 Від COVID-19 загалом померло 4 людини на Київщині, одужали 3 людей, - ОДА. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.
"За даними Центру громадського здоров'я, на сьогодні від хвороби померли чотири людини, на жаль. Двоє чоловіків: 49 років у Макарівському районі та 47 років у місті Біла Церква, і також дві жінки - 69 років в селі Гатне Києво-Святошинського району та 75 років у селі Тарасівка Києво-Святошинського району ", - розповів він.
За словами т.в.о. голови ОДА офіційно підтверджено 70 випадків захворювання на коронавірус, в тому числі 4 дітей.
"Одужали, станом на сьогодні, троє людей", - зазначив Володін.
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