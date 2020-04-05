 Кличко: У Києві можуть заборонити рух навіть приватного транспорту. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу Zik.
"У разі, якщо у нас буде поширюватися ця хвороба досить сильно, якщо ми побачимо кратне збільшення, для того, щоб не було інфекційного вибуху, де можуть бути інфіковані тисячі або десятки тисяч людей, ми однозначно будемо приймати жорсткіші правила, і можемо зупинити взагалі пересування вулицями нашого міста приватним транспортом", - сказав Віталій Кличко.
Мер столиці також зазначив, що влада має прораховувати гірші сценарії розвитку ситуації, як це зараз відбувається в США, Італії та Іспанії і не робити тих помилок, які були зроблені іншими містами або муніципалітетами.
Нагадаємо, він також заявив, що за протоколом Всесвітньої організації охорони здоров'я, який отримала українська влада, для померлих від коронавірусу передбачена кремація, а не поховання. Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я ці слова спростували.
- запрет открывать окна (страшный вирус влетит/вылетит)
- законопатить всю вентиляцию (та же причина)
- заварить все двери.
холопы так и не поняли, что остались совсем без защиты ...
поймут скоро....
Borislav Bereza
@UkrBereza
·4 ч
С 1-го января в Украине с депутатов сняли неприкосновенность.
Хочу узнать у тех, кто этого ждал, как после этого улучшилась их жизнь?
Свобод стало больше? Холодильник наполнился? Здравоохранение лучше стало? Безопасность в стране выше? Коррупция исчезла?
С интересом жду ответы!
Выборных от этого нарида представителей в законодательную власть...
Идиоты...
ну я как зануда и математик знал, что чем больше людей с иммунитетом тем выше вероятность, что среди них затешутся пару порядочных. и именно им он будет оччень нужен временами.
Еще месяц - два такого карантина и начнутся голодные бунты. И товарищ с Гидропарка будет прав, всем будет пофиг на вирус и на ваши законы.
...
В 500 тыс. населения городе нашли 3 больных, у них ну пусть 500 контактов, но ***** 499497 сидят в жопе полной.
Какой ************ очкарик эту муйню придумал????
Думаю що кияне нарешті свої висновки зроблять під час нуступніх виборів.
"...подавати до суду ... та вимагати відшкодування матеріальної та моральної шкоди"
только, пля, они на окладах сидят с моих же налогов, а мне нужно потратить уйму ресурсов, каких у меня нет, с заведомо нулевым результатом.
Почему т.н. оппозиция в виде Парашенки и Йульки и Голос и проч срани языки в жопу позасовывала?...
Не копіюйте китайський ідіотизм. Самі відсидитесь на своїх фазендах де у вас припасів на 5 років наперед, а люди вас ненавидити будуть - це не те слово.
Ви рощумієте що багато людей сидять на дачах чи в своїх хатах і їм елементарно треба поїхати купити їсти, чи просто до родичів погодувати щоб ті не здохли.
Готуйся, рижий клоун сказав вмирати.
Яки дебіли, просто дебіли.
Сначала свезли тысячи зараженных и отправили гулять по стране безо всякой обсервации, а когда началась эпидемия (ой, а почему вдруг-то?), посадили страну на карантин, хотя наша экономика от карантина может загнуться, как и народ от эпидемии. Полный хаос и полная некомпетентность перед кризисом.
Министров менять закончили? Так начинайте менять меров - вдруг поможет (на самом деле нет).
1. Награбить как можно больше
2. Прикрыть жопу, чтобы не слететь с должности, ибо п. 1 под угрозой
В г. Олешки умерла от Covid 19 медсестра. Что сделали мудаки при власти?
1. ОТКРЫЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО на сотрудников больницы.
2. Посадили на изоляцию практически весь медперсонал.
Как реагируют медработники? Массово увольняются. И я их понимаю: средств защиты нет, под уголовным делом, работа адская
Теперь районой больницы по факту нет. А власти еще хотят перекрыть единственную дорогу с Олешек в областной центр. Бо так Кабмин распорядился, с 6-го числа.
Все, жопа, за 3 дня уничтожили хоть какую-то систему здравоохранения.
Это все что нужно знать о том, как ублюдочная власть борется с виросом.
Не думаю что в Киеве или где-либо еще они умнее
Місцева влада має вживати реальні заходи по запуску економіки, а не добивати її своїми безглуздими рішеннями.
Подивіться на статиску країн Скандинавії - там найменше заражень від коронавірусу, а економіка практично вся працює.