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Все про:альпініст (13) МЗС (2167) Непал (4) Росія (26789) Кулеба Дмитро (291)

 Українських альпіністів може евакуювати з Непалу російський літак, - Кулеба. ВIДЕО

Українських альпіністів, які у зв'язку з пандемією коронавірусу застрягли в Непалі після сходження на Еверест, можуть евакуювати з цієї країни російським літаком.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З віддалених країн у нас найбільш резонансна історія – це Непал, де альпіністи підіймалися на Еверест, спустилися і потребують нашої допомоги… З Непалом складність у тому, що це дуже віддалена країна і складно побудувати логістичний маршрут", - сказав Кулеба.

Водночас він поінформував, що є пропозиція від російської компанії "Аерофлот" забрати звідти українських громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 8,5 тис. українців наполягають на евакуації з-за кордону, - Кулеба

"За моєю інформацією, російське консульство потребує офіційної ноти від українського консульства про те, щоб наших громадян взяли на борт. Ми вивчаємо всі логістичні можливості для того, щоб їм допомогти", - запевнив міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186580
 
 
 Топ коментарі
 
В частном порядке.
Никаких официальных просьб.
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Кулеба можешь за свой счёт. Деньги ведь остались после уплаты Ермаку-Зеленскому за должность или хочешь бабки заработать на эвакуации, умный мальчик Кулеба
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я бы, сцуко, домой пешком шел, только потому, что этим мразям даже "спасибо" не хочу говорить......
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горники - классический пример фройдовской сублимации. достичь вершин.
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В частном порядке.
Никаких официальных просьб.
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Власть к агрессору обращаться не имеет права.
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Ахтунг патриоты, зрада!
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Это же любители экстрима? "Переживи карантин на Эвересте", - вполне экстремальная задача!
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Офигеть, зебилоиды уже кацапов просят помочь украинским гражданам
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Какого хрена они туа поперлись? Ведь они там не 2 месяца сидят - это дело 3х недель! То есть - они поехали в Непал, когда уже были предупреждены о карантине!
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А почему вы считаете, что только 3 недели? Если они шли на Эверест, то там только аклиматизация - пару недель
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Ну правильно - я эти 2 недели и посчитал.
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Кулеба можешь за свой счёт. Деньги ведь остались после уплаты Ермаку-Зеленскому за должность или хочешь бабки заработать на эвакуации, умный мальчик Кулеба
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Что то никто не кричит о спасательной и гуманитарной миссии?
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а нельзя ли этих альпинистов пофамильно ? в этом году на Эверест шли вроде украинцы но с британским гражданством пара . другие с двойным гражданством и изюминкой гражданка раши в составе якобы украинской экспедиции . кроме того если есть деньги на Эверест то найдутся и самолёт за свои нанять самим для возврата в Украину - или Англию ?
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САГА - спасти рядового украинского альпиниста..... Украинских альпинистов может эвакуировать из Непала российский самолет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8564 за счет налогоплательщиков!!!!
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я бы, *****, домой пешком шел, только потому, что этим мразям даже "спасибо" не хочу говорить......
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Посадка хоть бы не в аэропорту имени Сергея Прокофьева.
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Группа еврейских альпинистов успешно обошла Эверест. )))
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Я бы, блин, предпочел в Непале остаться. Высокий уровень UV убивает вирусы, пропитание недорого, нас.пункты сильно удалены, меньше перенос болезни... А в Украине, их ждет, как и нас всех постоянный треш и эти "зебильные новости"
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если учесть что одно восхождение 40-60к уе с человека, то там народ как-то разберется и без кацапов.
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Кулеба , не вздумай просить кацапов !
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Это шизофрения высшей степени.В ООН называть рашку оккупантом,а потом просить у них о каких-то услугах.Тем более у Аэрофлота,который у нас под санкциями.Перечислить альпинистам деньги и пусть сами добираются.
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Порозбігалися по білому світу як руді миші ....
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а штрафы аерофлоту за полеты в Крым исправно начисляют?
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Жаль не у "дел" остался "тот"( или "Эти"?), что погнал ИЛ 76 в Непал, со своей "Йогиней"
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у зубожилых еверестовцев денег хватит самим самолёт себе купить. Учитывая стоимость путёвки.
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В Украине есть эксперт по Непалу.

Украинских альпинистов может эвакуировать из Непала российский самолет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5256
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Зоряна со Шкиряком,послать, и бабу их. Слабо?
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ни в коем случае не давать хлопцев расейкому ахрессору, парней спасут братья зорян и шкиряк, у которых есть опыт успешной эвакуации соотечественников из катманду
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Опять понты,унизить,показать мол мы такие благородные что вывозим своих врагов вместе с русскими что они заботятся о своих и даже заберут украинцев,а мы бросаем людей,нет средст доставить в Украину мол только попросите официально,чтоб сказать на весь мир что Украина попросила или солгасилась вывезти наших на самолёте агрессора,третья серия из сериала гум помощь от Мордора Италии и США
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какая-то неправдивая информация. минимальная стоимость 20 тыс. $.
только гос. сбор непальский за разрешение на восхождение - 11 тыс.$.
перелет тоже пару тысяч затянет.
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я без претензий, просто делюсь информацией. интересовался вопросом восхождения
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Украинских альпинистов может эвакуировать из Непала российский самолет - скажем так их туда никто не посылал. Во вторых для того чтобы заниматься таким видом спорта нужно быть ну очень не бедным человеком. При восхождение целый кагал обслуги с ними поднимается это и повара и проводники и носильщики. Так что для простого человека который не может маску купить в аптеке должно быть пох чем они там будут добираться могут даже там остаться жить. И да это не турпоход восхождение планируют за год а может и еще раньше. Так что они заранее могли спланировать восхождение.

Наверняка кто то из этих "спортсменов буратинок" являются друзьями Кулебы.
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ПОСЛЕ восхождения на Эверест?? 3 апреля они уже успели взойти?? что за хрень, окно восхождения обычно 10-15 мая, кто пойдет на Эверест в марте? это только суперпрофессионалы уровня там Урубко или Месснера )) сейчас там должен только открываться базовый лагерь для акклиматизаций
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