 У Чернівцях вбито Євгена Боршана, відомого на прізвисько Пача. Серед версій - боротьба за контрабанду наркотиків і сигарет до ЄС. Ексклюзивне ВІДЕО

Цензор.НЕТ публікує ексклюзивне відео стрілянини.

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Як чути в розмові, пригода сталася навпроти будинку №33 на вулиці Воробкевича.

Видно, що постраждалого повантажили в автомобіль, що стояв поблизу, і відвезли.

За інформацією Цензор.НЕТ, розстріляно з автоматичної зброї прямо на вулиці Євгена Боршана, 1987 року народження. Його доставили в лікарню, але він отримав кулю в живіт і помер на операційному столі.

За неофіційними даними, Боршан був відомий в деяких колах на прізвисько Пача.

Низка джерел пов'язує це вбивство з боротьбою за ринки наркотиків у Чернівецькій області та за канали наркотрафіку та контрабанди сигарет з України до Євросоюзу.

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Нагадаємо, правоохоронці встановили, що 4 квітня на вулиці Воробкевича в Чернівцях невідомий завдав вогнепального поранення в живіт місцевому жителю. Чоловік помер. Співробітники поліції оглядають місце подій, опитують свідків і очевидців злочину і розшукують нападника.

За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину винуватцю загрожує до 15 років позбавлення волі.