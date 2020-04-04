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 Політика України, Економіка
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Все про:держборг (52) дефолт (48) МВФ (739) Арахамія (273)

 МВФ - це наш апарат штучного дихання, щоб утримати хвору економіку, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Україна змушена вживати заходів з порятунку своєї економіки в умовах кризи, тому їй необхідно йти на умови МВФ для продовження співпраці.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив керівник Фрац партії "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Не можна сказати, що це ідеальне рішення - йти знову просити гроші в борг у МВФ. Але якщо економіка країни сьогодні хвора, а з цим ми всі згодні, давайте припустимо, що вона хвора коронавірусом. Програма МВФ - це наш ШВЛ, аппартат штучного дихання , щоб утримати економіку в тому стані, в якому вона зараз перебуває. Можна відключити нас від ШВЛ і подивитися, що буде. Але ніхто до цього сценарію не готовий", - підкреслив Арахамія.

Тому необхідно виконати вимогу МВФ і прийняти "антиКоломойський" закон.

Також читайте: До "антиКоломойського" законопроєкту про банки вже внесли 5 тисяч поправок, - Арахамія

"Це може бути погане рішення, але це єдине вірне рішення, заради якого треба прогнутися і проголосувати цей закон", - сказав глава фракції СН.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186737
 
 
 Топ коментарі
 
А как же 40% роста? Ты же обещаль! МВФ - это наш аппарат искусственного дыхания, чтобы удержать больную экономику, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1163
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за экономику вам не этот аппарат нужен, а хорошая клизма
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Если МВФ - аппарат ИВЛ для Украины то "Слуга Народа" это её короновирус.
Все на борьбу с заразой вирусной!
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Тобто економіка за рік господарювання зебілів вже при смерті ?
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Соєвий і бєня роздерибанили приват на 5.5 млрд. дол. ще й боголюб відхватив.
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Соєвий і бєня роздерибанили твою жопу. ще й боголюб відхватив.
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МВФ - это анальная пробка!
Что бы меньше ели нужно меньше ...
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Почему сперва доводят страну до комы а потом только думают как ее реанимировать.Это только подтверждает бездарность правительства.И если вы довели до ручки целую страну так уйдите дайте возможность наделаное вами исправить тем кому это еще под силу да и то если согласятся взяться за понаделаное вами.
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Кретине,спочатку маску поший, потім подивись на коробці картинки і згідно них занеси апарат,запитай у санітарки де розетка і постав його біля неї,витри за собою сліди і тули звідти.
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А Зеленский , Ериак и их окружение - это удавка на шее Украины ! Надо срочно разорвать эту удавку !
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экономика была здорова, пока не оказалась заражена Бэниными клоунами и дЕрьмаками.
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Надо же, экономика, оказывается, уже больная!
А ведь еще год тому было вполне здоровой и уверенно росла!
...
Нда, вот до чего приводит безответственное голосование 73% болванов, готовых поставить у руля корабля "Украина" абсолютно случайных людей!
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та для вас слугоуродівських недоносків це вже не апарат штучного дихання, це вже повна система життєзабезпечення за відказу всих органів та занурення організму у кому.
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МВФ это гангрена, которую вы пытаетесь пришить Украине. Вам бы товарищ Арахамия не мешало бы с товарищем Берия посоветоваться, он умел отвечать на такие вопросы "врагов народа".
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дурака включать вы научились на 5 +,а вот с ответом то как будет,а ведь агрохимия придётся отвечать,убежать не получиться ,так что подмывайтесь -это лето для вас последнее,принимайте низкий старт.
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Агрохимия не звезди. 8 млд. вот ваша цель! Клоун и свита потирают руки в ожидании бабла.
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Прикольно было услышать, что Ленка Зеленская голосовала за Порошенко)
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Это не просто деньги раздают, а это кредиты, которые отдавать надо! Они набирают кучи кредитов и отдавать их даже и не думают. Как в сериале Слуга народа, что отдавать будут следующие власти. Это просто выродки эти Зеленские и КО. Этот Арахамия вообще дико бесит! Пусть валит в свою Россию в Сочи. Кто ему вообще гражданство дал??? бес галимый!
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там где запахло баблом там и волонтер-дякула араххамия
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Литцо лидера нации трендец не за горами ох и володя чё до выпоров всех сивох не показал а ведь мог стать .......
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