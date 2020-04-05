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 Кличко: У Києві можуть заборонити рух навіть приватного транспорту. ВIДЕО

Якщо ситуація з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 погіршиться, в Києві можуть заборонити рух навіть приватних машин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу Zik.

"У разі, якщо у нас буде поширюватися ця хвороба досить сильно, якщо ми побачимо кратне збільшення, для того, щоб не було інфекційного вибуху, де можуть бути інфіковані тисячі або десятки тисяч людей, ми однозначно будемо приймати  жорсткіші правила, і можемо зупинити взагалі пересування вулицями нашого міста  приватним транспортом", - сказав Віталій Кличко.

Мер столиці також зазначив, що влада має прораховувати гірші сценарії розвитку ситуації, як це зараз відбувається в США, Італії та Іспанії і не робити тих помилок, які були зроблені іншими містами або муніципалітетами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві коронавірус підтвердили у 31 особи, хворих уже 245, - Кличко

Нагадаємо, він також заявив, що за протоколом Всесвітньої організації охорони здоров'я, який отримала українська влада, для померлих від коронавірусу передбачена кремація, а не поховання. Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я ці слова спростували.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186866
 
 
 Топ коментарі
 
Доброго Вам ранку !
Будьте здорові !

Кличко: В Киеве могут запретить движение даже частного транспорта - Цензор.НЕТ 562

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Кличко: В Киеве могут запретить движение даже частного транспорта - Цензор.НЕТ 3317 А на велосипеде можна? А то как главзебил будет до работы добираться?
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Якщо зловлять, то кажи що їдеш в ломбард. І всьо!
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Дальнейшие шаги:
- запрет открывать окна (страшный вирус влетит/вылетит)
- законопатить всю вентиляцию (та же причина)
- заварить все двери.
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холопы так и не поняли, что остались совсем без защиты ... Кличко: В Киеве могут запретить движение даже частного транспорта - Цензор.НЕТ 8234
поймут скоро....

Кличко: В Киеве могут запретить движение даже частного транспорта - Цензор.НЕТ 2766 Borislav Bereza

@UkrBereza

·4 ч

С 1-го января в Украине с депутатов сняли неприкосновенность.
Хочу узнать у тех, кто этого ждал, как после этого улучшилась их жизнь?
Свобод стало больше? Холодильник наполнился? Здравоохранение лучше стало? Безопасность в стране выше? Коррупция исчезла?
С интересом жду ответы!
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мудрый нарид кончал от восторга, когда распинали их единственных защитников...
Выборных от этого нарида представителей в законодательную власть...
Идиоты...
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73% мууудрых это как справка "состоит" из ПНД
ну я как зануда и математик знал, что чем больше людей с иммунитетом тем выше вероятность, что среди них затешутся пару порядочных. и именно им он будет оччень нужен временами.
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А можно фамилии распятых? и в каких они трусиках были?
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ВОт это навар будет за пропуска на авто, побольше чем за МАФы .
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Еще бы выдали по 650 Евро в месяц гсударственной помощи как в Италии.
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Изоляция - это не контактировать с другими людьми, а не сидеть в заперти.
Еще месяц - два такого карантина и начнутся голодные бунты. И товарищ с Гидропарка будет прав, всем будет пофиг на вирус и на ваши законы.
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А прикиньте - ведь Виталя на президентство метил! Бог отвел...
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Отвел? Ты нынешнее чучело в кресле презика видел вообще? Ему даже до кличка как до неба рачки
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Олеже, а це тобі як кара, за те, що не зупинив вчасно самовпевненого невдаху Порошенка.
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Виталька вообще охренел что-ли, ипанулся на всю голову?
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В париже уже давно запретили кроме грузовиков
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а вообще двигаться можно, ну там рукой, ногой?
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уже лучше, а то двинешь и оглядываешься не нарушил ли шо....
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За гораздо меньшие деньги, чем те, что экономика потеряла от этого по идиотски организованного карантина, можно было спокойно организовать изоляцию всех подозрительных и их контактов.
В 500 тыс. населения городе нашли 3 больных, у них ну пусть 500 контактов, но ***** 499497 сидят в жопе полной.
Какой ************ очкарик эту муйню придумал????
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Абсолютно правильне зауваження. Можно було б значно дешеіше ввести обмеження ще в лютому, і зробити багато заходів без того щоб над людьми так знущатись. але для уього треба бути ж не бандитами з 90х, а мати державне системне мислення.

Думаю що кияне нарешті свої висновки зроблять під час нуступніх виборів.
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Кияни настільки відсталі, що не здивуюся, коли вони Кличка і на другий термін оберуть. Льоня кацманавт яскравий тому приклад.
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Якщо цей стукнутий по голові розвісить по всіх перекрестях знаки "В'їзд заборонено", тоді законослухняні водії будуть змушені виконувати Правила. Водії НЕ зобов'язані читати газети і стирчати перед телевізорами. До речі, якщо будь-який знак намальовано не за стандартами (кольори, розміри, графіка) або встановлено з порушенням правил (висота, розташування, видимість), то жоден патрульний не має права виписувати штраф.
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Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Таким чином будь який правоохоронець, який обмежує Вас в праві вільно пересуватись - порушує закон. Відповідна постанова Кабміну № 211 , що є підзаконним актом не може суперечити Конституції та Законам України. Ця постанова грубо порушує ст.ст. 33, 64 Конституції. Ця постанова є нікчемною. Закликаю всіх чесних юристів подавати до суду на незаконні дії Кабміну, також всім постраждалим від злочинних дій правоохоронців звертатись до юристів та вимагати відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
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Кличко: У Києві можуть заборонити рух навіть приватного транспорту - Цензор.НЕТ 235

"...подавати до суду ... та вимагати відшкодування матеріальної та моральної шкоди"

только, пля, они на окладах сидят с моих же налогов, а мне нужно потратить уйму ресурсов, каких у меня нет, с заведомо нулевым результатом.

Почему т.н. оппозиция в виде Парашенки и Йульки и Голос и проч срани языки в жопу позасовывала?...
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Тому що жопозиції вигідно щоб над вами познущались, щоб ви озверіли, своїм потом випхали цю владу, а жопозиція прийде на вашому поті і гніві начебто рятівники-янголи.
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А когда люди жаловались что не могут без автобусов и метро ездить по городу то некоторые говорили перебьетесь. Каждый только о себе думает а на других пофиг.
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ПЕДАЛИК ЕЩЕ В ДЕТСТВЕ СТРАДАЛ ДЕБИЛИЗМОМ!
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Дебильйо, китайськи методи НЕ ПРАЦЮЮТЬ. В китаї знов поширюється вірус. Але економіка падає і далі. китайську владу можуть винести на вілах вже десь восені чи в настопньому році максимум.

Не копіюйте китайський ідіотизм. Самі відсидитесь на своїх фазендах де у вас припасів на 5 років наперед, а люди вас ненавидити будуть - це не те слово.

Ви рощумієте що багато людей сидять на дачах чи в своїх хатах і їм елементарно треба поїхати купити їсти, чи просто до родичів погодувати щоб ті не здохли.
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зате американські методи працюють)
Готуйся, рижий клоун сказав вмирати.
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Приватний транспорт це едине що дозволяє закупитись одразу на тиждень чи два вперед. без цього люди будуть змушені по 4 рази на тиждень бігато за 5 км до супермаркету, і ще більше тусоватись.

Яки дебіли, просто дебіли.
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Проверяют, до какой позы можна народ нагнуть, чтобы не было бунтов. Потом чуть отпустят и продолжат медленно, но верно закручивать гайки.
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Власть в борьбе с короной напоминает курицу с отрезанной головой - хаотично бегает , имитируя жизнедеятельность, а пользы - ноль.
Сначала свезли тысячи зараженных и отправили гулять по стране безо всякой обсервации, а когда началась эпидемия (ой, а почему вдруг-то?), посадили страну на карантин, хотя наша экономика от карантина может загнуться, как и народ от эпидемии. Полный хаос и полная некомпетентность перед кризисом.
Министров менять закончили? Так начинайте менять меров - вдруг поможет (на самом деле нет).
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Власть в Украине на ВСЕХ уровнях- это сборище не квалифицированных мудаков, у которых есть только 2 задачи :
1. Награбить как можно больше
2. Прикрыть жопу, чтобы не слететь с должности, ибо п. 1 под угрозой

В г. Олешки умерла от Covid 19 медсестра. Что сделали мудаки при власти?
1. ОТКРЫЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО на сотрудников больницы.
2. Посадили на изоляцию практически весь медперсонал.

Как реагируют медработники? Массово увольняются. И я их понимаю: средств защиты нет, под уголовным делом, работа адская

Теперь районой больницы по факту нет. А власти еще хотят перекрыть единственную дорогу с Олешек в областной центр. Бо так Кабмин распорядился, с 6-го числа.
Все, жопа, за 3 дня уничтожили хоть какую-то систему здравоохранения.

Это все что нужно знать о том, как ублюдочная власть борется с виросом.

Не думаю что в Киеве или где-либо еще они умнее
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С прибытием в ЗеБильной команде! Ещё одно ЧМО, вместе с Гройсманом, отморозилось год назад на выборах, а потом хотело "объединиться с Зелей и Беней. И его послали!
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В приватному транспорті якраз і безпечно їздити, і практично "0" шансів заразитися від коронавірусу.
Місцева влада має вживати реальні заходи по запуску економіки, а не добивати її своїми безглуздими рішеннями.
Подивіться на статиску країн Скандинавії - там найменше заражень від коронавірусу, а економіка практично вся працює.
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Давай Виталя, наконец-то мы от тебя избавимся
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Не ізбавітєсь ви від Віталі так просто, кияни повинні його ще на другий термін обрати. Льоню кацманавта всі пам"ятають? Так ото ж.
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Пусть продолжает жечь "на благо Киян", есть шанс что до большинства наконец-то дойдет, что пора выбрать другого мера.
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Дыбила кусок. Где сидят на карантине дети пидалика - в маетке на десятки гектаров.
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А машины то чем не угодили? Может тем, что медиков подвозят?
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Самая свежая новость в киеве и стране срать запрещено. Можно только в администрации так называемого президента и под личным его контролем
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У мэра-боксера мозги работают особым образом. То-то в Беларуси, Туркменистане и Швеции не догадались ввести карантин. Вымрут, поди, неразумные))).
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