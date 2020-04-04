 На Херсонщині перевіряють на коронавірус всіх хворих на пневмонію, за добу підтвердили чотири нових випадки COVID-19, - ОДА. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

"Станом на 22:00 ми маємо 4 нових лабораторно підтверджених випадки коронавірусу на Херсонщині.



З них:

- чоловік, 56 років. з м.Таврійська;

- дівчина, 13 років, з смт.Чаплинка;

- жінка, 80 років, з м.Херсон;

- 63-річна мешканка м.Херсона, що контактувала з сином, хворим на COVID - 19.



Виявити коронавірус у перших 3 осіб вдалося завдяки додатковим організаційним заходам Департаменту здоров’я облдержадміністрації та комісії з питань ТЕБ та НС", - пише чиновник.

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ВІн зазначає, що хворих, які вже перебували у стаціонарах медичних закладів Херсонщини з діагнозом пневмонія, було додатково обстежено методом ПЛР.

"Результат аналізу вищезазначених осіб виявився позитивним. Самі хворі зазначають, що не були за кордоном та не контактували з особами, які нещодавно повернулися в Україну. Усі вони перебувають під наглядом лікарів. Їхній стан – задовільний. Підключення до апаратів ШВЛ – не потребують.

Усі встановлені контактні особи та медичні працівники перебувають на самоізоляції", - підкреслив Гусєв.

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