EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
  10482  258
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4984) карантин (1998) медицина (934) лікарі (354) COVID-19 (2907) коронавірус (1541)

 Сьогодні ми пожинаємо плоди знущання над українською медициною всі попередні роки, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ситуація з пандемією коронавірусу показала всі проблеми української медичної системи, які накопичувалися роками.

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні хочу відповісти українським лікарям, які звертаються до мене в соцмережах. Перш за все скажу: все бачу, все чую, намагаюся максимально швидко вирішувати ваші проблеми.

Щодо звернення лікарів з міста Монастириська. Зараз у лікарні є 4 апарати ШВЛ. Місцеве управління закупить ще. Співробітники забезпечені костюмами і респіраторами на найближчі дні, йде робота над їх повним забезпеченням всім необхідним", - сказав президент.

Медики міста Дубна звернули увагу на те, що лікарі "швидкої" не забезпечені засобами індивідуального захисту. "Ми відправили тисячу захисних костюмів і 6 тис. масок саме для цих медичних працівників. Але Департамент охорони здоров'я Рівненської області, розподіляючи кошти, на жаль, помилився і нічого не передав екстреній медичній допомозі. Вчора питання було частково вирішено", - запевнив глава держави.

Він підкреслив, що також вирішується питання, порушене у зверненні лікарів Одеського обласного медичного центру. "Також виправлена ​​несправедлива ситуація, в якій опинилися працівники екстреної медичної допомоги. Їм буде виділена грошова надбавка за протидію коронавірусу. Вчора МОЗ видав відповідний наказ", - повідомив президент.

"На жаль, сьогодні ми пожинаємо плоди "знущання" над українською медичною системою в усі попередні роки", - зазначив Зеленський. Він запевнив, що влада цілодобово працює над тим, щоб у медиків були всі необхідні засоби та обладнання.

Читайте також: Зеленський закликав перевіряти доставку тестів на коронавірус у лікарні: "Щоб не було так, що у них нічого немає"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186705
 
   
 Топ коментарі
 
сказав зєльонскій і відправив всіх лікарів в Італію.....
 показати весь коментар
 
А когда твои министры бодро рапортовали о полной готовности Украины к эпидемии, это тоже была вина папередников?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
бубочка коли без наркотиків " то мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой"
 показати весь коментар
 
 
Зеля не несет ответственности за происходящее в стране. Он только пожинает плоды. Жнец-нипричемыш.
 показати весь коментар
 
 
Сегодня мы пожинаем плоды издевательства над украинской медициной все предыдущие годы, - завтра будет не медицина а другое и будет такой же смысл...просто мы увидели что за 29 лет независимая Украина, народ и власть находятся в разных параллелях и нет Моисея ,который мог бы это всё соеденить в единое.
 показати весь коментар
 
 
тільки медицину бачиш, головне у алегархів і в дупутатів весь час все окей
 показати весь коментар
 
Зеленский, ты нах. землю продал! Виноваты попердники- нутк сажай их за это,как обещал. Ах да, ты же с ними договорился теперь....
 показати весь коментар
 
 
А может клоун расскажет сколько его подручные на продаже тоннами масок заработали и почему в аптеках по состоянию на вечер 03.04.2020 г. висят таблички Масок нет Фигляр Сьогодні ми пожинаємо плоди знущання над українською медициною всі попередні роки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4302
 показати весь коментар
 
 
"Якщо якісних ліків немає, нормальних цін на ліки, нормальних умов у лікарнях, нормальної зарплати у лікарів немає, яка це нафіг реформа?".
Сьогодні ми пожинаємо плоди знущання над українською медициною всі попередні роки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2402
Вова, а что ты сделал за год?
 показати весь коментар
 
 
Пан Зеленский обещал коррупционерам сделать приятное, многие подумали что их будут подвешивать за две пачки маргарина,а получается как всегда... Сьогодні ми пожинаємо плоди знущання над українською медициною всі попередні роки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2674
 показати весь коментар
 
 
вот ****, мразь зеленая, а что ты сделал за год? все фапы, которые строились при порохе стоят недостроями
 показати весь коментар
 
 
Достал конверт от пороха что делать...
 показати весь коментар
 
 
Как всё победно, громогласно начиналось..и вот на те..унылое, банальное ...папередники виноваты! Начали за здравие кончили за упокой..
 показати весь коментар
 
 
Зеленский, убирайся. Просто убирайся на...й. Ситуация уже такова, что будет не до тебя. Пользуйся моментом.
 показати весь коментар
 
 
И желательно прямиком сразу в ад! Беню с квакваковым обязательно прихвати с собой!
Лысого и бзика пока можешь оставить - мы над ними еле немного поглумимся
 показати весь коментар
 
Сьогодні ми жнемо плоди епохи телевізора. А завтра настане ера порожнього холодильника, то тобі, Голобородька, краще вже шукати ничку, бо серіал скінчиться не за твоїм сценарієм.
 показати весь коментар
 
 
партия может и слуг...да другого народа... а вот вождь - таки да...совпало! ))))
 показати весь коментар
 
 
Ладно Україна, захід шо? 30к умерло і все лягло. Куди йшли оті трильйонні бюджети, на зарплати баснословні. Роздутий неробами штат.
 показати весь коментар
 
 
Это так Вислюка зе корежить стало,
когда ему доложили собраны 25000 подписей за восстановление
Супрун министром здоровья украинцев.
 показати весь коментар
 
 
Это его ответ 25000,
такой же ответ получили и депутаты по проходимцу ФСБ ермаке на его встрече.
ОСЕЛ гы-гы И а
 показати весь коментар
 
 
Я б може і погодився з тим, що наша медицина з моменту незалежності деградувала, як і всі інші інституції вибудовані ще совком.
АЛЕ. Ця зелена **** спочатку вилила помиї, а потім звільнила з посади єдину людину, яка намагалась цю ******* совєцьку систему реформувати. І після цього він призначив контрольовану людину з оточення свого другана Радуцького, який почав розпродавати зі сховищ стратегічні запаси, які б могли допомоги з пандемією, а також вони фактично зупинили другий етап медреформи.
Тож Зеленському залишається лише брехати та звинувачувати попередників. І сумно стає через те, що 73% дегенератів це захавають і вподальшому підтримають блазня.
 показати весь коментар
 
 
Вислюк зе что ТЫ сделал для медицины
ТЫ тварь даже жену свою спрятал в швейцарии.. от страха...и немочи
 показати весь коментар
 
 
Издевательства, та не вже? Так зачем ты с 1 апреля продолжил второй этап реформы Супрун?
 показати весь коментар
 
 
ОК! Допустим, что именно так и было. А что ты сделал за год? Что ты сейчас делаешь, кроме голимых клипов с триздежом? Хорош оглядываться назад, делай хоть что-то!!! ****, злости не хватает!!!
 показати весь коментар
 
 
Чим меньше Зєля щось робить, тим більше Україна протягне. Не підгонюйте його Сьогодні ми пожинаємо плоди знущання над українською медициною всі попередні роки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8842
 показати весь коментар
 
Сразу после карантина эту зелЕную мразь вместе с ермаком будем гнать на ростов. Сьогодні ми пожинаємо плоди знущання над українською медициною всі попередні роки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3346
 показати весь коментар
 
 
крадуцкий - это чей результат издевательства и цинизма? а??
зеленский, предыдущая власть - воровала, но и при тебе - воруют так же, может и больше))
 показати весь коментар
 
 
досі не можу повірити, що моєю країною керує немічний пройдисвіт, скоморох. Як в якомусь дурнуватому кіно!!. Цей, (вибачте, шановні), ідіот занапастив би країну і без коронавірусу, а пандемія цей процес просто в декілька разів прискорить, зробить всі його дурнуваті вчинки, дії та всі ті "мєры" незворотніми.
І досі жоден зелебобік не дав мені зрозумілої відповіді, чому з 40 кандидатів його вибір впав саме на клоуна.. Посміятись хотіли, шанувальники недотепного примітивного гумору?? Я не хотіла "сміятись" разом з вами. Але доводиться..
 показати весь коментар
 
 
Он без маски..изолируйте его в дурдом в палату с наполеоном !!!
 показати весь коментар
 
 
влупіть йому по мордяці хтось лопатою. задрав вже триндіть
 показати весь коментар
 
 
Поддержу в очередной раз нашего президента. Лайкнул.
Да, он стоко накосячил!.. Да, последние его законы не налазят на голову!.. Да, скандалы в его окружении это вообще шо-то запредельное!..
Но по прежнему у меня теплится вера в то, шо лично(!) он Украине желает только добра, но его окружение и вся сформировавшаяся в стране гнилая политическая элита всячески саботируют его проекты и заставляют(запугивают и ломают!) его идти на безумные шаги.
Может я ошибаюсь, но это всё шо у меня осталось от веры в Украину вообще.
 показати весь коментар
 
Щиро сподіваюсь, що це - сарказм. Невже ви вірите, що хлопчисько власним коштом та суто на власній впевненості в добро, виграв вибори? Він - суто проект, в який вклали гроші й очікують дивіденди. А Україні потрібні такі струси, щоб не забували, що халяви не буває. Та іншого разу, коли в теліку пообіцяють все відняти та поділити, треба брати кайло та по мордяках херачити.
 показати весь коментар
 
 
гриша, перестань курить траву. бубочка политический импотент. для того что бы рулить в стране надо иметь политическую силу и профессионалов команде, порядочных соратников а не шоблу имбецилов набраную по приколу из подворотен ))))
 показати весь коментар
 
 
Ага, папередники виноваты как всегда... Так два папередника уже ж твоими были, то есть ты сам признал что сам виноват...
 показати весь коментар
 
 
Трепло ! Что хорошего ты сделал за этот год ? Была ответственная за здравоохранение Уляна Супрун, а сейчас кто ? Проходимцы, взяточники, шулеры и шарлатаны взяли всё в свои руки!
 показати весь коментар
 
Ось скажи, чмирьок ти зелений, чому Юля НІКОЛИ не нарікала на попередників? Але зате досягала рекордних результатів по всіх показниках, як найбільш успішний прем'єр. А в тебе за пів року діра в бюджеті розміром до 200 млрд. гр. Мене цікавить лише одне: ти колись відпочиваєш, щоб не шкодити Україні? Чмирьок?
 показати весь коментар
 
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору