 Німеччина передала ДСНС обладнання для боротьби з COVID-19 на 175 тисяч євро. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДСНС на сторінці в фейсуці.
"Все це обладнання, зазначила Фельдгузен, має допомогти стримати поширення COVID-19 в Україні.
Крім того, Німеччина передала Україні транспортні засоби, які сьогодні використовуються у всій країні для інформування - за допомогою потужних гучномовців - українських громадян про загрози поширення вірусу", - йдеться в повідомленні.
Голова ДСНС Микола Чечоткін подякував Посольству Німеччини і німецькому уряду за допомогу і зазначив, що в непрості для України часи Німеччина завжди приходить на допомогу одна з перших.
Як повідомлялося, за станом на 22:00 3 квітня в Україні ПЛР-дослідженням лабораторно підтверджено 1072 випадки коронавірусної інфекції, 27 хворих померли, 23 одужали.
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Vitaliy GlagolaПодписаться
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Не можете купити маски та респіратори в аптеці? Бо вони в Словаччині!)
На виїзді із словацького міста Міхаловце поліція зупинила елітний білий Porsche Cayenne на українських номерах, а у середині 2769 медичних респіраторів типу FFP1 і FFP2. Сам українець, що кермував автівкою не зміг пояснити їх походження. Правоохороні підозрюють його в контрабанді і передали автомобіль та респіратори до словацьких митників, аби з'ясувати їх походження. А також - де і коли вони були завезені в країну. На фото, які мені передала словацька колега Катаріна Клекарова - видно маштаби і авто на якому везли контрабанду
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вальцман з гнойсманом нас спасли!