлом учительницы руського изыка где то в Саратове...
После таких постов хочется бить ногами Петра Лексеевича, не смотря как ты к нему относился до этого...
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