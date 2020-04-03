 Кандидатуру Олексія Кулеби на посаду глави Департаменту міського благоустрою КМДА рекомендував Єрмак, - Кличко. ВIДЕО

Про це йдеться в матеріалах розслідування "Схем", передає Цензор.НЕТ.

"Про те, що Єрмак і Тищенко знайшли спільну мову з Кличком та ймовірно отримали вплив на владу в столиці, можуть також свідчити декілька призначень. Наприклад, виконувачем обов'язків голови Святошинської райдержадміністрації в Києві став Андрій Трамбовецький, однокласник Миколи Тищенка – що народний депутат підтвердив раніше в коментарі виданню НВ. А директором Департаменту міського благоустрою був призначений Олексій Кулеба - за словами Левченка, близький соратник Єрмака", - йдеться в матеріалах розслідування.

І хоч сам Кулеба такий зв’язок спростовує, Віталій Кличко визнав, що саме Єрмак порадив Кулебу на цю посаду.

– Що вас пов’язує з паном Андрієм Єрмаком – це керівник Офісу президента? – запитали журналісти в Олексія Кулеби. – Чи допомагав вам він отримати посаду директора Департаменту благоустрою міста Києва?

– Ні, не допомагав. Нічого не пов’язує.

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Про те, що саме пов’язує Єрмака і Тищенка, і чи справді вони домовились з Кличком про владу в столиці, "Схеми" також запитали в керівника ОП, народного депутата і мера Києва.

Андрій Єрмак відповів: "Я товаришую з Миколою Тищенком вже багато років і я є хрещеним батьком його сина. Коли Микола Тищенко вирішив балотуватися в народні депутати, у мене питали рекомендації щодо нього. Я дав хороші рекомендації.

Міський голова Києва Віталій Кличко обраний на свою посаду киянами. І він ухвалює свої рішення відповідно до інтересів жителів столиці".

Сам Микола Тищенко пояснив, що відвідує ОП "по роботі".

– Ви систематично відвідуєте Офіс президента, хотіли запитати, з яких причин?

– Я – заступник голови фракції. Це – моя робота. Наради.

– Виглядає так, що ви намагаєтесь непублічно відвідувати Офіс президента.

– Я? Непублічно? Я – публічна людина, я вважаю, що найпублічніша в нашій фракції. Мені взагалі нема чого приховувати. Я ходжу в Офіс президента. Ходив, ходжу і буду ходити. Бо це моя робота.

Тищенко підтвердив, що зустрічається на Банковій, зокрема, і з керівником ОП. А ось на запитання про спільні зустрічі в ОП з Віталієм Кличком заявив, що "вперше чує".

– А ви там зустрічаєтесь з паном Єрмаком?

– Я зустрічаюсь там з усіма, і з паном Єрмаком, в тому числі.

– Ми бачили, що ви одночасно з паном Кличком перебували в Офісі президента і тому питаємо.

– Я?

– Так.

– Ніколи його там не бачив.

– Були у вас спільні зустрічі?

– Перший раз чую про таке. В мене не було.

– Чи впливаєте ви і пан Єрмак, чи є у вас якісь домовленості з паном Кличком?

– По-перше, я ні на що не впливаю. І ніхто ні на що не впливає. Це по-друге. По-третє, все повинно бути в межах чинного законодавства.

– Просто є факти певні призначень.

– Вибачте, будь ласка, в мене дитина плаче. Незручно говорити.

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Міський голова Києва Віталій Кличко так само заперечує спільні зустрічі з Єрмаком і Тищенком на Банковій.

– Чи бували ви в Офісі президента на зустрічах одночасно з паном Єрмаком і паном Миколою Тищенком, народним депутатом?

– Я знайомий і з паном Єрмаком, я знайомий і з паном Тищенком. Жодного разу в Офісі президента втрьох ми не зустрічались.

Крім того, Кличко заявив, що стосовно призначень у столиці Тищенко ніякого впливу "не мав і не може мати".

– Жодного разу по призначенню чи керуванню столицею ніякого впливу Тищенко не мав і не може мати.

– А от в.о. керівника Святошинської РДА – це однокласник пана Тищенка, Андрій Трамбовецький. Вам щось відомо про це? І яким чином ця людина стала в.о. керівника РДА?

– Я не знайомий з паном Тищенком настільки близко, щоб знати, з ким він десь вчився і не можу говорити, наскільки він знайомий з тією чи іншою людиною. Така інформація мені не відома.

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На уточнення журналістів, чи рекомендував Андрія Трамбовецького на посаду Тищенко чи Єрмак, мер Києва відповів:

– У нас є список людей, з якими ми проводимо співбесіди, питання людей достатньо гостро стоїть на сьогоднішній день... Пана Трамбовецького я зараз не можу сказати… Одна рекомендація була пана Єрмака відносно… не рекомендація, я сам звернувся. У мене розмова була, що стосується корупційної складової і стосується КП "Благоустрій". Дійсно, багато нарікань відносно всіх МАФів, і розмова була відносно того, що там є корупція. Щоб не було таких питань, є люди, які можуть взяти на себе зобов’язання, які можуть виконувати ці обов’язки, щоб ця людина була абсолютно коректна, некорумпована, ефективна. У мене була розмова, рекомендація була щодо пана Кулеби.

– Пан Єрмак вам порекомендував пана Кулебу?

– Я проводив співбесіди з цими людьми і можу сказати, що пан Кулеба був найкращим. Я його призначив і на сьогоднішній день жодного разу не пошкодував.

– Єрмаком рекомендована, правильно?

– Так. Я спілкувався з ним.

Також, за словами Кличка, Єрмак його "не рятував".

– Як часто ви бачитесь з паном Єрмаком? І яких питань стосуються ці зустрічі?

– Жодного разу питання вирішення тих чи інших напрямків, завдань чи впливу пана Єрмака у місті Києві при мені – я такого не пам’ятаю, і немає таких фактів. Я читаю ці чутки, які поширюються, що пан Єрмак "врятував пана Кличка" і ще раз можу сказати: жодного разу щодо допомоги чи порятунку я жодного разу з паном Єрмаком на цю тему не вів і таких розмов не відбувалось.