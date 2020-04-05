Редактор Цензор.НЕТ 05.04.20 10:1505.04.20 10:27 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО Заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповідає про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу. Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 5 квітня підтверджений 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали, - МОЗИсточник: https://censor.net.ua/ua/v3186845 x Мені подобається
В Почаеве 27 медиков закрыли на обсервацию, больница не работает.
В городке Почаев, который находится в Тернопольской области, почти тридцать медиков одновременно поместили в обсервацию. После этого медицинское учреждение в Почаеве закрыли.
Вместо пациентов там двадцать семь контактных медиков, закрытых на обсервацию. Первыми слегли санитарки, потому что совсем не имели средств индивидуальной защиты
Екологія
Георгій Шевчук
У Тернопільській області в ще одній лікарні в районі масово фіксують коронавірус серед медичного персоналу.
Як повідомляє "ТСН", раніше від коронавірусу злягли медики Монастириського району - їхня кількість уже доходить до чотирьох десятків.
А тепер аналогічний сценарій розгортається в Почаєві.
Почаївська лікарня зачинена на замок разом із персоналом усередині. Замість пацієнтів, там двадцять семеро контактних медиків, зачинених на обсервацію. Вони лікували хвору дитину на коронавірус, не відаючи про її діагноз. Двоє з них - уже хворі.
Ситуація в місті наближається до критичної, обурюється міський голова Почаєва. Лікарня закрита, у ній на обсервації - медики. Якщо завтра виявлятимуть нових хворих, не зрозуміло куди їх розміщувати.
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Інфекційне відділення Почаївської лікарні розраховане лише на сім місць, два з яких уже зайняті хворими медиками. З апаратами штучної вентиляції легень теж кепсько, з двох справний лише один.
ЗАТЕ В ПОЧАЄВІ КУПА МОСКОВСЬКИХ "ВИСОКОІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ" ПОПІВ РПЦ..
І ЗНОВУ РПЦ А БО ЯК ПОХЄРИТИ ВІСІ ЗУСИЛЛЯ МОЗ
... вірус чоловік підхопив у Почаївській лаврі, куди їздив разом з групою інших шепетівчан на паломництво.
У шепетівську лікарню поступив чоловік із важкою пневмонією. Весь цей час він займався самолікуванням. 30.03 йому зробили експрес-тест на коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання, COVID-19, але результат був негативним.
У вівторок пацієнту зробили повторний експрес-тест, який вже показав позитивний результат. Аналізи невідкладно відіслали в обласний центр для ПЛР-тестування, яке має набагато більшу точність.
На жаль, результати підтвердились, тому остаточно можна оголосити, що ми маємо першого хворого на COVID-19 шепетівчанина.
Ще більш неприємна новина полягає в тому, що чоловік вже із симптомами захворювання встиг переконтактувати з великою кількістю людей, наразі їх налічили вже більше 70-ти. Деякі вже теж мають симптоми і сидять зараз вдома на самоізоляції. Пошук людей, які контактували з інфікованим продовжується.
в Молдове более ста церковных приходов продолжают игнорировать требования властей о запрете религиозных служб с участием прихожан из-за угрозы заразиться коронавирусом.
Премьер-министр Ион Кику подчеркнул, что всех, кто в минувшее воскресенье, 29 марта, собрал граждан на массовые мероприятия - оштрафуют.«Сотрудники МВД получили четкие распоряжения и указания не разрешать проводить службы в церквях с участием верующих. Если службы будут проводить, государство применит санкции, предусмотренные законом», - заявил премьер.