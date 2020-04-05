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 У Полтаві за ніч пошкодили три меморіальні дошки воїнам АТО і Симону Петлюрі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Полтаві в ніч на 5 квітня вандали пошкодили три меморіальні дошки воїнам АТО і одну Симону Петлюрі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, пошкоджена меморіальна табличка, яка встановлена Мирославу Кабушці на стіні школи №18, меморіальна дошка, яка встановлена Сергію Лимарю на стіні школи №9, а також була спроба пошкодити дошку, яка встановлена Олександру Горячевському на стіні школи №25, однак дошка виявилася антивандальною і злочинцю не вдалося її розбити.
За всіма цими фактами відділенням №1 поліції Полтави відкриті кримінальні провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 297 Кримінального кодексу України (Осквернення або руйнування пам’ятника, спорудженого в пам'ять осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції).

Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від 3-ох до 5-ти років. Наразі тривають слідчі дії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одесі активісти демонтували меморіальну дошку комуністичному діячу Калініну. ВIДЕО

У Полтаві за ніч пошкодили три меморіальні дошки воїнам АТО і Симону Петлюрі 01

У Полтаві за ніч пошкодили три меморіальні дошки воїнам АТО і Симону Петлюрі 02
У Полтаві за ніч пошкодили три меморіальні дошки воїнам АТО і Симону Петлюрі 03

Депутат Полтавської міськради Вадим Ямщиков повідомив про четвертий випадок - розбили також дошку Симону Петлюрі, яку встановили в 2018 році з нагоди 139-ї річниці від дня народження політичного діяча.

У Полтаві за ніч пошкодили три меморіальні дошки воїнам АТО і Симону Петлюрі 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186879
 
 
 Топ коментарі
 
З приходом Зеленського вся кацапська нечисть попіднімала голови.
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Прийшла венсна, близиться дєнь пабєди, кацапсяча мразота активізується...
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Это так мусора рюкзаковские город охраняют. Зато завтра утром без маски уже не выйдешь. В Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону Петлюре - Цензор.НЕТ 7403
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ну нафига так строго...повредить ему табло, шоб с перекошенным ходил , пока не сдохнет...
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путину хлу неймется
про плата дебилам кремлевским
для совершения надругательства над историей
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А потом такие ничтожества приходят на цензор и восхваляют самого патужного рефарматара всех времён и народов, свыночола!
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Он голосовал за Зеленского или вообще не ходил на выборы. Это 100%
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А колись Полтава була еталоном українськости (украинства), а тепер екс.комуняки, совкодрочери, ватани, до рашки недалеко. Не той тепер Миргород, Хорол річка не та
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Да ладно вам на Полтаву гнать. Откуда информация, что это быдло местное? у даунецкого быдла есть синий паспорт с тризубом и оно может безпроблем колесить Украиной
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Есть еще миф о украинских запорожцах. Может, когда-то здесь и жили украинцы, но сейчас 3 из 4 запорожцев - русское быдло, дрочащее на путина и молящееся на сралина
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Не треба гнати на Полтаву. Я не знаю сепаратистів серед своїх знайомих, навіть думок таких не чув. Це заїжджі.
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Менты не могут или не хотят защитить таблички, памятники украинским героям...
Зато дубасить какого то барыгу в Одессе, который им не заплатил взятку, это они с удовольствием
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Видно что приехала мразота с зароботков с Мугучей
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мудак покрасовался на камєру - но, увєрєн, йєго нє найдут - даже іскать нє станут. Пріорітєти, однако
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Да там половина ватных ментов как и в Сумской и Харьковской и т.д.
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Как говорил один из величайших украинцев: "Жизнь нужно прожить так, чтобы твои враги боялись тебя даже после твоей смерти".
Меня абсолютно не удивляет, что с приходом к власти в Украине кацапской агентуры, существенно увеличилось колличество актов вандализма по отношению к монументам Героям войны с **********. Именно в ветеранах, волонтерах и бойцах АТО действующая власть видит главный источник опасности для себя! Не верите? Узнайте, сколько раз был зеленский в госпиталях ВСУ. Узнайте, за что судят Федыну или Зверобий. Поэтому пока дЕрьмаки и зельцманы будут у власти, до тех пор будет продолжатся наступление на тех, кто спас страну от русско-фашистского мира в 2014-2015 годах.
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Ночью и втихаря. Это показывает одно. Беспомощность и трусливость свинопсяче-ватоголовых недолюдей.
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И в это время мусора избивают студентов в автобусах и продавцов кофе, все что нужно знать про реформу полиции.
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Нельзя садить вандалов, их нужно перевоспитывать *********, регулярными и болезненными. Просто найдите имя этого ******, его послезавтра уже не найдут или найдут труп, вскрытие покажет, что вандал отравился свинцом
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Ватники банкуют там где им не страшно, там где у них свои, да Полтава?
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тупое русское стадо.
на кой хер какому то больному мозгу нужны эти доски???
вот интересно в глаза такому дыбилу посмотреть.
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Мазепа, Петлюра и Бандера три величайших украинца
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Князь Святослав, князь Данило, ТГШ , Основатели Киева, та немеряно ещё.
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Крепкий бычок У Полтаві за ніч пошкодили три меморіальні таблиці воїнам АТО і Симону Петлюрі - Цензор.НЕТ 6899 Не просто ватный любитель бояры. Походка уверенная, осанка прямая. Чувствует себя как дома. Спланированная акция спецслужб. У Полтаві за ніч пошкодили три меморіальні таблиці воїнам АТО і Симону Петлюрі - Цензор.НЕТ 5055
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Родные и друзья Героев - соберитесь, найдите уродов и переломайте, в конце концов, им ноги...
Хрен они что докажут! - с быдлом и подонками по хорошему и уговорами НЕЛЬЗЯ!
Только боль и страх! У Полтаві за ніч пошкодили три меморіальні таблиці воїнам АТО і Симону Петлюрі - Цензор.НЕТ 3012
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з яким би задоволенням, я кувалдою розбив би спочатку ноги, потім руки, а потім голову цим ватним виродкам! У Полтаві за ніч пошкодили три меморіальні таблиці воїнам АТО і Симону Петлюрі - Цензор.НЕТ 7358
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Не поновлювати,залишити як є,щоб українці бачили своїми очами дії їхніх ворогів.
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З пам'ятниками воюють лише ублюдки та кінчені негідники.
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Да? Вроде даже закон для борьбы с памятниками придумали.
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Треба було по п.4 ст.297 відкривати - там від 9 до 12.
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В Полтаве это происходит неоднократно В связи с этим хочу узнать ,а что по этому поводу думает самый эффективный министр правительства? Он пан Аваков
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А поставити камери біля таких об'єктів?
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А хто фінансуватиме?
Таких об'єктів безліч, а подібне обладнання коштує не дешево.
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громадою можна скинутись...а краще -засаду влаштувати...а потым лайно те прикопати...
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Не боится.Уйдёт на обмен.Нужно разрушать дома родственников или конфисковывать в счёт Ущерба,лишать родительских прав и отдавать детей на усыновление и тд.
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В мене відчуття тріумфу. Хоч хтось надавав ляпасів путіну. Побєдобєсіє скасовується. Ні Макрель, ні Мікрон до путіна не приїдуть. Путін вважав, що всемогутній, і може нагнути кого завгодно у Європі. А якийсь вірус виявився куди могутнішим. Тому вата й біснується.
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и заметьте это в основном пенсия совковая-привыкшая к халяве и сборищам... У Полтаві за ніч пошкодили три меморіальні дошки воїнам АТО і Симону Петлюрі - Цензор.НЕТ 3411
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Триндец эти ватным мразям..выловим этих гнид...дело времени
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думаю для полтавячан быдет делом чести поймать эту гниду и подвесить на берёзке за ноги...на трое суток...минимум...хай почувствует тварюка "родные прасторы"... У Полтаві за ніч пошкодили три меморіальні дошки воїнам АТО і Симону Петлюрі - Цензор.НЕТ 936
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Того педика с молотком найти и павешать показательно. Перед повешением тем же молотком его размять до состояния отбивной.
Слава Украине!
Смерть мацкалам, совкам и им сочувствующим!
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