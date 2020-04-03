 Зараз ПЛР-тестів на коронавірус вистачає, їх більше, ніж потрібно на цей і наступний тиждень, - заступник голови ОП Тимошенко. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Свободу слова Савіка Шустера".

"Наразі тестів у ПЛР-лабораторіях вистачає, їх більше, ніж потрібно на цей і наступний тиждень", - підкреслив чиновник.

Тимошенко додав, що запущено "повітряний міст" із Китаєм, через який у щоденному режимі в Україну доставляються засоби захисту: маски, окуляри, костюми тощо.

Крім того, в Китаї і Південній Кореї закуплено по 100 тис. тестів для ПЛР-дослідження. Паралельно в Україні запускається вітчизняне виробництво ПЛР-тестів, випуск продукції почнеться з середини наступного тижня.

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