 "Бл#, боляче, будь ласка, я нічого не роблю!": На пляжі в Одесі поліція жорстко затримала власника кав'ярні. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Зазначається, що незважаючи на оголошений карантин, багато точок громадського харчування продовжують свою роботу, але вже тільки "на винос".
Як пише видання "Лоція", таким же чином працювала і ця кав'ярня на Фонтані. Поліцейські ж вирішили, що це порушення правил і зажадали пред'явити документи. Власник, зі свого боку, намагався з'ясувати, в чому саме полягають порушення. Тоді поліцейські застосували силу. Наразі власник кав'ярні - в лікарні з побоями.
Інше видання Od.vgorode пише, що господар кафе не захотів закривати кафе (оскільки, за його словами, воно працювало "на винос") і нібито став чинити опір поліції, після чого поліцейські жорстко повалили його на плитку. Співробітники кафе намагалися допомогти босу, але правоохоронці попередили, що затримають і їх, якщо ті не відійдуть на десять метрів.
Нагадаємо, що згідно з розпорядженням уряду всі заклади на час карантину мають бути закритими.
Видання "Лоція" також наводить коментар юриста з приводу ситуації:
"Я переглянув кілька роликів, знятих з різних ракурсів. У жодному з них, ні разу підприємець не звернувся на "ти" до поліцейських. Пред'являв оригінал паспорта та в телефоні пропонував ознайомитися з іншими документами. Не намагався втекти і їм нічого не заважало скласти протокол, якщо вбачали склад правопорушення і направити протокол до суду.
Хоча згідно ПКМ, ТС і ПТС не підпадають під заборону і можуть працювати на видачу, використовуючи маски та рукавички. Так працюють МакДрайви у всій країні і кафетерії в супермаркетах. Ніяких причин застосовувати заходи фізичного впливу не було. Дії поліцейських очевидно кваліфікуються як перевищення службових повноважень і незаконне позбавлення волі".
по розпорядженню кабінету міністрів.
якщо гуляти строго не рекомендується, то й кав"ярні ці не потрібні, для прогулюющихся по плажу людей.
А без "поліцаїв" ти мабуть проголосив би себе верховним шерифом, з пари мільйонів таких же самозванців
https://www.youtube.com/watch?v=N8IOT1Sbkcw
На видео - обычное задержание за сопротивление.
Помню во времена беспредела донецких, когда ППС или Беркут могли жестко отметелить берцами прямо на улице - всё это юридическое быдло ходило обосранное, аж пока ценой жизни майдановцев не удалось изменить ситуацию.
Теперь когда полицию реформировали и сделали из них киндеров случилась обратная ситуация - обосранное быдло вылезло из кустов и уже совсем полицию ни во что не ставит.
Выходит быдло нужно держать в ежовых рукавицах, раз оно не может себя вести цивилизованно, а демократию понимает как полную абсолютную вольницу?
Ти собі уяви ситуацію, шо поліції нема взагалі! І, як ти вийдеш з хати, хоча б за хлібом, не кажучи про прогулянку в парк або зходити в бібліотеку? УЯВИВ?!
Національна поліція України (поліція) - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, (ч.1, ст1. ЗУ "Про національну поліцію" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19). І в даному випадк поліцейські правильно відреагували на поведінку необтесаного бика. А прикинь, скільки неприємностей такий бик натворить потрапивши в громадське місце.
Це тільки один епізод його бикувань.
1.53 - как минимум два раза на "ты" обратился.
В Испании ВСЁ закрыто , кроме аптек , супермаркетов, заправок .
Чутки - це не достовірна інформація, так... Але після таких випадків не здивуюся, якщо правда.
https://www.youtube.com/watch?v=RiEXvThG5C0
https://www.youtube.com/watch?v=PE4GzUD9ue8
православный анархо коммунист «язычник».
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