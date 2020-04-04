 Поліція відкрила кримінальне провадження щодо жителя Полтави, який кинув в обличчя касиру супермаркету жменю дрібних монет, - Антон Геращенко. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заступника міністра МВС Антона Геращенка у фейсбуці.

"Поліція відреагувала на нахабні та хуліганські дії жителя Полтави, який кинув в обличчя касиру супермаркету жменю дрібних монет.

Реакція поліції Полтави не змусила себе чекати: цього громадянина встановлено і йому пред'явлено підозру за частиною 1 статті 296 КК (хуліганство). Далі своє слово має сказати суд", - написав Геращенко.

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