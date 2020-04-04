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Все про:карантин (2080) Херсонщина (522) Гусєв Юрій (12) COVID-19 (2907) коронавірус (1637)

 На Херсонщині перевіряють на коронавірус всіх хворих на пневмонію, за добу підтвердили чотири нових випадки COVID-19, - ОДА. ВIДЕО

У Херсонській області за добу підтвердили чотири нових випадки коронавірусу. Три з них вдалося виявити завдяки тому, що в області перевіряють методом ПЛР всіх хворих на пневмонію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

"Станом на 22:00 ми маємо 4 нових лабораторно підтверджених випадки коронавірусу на Херсонщині.

З них:
- чоловік, 56 років. з м.Таврійська;
- дівчина, 13 років, з смт.Чаплинка;
- жінка, 80 років, з м.Херсон;
- 63-річна мешканка м.Херсона, що контактувала з сином, хворим на COVID - 19.

Виявити коронавірус у перших 3 осіб вдалося завдяки додатковим організаційним заходам Департаменту здоров’я облдержадміністрації та комісії з питань ТЕБ та НС", - пише чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За кордоном від коронавірусу померли вже 5 наших громадян, - МЗС

ВІн зазначає, що хворих, які вже перебували у стаціонарах медичних закладів Херсонщини з діагнозом пневмонія, було додатково обстежено методом ПЛР.
"Результат аналізу вищезазначених осіб виявився позитивним. Самі хворі зазначають, що не були за кордоном та не контактували з особами, які нещодавно повернулися в Україну. Усі вони перебувають під наглядом лікарів. Їхній стан – задовільний. Підключення до апаратів ШВЛ – не потребують.
Усі встановлені контактні особи та медичні працівники перебувають на самоізоляції", - підкреслив Гусєв.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186749
 
 
 Топ коментарі
 
Пи.Си. Коронавірус розповсюджується тестами.
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нужно нам отправить тесты
под домашние аресты
беспокоЮть, гады, "слуг"

вся беда от них падлюк На Херсонщине проверяют на коронавирус всех больных пневмонией, за сутки подтвердили четыре новых случая COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 5207
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Лучше поздно, чем никогда. В декабре начинать надо было... На Херсонщине проверяют на коронавирус всех больных пневмонией, за сутки подтвердили четыре новых случая COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 897
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Лучше поздно, чем никогда. В декабре начинать надо было...
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«До того ль, голубчик, было? В мягких муравах у нас. Песни, резвость всякий час, Так, что голову вскружило» (с)
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- привет говорить можешь?
- нет я на ресничках.
- стоп Алена работает на дому?
- нет. Там где и снимала, но только для своих, она и до карантина работала в маске и перчатках. А в понедельник на ногти.
- ясно. Но ты ж в курсе что гроб закрыт будет?
Сидитедома…
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Ось вона, "сєрмяжная правда жізні": з'явилися, тести - з'явилися хворі.
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Пи.Си. Коронавірус розповсюджується тестами.
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нужно нам отправить тесты
под домашние аресты
беспокоЮть, гады, "слуг"

вся беда от них падлюк На Херсонщине проверяют на коронавирус всех больных пневмонией, за сутки подтвердили четыре новых случая COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 5207
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Та всіх хворих на пневмонію потрібно перевіряти в першу чергу.
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Китайцы запустили миф, под который можно впарить много китайских безделушек и скупить задешево ресурсы в других странах .
А без тестов, больные на пневмонию, вылечиваются, не зная что у них "страшный" вирус .
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в таких отсталых и бедных областях как Черниговская или Херсонская, коронавирус выкосит большинство стариков. Впрочем, завтра запретят выходить из дома детям до 16 лет, а вы старички, ходите куда вам нужно, собирайтесь группами в собезе
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