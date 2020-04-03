 Заява компанії KTL у справі Дениса Єрмака: "Ми не замовляли атаку на ТІС за допомогою Єрмака". ВIДЕО

Як заявляє у своєму зверненні Ігор Хохлов, Денис Єрмак справді раніше працював у "КТЛ Україна", але від минулого року вже не є співробітником компанії, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Денис Єрмак деякий час був співробітником KTL і значився там до 20 вересня 2019 року. Коли відбувалися розмови на відео, компанія активно з ним не співпрацювала.

"Фактично ми вже розійшлися", - говорить підприємець.

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"Ми шість років на ринку, ми працюємо з усіма учасниками ринку, ми зацікавлені в зростанні ринку, ми цінуємо нашу репутацію, - заявляє Хохлов. - Те, в чому нас звинуватили, - це удар нижче пояса. Навіть у вирішенні важких корпоративних суперечок ми не дозволяємо собі опускатися до подібного роду механізмів. Жодного інтересу у компанії KTL у створенні проблем ТІС або MAERSK - немає. Більше того, ми дрібна рибка порівняно з такими гігантами, і їхні проблеми не дадуть нам безпосередньої вигоди, більш того, ми не отримаємо жодної переваги перед іншими конкурентами внаслідок таких проблем. Ми з цього нічого не здобуваємо, а швидше, втрачаємо, як втрачає і весь ринок. Такий струс може виявитися вкрай збитковим для всього ринку, втратою обсягу вантажопотоків і збитками для всіх".

Розповів Хохлов і про зустріч із "довіреною особою" Єрмака-молодшого Володимиром Лебедєвим.

"З плівок виходить, що ми його тут зустрічали, розміщували, пригощали і консультували з питань атаки на ТІС. Але це не так, зустріч відбулася в середині вересня в нашому офісі, зайняла близько 40 хвилин, ми обговорювали його ідеї з питань взаємодії з "Укртрансбезпекою" (Державною службою з питань безпеки на транспорті. - Ред.). Він хотів стати главою цього відомства, готувався до конкурсу і зробив презентацію. Саме про неї і йшлося. Слова "ТІС", "Ставніцер" (співвласник ТИС. - Ред.) чи "Маєрськ" за час цієї зустрічі не прозвучали жодного разу. За підсумком зустрічі я направив йому лист зі своїми коментарями і пропозиціями. Більше зв'язку з Лебедєвим ми ніколи не підтримували. Ми відкриті до діалогу, і готові відстоювати добре ім'я і репутацію компанії".

Раніше ЗМІ проаналізували записи розмов брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака Дениса в серпні-жовтні 2019 р і виявили, що він взявся організовувати кампанію зі знищення бізнесу найбільшого приватного порту України "ТІС", що в Одесі, і його міжнародних партнерів.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".