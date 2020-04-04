 Німеччина передала ДСНС обладнання для боротьби з COVID-19 на 175 тисяч євро. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДСНС на сторінці в фейсуці.

"Все це обладнання, зазначила Фельдгузен, має допомогти стримати поширення COVID-19 в Україні.

Крім того, Німеччина передала Україні транспортні засоби, які сьогодні використовуються у всій країні для інформування - за допомогою потужних гучномовців - українських громадян про загрози поширення вірусу", - йдеться в повідомленні.

Голова ДСНС Микола Чечоткін подякував Посольству Німеччини і німецькому уряду за допомогу і зазначив, що в непрості для України часи Німеччина завжди приходить на допомогу одна з перших.

Як повідомлялося, за станом на 22:00 3 квітня в Україні ПЛР-дослідженням лабораторно підтверджено 1072 випадки коронавірусної інфекції, 27 хворих померли, 23 одужали.