EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  2311  7
Матеріали за темою:
Все про:Німеччина (1436) карантин (2080) ДСНС (2351) COVID-19 (2907) коронавірус (1637)

 Німеччина передала ДСНС обладнання для боротьби з COVID-19 на 175 тисяч євро. ВIДЕО

Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій обладнання на 175 тисяч євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДСНС на сторінці в фейсуці.

"Все це обладнання, зазначила Фельдгузен, має допомогти стримати поширення COVID-19 в Україні.

Крім того, Німеччина передала Україні транспортні засоби, які сьогодні використовуються у всій країні для інформування - за допомогою потужних гучномовців - українських громадян про загрози поширення вірусу", - йдеться в повідомленні.

Голова ДСНС Микола Чечоткін подякував Посольству Німеччини і німецькому уряду за допомогу і зазначив, що в непрості для України часи Німеччина завжди приходить на допомогу одна з перших.

Як повідомлялося, за станом на 22:00 3 квітня в Україні ПЛР-дослідженням лабораторно підтверджено 1072 випадки коронавірусної інфекції, 27 хворих померли, 23 одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186754
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Спасибо...но зеля это все сейчас в Италию отправит...Там оно ему нужнее....
 показати весь коментар
 
 
Заграница нам поможет - вот что и всегда (КЛЮЧЕВОЕ) понимала у нас грабящая СВОРА всех времен...- все на выборы - амЭбы
 показати весь коментар
 
 
Шварц ,тот что негр в Америке тоже на 1 млн вечнозеленых подсуетился помощью внучатым аппачей и ирокезов с гуронами ...фрицы ,получившие в свое времья лярдные бонусы от рашиста,за создание ордло на территории Независимой Украины ,тоже "монету милостыни " кинули
 показати весь коментар
 
Sergey Naumovich
1 мин. ·
Афигеть...
Vitaliy GlagolaПодписаться

13 мин.

Не можете купити маски та респіратори в аптеці? Бо вони в Словаччині!)
На виїзді із словацького міста Міхаловце поліція зупинила елітний білий Porsche Cayenne на українських номерах, а у середині 2769 медичних респіраторів типу FFP1 і FFP2. Сам українець, що кермував автівкою не зміг пояснити їх походження. Правоохороні підозрюють його в контрабанді і передали автомобіль та респіратори до словацьких митників, аби з'ясувати їх походження. А також - де і коли вони були завезені в країну. На фото, які мені передала словацька колега Катаріна Клекарова - видно маштаби і авто на якому везли контрабанду
Ну і як все - мій телеграм-канал: https://t.me/VGlagola
Німеччина передала ДСНС обладнання для боротьби з COVID-19 на 175 тисяч євро - Цензор.НЕТ 6834
Німеччина передала ДСНС обладнання для боротьби з COVID-19 на 175 тисяч євро - Цензор.НЕТ 5622
 показати весь коментар
 
 
ура!
вальцман з гнойсманом нас спасли!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору