 У Чернівцях вбито Євгена Боршана, відомого на прізвисько Пача. Серед версій - боротьба за контрабанду наркотиків і сигарет до ЄС. Ексклюзивне ВІДЕО

Цензор.НЕТ публікує ексклюзивне відео стрілянини.
Як чути в розмові, пригода сталася навпроти будинку №33 на вулиці Воробкевича.
Видно, що постраждалого повантажили в автомобіль, що стояв поблизу, і відвезли.
За інформацією Цензор.НЕТ, розстріляно з автоматичної зброї прямо на вулиці Євгена Боршана, 1987 року народження. Його доставили в лікарню, але він отримав кулю в живіт і помер на операційному столі.
За неофіційними даними, Боршан був відомий в деяких колах на прізвисько Пача.
Низка джерел пов'язує це вбивство з боротьбою за ринки наркотиків у Чернівецькій області та за канали наркотрафіку та контрабанди сигарет з України до Євросоюзу.
Нагадаємо, правоохоронці встановили, що 4 квітня на вулиці Воробкевича в Чернівцях невідомий завдав вогнепального поранення в живіт місцевому жителю. Чоловік помер. Співробітники поліції оглядають місце подій, опитують свідків і очевидців злочину і розшукують нападника.
За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину винуватцю загрожує до 15 років позбавлення волі.
пипец...
думал такие как она только в фильмах бывают...
где то так...
А таких тугих мужиків, як ця курка - маса.
А это раньше вообще какой то пустырь был с цыганскими кибитками и базаром.
Обо всем: о курице, о языке, о зеленском...
Сребролюбство це коріння всіх зол
Фсё - отныне Галя - звязда!!!
Суббота на цензоре - семеный репортаж (для малят).