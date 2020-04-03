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 Політика України
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 Зараз ПЛР-тестів на коронавірус вистачає, їх більше, ніж потрібно на цей і наступний тиждень, - заступник голови ОП Тимошенко. ВIДЕО

Заступник керівника Офісу президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко розповів, що робить влада для забезпечення в Україні необхідної кількості тестів на коронавірус, захисних масок і костюмів для лікарів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Свободу слова Савіка Шустера".

"Наразі тестів у ПЛР-лабораторіях вистачає, їх більше, ніж потрібно на цей і наступний тиждень", - підкреслив чиновник.

Тимошенко додав, що запущено "повітряний міст" із Китаєм, через який у щоденному режимі в Україну доставляються засоби захисту: маски, окуляри, костюми тощо.

Крім того, в Китаї і Південній Кореї закуплено по 100 тис. тестів для ПЛР-дослідження. Паралельно в Україні запускається вітчизняне виробництво ПЛР-тестів, випуск продукції почнеться з середини наступного тижня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна закупить реагенти для проведення 1 млн тестів на коронавірус, - заступник голови ОП Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186729
 
 
 Топ коментарі
 
Масок и халатов тоже было "достаточно" месяц назад еще.... Сейчас ПЦР-тестов на коронавирус достаточно, их больше, чем нужно на эту и следующую неделю, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8289
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Была просто полная готовность к эпидемии... Сейчас ПЦР-тестов на коронавирус достаточно, их больше, чем нужно на эту и следующую неделю, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8643
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Масок и халатов тоже было "достаточно" месяц назад еще....
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Была просто полная готовность к эпидемии... Сейчас ПЦР-тестов на коронавирус достаточно, их больше, чем нужно на эту и следующую неделю, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8643
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Якщо є надлишок тестів, то потрібно збільшувати коло перевірок, перевіряти групи ризику, тих хто повернувся з-за кордону, тих хто вже переховрів і тести не показали коронавірусу, тих в кого померли рідні від пневмонії та грипу, лікарів, військових, водіїв транспорту, поліціянтів, засуджених, чиновників, суддів, працівників сфери послуг, продавців в магазинах - бо тести дають тільки 30% чутливості на вірус і потрібно проводити ПЦР дослідження! Влада зарано розслабляється, в неї ще купа роботи! І взагалі це не питання працівників Офісу Президента, оційнювати наявність чи достатність ПЦР тестів, їх справа підносити чай Президенту і поповнювати мобільний телефон!
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Если тестировать выборочно и редко - тогда конечно "предостаточно", да и статистика будет покрасивше..
Проверьте больных "пневмонией" в больничках - ещё и "мало" окажется..
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...талпает этот бодрячок в розовых штанишках, пионер вчерашний из тимур и его команды Сейчас ПЦР-тестов на коронавирус достаточно, их больше, чем нужно на эту и следующую неделю, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7102 ......он что, знает когда этот кошмар закончится, когда еще и пик не просматривается и протестированных людей всего ничего, тестов нет по всей стране врачи - криком кричат, ну кроме как для него, такие по 3 раза на дню тестируются, для них все как всегда и во все времена есть.. Сейчас ПЦР-тестов на коронавирус достаточно, их больше, чем нужно на эту и следующую неделю, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7102...
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ты не звизди! а то потом скажете никогда такого не было и вот опять....
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ну если делать как у нас по 500 в день то да , а если хотя бы как в Польше 5000 в день ........., вы кому голову морочите копируя сценарий своих действий у Италии ?
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Тимошенко явно хочет вместо Ермака
Но так как они Разобрали первый самолёт из Китая , показатель шо ему НИЗЗЯ руководить 😀😀😀
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Той випадок коли в студії двоє Тимошенків, сказав він. Шутнік, аднака.
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