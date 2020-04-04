 МВФ - це наш апарат штучного дихання, щоб утримати хвору економіку, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив керівник Фрац партії "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"Не можна сказати, що це ідеальне рішення - йти знову просити гроші в борг у МВФ. Але якщо економіка країни сьогодні хвора, а з цим ми всі згодні, давайте припустимо, що вона хвора коронавірусом. Програма МВФ - це наш ШВЛ, аппартат штучного дихання , щоб утримати економіку в тому стані, в якому вона зараз перебуває. Можна відключити нас від ШВЛ і подивитися, що буде. Але ніхто до цього сценарію не готовий", - підкреслив Арахамія.
Тому необхідно виконати вимогу МВФ і прийняти "антиКоломойський" закон.
"Це може бути погане рішення, але це єдине вірне рішення, заради якого треба прогнутися і проголосувати цей закон", - сказав глава фракції СН.
Все на борьбу с заразой вирусной!
Что бы меньше ели нужно меньше ...
А ведь еще год тому было вполне здоровой и уверенно росла!
...
Нда, вот до чего приводит безответственное голосование 73% болванов, готовых поставить у руля корабля "Украина" абсолютно случайных людей!