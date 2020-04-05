 Поліція пред'явила підозру в хуліганстві чоловікові, який кинув касиру в обличчя монети. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Після допиту в поліції і пред'явлення підозри в хуліганстві, полтавський хам, який кинув в обличчя касиру жменю монет, приніс свої вибачення. Від колишньої пихи не залишилося і сліду. Думаю, що суд врахує це при винесенні обвинувального вироку. Дякую колективу Полтавської поліції за хорошу службу і своєчасну, а також за адекватну реакцію на хуліганство і знущання над жінкою", - розповів Геращенко.
"Працівниками полтавської поліції 3-го квітня, під час моніторингу мережі Інтернет, було виявлено фрагмент відео, на якому зафіксовано факт вчинення правопорушення відвідувачем супермаркету, розташованого в обласному центрі. За фактом правопорушення слідчими Полтавського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).
Під час досудового розслідування поліцейськими встановлені очевидці та потерпіла жінка, а також особа, яка причетна до правопорушення. Ним виявився 49-річний мешканець міста Полтава. Під час спілкування з поліцейськими фігурант надав свідчення та визнав свою провину. Триває досудове розслідування. У разі доведення вини чоловіка, йому може загрожувати покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років", - повідомили в поліції Полтавщини.
"Зайшов купити пляшку води. У мене не було дрібних грошей. Я дав їй (продавчині. - Ред.) 100 грн. Вона запитала: "Нема у вас 12 гривень?" Я сказав немає. Вона: "Ну тоді ... " і почала відраховувати дрібними. Коли я запитав: "Це ви спеціально робите?" - Вона мені: "Це ваша решта в національній валюті". І тут же обслуговує при мені інших людей і дає здачу паперовими грошима. Я вже зібрав ці гроші, щоб йти, і вона в останню хвилину: "Та йди вже". Мене вже підірвало. Я не зміг стриматися", - розповів про причини свого вчинку житель Полтави Сергій.
зебилы внедряют паРашу здесь...
Если положенно писать Россия, я так и пишу)
Между нами есть небольшая разница, я воевал против кадыровцев лицом к лицу, а ты испугался бы одного их вида)))
http://tribunal-today.ru/16065/
да, это как следствие того что покупателя нужно обслужить в максимально короткок время
По тем же правилам к работе кассир (продавец, магазин и т.п.) обязана приступать имея в наличии достаточное число купюр для выполнения своих обязанностей.
кассир ОБЯЗАНА давать сдачу минимальным набором купюр.
Если у неё нет такой возможности - она обязана обратиться к администратору.
Эта тварь-курица-кассир спровоцировала человека (что не показано на предыдущем времени видео - выхвачен только конец).
Жирная Антона Г. тренирует быдлоэлекторат набрасываться на людей по приказу сверху.
Со всех сторон все симптомы что надвигается тоталитаризм высшей степени.
А не стыдливо отворачиваться, делать вид, что что то ищет в ящике, ожидая, что вы забудете и уйдете.
соблюдает значит карантин....
никаких чеков из рук в руки, во всяком случае в нашем мухосранске под филой шо.
-АГА!и вот ты уже забрал пропиканый товар с ленты в тележку ииииии кассирша тебя радует что ТЕРМИНАЛ НЕ РАБОТАЕТ!!!
2. Таким случаем занялся Геращенко. Расстрел в Черновцах его очевидно волнует меньше.
3. Впечатление, что продавцам дают инструкции как хамить покупателям. Причем тут хамство не только к этому покупателю, но и к тем, кто ждет в очереди. Пока продавец вместо того чтоб дать 20 грн купюрой по приколу пересчитывает мелочь. Потом мелочь будет пересчитывать покупатель. В это время вероятно что и перед входом в магазин ещё кто-то ожидает чтоб войти. Может и с ребенком кто ждет. Ждёт пока по приколу продавца все пересчитают мелочь.
Хамство в ответ на хамство - это нормально. Можно было этой выдре ещё и кошёлку на голову одеть чтоб отбить охоту прикалываться над людьми. Зря извинялся.
І вде за часів Незалежності, коли я попросив знайомого підприємця про "обнал" грошей за акордну роботу, йому банк видав більше 100 тисяч купонокарбованців купіюрами по три купони. Дві "авоськи".
Она говорила о том, что ей больше нечего есть.
Несколько покупателей в середине дня стояли в очереди к кассе. Все соблюдала дистанцию в 1,5 метра: владельцы магазина для этого нанесли на пол специальные линии. Мимо посетителей к выходу попыталась пройти женщина в медицинской маске. в руках у нее были продукты творог и сметана. На это обратили внимание продавцы, они потребовали, чтобы женщина остановилась и оплатила еду, но вместо этого она побежала, продавщицы - за ней с криками что магазин грабят. ВО время потасовки дама, которая пыталась вынести продукты достала небольшой нож. она закричала, что ей нечего есть, что ей нужна эта еда и она ее заберет. Кто то из посетителей хотел вызвать полицию, но другие покупатели просто предложили женщине оплатить ее еду, при условии, что она уберет нож. На этом инцидент был исчерпан.
Полицию в итоге никто вызывать не стал.
2. Для таких случаев есть книга жалоб.
3. Собрать полученную мелочь в отдельный кулек и в следующий раз расплатиться именно с ней этой кучей.
3. Можно было повредничать в ответ: подождать, когда кассир отсчитает последнюю гривну, а потом отазаться от покупки.
4. Лучше всего - быть мужчиной и уразуметь, что перед тобой женщина, хоть и вредная.
а теперь учтите и нынешнюю ситуацию, что многие остались реально без ничего по деньгам, даже бизнесмены среднего звена. эта кассирша при работе, при деньгах. Так вот нельзя человеку у которого радостное настроение задрачивать тех кто на нервах не своей вине.
это все равно что на чьих-то похоронах хохотать и рассказывать анекдоты - получит в харю. вот и эта получила,
А бывает еще рваные-грязные-клеенные. На просьбу заменить звереют. Ты им говоришь - ну вы же магазин у вас есть инкасация через банк, вот и выведете эту рвань с оборота а не обратно тасуйте.
Кто прав из них , это дело десятое , может кассирша , а может и мужик , но нех швырять . Каждый утырок должен знать , швырнул - получил в табло . У меня всё ..