 Громадянка Басова, яка повернулася з Таїланду 29 березня, порушила режим обсервації, її оштрафовано на 17 тис. грн, - Антон Геращенко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Геращенко зазначив: "29 березня з Бангкока рейсом PS1172 прилетіла з відпочинку громадянка України Ладимира Басова.

Прикордонники взяли з Ладимири особисте зобов'язання, згідно з яким вона повинна була 14 днів перебувати в самоізоляції.

Як адресу, де вона обіцяла бути на самоізоляції, вона вказала квартиру бабусі і дідуся, які проживають у Миколаєві.

Замість дотримання режиму самоізоляції Ладимира взялася їздити Києвом, зустрічатися з друзями, наражаючи таким чином їх на небезпеку бути інфікованими коронавірусом, який вона могла підчепити в аеропорту Бангкока чи в літаку від інших пасажирів під час багатогодинного перельоту.

Адже саме для того і потрібен режим карантину та самоізоляції, щоб ті, хто приїхав з інших країн, не заразили інших.

Читайте також: Поліція знайшла і виписала штрафи кожному, хто втік з обсервації в готелі "Козацький", - Геращенко

Факт порушення режиму самоізоляції Ладимира задокументувала сама в своїх численних селфі і відео, розміщених у соціальних мережах, що обурило багатьох користувачів, які почали робити їй зауваження.

Співробітники поліції Києва виявили даний факт порушення карантину, знайшли місце проживання Ладимири і вручили їй сьогодні протокол про адміністративне правопорушення, наслідком чого буде штраф 17 000 гривень.

Якщо з'ясується, що Ладимира таки була інфікована COVID-19 (чого ми їй звичайно не бажаємо) і через порушення режиму самоізоляції від неї заразилися інші громадяни, то їй може бути пред'явлено звинувачення і за 325 статтею Кримінального кодексу - порушення санітарних правил, що призвели за собою тяжкі наслідки.

Не будьте таким як Ладимира! Не порушуйте умов карантину! Бережіть здоров'я інших українців.

Вони теж хочуть жити, бути здоровими і відпочивати в Таїланді, як і Ладимира.

Якщо вам стало відомо про порушення умов самоізоляції громадянами, які зобов'язані утримуватися від спілкування з іншими людьми для боротьби з епідемією, будь ласка, телефонуйте - 102.

П. С. Доти, доки Мінцифри не запустить мобільний додаток для контролю режиму самоізоляції, цю функцію виконують прості дільничні офіцери поліції і патрульні".