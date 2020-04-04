 "Укрпошта" запустила консьєрж-сервіс, тепер можна замовити продукти першої необхідності, - Криклій. ВIДЕО

Про це повідомив у відеозверненні міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже зараз забезпечуємо і доставку пенсій, і доставку продуктів харчування, і доставку ліків, і нічого не зупиняється. Крім того, відсьогодні "Укрпошта" запустила консьєрж-сервіс, і є можливість тепер замовити продукти першої необхідності. Зокрема, перші пакети гречки вже поїхали до громадян сьогодні", - заявив міністр.

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У пресслужбі Мінінфраструктури повідомляють, що в "Укрпошті" можна адресно доставити через листоношу чи скористатися онлайн-послугами, щоб отримати пенсію та соціальні виплати, оплатити комунальні платежі, замовити ліки, оформити онлайн-підписку, отримати поштовий переказ "З картки додому", замовити продукти та інші товари широкого вжитку, купити товари з інтернет-магазинів.

Аби замовити послуги, не виходячи з дому, потрібно лише знати листоношу, який обслуговує ваш будинок. Для цього можна заповнити коротку онлайн-форму bit.ly/lystonosha або зателефонувати до контакт-центру 0-800-300-545 та набрати цифру 9.

Нагадаємо, з кінця березня "Укрпошта" доставляє у відділення або додому товари з 5 600 аптек. Для киян та жителів обласних центрів послуга коштує 35 гривень, для всіх інших українців вона безкоштовна.

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