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 Київський безпековий форум: Як не допустити економічного колапсу і створити умови для виходу України з кризи. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський безпековий форум починає регулярне проведення публічних онлайн-зустрічей відомих українських і закордонних експертів і чиновників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Форум ініціює громадську антикризову місію для підготовки рекомендацій з першочергових політичних, економічних та безпекових дій України.

Перша онлайн-дискусія Київського безпекового форуму буде присвячена одній з найважливіших проблем країни: як не допустити економічного колапсу та створити умови для виходу України з кризи.

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Участь у розмові візьмуть прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, засновник фонду "Відкрий Україну" Арсеній Яценюк, новопризначений Міністр фінансів України Сергій Марченко, Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, Президент Європейської бізнес асоціації Томаш Фіала, старший радник Атлантичної ради Андерс Аслунд, а також Директор економічних і соціальних програм аналітичного Центру Разумкова Василь Юрчишин.

Модератор дискусії – Данило Лубківський, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну", колишній заступник Міністра закордонних справ України.

Київський безпековий форум – провідне міжнародне зібрання України для обговорення проблем миру і безпеки. Форум заснований у 2007 році. Ініціатор та засновник КБФ – Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186591
 
 
 Топ коментарі
 
Как не допустить экономического коллапса и создать условия для выхода Украины из кризиса?

Убрать всех дибилов и подонков из власти.
Или просто поменять власть.
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Говорить о мировом заговоре и тайном правительстве - это любимая тема неудачников...
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Как не допустить экономического коллапса и создать условия для выхода Украины из кризиса?

Убрать всех дибилов и подонков из власти.
Или просто поменять власть.
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Не допоможе. Бо народ такий самий. Я про це багато думав і дійшов такого висновку. Порядних людей майже не залишилось. Моралі немає. Принципів немає. Розуміння проавильно-неправильно немає. Можна міняти владу 100 разів - всі будуть покидьки. Тому що серед народу багато покидьків. Про молоді команди Черновецького чули? Молоді ж.
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Вы о чем? Схверхприбыльный ДТЭК объявил о дефолте и отказался от платежей.......... А у нас Правительство и Президент засунули языки в зад и не реагируют........... Эта новость замалчивается, от слова ВООБЩЕ.
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это назывется, как сожрать бочку меда и не заболеть диабетом
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как нєдопустіть-дать подсрачнік янєлоху і єго командє.
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зеленые все знают - надо перезапустить! экономику, всё
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Планета Земля показала президентам, министрам обороны , ведущим корпорациям ,что сотни миллиардов которые тратят на создание всё новых систем вооружений надо тратить на здравоохранение и очистку окружающей среды, - один коронавирус умножил на ноль все ВВП и убил все экономики..Так что проводите форумы и переливайте с пустого в порожнее дебилы..
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дурак ты... это не планета земля показала, это шайка решал мирового уровня показала - что ты сопля и таракан, которого при желании размажут и не заметят
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Говорить о мировом заговоре и тайном правительстве - это любимая тема неудачников...
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Готов поддежать такой бедлам творится во всем мире. Каким будет будущее решать к сожалению не нам
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Выйти из кризиса Украина может не только занимаясь текучкой,которую здесь сейчас и обсуждают.но и действительно начать глубокие реформы в экономике:
1. Принять закон о налогах на доп. капитал (который активно блокируют олигархи)
2. Осуществить глубокую налоговую реформу, по примеру соседней Словакии, которая сделает экономику Украины привлекательной для инвестиций, даст возможность для быстрого развития малого и среднего бизнеса.
3. Принять украинский "антитрастовый закон" реально действующий закон против монополизма в экономике.
Это главное.Многие говорят ,что надо сначала рефомировать суды, но на самом деле это вторично. Сначала надо принять главные экономические реформа, чтобы появился реальный экономический интерес к Украине. Будет экономический интерес к Украине преобразуют и суды, не будет его, все остальное будет напрасно.
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Не знаю, что думают эхсперты, но просто жители Вильнюса недовольны, что исчезли из многих магазинов украинские продукты
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Экономика останавливается. Сейчас цветочки, осенью будут ягодки.
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03.04.20 14:55 Киевский форум по безопасности: Как не допустить экономического коллапса и создать условия для выхода Украины из кризиса.

Для этого нужно в первую очередь попросить президента уйти в отставку. ну какой с него президент\ дайте ему все почисти и льготы как остальным презам. в историю он уже вошол
как и хотел. правда слугой народа так и нестал-но слуга олигархов получился отменный. так пускай идет и пишет сценарий нового прокта -слуга олигархов-
в такое трудное время для ураины такой шаг президента был бы правильным и нужным украинскому народу.
второе.
например создать временное правительство. ну скажем во главе которого будит кучма и ющенко - за них голосовали миллионы - так что выборов не надо.
скажете - бред.. не думаю... уж очень трудные времена тока начинаются .....
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Ни как не возможно. Всё что производила Украина, ни кому кроме кацапов не нужно было.
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