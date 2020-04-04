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 "Влада має діяти, щоб не допустити медичної та економічної пандемії", - учасники Київського безпекового форуму. ВIДЕО

Українська влада має терміново вжити заходів для ефективної боротьби з пандемією коронавірусної хвороби і не допустити дефолту країни і падіння рівня життя громадян.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу фонду "Відкрий Україну", це підкреслили учасники Київського безпекового форуму під час онлайн-дискусії "Як не допустити економічного колапсу і створити умови для виходу України з кризи?"

У заході взяли участь засновник фонду "Відкрий Україну" Арсеній Яценюк, новопризначений міністр фінансів України Сергій Марченко, Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, Президент Європейської бізнес асоціації Томаш Фіала, старший радник Атлантичної ради Андерс Аслунд, а також Директор економічних і соціальних програм аналітичного Центру Разумкова Василь Юрчишин.

Учасники наголосили, що хоча Україні зараз і перебуває у кращому стані завдяки проведеним починаючи з 2014 року структурним реформам, влада повинна продовжити співпрацю з МВФ і підтримати бізнес та громадян.

Модератор дискусії – член наглядової ради фонду "Відкрий Україну", колишній заступник Міністра закордонних справ України Данило Лубківський – наголосив, що у 2014-2016 багато що вдалося зробити попри величезні дискусії і дебати: "Цей досвід треба використати сьогодні, і використати на плюс, використати на можливість розвитку".

Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, засновник фонду "Відкрий Україну" Арсеній Яценюк наголосив, що зараз Україну оточує пандемічна і світова економічна кризи. Він підкреслив, що саме головне, аби президент, уряд і парламент невідкладно приймали рішення, зокрема, щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом, щоб не допустити дефолту: "Без програми з МВФ Україна оголосить дефолт, а оголосить дефолт – стане банкрутом не знаю на скільки років".

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"Мене дивує, чому монобільшість не виконує свою ключову функцію. Вони зараз, маючи 254 голоси, повинні голосувати все. От тут потрібен зараз турборежим", – додав Арсеній Яценюк. "Кожен член парламенту, який не проголосує за закони, необхідні для співпраці з Міжнародним валютним фондом, буде персонально нести відповідальність за банкрутство країни і банкрутство громадян України", – наголосив екс-прем’єр. Він також закликав створити на базі уряду антикризовий центр за участі бізнесу і експертів, щоб напрацювати план дій "як вижити державі, як вижити бізнесу, як вижити людям".

Новопризначений міністр фінансів України Сергій Марченко підкреслив, що хоча ситуація в країні складна, але контрольована. Він повідомив, що Мінфін підготував зміни до держбюджету, які вирішують питання збалансування бюджету і передбачають створення так званого фонду боротьби з коронавірусом з обсязі близько 97 мільярдів гривень: "Ми не будемо, наприклад, створювати якісь популістичні речі, але найбільш незахищені категорії громадян, в першу чергу пенсіонери, громадяни, які втратили вимушено роботу, які вимушені будуть отримувати певну соціальну допомогу, лікарі будуть захищені. Тобто, цей фонд саме передбачений для таких цілей", – сказав Сергій Марченко.

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За його словами, Міністерство фінансів також активно веде перемовини з МВФ і вже узгодило рамки доходів і дефіциту: "Залишається узгодити технічний меморандум, сьогодні знову-таки буде черговий раунд перемовин, редакційні деякі речі. Також залишається проголосувати закон про банки, так званий зомбібанки-закон". "Якщо цей пакет законів буде проголосовано, є сподівання, що ми отримаємо найближчим часом транш в бюджет", – додав він. Крім того, за словами міністра, Уряд планує максимально зберегти капітальні видатки, зокрема, на будівництво доріг: "Це дозволить нам якимсь чином підживити економічну активність, створити попит держави на ринку металопродукції, іншої продукції, робочі місця".

Президент Європейської бізнес асоціації Томаш Фіала порівняв нинішню кризу з попередніми, відзначивши, що Україна зараз входить у кризу краще підготовленою завдяки реформам, які були проведені за останні 6 років. "Останні 6 років проводилася дуже консервативна фіскальна і монетарна політика, у нас набагато краще підготовлений фінансовий сектор, у нас останні 5 років є незалежний Національний банк", – сказав він, відзначивши також капіталізацію банківської системи, меншу залежність від падіння експорту і проведену реформу "Нафтогазу", після якої компанія стала прибутковою. Фіала наголосив, що коронавірус спричинить найбільше падіння світового ВВП за останні 90 років. "Якщо ми в Україні доб'ємося падіння ВВП тільки на 5% – це буде дуже хороший результат, і для цього доведеться добре попрацювати".

Він зазначив, що зараз Уряд має сфокусуватися на захисті населення від поширення коронавірусної хвороби, "але поступово лібералізувати режим карантину протягом травня-червня так, щоб зберегти робочі місця і щоб дати можливість компаніям працювати і платити податки". Крім того, Верховна Рада має ухвалити закони, необхідні для співпраці з МВФ, щоб уникнути дефолту: "Тому що якщо ми накладемо на ті проблеми, які я перерахував в Україні і в світі, ще дефолт, то у нас буде і безробіття, і падіння ВВП обчислюватися десятками відсотків, і ми дійсно не відновимо той рівень добробуту ще дуже багато років".

Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер також наголосив на необхідності продовження співпраці з МВФ для уникнення дефолту. "Якщо дефолт буде – це будуть сотні тисяч втрачених робочих місць, це будуть життя українців, які будуть страждати", – сказав він. Він також зазначив, що бізнес розуміє, що не зможе цього року досягти поставлених фінансових цілей, але намагатиметься зберегти робочі місця: "Більшість зрозуміла, що звільняти персонал також не будуть. Чому? Тому що пізніше наймати персонал дуже важко, і кращі кадри, команди, які вже побудовані, бізнес старається їх однозначно втримати". Крім того, президент Американської торговельної палати закликав владу у зв’язку з необхідністю працювати в умовах карантину пришвидшити запровадження цифрових сервісів у сфері бізнесу.

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Старший радник Атлантичної ради Андерс Аслунд підкреслив, що запроваджені в Україні карантинні заходи дозволили не допустити поширення хвороби, як це відбувається зараз в США. Натомість, на його думку, карантинні заходи мають тривати 2-3 місяці і влада має допомогти фінансово громадянам, які можуть втратити через це роботу. "Також треба мати відмінні відносини з МВФ. І тому дуже важливо прийняти закони про бюджет і банківський закон", – сказав він. Він також розкритикував дії уряду. "Не працює уряд останнім часом. Коли пан Яценюк був прем'єр-міністром – тоді Кабмін працював. Збиралися міністр фінансів, міністр економіки, і тут же повинен бути голова НБУ, прем'єр-міністр, заступник прем'єра, і обговорювати економічну політику раз в тиждень. Якось не склалося останні пів року".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саме зараз Раді потрібен турборежим, потрібно ухвалити всі необхідні для співпраці з МВФ законопроєкти, - Яценюк

Директор економічних і соціальних програм аналітичного Центру Разумкова Василь Юрчишин відзначив, що очікується падіння ВВП більше ніж на 5-7%, а дефіцит бюджету буде набагато більший, ніж прогнозує уряд. "В критичній ситуації, яка є сьогодні, нам потрібно переходити до монетарної і фіскальної експансії, потрібна активна стимуляція як монетарних, так і фіскальних показників. Зацикленість центрального банку на інфляційному порятуванні зараз – я б не сказав, що це політика кризового періоду", – сказав він. Василь Юрчишин також підкреслив, що влада має вжити заходів, щоб економіка могла стартувати не з нуля після завершення кризи, зокрема, знизити податкок на прибуток для нових інвестиційних проєктів і надати підтримку промисловості.

Підводячи підсумки, модератор дискусії Данило Лубківський зазначив, що є дві основні тези: "З одного боку, теза про те, щоб об'єднати навколо дій уряду зусилля експертів і фахівців, які могли би запропонувати раціональний і розумний план дій. З іншого боку, нам потрібно об'єднати зусилля для того, щоб апелювати до наших західних партнерів і міжнародних фінансових інституцій для того, щоб отримати для України найважливіше, що нам сьогодні потрібно, – це ресурси".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київський безпековий форум: Як не допустити економічного колапсу і створити умови для виходу України з кризи. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186760
 
 
 Топ коментарі
 
Тот, кто "искрометно" шутил про "синьор голодомор" вдруг сам превратился в "кретин карантин".
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так власть же действует ...вам през Вован скоро еще видосиков наснимает.
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останнім часом ті відоси непереконливі.
аудиторія їм не вірить, він наче з іншої планети, яка не розуміє життя на Землі.
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Влада діє неефективно і непрофесійно, тому владі зараз потрібно припинити активні дії, бо своїми діями влада наносить збитки страшніші ніж коронавірус! Перша помилка влади це невведення Воєнного стану, який би дав правові підстави для обмежень на пересування та на примусову обсервацію! Але час вже пішов і його не повернеш, зараз вже потрібно негайно послабити карантинні обмеження, запустити транспорт та виробництва, роботу офісів та підприємств, магазинів та торгових центрів, бо не буде продажів і не буде податків в бюджет! Влада має зрозуміти що в Німеччині немає масочного режиму і немає окулярів на всіх продавцях але відсоток смертей в Німеччині самий маленький! В Швеції працюють ресторани та магазини і там теж немає катастрофічного положення з вірусом! Може влада нарешті зрозуміє що суть боротьби з коронавірусом не в масках і не в окулярах а в реальній боротьбі з очагами захворювання! Поки що влада як малахольний Дон Кихот - бореться з вітряками, а проблему локалізації коронавірусу ніхто реально не вирішує! Потрібно виявляти хворих на коронавірус і проводити протиепідемічні заходи в окремих будинках, кварталах, вулицях - поливати вулиці, перевіряти всіх мешканців найближчих будинків тестами ПЦР, обмежувати пересування в цьому районі, вводити режим Надзвичайного стану в певному населеному пункті. Призначення непрофесіонала Степанова на посаду міністра МОЗ це катастрофа - це вже програш в боротьбі з коронавірусом, бо МОЗ має бути головним штабом боротьби і міністр МОЗ має бути суперпрофесіоналом в медицині, це має бути Супрун або інших лікар висого рівня з досвідом роботи в найкращих медичних установах США, Європи або Ізраїлю! А призначати чиновника-невдаху керувати МОЗ - це миттєвий провал, це помилка гірша за злочин! А ці говорящі голови на відео - брешуть (крім Юрчишина), хтось для того щоб похвалити владу, а хтось зі своїх особистих інтересів, але все що говорять всі ці люди не має цінності - немає конкретних пропозицій для влади як далі діяти! Потрібно створити дорожну карту дій для влади на цей і наступний рік, щоб визначити головні пріоритети державної політики, бо поки що влада сама не може визначитись за що їй хапатись в першу чергу, метається від одного до іншого як гівно в ополонці.
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Птица счастья завтрашнего дня
Не летает в наши зебеня
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Не перймайтесь. Все будет - разгул пандемии, дефолт, нищета, безработица, пустые полки магазинов, рост преступности. 90е покажутся раем. Приходит время платить зебилам за свой выбор Галабародька, дорого платить. "Власть должна действовать, чтобы не допустить медицинской и экономической пандемии", - участники Киевского форума по безопасности - Цензор.НЕТ 2136
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Тот, кто "искрометно" шутил про "синьор голодомор" вдруг сам превратился в "кретин карантин".
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Сборище соросятника!Опять Украину в долговое рабство загоняют! Кулявлоб -дерьмо!
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Примите закон про банки+бюджет и все что от вас надо
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Для того, чтобы власть действовала, есть одно обязательное условие - наличие такой власти, а не то, что сейчас. С чем вас, зебики, и поздравляю.
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Так Мальдивский уже не привласти, так воровать не будут.
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А мне нравится идея с дефоолтом потому что вот уже 10 лет мы набираем в МВФ деньги и ничего не меняется кроме увеличения налогов, цен и зарплат чиновников! А так каждый будет за себя!
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дефолт это не обнуление долгов. их никто не отменит дурья твоя башка мускорта
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А я не пишу об обнулении долгов. Просто возможно после такой встряски все наконец то поймут что без реальной борьбы с коррупцией Украина как государство прекратит существование.
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ну то понятно. встряска. только из тех кто по твоему мнению должен "все понять". часть сдохнет от голода, часть прибьют бандиты, а часть будет жить хуже чем в африке. ты хочешь? я - точно нет.
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Хто все? 73% дибилов ? Они должны что то понять? Сколько им нужно на это времени? Есть ли шанс превратить их в нормальных вменяемых людей? Есть у вас столько, сможете столько ждать?

21.04.19 для меня Украина как страна закончилась, осталось только государство.
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Встряснут - тебя, а понять должны то другие. Или ты согласен, чтобы тебя трясли, ради того, чтобы ктото, чтото, возможно понял?
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На следующий день после объявления дефолта страна ляжет под х.йла и вступит в тайожное дерьмо за кредиты из орды - жОППа озвучила свои постдефолтные планы
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Опять лозунги и призывы. Просто дайте людям без ваших разрешений, сертификатов и т. д. делать маски, защитные халаты, дезсредства. Найдутся умельцы и починят неисправные аппараты ИВЛ. Так чиновники же бояться, что останутся не у дел.
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Таааааааак.... Что такое "экономическая пандемия"(с)? И есть ли коммунальная, фруктовая и бензиновая пандемия?
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Фантастические долбо*бы. Во всем мире не знают, как с распространением коронавируса бороться и только украинская медицина знает и даже форумы созывает по распространению своего опыта. Только там почему-то бизнесмены. Это даже не смешно, а печально.
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МЫ ЭТО И ЕСТЬ ВЛАСТЬ И НАД НАМИ НИКТО НЕ ВЛАСТЕН КРОМЕ БОГА А ПОСЕМУ С НАМИ БОГ И МЫ ПОБЕДИМ !!!
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Та не переймайтесь так,недовго вам грабувати залишилось.
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Властям некогда. На Кипре проблемы, которые вряд ли кто ожидал. Им нужно что-то с этим срочно делать. Иначе отсидки не миновать. А потому, какая пандемия, какая экономика, когда киприоты взялись за фирмы зеленского, которые фигурировали в выводе денежек из привата?
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głodny dużo je, rozgniewany dużo mówi (голодный много ест, сердитый много говорит)
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Власть должна действовать, -- как это прочитал , обоцался от смеха . Какая власть в Украине?
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Поздно усрались. Нужно было раньше думать когда заразных тысячами завозили в Украину. Теперь только деньги делят которые выделяются типо на борьбу с епидемией.
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Добре що не Потроссяка при владі, той би вже розвалив економіку, знищив країну і вивіз все награбоване знову на Мальдіви.
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Ето мне напоминает точь в точь ситуацию в 2014 году когда *украинская* власть пускала в Украину тысячи росийских боевиков, рассказывая что мы европа и либералы и не можем иначе, а потом начали делать попытки сдержать их продвижение вглубь страны. В результате либералы стали терпилами
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