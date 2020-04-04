 Чоловіка застрелили на вулиці в Чернівцях, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області, правоохоронці встановили, що 4 квітня на вулиці Воробкевича в Чернівцях невідомий завдав вогнепального поранення в живіт місцевому жителю.

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Постраждалого госпіталізували в лікарню, де він помер під час надання медичної допомоги.

Наразі співробітники поліції оглядають місце подій, опитують свідків і очевидців злочину і розшукують нападника.

За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину винуватцю загрожує до 15 років позбавлення волі.





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