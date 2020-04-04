 Медичний протокол передбачає кремацію для померлих від коронавірусу, - Кличко. ВIДЕО

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю для Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Є протокол лікарів для того, щоб поширення інфекції не відбувалося. Згідно з цим протоколом, церемонії поховання скасовано і прописано в цьому протоколі кремацію", - підкреслив Кличко.
Нагадаємо, станом на ранок 4 квітня в Києві 25 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19, загалом у столиці 214 хворих.
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1 096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 28 летальних, 23 пацієнти одужали. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.
а если умершие станут вирусными бомбами.. ведь мы очень мало знаем об этом вирусе..
просто крысы перебздели.
Спочатку встановили правило що тіло можна віддавати родичам лише після 24-х годин після смерті людини. Тепер про примусову кремацію заговорили, при чому, лише у Києві..
То, что он говорит и думает, часто имеет полярные полосы
А что ДУМАЕТ?
Еще раз!
То, что он озвучил - мы знаем!
То, что он думает - могут быть только версии!
Так шо тут немного наоборот будет...
Пришлось хоронить еще до эпидемии.
Мало того, что двойной тариф по сравнению с тем, что на всех сайтах похоронных бюро, так еще каждый требует себе конкретно в карман.
Даже трудно себе представить, во сколько выльются похороны в условиях карантина.
Най буде - кремація.
«Слуг народа» тільки дайте -
За горло помацати...
Ризик інфікування коронавірусом від померлого до кінця не вивчений, однак експерти ВООЗ рекомендують уникати будь-яких контактів із тілом та особистими речами померлого.Навіть розтин померлим від COVID-19 роблять вкрай рідко, адже вірус живе у легенях навіть після смерті людини.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/04/2/7246236/
И там где нет что делать ? Складывать в штабеля...обливать бензином и сжигать???
МОЗ вже відмінив віталікові забаганки )))
))
ps шото дофіга на сайті "праведно" возмущОних скрепоносців, які з дитинства мріють аби їз закопали
А в інших містах країни діє якийсь інший протокол?