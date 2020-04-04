 У кожному населеному пункті Чернівецької області на вихідних продезинфікують вулиці, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

Про це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив у відеозверненні, опублікованому в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Залишайтеся вдома. У цей час органи місцевого самоврядування забезпечать у всіх населених пунктах дезінфекцію доріг і вулиць, яка відбуватиметься тричі на день", - пояснив Осачук.

Раніше він повідомив, що з 13:00 суботи, 4 квітня до 6:00 понеділка, 6 квітня, вводяться обмеження на пересування людей. Осачук закликав людей придбати необхідні продукти з розрахунком на дві доби.

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