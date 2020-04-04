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 Суспільство
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 У кожному населеному пункті Чернівецької області на вихідних продезинфікують вулиці, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

На цей час переміщення людей максимально обмежується, місцева влада закликає жителів області не виходити на вулицю.

Про це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив у відеозверненні, опублікованому в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Залишайтеся вдома. У цей час органи місцевого самоврядування забезпечать у всіх населених пунктах дезінфекцію доріг і вулиць, яка відбуватиметься тричі на день", - пояснив Осачук.

Раніше він повідомив, що з 13:00 суботи, 4 квітня до 6:00 понеділка, 6 квітня, вводяться обмеження на пересування людей. Осачук закликав людей придбати необхідні продукти з розрахунком на дві доби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області 28 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 171 випадок інфікування, - голова ОДА Осачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186779
 
 
 Топ коментарі
 
А шо? Повернув гастарбайтерів додому, як і обіцяв. Пацан сказал - пацан сделал.
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ну вот и причина таких конкретновременных ограничений на передвижение. я вчера, чёт подумал, шо будут с вертолётов обрабатывать.
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А шо? Повернув гастарбайтерів додому, як і обіцяв. Пацан сказал - пацан сделал.
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Мне страшно даже представить как он выполнит обещанье закончить войну после таких возвращений В каждом населенном пункте Черновицкой области на выходных продезинфицируют улицы, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 9530
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Дезінфекція не має підтвердженої ефективності, краще поливати вулиці звичайною водою, щоб змивати пил який може утримувати в собі коронавірус і вітром може розносити вірус по вікнам громадян. Центральна влада має розробляти рекомендації для місцевої влади по боротьбі з коронавірусом, щоб гроші не витрачались на безглузді дезінфекції! Під'їзди потрібно мити якомога краще, а не дезінфіковувати, бо саме миття забирає пил та бруд з яким вірус може бути занесений в квартири!
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Дезинфекция в Грузии - НЕТ НИ ОДНОГО ИНФЕЦИРОВАННОГО КОРОНОВИРУСОМ НА СЕГОДНЯ ! В каждом населенном пункте Черновицкой области на выходных продезинфицируют улицы, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 6615
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Как и у нас в Николаевской области и без лишних затрат.
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Цікаво який процент тих хто захворів від віруса з асфальту?

Може дешевше корита поставити з поролоном і рідиною, щоб ті хто ступають дезінфектували нижню частину взуття.
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Ультрафиолет убивает вирус за 3 часа (Комаровский), можно вообще ничего не делать с вирусом. А дороги моют чтобы пыль не летала.
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Заплати каждому горожанину 1000$ и они остануться дома., как в США. Шо, слабо В каждом населенном пункте Черновицкой области на выходных продезинфицируют улицы, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 8707
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Залишаться лише ті хто не має грошей і вимушений працювати, але ці люди по вулиці не шляються. Ті хто на стадіонах грає, шашлики пивко на природі, ці гроші мають на роботу не ходять але і вдома не сидять, їм 1тисяча доларів як і власна або чужа безпека до одного місця.
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Я мав на увазi, шо людям не надо будет ходить за пропитанием по магазинам и они смогут заказывать и оплачивать еду не выходя их хаты.
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Вірус їм доставлять разом з продуктами.
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Треба дезінфекувати мозок зеленим дегенератам. Що не день - то добридень. Тролейбуси по 2-3 людини перевозять по спецпропусках бо шмаркля завіз заразу в Україну. Чорти б його взяли. Скоро будемо дихати по спецдозволах
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....значение -на выходные- сейчас можно воспринимать как троллинг от 95 квартала. да?)
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Хочу спитати: скільки проживе вірус під сонячним промінням?
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нашли новый способ украсть деньги ... и не сесть за это !
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100%. Обычно списывали деньги на вывоз снега. Но зима подвела и украсть ничего не удалось. Вот решили наверстать поливая шампунем разбитые дороги
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Идиоты. Смысл какой мыть дороги? Бл*** сколько в мире идиотов. Лучше бы за ети деньги маски и перчатки купили и людям раздавали.
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