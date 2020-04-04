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Все про:розстріл (88) вбивство (2098) Чернівці (182)

 У Чернівцях вбито Євгена Боршана, відомого на прізвисько Пача. Серед версій - боротьба за контрабанду наркотиків і сигарет до ЄС. Ексклюзивне ВІДЕО

У суботу, 4 квітня, на вулиці Воробкевича в Чернівцях невідомий завдав смертельного вогнепального поранення в живіт місцевому жителю.

Цензор.НЕТ публікує ексклюзивне відео стрілянини.

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Як чути в розмові, пригода сталася навпроти будинку №33 на вулиці Воробкевича.

Видно, що постраждалого повантажили в автомобіль, що стояв поблизу, і відвезли.

За інформацією Цензор.НЕТ, розстріляно з автоматичної зброї прямо на вулиці Євгена Боршана, 1987 року народження. Його доставили в лікарню, але він отримав кулю в живіт і помер на операційному столі.

За неофіційними даними, Боршан був відомий в деяких колах на прізвисько Пача.

Низка джерел пов'язує це вбивство з боротьбою за ринки наркотиків у Чернівецькій області та за канали наркотрафіку та контрабанди сигарет з України до Євросоюзу.

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Нагадаємо, правоохоронці встановили, що 4 квітня на вулиці Воробкевича в Чернівцях невідомий завдав вогнепального поранення в живіт місцевому жителю. Чоловік помер. Співробітники поліції оглядають місце подій, опитують свідків і очевидців злочину і розшукують нападника.

За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину винуватцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186817
 
 
 Топ коментарі
 
Ну баба и клуша Три раза сдохнуть можно пока она раздуплится
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какая я же тупая курица эта Галя...
пипец...
думал такие как она только в фильмах бывают... Перестрелка в Черновцах, в результате которой погиб мужчина - Цензор.НЕТ 7062
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Боже насколько есть тупые особи
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Ну баба и клуша Три раза сдохнуть можно пока она раздуплится
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какая я же тупая курица эта Галя...
пипец...
думал такие как она только в фильмах бывают... Перестрелка в Черновцах, в результате которой погиб мужчина - Цензор.НЕТ 7062
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тебе бы писать обращения президента к народу. прокатит на всей территории бывшего ссср
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Не помню шо я писал-цензура Цензора мне поставила крестик.А час назад за космическую тему крест влепили.Они шо там думают,шо все лохи?
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Взагалі-то за дослідженнями у жінок інтелект вищий.
А таких тугих мужиків, як ця курка - маса.
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Зато за окном... Умище, вершина развития человечества.
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Если пострадавшего увезли бандиты, откуда известно, что он погиб?
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Он лежал уже готовый. Думаеш они повезли делать ему искусственное дыхание? скорее они его закопали
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Вообщето помогли подняться и посадили га переднее сиденье
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да, подстврелили, потом помогли пасадить на переднее сиденье, неблагодарный хоть бы спасибо сказал
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Ближе к центру города.
А это раньше вообще какой то пустырь был с цыганскими кибитками и базаром.
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Пока Галя наберет 102 можно всю улицу Воробкевича расстрелять...
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Вы ничего не понимаете. Сперва надо было сообщить Наташе.
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Замечательные комментарии.
Обо всем: о курице, о языке, о зеленском...
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херня якась, жінка ваще що у поліції, що по тел. туплять...
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АВАКОВ.......... ТЫ ГДЕ??????????????? ай яй яй. не подобает пожизненному царю мвд смотреть на такой беспредел. из двух бандюков, ни одного мента. как то понимать? почему без твоих стрелка прошла?????????
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Полиция в это время вылавливала нарушителей карантина чтобы оштрафовать на 17 тысяч гривен
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Некоторым голова нужна, что бы туда кушать...Да, Галя?
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,,Печальное,, отравление от переизбытка свинца в организме. Когда пытаешься отгрызть слишком большой кусок то можно и подавиться...
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Контрабас, контрабас, які ж там міліарди крутяться кожен місяць, і ніхто його не закриває, бо всі потоки ведуть у Київ
Сребролюбство це коріння всіх зол У Чернівцях вбито Євгена Боршана, відомого на прізвисько Пача. Серед версій - боротьба за контрабанду наркотиків і сигарет до ЄС - Цензор.НЕТ 120
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Бандиты подстрелили бандита! За какую сторону переживать ментам?
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Так и не понятно кто неправ - кто подстрелил торговца, или кто торговал наркотой.
Суббота на цензоре - семеный репортаж (для малят).
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капец... бабе сказали набрать 102, а она звонит подруге ...! А ещё бабё обижается, что о них говорят, что "все бабы дуры!"
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Подождите, завтра скажут, что убил вирус. Черновцы как-никак.
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там не было "перестрелки" - там "отработал" стрелок- снайпер , из рядом припаркованного ( на везд на стройку- рядом ведется) МБ Вито...и уехал - через какое то время, его обнаружили, сожженным...
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