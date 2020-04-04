 Чоловіка застрелили на вулиці в Чернівцях, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області, правоохоронці встановили, що 4 квітня на вулиці Воробкевича в Чернівцях невідомий завдав вогнепального поранення в живіт місцевому жителю.
Постраждалого госпіталізували в лікарню, де він помер під час надання медичної допомоги.
Наразі співробітники поліції оглядають місце подій, опитують свідків і очевидців злочину і розшукують нападника.
За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину винуватцю загрожує до 15 років позбавлення волі.
Просто порохоботы мне не интересны...
Есть одно но!
Мне не прыгать нужно будет, а ложиться на пол
(і хто скаже, що пан Єнот - не зірка? )
Де капрал Єнот? А ось він...
Я машинально попятился от них. Добро пожаловать в Zомбилэнд
«В поселке Авангард в дачном доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. Три человека получили ожоги», - сказал собеседник ТАСС.
Ранее в субботу в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево также произошел взрыв. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки. В результате ЧП один человек погиб и шестеро пострадали, на место прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и криминалисты из Главного управления криминалистики (Криминалистического центра).
Небось ***** скоро коньки отбросит.