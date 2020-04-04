 Поліція відкрила кримінальне провадження щодо жителя Полтави, який кинув в обличчя касиру супермаркету жменю дрібних монет, - Антон Геращенко. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заступника міністра МВС Антона Геращенка у фейсбуці.
"Поліція відреагувала на нахабні та хуліганські дії жителя Полтави, який кинув в обличчя касиру супермаркету жменю дрібних монет.
Реакція поліції Полтави не змусила себе чекати: цього громадянина встановлено і йому пред'явлено підозру за частиною 1 статті 296 КК (хуліганство). Далі своє слово має сказати суд", - написав Геращенко.
На большее у них нет никаких прав.
Они могут только вызвать полицию, что и было сделано.
чемодан..вокзал..паРаша..
А у того БЫДЛА только одни панты. И стоит это БЫДЛА только слегка *******, так оно будет верещать и верещать как свинья
Зачем писать чушь?
но и эти мелкие легкосплавные монетки 1 и 2 грн - идиотизм.
кассир ОБЯЗАНА давать сдачу минимальным количеством купюр (правила торговли)
я бы тоже возмутился таким свинством курицы.
А Антонина Геращенко уже здесь и накручивает быдло...
Антонина Геращенко занялась работой науськивания людей друг на друга. падло.
мент - работник для обеспечения прав граждан.
а эти - ментовская срань Антонина Геращенко кинулась не наказывать продавщицу за то, что дое.ала человека до белого каления, а будет преследовать человека за то что он строем не ходит...