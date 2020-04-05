EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Події
  38561  538
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2129) Одеса (2424) Нацполіція (9244) COVID-19 (3016) коронавірус (1685)

 "Бл#, боляче, будь ласка, я нічого не роблю!": На пляжі в Одесі поліція жорстко затримала власника кав'ярні. ВIДЕО

4 квітня на пляжі в районі 14-ї станції Великого Фонтану співробітники поліції із застосуванням сили затримали чоловіка, який продавав каву під час карантину. Інцидент потрапив на відео.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що незважаючи на оголошений карантин, багато точок громадського харчування продовжують свою роботу, але вже тільки "на винос".

Як пише видання "Лоція",  таким же чином працювала і ця кав'ярня на Фонтані. Поліцейські ж вирішили, що це порушення правил і зажадали пред'явити документи. Власник, зі свого боку, намагався з'ясувати, в чому саме полягають порушення. Тоді поліцейські застосували силу. Наразі власник кав'ярні - в лікарні з побоями.

Інше видання Od.vgorode пише, що господар кафе не захотів закривати кафе (оскільки, за його словами, воно працювало "на винос") і нібито став чинити опір поліції, після чого поліцейські жорстко повалили його на плитку. Співробітники кафе намагалися допомогти босу, але правоохоронці попередили, що затримають і їх, якщо ті не відійдуть на десять метрів.

Нагадаємо, що згідно з розпорядженням уряду всі заклади на час карантину мають бути закритими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У співробітника Одеської міськради діагностували коронавірус

Видання "Лоція" також наводить коментар юриста з приводу  ситуації:

"Я переглянув кілька роликів, знятих з різних ракурсів. У жодному з них, ні разу підприємець не звернувся на "ти" до поліцейських. Пред'являв оригінал паспорта та в телефоні пропонував ознайомитися з іншими документами. Не намагався втекти і їм нічого не заважало скласти протокол, якщо вбачали склад правопорушення і направити протокол до суду.

Хоча згідно ПКМ, ТС і ПТС не підпадають під заборону і можуть працювати на видачу, використовуючи маски та рукавички. Так працюють МакДрайви у всій країні і кафетерії в супермаркетах. Ніяких причин застосовувати заходи фізичного впливу не було. Дії поліцейських очевидно кваліфікуються як перевищення службових повноважень і незаконне позбавлення волі".

Також дивіться: Кличко: У Києві можуть заборонити рух навіть приватного транспорту. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186874
 
   
 Топ коментарі
 
Пошли первые ласточки - как в Параше...
 показати весь коментар
 
терь мусорня имеет возможность всласть удовлетворять свои извращённые садистские наклонности. радуйтесь 73%! вы сделали это вместе! "Бл#, больно, пожалуйста, я ничего не делаю!": На пляже в Одессе полиция жестко задержала владельца кофейни - Цензор.НЕТ 4358
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 6 з 6
<<<1 2 3 4 5 6
 
всі кав'ярні мають бути закриті.
по розпорядженню кабінету міністрів.

якщо гуляти строго не рекомендується, то й кав"ярні ці не потрібні, для прогулюющихся по плажу людей.
 показати весь коментар
 
 
Коли почнуть палити хати поліцаїв з дружиною та дітьми,просьба не скавчати.
 показати весь коментар
 
 
А, тіпа, той психований бик поводив себе стримано? Та попадися тобі такий співрозмовник, ти б і сам його по асфальту виваляв.

А без "поліцаїв" ти мабуть проголосив би себе верховним шерифом, з пари мільйонів таких же самозванців "Бл#, боляче, будь ласка, я нічого не роблю!": На пляжі в Одесі поліція жорстко затримала власника кав'ярні - Цензор.НЕТ 2255
 показати весь коментар
 
Что-то у нас развелось особо умного юридического быдла "на каком аснавании"

На видео - обычное задержание за сопротивление.
Помню во времена беспредела донецких, когда ППС или Беркут могли жестко отметелить берцами прямо на улице - всё это юридическое быдло ходило обосранное, аж пока ценой жизни майдановцев не удалось изменить ситуацию.
Теперь когда полицию реформировали и сделали из них киндеров случилась обратная ситуация - обосранное быдло вылезло из кустов и уже совсем полицию ни во что не ставит.
Выходит быдло нужно держать в ежовых рукавицах, раз оно не может себя вести цивилизованно, а демократию понимает как полную абсолютную вольницу?
 показати весь коментар
 
 
Цыган, ты бы лучше не разбрасывался словами "быдло" когда говоришь о гражданах другой страны! Держи лучше крепко яйца в своих руках и не лезь куда тебя не просят!
 показати весь коментар
 
 
Все правильно. С быдлом можно только так.
 показати весь коментар
 
Не понятно только сопротивление чему? Мешал полицаю творить что хочешь?
 показати весь коментар
 
 
Конечно, ломать руки человеку на основпнии того, что он варит кофе в своей кофейне- это же то, о чем мы мечтали! Это либертарианство!
 показати весь коментар
 
 
У государства появился новый друг! Те, кто согласен с действиями полиции и вообще, с мерами государства в этой ситуации- вы очень нехорошие люди. Невероятно плохие.
 показати весь коментар
 
 
От тільки не треба демонізувати поліцію!

Ти собі уяви ситуацію, шо поліції нема взагалі! І, як ти вийдеш з хати, хоча б за хлібом, не кажучи про прогулянку в парк або зходити в бібліотеку? УЯВИВ?!

Національна поліція України (поліція) - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, (ч.1, ст1. ЗУ "Про національну поліцію" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19). І в даному випадк поліцейські правильно відреагували на поведінку необтесаного бика. А прикинь, скільки неприємностей такий бик натворить потрапивши в громадське місце.

Це тільки один епізод його бикувань.
 показати весь коментар
 
 
Я просмотрел несколько роликов, снятых с разных ракурсов. Ни в одном, ни разу предприниматель не обратился на ты к полицейским


1.53 - как минимум два раза на "ты" обратился.

 показати весь коментар
 
 
Мне показалось ты оправдываешь такое обращение с гражданами на основании "тыканья"
 показати весь коментар
 
Конкретно в данной ситуации я просто констатировал факт.
 показати весь коментар
 
З такими тенденціями почнуть. Не тільки за "ти", а просто за "чаво ти тут ходіш?", за недостатньо "подобострастний вигляд", та й просто "оппа, какой у тебя телефон моднявьій, ану дай пазванить!"
 показати весь коментар
 
 
Репрессии при Зеленском еще хуже чем в совке при Сталине
 показати весь коментар
 
 
В Дании на вынос работают кафе, вот только , что купили мороженное., народ стоит в очереди , главное соблюдают дистанцию и все без масок, маски здесь не обязательны.
 показати весь коментар
 
 
У вас не такое количество заражённых.
В Испании ВСЁ закрыто , кроме аптек , супермаркетов, заправок .
 показати весь коментар
 
 
Скоро їх будуть вбивати. Думаю десь через місяць карантину. А якщо посівну провалять то Ваву вперед ногами з крісла винесуть
 показати весь коментар
 
 
Вся эта ситуация с драконовскими мерами и безразличием к тому , чем люди будут кормить детей, очень плохо пахнет.
 показати весь коментар
 
 
Минулого тижня вже були місцеві чутки, що "під шумок" коронавірусу та дотримання карантину (плюс маски, тобто хій кого ідентифікуєш) патрулі вчиняють гоп-стоп як у найгірші часи - наприклад, у чоловіка менти забрали гроші та смартфона, після чого дали дубіналом по спині - і "ану побежал отсюда, шоб через 5 секунд тебя тут и духу не было!"
Чутки - це не достовірна інформація, так... Але після таких випадків не здивуюся, якщо правда.
 показати весь коментар
 
 
У мене даїшники гроші напряму вимагали.
 показати весь коментар
 
 
если это гулаг, то что по мнению комментаторов США? Концлагерь?) Там всегда полицейский прав. Если он тебе скажет руки за спину и ты не подчинишься, тебе вломят. Попробуешь помешать - застрелят, будто ты хоть миллион раз прав объективно.
 показати весь коментар
 
 
аваковцов ******* надо твари, с налогов таких чуваков платятся зп этим *******
 показати весь коментар
 
 
Бывшая беркутня ? Вся рехформа - переименовали ментов в полицаев, а "работники" и методы те же.
 показати весь коментар
 
 
Интересно, а сколько он налогов платит? 20% НДС с каждой чашки кофе присутствует? Аренда этого места официальная и уплата ее составляет тысячи грн. в месяц? Нас пытаются убедить, что закрытие кафе-ресторанов влечет за собой недополучение 100500 млрд в бюджет и крах экономики. Но в этом есть ОЧЕНЬ большие сомнения. П.С. На очереди таксисты, которым запретят ездить по городу и которые отродясь налогов не платили поднимут гвалт, что без их денег Киев обанкротится.
 показати весь коментар
 
Ну вот, очередная справочка, с печатью и подписью, что менты-полицаи - вонючие ****** и бандиты. У кого-то есть опровержение? Ау...
 показати весь коментар
 
Ну что ******** 73% довольны ? Нация ********* конченных .
 показати весь коментар
 
Коли дебілу, що з труднощами осилив вісім класів, дають владні повноваження і дубінку, він же мусить щось з тою дубінкою робити, от і маємо результат "реформ".
 показати весь коментар
 
Вседозволенность и безнаказанность уничтожила СССР. Поэтому, чем больше правонарушений в обществе, тем больше полномочий должно быт в полиции, и тем жестче полиция должна относится к правонарушителя - чтобы быдло знало своё место. Независимо от его социального и служебного положения.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня апрель. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
 показати весь коментар
Сторінка 6 з 6
<<<1 2 3 4 5 6
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору