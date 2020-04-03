 Сьогодні ми пожинаємо плоди знущання над українською медициною всі попередні роки, - Зеленський. ВIДЕО

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні хочу відповісти українським лікарям, які звертаються до мене в соцмережах. Перш за все скажу: все бачу, все чую, намагаюся максимально швидко вирішувати ваші проблеми.
Щодо звернення лікарів з міста Монастириська. Зараз у лікарні є 4 апарати ШВЛ. Місцеве управління закупить ще. Співробітники забезпечені костюмами і респіраторами на найближчі дні, йде робота над їх повним забезпеченням всім необхідним", - сказав президент.
Медики міста Дубна звернули увагу на те, що лікарі "швидкої" не забезпечені засобами індивідуального захисту. "Ми відправили тисячу захисних костюмів і 6 тис. масок саме для цих медичних працівників. Але Департамент охорони здоров'я Рівненської області, розподіляючи кошти, на жаль, помилився і нічого не передав екстреній медичній допомозі. Вчора питання було частково вирішено", - запевнив глава держави.
Він підкреслив, що також вирішується питання, порушене у зверненні лікарів Одеського обласного медичного центру. "Також виправлена несправедлива ситуація, в якій опинилися працівники екстреної медичної допомоги. Їм буде виділена грошова надбавка за протидію коронавірусу. Вчора МОЗ видав відповідний наказ", - повідомив президент.
"На жаль, сьогодні ми пожинаємо плоди "знущання" над українською медичною системою в усі попередні роки", - зазначив Зеленський. Він запевнив, що влада цілодобово працює над тим, щоб у медиків були всі необхідні засоби та обладнання.
Вова, а что ты сделал за год?
@Rage4oK
болт знает, как это комментировать.
Лысого и бзика пока можешь оставить - мы над ними еле немного поглумимся
..
когда ему доложили собраны 25000 подписей за восстановление
Супрун министром здоровья украинцев.
такой же ответ получили и депутаты по проходимцу ФСБ ермаке на его встрече.
ОСЕЛ гы-гы И а
АЛЕ. Ця зелена **** спочатку вилила помиї, а потім звільнила з посади єдину людину, яка намагалась цю ******* совєцьку систему реформувати. І після цього він призначив контрольовану людину з оточення свого другана Радуцького, який почав розпродавати зі сховищ стратегічні запаси, які б могли допомоги з пандемією, а також вони фактично зупинили другий етап медреформи.
Тож Зеленському залишається лише брехати та звинувачувати попередників. І сумно стає через те, що 73% дегенератів це захавають і вподальшому підтримають блазня.
ТЫ тварь даже жену свою спрятал в швейцарии.. от страха...и немочи
зеленский, предыдущая власть - воровала, но и при тебе - воруют так же, может и больше))
І досі жоден зелебобік не дав мені зрозумілої відповіді, чому з 40 кандидатів його вибір впав саме на клоуна.. Посміятись хотіли, шанувальники недотепного примітивного гумору?? Я не хотіла "сміятись" разом з вами. Але доводиться..
Да, он стоко накосячил!.. Да, последние его законы не налазят на голову!.. Да, скандалы в его окружении это вообще шо-то запредельное!..
Но по прежнему у меня теплится вера в то, шо лично(!) он Украине желает только добра, но его окружение и вся сформировавшаяся в стране гнилая политическая элита всячески саботируют его проекты и заставляют(запугивают и ломают!) его идти на безумные шаги.
Может я ошибаюсь, но это всё шо у меня осталось от веры в Украину вообще.
Затвердження такого протоколу на рівні країни - дуже небезпечне явище і загалом виглядає як масовий експеримент на українцях