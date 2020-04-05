 У Полтаві за ніч пошкодили три меморіальні дошки воїнам АТО і Симону Петлюрі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, пошкоджена меморіальна табличка, яка встановлена Мирославу Кабушці на стіні школи №18, меморіальна дошка, яка встановлена Сергію Лимарю на стіні школи №9, а також була спроба пошкодити дошку, яка встановлена Олександру Горячевському на стіні школи №25, однак дошка виявилася антивандальною і злочинцю не вдалося її розбити.
За всіма цими фактами відділенням №1 поліції Полтави відкриті кримінальні провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 297 Кримінального кодексу України (Осквернення або руйнування пам’ятника, спорудженого в пам'ять осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції).
Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від 3-ох до 5-ти років. Наразі тривають слідчі дії.
Депутат Полтавської міськради Вадим Ямщиков повідомив про четвертий випадок - розбили також дошку Симону Петлюрі, яку встановили в 2018 році з нагоди 139-ї річниці від дня народження політичного діяча.
про плата дебилам кремлевским
для совершения надругательства над историей
Зато дубасить какого то барыгу в Одессе, который им не заплатил взятку, это они с удовольствием
Меня абсолютно не удивляет, что с приходом к власти в Украине кацапской агентуры, существенно увеличилось колличество актов вандализма по отношению к монументам Героям войны с **********. Именно в ветеранах, волонтерах и бойцах АТО действующая власть видит главный источник опасности для себя! Не верите? Узнайте, сколько раз был зеленский в госпиталях ВСУ. Узнайте, за что судят Федыну или Зверобий. Поэтому пока дЕрьмаки и зельцманы будут у власти, до тех пор будет продолжатся наступление на тех, кто спас страну от русско-фашистского мира в 2014-2015 годах.
на кой хер какому то больному мозгу нужны эти доски???
вот интересно в глаза такому дыбилу посмотреть.
Хрен они что докажут! - с быдлом и подонками по хорошему и уговорами НЕЛЬЗЯ!
Только боль и страх!
Массовые казни украинцев российскими оккупантами и пособниками. Донецк-Макеевка - новый "Бабий Яр" Украины..
Таких об'єктів безліч, а подібне обладнання коштує не дешево.
«Рускій мір» дістався до Полтави
Слава Украине!
Смерть мацкалам, совкам и им сочувствующим!