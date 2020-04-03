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Все про:карантин (1998) Геращенко Антон (515) COVID-19 (2907) обсервація (36) коронавірус (1541)

 Громадянка Басова, яка повернулася з Таїланду 29 березня, порушила режим обсервації, її оштрафовано на 17 тис. грн, - Антон Геращенко. ВIДЕО

Заступник глави МВС Антон Геращенко опублікував історію громадянки України Ладимири Басової, яка повернулася 29 березня з Таїланду і порушила режим обсервації, після чого була оштрафована на 17 тис. грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Геращенко зазначив: "29 березня з Бангкока рейсом PS1172 прилетіла з відпочинку громадянка України Ладимира Басова.

Прикордонники взяли з Ладимири особисте зобов'язання, згідно з яким вона повинна була 14 днів перебувати в самоізоляції.

Як адресу, де вона обіцяла бути на самоізоляції, вона вказала квартиру бабусі і дідуся, які проживають у Миколаєві.

Замість дотримання режиму самоізоляції Ладимира взялася їздити Києвом, зустрічатися з друзями, наражаючи таким чином їх на небезпеку бути інфікованими коронавірусом, який вона могла підчепити в аеропорту Бангкока чи в літаку від інших пасажирів під час багатогодинного перельоту.

Адже саме для того і потрібен режим карантину та самоізоляції, щоб ті, хто приїхав з інших країн, не заразили інших.

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Факт порушення режиму самоізоляції Ладимира задокументувала сама в своїх численних селфі і відео, розміщених у соціальних мережах, що обурило багатьох користувачів, які почали робити їй зауваження.

Співробітники поліції Києва виявили даний факт порушення карантину, знайшли місце проживання Ладимири і вручили їй сьогодні протокол про адміністративне правопорушення, наслідком чого буде штраф 17 000 гривень.

Якщо з'ясується, що Ладимира таки була інфікована COVID-19 (чого ми їй звичайно не бажаємо) і через порушення режиму самоізоляції від неї заразилися інші громадяни, то їй може бути пред'явлено звинувачення і за 325 статтею Кримінального кодексу - порушення санітарних правил, що призвели за собою тяжкі наслідки.

Не будьте таким як Ладимира! Не порушуйте умов карантину! Бережіть здоров'я інших українців.

Вони теж хочуть жити, бути здоровими і відпочивати в Таїланді, як і Ладимира.

Якщо вам стало відомо про порушення умов самоізоляції громадянами, які зобов'язані утримуватися від спілкування з іншими людьми для боротьби з епідемією, будь ласка, телефонуйте - 102.

П. С. Доти, доки Мінцифри не запустить мобільний додаток для контролю режиму самоізоляції, цю функцію виконують прості дільничні офіцери поліції і патрульні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186715
 
   
 Топ коментарі
 
Безмозглая жлобиха. Не знаю, как ещё можно назвать такое. Мало того, что полетела в Таиланд во время эпидемии, ее вернули, как человека, так она ещё и разносит свои сопли по Киеву!
С такими мандалинами, мы из карантина не выйдем. А нам нужно работать!
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про очередную дебильнувату кривомозговую жжжвочку рассказали может хватит а
ну тупа вона бл..вита **** короче ни в ногах ни в голове.....ули нам про таких монодовошек новости то подавать...
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Підкоригувала. Така собі мобільна дитяча розвага, тіло виросло, а мозок ні
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сейчас всем "жрицам" тяжэло заказов нет!
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зачётно антонина маску на аву вцепила...
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Умиляет - "ЧТО она могла ПОДЦЕПИТЬ"... Сленг гопоты...А шо ж она могла там "подцепить" в аеропорту ? И главное ЧЕМ или во что ??))
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Судя по морде, могла подцепить куда угодно.
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"Вместо соблюдения режима самоизоляции, Ладимира стала ездить по Киеву, встречаться с друзьями, подвергая таким образом их жизнь потенциальной опасности быть заражёнными коронавирусом." Вот зашебись и таких большинство! А зелин режим их завез 110 000 -150 000
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отэта правильна. тока на мала аштрафавали. таких ТП надо штрафовать чтобы надолго запомнили
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А если таких окажется полукраины, да по надцать штук с каждой..
Вот заживем. МВФ нафиг послать и землю назад нариду.
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Ей чтоб заработать 17 тысяч , надо опять из дому выходить . Цугцванг
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Безмозглая жлобиха. Не знаю, как ещё можно назвать такое. Мало того, что полетела в Таиланд во время эпидемии, ее вернули, как человека, так она ещё и разносит свои сопли по Киеву!
С такими ***********, мы из карантина не выйдем. А нам нужно работать!
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это называется тупое создание и таких завезли тысячами и продолжают завозить. С Вами согласен что с такими существами мы и через год не выйдем из карантина
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он петя с юлей на канале Украина (ну у нас Ахметов святая корова и просто так бабки не платит ) спосают советами Украину от кароновируса ...вопрос порохогнидам когда Перде медали цеплять за взятие Крыма и Даунбасса
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итить его ..с такой жопой встретишься и короновирус покажется милашкой...её чё в Бангкоке так изуродовали?
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Да ничего страшного. Она за бубочку голосовала как и её друзья так что даже если помрет мир станет чище!
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Гражданка Басова............... Гражданка Басова, вернувшаяся из Таиланда 29 марта, нарушила режим обсервации и оштрафована на 17 тыс. грн, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 1582 с Дамбасса шоле?
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прикольна така...
так в неї багато епізодів- за кожен треба 17 тисяч.
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Огласите пжалста весь список нарушителейГражданка Басова, вернувшаяся из Таиланда 29 марта, нарушила режим обсервации и оштрафована на 17 тыс. грн, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 751 Порыльно! С должностями!
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Антоша, за репосты еще не? Не собираетесь сажать? Ублюдки.
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А вам не показалось, что это какое-то постановочное видео И паспорт у нее с собой и перчатки с масочкой. и никого возмущения по поводу штрафа.. И менты в полной экипировке. Видео,как будто нам в назидание
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100% третьосортний театр....... тупа мусорська постановка рівня антошки
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Це пастановка жидкова з кварталу чи якогось Стівена Спизберга з мусарського боллівуду? Громадянка Басова, яка повернулася з Таїланду 29 березня, порушила режим обсервації, її оштрафовано на 17 тис. грн, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 2232
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Сколько у нас чиновников с Франции и ********* приехало? Хоть один на карантине сидел?
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по поводу короны не думаю, но то что какую-то заразу привезла точняк Громадянка Басова, яка повернулася з Таїланду 29 березня, порушила режим обсервації, її оштрафовано на 17 тис. грн, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 2392
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Ну всё я спокоен. Главную злодейку отловили. Даже лицо показали (лица уголовников замазывают квадратиками). А то, что зелёная власть проявила скотство и полную импотенцию то то таке.
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Може відправити її в інфекційне відділення санітаркою після обсерваціїї, чи санітаркою на Донбас?
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И обратили на нее внимание только после многочисленных возмущений под опубликованными фото и видео в соцсетях. А воздержалась бы от публикаций, то ездила бы и дальше по друзьям.
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Показуха какая-то надо было её изолировать в изоляторе...
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Украину, как государство, не уважают ни власть ни люди. Первые и не думают принимать законы для страны и людей, а вторые и не думают законы соблюдать.
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Мля, шо это за страшилище! Это же не человек, а лахудра какая-то инопланетная! Таким чучелом только детей пугать, хоть бы рыло замазали, ********* этой
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Зрозуміло, що у вас нема маленьких дітей з айфонами.
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не понятно почему их выпускали уже во время пандемии, ведь очевидно, что будут возвращаться
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Во АнЬтошка муСчина - не он, а ему тётьки деньги дают... А мог бы гордо отказаться - "гусары денег не берут".
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этим чучелом можно людей от запоров лечить.
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