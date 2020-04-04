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Все про:Нацполіція (9241) Полтава (174) Правоохоронні органи (968) хуліганство (153) Геращенко Антон (516)

 Поліція відкрила кримінальне провадження щодо жителя Полтави, який кинув в обличчя касиру супермаркету жменю дрібних монет, - Антон Геращенко. ВIДЕО

У Полтаві поліція відкрила кримінальне провадження стосовно чоловіка, який дозволив собі хуліганські дії стосовно касира супермаркету.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заступника міністра МВС Антона Геращенка у фейсбуці.

"Поліція відреагувала на нахабні та хуліганські дії жителя Полтави, який кинув в обличчя касиру супермаркету жменю дрібних монет.

Реакція поліції Полтави не змусила себе чекати: цього громадянина встановлено і йому пред'явлено підозру за частиною 1 статті 296 КК (хуліганство). Далі своє слово має сказати суд", - написав Геращенко.

Дивіться також: "Та мені чхати на закон! Ну що мені зроблять?" - Геращенко опублікував відео нападу на журналістів у Гідропарку. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186794
 
   
 Топ коментарі
 
оце і е кацапосвіт - бидло чухоньське Полиция открыло уголовное производство в отношении жителя Полтавы, бросившего в лицо кассиру супермаркета горсть мелких монет, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 9770- бурдюк пивний гребаний- і не найшлось Чоловіка рядом ...- шкода...
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Быдло жирное -- на кичу процесс воспитания будет очень быстрым Полиция открыло уголовное производство в отношении жителя Полтавы, бросившего в лицо кассиру супермаркета горсть мелких монет, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 8771
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..насобирала двадцать гривен по рублю... Полиция открыло уголовное производство в отношении жителя Полтавы, бросившего в лицо кассиру супермаркета горсть мелких монет, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 9831
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Охрана маркета охраняет товар от воровства.
На большее у них нет никаких прав.
Они могут только вызвать полицию, что и было сделано.
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По международной классификации -"******* обычный,городской.Быдлован."
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Звісно цей бидлан не правий. Але ця курка яка спеціально назбирала жменю монет і дає клієнту не краща. Вирішила справити монети щоб було касу легше підбити. Їй наплювати як клієнт буде носити цей мішок монеток. Одним словом 2 бидла.
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вы сами посудите, 20 монет, куда их девать, зачем так делать одному спихивать. если что - у них есть кассация и размен, можно монеты сдать...
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и че..в следующий раз он ей спихнет..и кассирша ему счетами по башке стукнет..
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"счеты" в виде монитора прикручены к прилавку )
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этот дебил в рублях все считает..
чемодан..вокзал..паРаша..
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вчинок цього чоловiка аналогiчний "бе-бе-бе" з плесканням води зi склянки. ось i подивимось, як закон один для вciх. якщо справдi 20грн дала монетами, та ще й пащу роззявила, то отримала по заслузi.
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Хочу видеть твою реакцию когда твою жену или дочь осыпет также какой либо мудло по твоим словам за дело
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БЫДЛА с пивным барыдлом, которое кроме как Гэ+Гэ, квартала и сепарсих 112-х и ГАВНОньюзах ничего не смотрит и который тоскует по совковым СРУблям.
А у того БЫДЛА только одни панты. И стоит это БЫДЛА только слегка *******, так оно будет верещать и верещать как свинья
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Возможно, он такой злой, т.к. смотрит ПРЯМОЙ.
Зачем писать чушь?
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ту недавно обурювалися, що з днр отримали тону монетами, а тепер засуджують чоловiка. мерзота двулика.
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чувак, конечно, психанул, в лицо кидать нельзя.
но и эти мелкие легкосплавные монетки 1 и 2 грн - идиотизм.
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Самый главный идиотизм - это в том, что они практически идентичны визуально. А для людей с малейшими проблемами со зрением - они абсолютно одинаковы. Даже Ярослав с Владимиром.
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Совершенно верно. А еще, если их делать меньше, то они должны быть толще и тяжелее.
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Не ну на касах ****..вали што нет сдачи 50 коп.оставлял им но когда **** не хватало 25 коп и не отпустили с товаром тут я тоже им мелочь ведрами начал носить.
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Пользуйся картой банка и проблем не будет
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вообще-то давать сдачу 20 грн по гривне - это тоже хамство.
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И вы так же просили бы в лицо с матом? Родственник?
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я не за него говорю а за кассира. я бы просто отказался брать вообще и больше бы в этот магазин не ходил.
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хотя есть ещё вариант. в следующий раз принес бы гривен 100 ей мелочью.
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И это еще даже не середина карантина.. Народ потихоньку едет мозгами.
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быдло, здесь срущее,
кассир ОБЯЗАНА давать сдачу минимальным количеством купюр (правила торговли)

я бы тоже возмутился таким свинством курицы.

А Антонина Геращенко уже здесь и накручивает быдло...
Антонина Геращенко занялась работой науськивания людей друг на друга. падло.
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Так обеспечь этими купюрами, когда десятки людей. За кого голосовал?
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у кассиров всегда полно всяких купюр. ещё они любят прикалываться - а у вас одной гривны не будет? а двух? а я вам дам столько сдачи. очередь ждет. хотя купюр и монет переполненная касса. в нормальной стране к покупателю всегда максимум уважения и максимум навстречу. только у нас осталось совковое отношение - как можно хуже к клиенту
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а які в них високодуховні обличчя коли ти їм велику купюру даєш. Ой
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и ещё - кассир - работник ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ.
мент - работник для обеспечения прав граждан.

а эти - ментовская срань Антонина Геращенко кинулась не наказывать продавщицу за то, что дое.ала человека до белого каления, а будет преследовать человека за то что он строем не ходит...
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Гнида! Против женщины молОдец, а против молодца стал бы овцой.
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Не все так однозначно. Толстый виноват но и на кассе давать покупателю столько монет тоже не следует. Попробуйте на кассе мелочи навалить в лучшем случае морду будет кривить неправы оба
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антоша пузир з лайном, тобі що робити нема чого, тільки дрочити народ?
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У супермаркетах на касі завжди камера і запис , щоб проконтролювати , чи не дає безкоштовно товар касир своїи, які гроші були в розрахунку при оплаті, чи правильно здачі дали, то-що,так ВІДЕО буде ?
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Ух вже ці фокусники наші наглі)) Назбирати 20 грв. РУБЛЯМИ навіть Гудіні б не зміг.
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