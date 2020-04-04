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 "Укрпошта" запустила консьєрж-сервіс, тепер можна замовити продукти першої необхідності, - Криклій. ВIДЕО

Державний поштовий оператор із 4 квітня надає послугу адресної доставки продуктів першої необхідності.

Про це повідомив у відеозверненні міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже зараз забезпечуємо і доставку пенсій, і доставку продуктів харчування, і доставку ліків, і нічого не зупиняється. Крім того, відсьогодні "Укрпошта" запустила консьєрж-сервіс, і є можливість тепер замовити продукти першої необхідності. Зокрема, перші пакети гречки вже поїхали до громадян сьогодні", - заявив міністр.

Читайте також: Поштове сполучення з низкою країн ускладнилося, - Укрпошта

У пресслужбі Мінінфраструктури повідомляють, що в "Укрпошті" можна адресно доставити через листоношу чи скористатися онлайн-послугами, щоб отримати пенсію та соціальні виплати, оплатити комунальні платежі, замовити ліки, оформити онлайн-підписку, отримати поштовий переказ "З картки додому", замовити продукти та інші товари широкого вжитку, купити товари з інтернет-магазинів.

Аби замовити послуги, не виходячи з дому, потрібно лише знати листоношу, який обслуговує ваш будинок. Для цього можна заповнити коротку онлайн-форму bit.ly/lystonosha або зателефонувати до контакт-центру 0-800-300-545 та набрати цифру 9.

Нагадаємо, з кінця березня "Укрпошта" доставляє у відділення або додому товари з 5 600 аптек. Для киян та жителів обласних центрів послуга коштує 35 гривень, для всіх інших українців вона безкоштовна.

Читайте також: Найближчими днями "Укрпошта" запустить для літніх людей безкоштовний сервіс доставки продуктів і ліків, - заступник голови ОП Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186814
 
 
 Топ коментарі
 
Я знаю что не по теме коментарий ну ооооочень картина понравилась !
***
С выставки картин в курортном отеле Burj Al Arab Jumeirah в Дубае ОАЭ.
Художник Семён Скрепецкий, масло, доска(сосна).
Размеры 28х34см

"Укрпочта" запустила консьерж-сервис, теперь можно заказать продукты первой необходимости, - Криклий - Цензор.НЕТ 498
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К сентябрю привезут...если не потеряют! "Укрпочта" запустила консьерж-сервис, теперь можно заказать продукты первой необходимости, - Криклий - Цензор.НЕТ 406
"Укрпочта" запустила консьерж-сервис, теперь можно заказать продукты первой необходимости, - Криклий - Цензор.НЕТ 247
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Я знаю что не по теме коментарий ну ооооочень картина понравилась !
***
С выставки картин в курортном отеле Burj Al Arab Jumeirah в Дубае ОАЭ.
Художник Семён Скрепецкий, масло, доска(сосна).
Размеры 28х34см

"Укрпочта" запустила консьерж-сервис, теперь можно заказать продукты первой необходимости, - Криклий - Цензор.НЕТ 498
 показати весь коментар
 
 
отлічно! продукт пєррвой нєобходімості - коньяк!
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К сентябрю привезут...если не потеряют! "Укрпочта" запустила консьерж-сервис, теперь можно заказать продукты первой необходимости, - Криклий - Цензор.НЕТ 406
"Укрпочта" запустила консьерж-сервис, теперь можно заказать продукты первой необходимости, - Криклий - Цензор.НЕТ 247
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Общение с лицами НЕ проживающими в квартире ( доме) для лиц 60+ запрещено постановлением правительства, за нарушение штраф. ( как при этом обеспечить общение с работниками почты.. )
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а гречка то почем? да еще услуги доставки?, бесплатно или хоть почтальону надо что-то дать... не каждый потянет "Укрпочта" запустила консьерж-сервис, теперь можно заказать продукты первой необходимости, - Криклий - Цензор.НЕТ 6003
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По моему на этой гречке уже все ипанулись...
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Цена доставки заложена в стоимость товара...зеленое стадо своего не упустит...
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Я вже розповідав наскільки брехлива та корупційна Укрпошта! Я жалію тих, хто скористається її послугами.
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государственное редко бывает качественным
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Привозят только больным или и контактным на самоизоляции? Нужно уточнить.
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Интересно, а как будут работники почты защищены от коронавируса, если они будут больным людям и на самоизоляции возить продукты?
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Нужно запустить приложение в тф, чтобы было видно , где находится самоизолянт , не на шашлыках ли он вместо изолированной комнаты, а тут опять про гречку. Я про эту гречку уже даже слышать не могу
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Когда видишь формулироку "адресная доставка" - понимаешь. что база адресов тех, кто гавкает против ветра, давно отработана благодаря нашим неподкупным провайдерам. сливающим почтовые адреса кому надо. Так что будет поставляться гречка и гречка.
Апельсины и наколотые апельсины. Чтоб вирус или гепатит косил правильных гоев. Сетевики тоже обожают поставлять лекарства и БАДы, которые помогают одним, и травят других. Главное, кто стоит на раздаче.
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кто-то уже это пробовал? интересно как оно работает? по каким ценам они привезут продукты и лекарства, с каких магазинов и т.п.
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привезут дерьмо втидорога и с большим опозданием. И пару вирусов, типа бонус.
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И не надо вламываться в квартиру: культурно звоните - вам сами открывают.
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