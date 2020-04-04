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 Медичний протокол передбачає кремацію для померлих від коронавірусу, - Кличко. ВIДЕО

Медичний протокол передбачає кремацію для померлих від коронавірусу в Києві, церемонії поховання скасовано.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю для Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

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"Є протокол лікарів для того, щоб поширення інфекції не відбувалося. Згідно з цим протоколом, церемонії поховання скасовано і прописано в цьому протоколі кремацію", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, станом на ранок 4 квітня в Києві 25 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19, загалом у столиці 214 хворих.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1 096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 28 летальних, 23 пацієнти одужали. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186810
 
   
 Топ коментарі
 
Що за дурня, яка кремація, а якщо немає крематорію в селі? Влада сходить з розуму, потрібно припинити цей фестиваль ідіотизму! Карантин на всі ці ідіотські нововведення від ідіотів мають бути відмінені!
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Они там уже окончательно ку-ку! Банда идиотов! Медицинский протокол предполагает кремацию для умерших от коронавируса, - Кличко - Цензор.НЕТ 1184
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вообще-то правильно!.. неизвестно, каким образом вирус себе ведет после смерти носителя..
а если умершие станут вирусными бомбами.. ведь мы очень мало знаем об этом вирусе..
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да всё изучено. можно хоронить по-людски.
просто крысы перебздели.
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Що за дурня, яка кремація, а якщо немає крематорію в селі? Влада сходить з розуму, потрібно припинити цей фестиваль ідіотизму! Карантин на всі ці ідіотські нововведення від ідіотів мають бути відмінені!
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Там про Київ. Біля Києва крематорій є. Є ще у Харкові і у Одесі.
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Правильно! То все дурня! Он дід Онатоль діло сьогодні сказав. Треба мобіліщацію провести 30-40 тис. медиків, щоб без засобів захисту отримати ще більше хворих!
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Вірус не бактерія, без носія довго не живе.
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Вірус гине разом з господарем. Віруси можуть розмножуватись тільки в середині живої клітини, це ж не бактерії.

Спочатку встановили правило що тіло можна віддавати родичам лише після 24-х годин після смерті людини. Тепер про примусову кремацію заговорили, при чому, лише у Києві..
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Они там уже окончательно ку-ку! Банда идиотов! Медицинский протокол предполагает кремацию для умерших от коронавируса, - Кличко - Цензор.НЕТ 1184
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правильно! всип їм критики та прочуханки!
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Ну, зная Виталика, ещё не ясно каких он имел ввиду...
То, что он говорит и думает, часто имеет полярные полосы
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В данном случае Виталик лишь озвучил то, что придумал Кабмин.
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Смотреть Квартал вредно для здоровья. Что касается того, что Виталик допускал речевые ляпы в самом начале, меня это лично не удивляет. Долго прожив в англоязычной среде я тоже после возвращения, с трудом строила предложения на русском и запиналась, подбирая слова. И это не имеет ничего общего с мыслительным процессом. У него еще сложнее проходила адаптация, потому что привык говорить на немецком и английском.
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Так на смотрите Квартал, если это вредно Медичний протокол передбачає кремацію для померлих від коронавірусу, - Кличко - Цензор.НЕТ 5143
Еще раз!
То, что он озвучил - мы знаем!
То, что он думает - могут быть только версии!
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А Вы откройте эту ветку в параллельном окне и послушайте всё интервью. Многое станет ясным.
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Віталік сказав лише про Київ. Кабмін приймає постанови для всієї країни. Але такого пункту в постанові Кабміну немає що загиблі від корони підлягають кремації.
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04.04.20 21:25 В Минздраве опровергли слова Кличко об обязательной кремации умерших от коронавируса, - СМИ
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Прослушала уже 25 минут из интервью и пока услышала только о протоколе, по которому сжигаются использованные материалы. Слушаю дальше.......
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Досмотрела интервью, нашла о чем речь шла и почему-то склонна верить Виталику, что такой как минимум проект где-то там лежит. А вообще интервью довольно познавательное и если сравнивать его с некоторыми сегодняшними кадрами, то он явно выглядит выигрышнее.
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цілком можливо. Мова про перевагу кремації вже йде давно, бо кладовища вже стали більше ніж міста, в яких жили ці люди. І це реальна проблема. Для всіх, між іншим, і для людей, які ховають близьких та платять шалені гроші навіть за підзахоронення до раніше померлих своїх родичів (бо більшість кладовищ міських закриті для поховань), а потім ходять на ті кладовища, де навіть пройти вже не можливо, бо все в загорожах, підходи позахоронювали, проізди, геть усе позахоронювали. І для держави, яка не знає що робити з тими кладовищами, де вже їх розміщати. Тому, в нас в Дніпрі вже починали будувати крематорій, та так і кинули на півдорозі. А тут, вибачте за трохи цинічний вислів, така нагода, внести зміни на законодавчому рівні. Поки що на час пандемії, а там, може і приживеться такий вид поховання.
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Меньше станет умерших от короны: родственники, не желающие сжигать своих близких, будут подкупать патологоанатомов писать другую причину смерти.
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В Днепре сказали, шо вскрытия не будет - сразу в печь!
Так шо тут немного наоборот будет... Медицинский протокол предполагает кремацию для умерших от коронавируса, - Кличко - Цензор.НЕТ 660
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В Днепре криматория нет Филатов уже вырыл 600 ям ,будут хоронить в чёрных пластиковых мешке при закрытом гробе
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Виталя сказал нельзя! По протоколу!
Медичний протокол передбачає кремацію для померлих від коронавірусу, - Кличко - Цензор.НЕТ 9691
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Віталя бовдур. МОЗ України йому вже пенделя виписало. Немає примусової кремації в постанові.
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а жертв преступлений списывать на коронавирус - вскрытия то не будет
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Самое главное из-за пандемии взяточничество в Украине не похоронить.
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Идиоты это не чума и это не вам решать а родне!
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Для родни это тоже выход.
Пришлось хоронить еще до эпидемии.
Мало того, что двойной тариф по сравнению с тем, что на всех сайтах похоронных бюро, так еще каждый требует себе конкретно в карман.
Даже трудно себе представить, во сколько выльются похороны в условиях карантина.
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И даже прикопали. Но обязательно как то нелепо,как ты голосовал. В грелке например,или банке от майонеза,или в лыжном ботинке.
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что значит по-людски? это значит в землю на корм червям ...гнить и вонять?
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це вибір людини, або його родичів, як не вказано в заповіті чи просто в проханні до рідних. І не тобі вирішувати. Православ"я, і християнство взагалі, наполягають на похованні в землю, а не кремацію. Хоча, церкви вже дають дозволи і на кремацію, бо вже цвинтарі стають більшими ніж міста.
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Уважаемый Виталий Кличко,пора занятся делом ,а не говорильней о соблюдении карантина,те какие то уроды придумали возить людей по украине по 8 20 человек в бусе или большом автобусе.Сылка COMFORT.BUS.Харьков,Днепр,Херсон,Николаев,Львов -черновцы пропали- зто просто страшно!Подумайте об этом и сделайте выводы.Зайдите на их сайт.
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Медичний протокол передбачає кремацію для померлих від коронавірусу, - Кличко - Цензор.НЕТ 6107Представители украинского правительства ведут переговоры с МАЗом республика Беларусь на поставки в срочном порядке 170 ПК на базе автомобиля МАЗ-5440C5-8520-000.
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Як умру то поховайте...
Най буде - кремація.
«Слуг народа» тільки дайте -

За горло помацати... Медичний протокол передбачає кремацію для померлих від коронавірусу, - Кличко - Цензор.НЕТ 3931
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з понеділка чемним псам дозволено вигулювати своїх хазяїв не більше як по двоє і тільки в намордниках та з паспортами!
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почуття гумору, це єдине що нас врятує ))
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а що каже протокол стосовно утилізації санзахисту? діти будуть знаходити мішки з масками на літніх канікулах у найцікавіших місцях? і тоді буде ще веселіше.
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А когда власть будут кремировать за постоянное нагнетание обстановки, сеяние страха и паники и введение идиотских средневековых правил после 6 апреля?
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Мда, зелебобы когда голосовали за зелёную говорящую обезьяну явно не рассчитывали что их будут кремировать. Бугагагагага
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Можно и без кремации - главное хлоркой полить хорошо
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А если Виталик ласты протянет , его тоже кремируют ?
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Тіла померлих від COVID-19 кремують не лише в Італії, але й у Китаї, Індії, Великобританії. Із потоком тіл не можуть впоратися крематорії Нью-Йорку.
Ризик інфікування коронавірусом від померлого до кінця не вивчений, однак експерти ВООЗ рекомендують уникати будь-яких контактів із тілом та особистими речами померлого.Навіть розтин померлим від COVID-19 роблять вкрай рідко, адже вірус живе у легенях навіть після смерті людини.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/04/2/7246236/
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В Киеве есть крематорий...а где он еще есть?
И там где нет что делать ? Складывать в штабеля...обливать бензином и сжигать???
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в Харкові, і кажуть в Одесі.
МОЗ вже відмінив віталікові забаганки )))
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И пепел над морем развеивать...ну что бы уже наверняка...
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А как провести повторную экспертизу о причине смерти? Это же просто концы в воду и не проверишь потом от чего кто умер.
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Я соблюдаю режим самоизаляции,или этого делать не надо.Все должны быть ответствены.как может быть режим карантинаа в бусах COMFoRT.BuS их сайт.умеших и зараженных будет в разы больше.Это безобразие надо срочно прекратить!Если надо срочно ехать-есть службы .Это надо остановить.Зараза будет распростронятся-этого нельзя допустить.
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все зрозуміли тчк бєзобразіє прєкратім зпт распространяться не допустім тчк
))
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нормально.. Віталік, жгі..)(
ps шото дофіга на сайті "праведно" возмущОних скрепоносців, які з дитинства мріють аби їз закопали
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Медицинский протокол предусматривает кремацию для умерших от коронавируса в Киеве, церемонии захоронения отменены.Источник: https://censor.net.ua/v3186810

А в інших містах країни діє якийсь інший протокол?
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