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 Політика України
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Все про:Притула Сергій (8) Єрмак Андрій (211) Єрмак Денис (41)

 "Єслі дєвочка красіва - можем запихнуть її в "Хто зверху". Це буде - 5... Та, шо там працює, віддала точку на хмельницькому базарі", - Притула тролить записи "Лероса-Єрмака". ВIДЕО

Шоумен і волонтер Сергій Притула опублікував відео-пародію на "записи Лероса", на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Сергія Притули.

Голос за кадром розповідає Притулі про "одну дівчинку", яка мріє працювати на одному з телеканалів України.

"Ну дивись, це реально. Ми це можемо вирішити. ... Це буде три. Але якщо дівчинка реально красива, то можемо її запхати в "Хто зверху?", Але це буде п'ять", - говорить Притула.

У відео шоумен розповідає, що кожна з кандидаток давала 5 мільйонів гривень, навіть "віддала свою точку на Хмельницькому базарі, на якому торгує джинсами".

Також дивіться: Кандидатуру Олексія Кулеби на посаду глави Департаменту міського благоустрою КМДА рекомендував Єрмак, - Кличко. ВIДЕО

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186630
 
   
 Топ коментарі
 
Скоро новая серия- не пропустите:

Ну-с, дорогие граждане уголовнички, приступим к делу.
Прежде всего, это касается вас, дорогой гражданин Янелох, или как вас там по-настоящему, не знаю.
Жаль! Жаль, что я не художник, я бы картины с него писал. Ну ладно, писать картины не сподобил меня Создатель.
Но некоторые маленькие тайны я угадывать умею.
И вот одну такую тайну из вашего не очень далёкого прошлого я вам сейчас поведаю.
Когда добрый молодец, Беня, уговаривал вас баллотироваться, вы, естественно, как всякий человек, с начала, как бы сказать, боялись и даже плакали, говорили, что никогда раньше этого не делали.
А он вам говорил, что никто никогда раньше этого не делал.
И что стоит только попробовать, как вы сразу убедитесь, как это легко и просто...
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... Потому что и делать вам ничего не придётся, потому что всё заключается в его умении кинуть ''фраера ушастого''.
Помните, Янелох? Помните...
Но вы и тут ему ещё не совсем поверили.
И он вам показывал Уголовный кодекс и говорил, что за мошенничество и мелкий развод лохов по статье Уголовного кодекса вам положен от силы ''трёшник''.
Да и это в самом пиковом случае, а такого случая при его умении и вашем артистическом таланте и быть не может!
И однажды уговорил...
Таким образом, возникло преступное сообщество, именуемое в простонародье ''шайкой'', которое начало с большим успехом ''бомбить фраеров'' в различных учреждениях: в Офисе Президента, в Верховной Раде, в Кабмине, и даже при игре членом на рояле в филармонии. "Єслі дєвочка красіва - можем запихнуть її в "Хто зверху". Це буде - 5... Та шо там працює - віддала точку на хмельницькому базарі", - Притула тролит записи "Лероса-Ермака" - Цензор.НЕТ 4357
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Притулу поважаю за його громадську позицію. Тролінг не вдалий.
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не думаю.
просто троллинг(со смыслом)..
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Троллинг был бы, если бы высмеял заседание "малой фракции" по этим записям, а так - уничижил сами записи...
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Скоро новая серия- не пропустите:

Ну-с, дорогие граждане уголовнички, приступим к делу.
Прежде всего, это касается вас, дорогой гражданин Янелох, или как вас там по-настоящему, не знаю.
Жаль! Жаль, что я не художник, я бы картины с него писал. Ну ладно, писать картины не сподобил меня Создатель.
Но некоторые маленькие тайны я угадывать умею.
И вот одну такую тайну из вашего не очень далёкого прошлого я вам сейчас поведаю.
Когда добрый молодец, Беня, уговаривал вас баллотироваться, вы, естественно, как всякий человек, с начала, как бы сказать, боялись и даже плакали, говорили, что никогда раньше этого не делали.
А он вам говорил, что никто никогда раньше этого не делал.
И что стоит только попробовать, как вы сразу убедитесь, как это легко и просто...
 показати весь коментар
 
 
... Потому что и делать вам ничего не придётся, потому что всё заключается в его умении кинуть ''фраера ушастого''.
Помните, Янелох? Помните...
Но вы и тут ему ещё не совсем поверили.
И он вам показывал Уголовный кодекс и говорил, что за мошенничество и мелкий развод лохов по статье Уголовного кодекса вам положен от силы ''трёшник''.
Да и это в самом пиковом случае, а такого случая при его умении и вашем артистическом таланте и быть не может!
И однажды уговорил...
Таким образом, возникло преступное сообщество, именуемое в простонародье ''шайкой'', которое начало с большим успехом ''бомбить фраеров'' в различных учреждениях: в Офисе Президента, в Верховной Раде, в Кабмине, и даже при игре членом на рояле в филармонии. "Єслі дєвочка красіва - можем запихнуть її в "Хто зверху". Це буде - 5... Та шо там працює - віддала точку на хмельницькому базарі", - Притула тролит записи "Лероса-Ермака" - Цензор.НЕТ 4357
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"Место встречи изменить нельзя" - ******* адаптація...
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Тебе бы не картины, начальник, тебе книжки писать!
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Это должно быть смешно?! Почему же я не смеюсь?
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Потому, что это технология из паРаши - что-то на сцене высмеивать, чтобы про проблему забыли или относились с юмором...
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потому что у него кума скабейчук и они разделяют одну и ту же точку зрения.
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схоже...Притула за те застидався..або шукає вдалу форму.
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точно, а проверка на профпригодность где, девочка должна быть талантлива и с переду и с заду, должны быть активны все модули.
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Притулу поважаю за його громадську позицію. Тролінг не вдалий.
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Вже були одні руки,які нічого не брали. Тепер - мізки, які не мають часу думати. (Принаймні стратегічно)
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Це той Притула,що співуна ротом людям впарював,як нового,прогресивного,чесного політика ?
Несіть нового.
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Очень смешно!
Глава администрации президента продает через своего брата должности в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.
Интересно, если бы Майкла Помпео засняли в кафе, в момент когда он предлагал за 5-6 миллионов долларов устроить кого то на должность руководителя ЦРУ или НАСА, американцы бы веселились?
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Помпео не такий дурень щоби його засняли.
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Речь ведь не о том, насколько он умен, а чем бы это все закончилось.
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в США корупції в такому вигляді, як у нас немає (зокрема , гроші за призначення на посаду), протекція на посади є, але з іншою метою - щоби показати високий рівень команди.
а в нас ця фігня скрізь.
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Не так смешно, как грустно что страной управляет безграмотное быдло, а ты ничего с этим поделать не можешь
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нет ничего тайного, что не стало бы явным (с)
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Патрульный корабль ВМС Венесуэлы Naiguata ушел под воду после неудачной попытки протаранить круизный лайнер RCGS Resolute в Карибском море. Об этом пишет The Drive.
Инцидент произошел неподалеку от острова Исла-ла-Тортуга. В результате него никто не пострадал, судно получило небольшие повреждения.
Naiguata приблизился к кораблю Resolute под флагом Португалии, который сделал остановку для планового техобслуживания двигателя. Венесуэла сочла нахождение лайнера в территориальных водах государства незаконным и приказала ему отплыть.
Из-за отсутствия должной реакции, судно Венесуэлы несколько раз выстрелило, а после попыталось протаранить Resolute. В результате нескольких ударов о лайнер судно ВМС Венесуэлы начало набирать воду и затонуло. "Єслі дєвочка красіва - можем запихнуть її в "Хто зверху". Це буде - 5... Та, шо там працює, віддала точку на хмельницькому базарі", - Притула тролит записи "Лероса-Ермака" - Цензор.НЕТ 6086 "Єслі дєвочка красіва - можем запихнуть її в "Хто зверху". Це буде - 5... Та, шо там працює, віддала точку на хмельницькому базарі", - Притула тролит записи "Лероса-Ермака" - Цензор.НЕТ 6086 друзья кацапов отжигают
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С юмором у нарида уже напряг.
Про пиво "Корона! тоже мало кто врубился.
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Хороший троллинг. Молодец Притула.
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Чет не панимаю.Шо він хтів цім тролінгом сказати?Тоб то і я можу кума потролити ,і свата, і що це все х...ня?Совсем огрубел и тонкий английский юмор не вкуриваю "Єслі дєвочка красіва - можем запихнуть її в "Хто зверху". Це буде - 5... Та, шо там працює, віддала точку на хмельницькому базарі", - Притула тролить записи "Лероса-Єрмака" - Цензор.НЕТ 774
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Где делся Серега Поярков, чего отмалчивается?
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ніде він не дівся, на ютубі "НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым"
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Н - да ,притуля ще той юморист ,не кажучи вже за політика , тай ведучий не ах
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якщо тещенька красива, то можемо запихнути її в "Хто на кухні пораеться" - це буде 7...
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Треба було замість Притули посадити його брата...або Педана.
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притула імхо такий самий довбооб як і зе, тільки з тернополя.
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Притула думає,що коли українцям серйозну проблему показати як комедію,потролити і посміятись над нею то українці її забудуть і будуть весело реготати і тішитись...Притула не розуміє,що проблема пройде коло,повернеться до самого Притули,до його швагра Хомута і так ззаду вріже по ним,що тільки мокре місце лишиться...І взагалі ми починаємо на клоунів дивитись не так прихильно,як раніше,то хай Притула запам"ятає...
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