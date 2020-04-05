 Понад тисячу тест-систем і 300 літрів дезінфекційних засобів передає фонд "Відкрий Україну" лікарням Чернівців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Сьогодні Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" спрямовує свою роботу на надання допомоги Чернівецькій області як найбільш ураженій коронавірусом території. Ми долучаємось до спільної боротьби з недугою, як і тисячі інших свідомих українців. Будьте свідомими, цього так потребує Україна!" - зазначила директор Фонду Раміна Шут.

Загалом місто Чернівці від Фонду Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" отримало 15 000 перчаток, 1 000 респіраторів FFP3 та 200 комплектів захисних костюмів для медичного персоналу, понад 1 000 сертифікованих тест-систем для визначення COVID-19 та 300 літрів засобів для дезинфекції.

Зазначається, що перша партія допомоги була доставлена 20 березня у Чернівецьку міську лікарню №1, яка визначена базовою для лікування хворих на COVID-19.

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Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 5 квітня в Україні 1 251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 32 летальні, 25 пацієнтів одужали. У Чернівецькій області - 220 випадків.