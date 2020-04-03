 Київський безпековий форум: Як не допустити економічного колапсу і створити умови для виходу України з кризи. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.
Форум ініціює громадську антикризову місію для підготовки рекомендацій з першочергових політичних, економічних та безпекових дій України.
Перша онлайн-дискусія Київського безпекового форуму буде присвячена одній з найважливіших проблем країни: як не допустити економічного колапсу та створити умови для виходу України з кризи.
Участь у розмові візьмуть прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, засновник фонду "Відкрий Україну" Арсеній Яценюк, новопризначений Міністр фінансів України Сергій Марченко, Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, Президент Європейської бізнес асоціації Томаш Фіала, старший радник Атлантичної ради Андерс Аслунд, а також Директор економічних і соціальних програм аналітичного Центру Разумкова Василь Юрчишин.
Модератор дискусії – Данило Лубківський, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну", колишній заступник Міністра закордонних справ України.
Київський безпековий форум – провідне міжнародне зібрання України для обговорення проблем миру і безпеки. Форум заснований у 2007 році. Ініціатор та засновник КБФ – Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
Убрать всех дибилов и подонков из власти.
Или просто поменять власть.
1. Принять закон о налогах на доп. капитал (который активно блокируют олигархи)
2. Осуществить глубокую налоговую реформу, по примеру соседней Словакии, которая сделает экономику Украины привлекательной для инвестиций, даст возможность для быстрого развития малого и среднего бизнеса.
3. Принять украинский "антитрастовый закон" реально действующий закон против монополизма в экономике.
Это главное.Многие говорят ,что надо сначала рефомировать суды, но на самом деле это вторично. Сначала надо принять главные экономические реформа, чтобы появился реальный экономический интерес к Украине. Будет экономический интерес к Украине преобразуют и суды, не будет его, все остальное будет напрасно.
Для этого нужно в первую очередь попросить президента уйти в отставку. ну какой с него президент\ дайте ему все почисти и льготы как остальным презам. в историю он уже вошол
как и хотел. правда слугой народа так и нестал-но слуга олигархов получился отменный. так пускай идет и пишет сценарий нового прокта -слуга олигархов-
в такое трудное время для ураины такой шаг президента был бы правильным и нужным украинскому народу.
второе.
например создать временное правительство. ну скажем во главе которого будит кучма и ющенко - за них голосовали миллионы - так что выборов не надо.
скажете - бред.. не думаю... уж очень трудные времена тока начинаются .....