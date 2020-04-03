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 Єрмак для повернення з Мінська скористався приватним літаком Пінчука, - "Схеми". ВIДЕО

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 11 березня для повернення з Мінська після засідання Тристоронньої контактної групи скористався приватним літаком OE-LEO, яким літає олігарх Віктор Пінчук.

Про це йдеться в новому розслідуванні проєкту "Схеми", передає Цензор.НЕТ.

Знімальна група зафіксувала Єрмака на літаку Пінчука, перебуваючи у ВІП-терміналу аеропорту "Київ".

Єрмак для повернення з Мінська скористався приватним літаком Пінчука, - Схеми 01

У відповідь на запит журналістів Єрмак відповів, що не знає, хто оплатив його поїздку на літаку олігарха.

"Я полетів до Мінська з робочим візитом на чергове засідання Тристоронньої контактної групи. Час закінчення зустрічі не співпадав із графіком регулярних авіарейсів з Мінська до Києва. Тому Леонід Кучма запропонував полетіти до Києва разом з ним. Мені невідомо, хто оплачував переліт та кому саме належить цей літак", - сказав він.

Єрмак для повернення з Мінська скористався приватним літаком Пінчука, - Схеми 02

Журналістка програми - розслідування Наталя Седлецька зазначила у Facebook, що "така безкоштовна послуга в розумінні закону "Про запобігання корупції" вважається незаконним подарунком".

"Юристи пояснюють, що посада, яку обіймає Андрій Єрмак, підпадає під дію антикорупційного законодавства. Закон забороняє отримувати подарунки вартістю більше ніж один прожитковий мінімум – зараз це 2027 гривень. Якщо цей переліт коштує більше, то це заборонений законодавством подарунок, тобто це порушення законодавства, за яке передбачена відповідальність у вигляді штрафу і потенційне внесення у реєстр корупціонерів через рішення суду", - написала вона.

Також дивіться: Кандидатуру Олексія Кулеби на посаду глави Департаменту міського благоустрою КМДА рекомендував Єрмак, - Кличко. ВIДЕО

Також читайте: Американці хочуть позбутися Єрмака, - "слуга народу" Дубінський

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186617
 
   
 Топ коментарі
 
Хтоб сомневался!? Эта морда полностью обслуживается пуйлом и его командой!
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я не знаю, меня пригласили в самолет, вот я и полетел. Я не знаю, мне занесли какой-то чемоданчик в офис, а там деньги...не знаю, чьи и за что...Я не знаю, брат чето там с кем-то разговаривал, да у меня вообще никогда не было брата... Лживая зеленая плесень в своем всегдашнем репертуаре
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Хтоб сомневался!? Эта морда полностью обслуживается пуйлом и его командой!
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Хоть не в рифму - "не Медведчука". И кто б прислал для Ермака привет бы от Чинганчука...
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Это небольшой подарочок к мерседесу
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От причепилися з тим Мерседесом ! Ну не на Фольксі ж йому їздить,то-для обласних бздюшок !
Із сєрії "Можно хорошо прібарахлітся" :Під час пандемії директор Департамент охорони здоров'я Запорізької ОДА придбала кросовер, вартістю одного апарата ШВЛ.

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Интересно зелёные с олигархами борются...
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Зеленые сливают Украину.

Они ради бабок Родителей на органы продадут.
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а потому, шо тогда у него нового мерседеса ещё небыло. пришлось покупать
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Кто бы сомневался, что режим зеленского был создан с одной целью, превращение Украины в малороссию!
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кто знает компетентных юристов? пора выставить преЗЕденту Петицию об отстранении этого ублюдка от власти!
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- шеф, до киева подбросишь?
- сколько платишь?
- жив останешься, уже хорошо.
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я не знаю, меня пригласили в самолет, вот я и полетел. Я не знаю, мне занесли какой-то чемоданчик в офис, а там деньги...не знаю, чьи и за что...Я не знаю, брат чето там с кем-то разговаривал, да у меня вообще никогда не было брата... Лживая зеленая плесень в своем всегдашнем репертуаре
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Ничего вы не шарите, он хотел отобрать его самолет в рамках борьбы с олигархами)))
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это конкретная взятка 1 должно быть возбуждено уголовное дело. 2 отстранение от обязанностей. 3 тотальная проверка до трусов.
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Я первый раз был в Минске вышел после встречи, сел якобы в маршрутку, а что она с крыльями понял когда взлетели, не выходить же в воздухе, над кем бы вы сейчас стебались?
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На фото виден номер старого мерина. Можно номер нового в студию (чтобы не перепутать)? Ермак для возвращения из Минска воспользовался частным самолетом Пинчука, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 88
Ермак для возвращения из Минска воспользовался частным самолетом Пинчука, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6738
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Давно не бачив Ла-ла-ла. Хотілось би її думку почути. Чи їй соромно вже за моніку щось писати?
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Ла-Ла не на постійній роботі. Ближче до місцевих виборів з'явиться.
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Єрмак торгує Україною. Єрмак зраджує України, але і далі дозволяє купувати за гроші українських платників податків мерси за 4 млн гривень. Навіщо нам така влада?
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Кто бы сомневался, что эти двое - предатели. Если у кого-то есть сомнения на счет Пинчука, то напомню о варианте "решения" проблемы с оккупированным Крымом" в виде "аренды" задним числом сроком на 100 лет.
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В ответ на запрос журналистов Ермак ответил, что не знает, кто оплатил его поездку на самолете - отличный ответ браво!
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Это вы про ту зраду как Ира Геращенко летала от туда так же? Кого тогда ослепило?
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Согласитесь, это все-таки лучше, чем самолет Патрушева!
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Как же закошмарил этот подлиза Пинчук. Адаптируется к любой власти а ещё более занят продажные кондомы которые на шару на самолётах летают.
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