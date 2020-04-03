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 Кандидатуру Олексія Кулеби на посаду глави Департаменту міського благоустрою КМДА рекомендував Єрмак, - Кличко. ВIДЕО

Кандидатуру Олексія Кулеби на посаду глави Департаменту міського благоустрою Київської міськдержадміністрації (КМДА) рекомендував Андрій Єрмак, на той момент радник президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в матеріалах розслідування "Схем", передає Цензор.НЕТ.

"Про те, що Єрмак і Тищенко знайшли спільну мову з Кличком та ймовірно отримали вплив на владу в столиці, можуть також свідчити декілька призначень. Наприклад, виконувачем обов'язків голови Святошинської райдержадміністрації в Києві став Андрій Трамбовецький, однокласник Миколи Тищенка – що народний депутат підтвердив раніше в коментарі виданню НВ. А директором Департаменту міського благоустрою був призначений Олексій Кулеба - за словами Левченка, близький соратник Єрмака", - йдеться в матеріалах розслідування.

І хоч сам Кулеба такий зв’язок спростовує, Віталій Кличко визнав, що саме Єрмак порадив Кулебу на цю посаду.

– Що вас пов’язує з паном Андрієм Єрмаком – це керівник Офісу президента? – запитали журналісти в Олексія Кулеби. – Чи допомагав вам він отримати посаду директора Департаменту благоустрою міста Києва?

– Ні, не допомагав. Нічого не пов’язує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

Кандидатуру Олексія Кулеби на посаду глави Департаменту міського благоустрою КМДА рекомендував Єрмак, - Кличко 01

Про те, що саме пов’язує Єрмака і Тищенка, і чи справді вони домовились з Кличком про владу в столиці, "Схеми" також запитали в керівника ОП, народного депутата і мера Києва.

Андрій Єрмак відповів: "Я товаришую з Миколою Тищенком вже багато років і я є хрещеним батьком його сина. Коли Микола Тищенко вирішив балотуватися в народні депутати, у мене питали рекомендації щодо нього. Я дав хороші рекомендації.

Міський голова Києва Віталій Кличко обраний на свою посаду киянами. І він ухвалює свої рішення відповідно до інтересів жителів столиці".

Сам Микола Тищенко пояснив, що відвідує ОП "по роботі".

– Ви систематично відвідуєте Офіс президента, хотіли запитати, з яких причин?

– Я – заступник голови фракції. Це – моя робота. Наради.

– Виглядає так, що ви намагаєтесь непублічно відвідувати Офіс президента.

– Я? Непублічно? Я – публічна людина, я вважаю, що найпублічніша в нашій фракції. Мені взагалі нема чого приховувати. Я ходжу в Офіс президента. Ходив, ходжу і буду ходити. Бо це моя робота.

Тищенко підтвердив, що зустрічається на Банковій, зокрема, і з керівником ОП. А ось на запитання про спільні зустрічі в ОП з Віталієм Кличком заявив, що "вперше чує".

– А ви там зустрічаєтесь з паном Єрмаком?

– Я зустрічаюсь там з усіма, і з паном Єрмаком, в тому числі.

– Ми бачили, що ви одночасно з паном Кличком перебували в Офісі президента і тому питаємо.

– Я?

– Так.

– Ніколи його там не бачив.

– Були у вас спільні зустрічі?

– Перший раз чую про таке. В мене не було.

– Чи впливаєте ви і пан Єрмак, чи є у вас якісь домовленості з паном Кличком?

– По-перше, я ні на що не впливаю. І ніхто ні на що не впливає. Це по-друге. По-третє, все повинно бути в межах чинного законодавства.

– Просто є факти певні призначень.

– Вибачте, будь ласка, в мене дитина плаче. Незручно говорити.

Читайте також: "Слуга народу" Тищенко взяв кредит, підробив документи і "кинув банк" на $2 млн, - нардеп від СН Лерос

Міський голова Києва Віталій Кличко так само заперечує спільні зустрічі з Єрмаком і Тищенком на Банковій.

– Чи бували ви в Офісі президента на зустрічах одночасно з паном Єрмаком і паном Миколою Тищенком, народним депутатом?

– Я знайомий і з паном Єрмаком, я знайомий і з паном Тищенком. Жодного разу в Офісі президента втрьох ми не зустрічались.

Крім того, Кличко заявив, що стосовно призначень у столиці Тищенко ніякого впливу "не мав і не може мати".

– Жодного разу по призначенню чи керуванню столицею ніякого впливу Тищенко не мав і не може мати.

– А от в.о. керівника Святошинської РДА – це однокласник пана Тищенка, Андрій Трамбовецький. Вам щось відомо про це? І яким чином ця людина стала в.о. керівника РДА?

– Я не знайомий з паном Тищенком настільки близко, щоб знати, з ким він десь вчився і не можу говорити, наскільки він знайомий з тією чи іншою людиною. Така інформація мені не відома.

Кандидатуру Олексія Кулеби на посаду глави Департаменту міського благоустрою КМДА рекомендував Єрмак, - Кличко 02

Також дивіться: "На#балово", - під час брифінгу Єрмака журналісти не отримали відповіді на свої запитання

На уточнення журналістів, чи рекомендував Андрія Трамбовецького на посаду Тищенко чи Єрмак, мер Києва відповів:

– У нас є список людей, з якими ми проводимо співбесіди, питання людей достатньо гостро стоїть на сьогоднішній день... Пана Трамбовецького я зараз не можу сказати… Одна рекомендація була пана Єрмака відносно… не рекомендація, я сам звернувся. У мене розмова була, що стосується корупційної складової і стосується КП "Благоустрій". Дійсно, багато нарікань відносно всіх МАФів, і розмова була відносно того, що там є корупція. Щоб не було таких питань, є люди, які можуть взяти на себе зобов’язання, які можуть виконувати ці обов’язки, щоб ця людина була абсолютно коректна, некорумпована, ефективна. У мене була розмова, рекомендація була щодо пана Кулеби.

– Пан Єрмак вам порекомендував пана Кулебу?

– Я проводив співбесіди з цими людьми і можу сказати, що пан Кулеба був найкращим. Я його призначив і на сьогоднішній день жодного разу не пошкодував.

– Єрмаком рекомендована, правильно?

– Так. Я спілкувався з ним.

Також, за словами Кличка, Єрмак його "не рятував".

– Як часто ви бачитесь з паном Єрмаком? І яких питань стосуються ці зустрічі?

– Жодного разу питання вирішення тих чи інших напрямків, завдань чи впливу пана Єрмака у місті Києві при мені – я такого не пам’ятаю, і немає таких фактів. Я читаю ці чутки, які поширюються, що пан Єрмак "врятував пана Кличка" і ще раз можу сказати: жодного разу щодо допомоги чи порятунку я жодного разу з паном Єрмаком на цю тему не вів і таких розмов не відбувалось.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186570
 
   
 Топ коментарі
 
сейчас эту мразь начнут сливать все......
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Кличко должен просто нах посылать зелебобиков Кандидатуру Алексея Кулебы на должность главы Департамента городского благоустройства КГГА рекомендовал Ермак, - Кличко - Цензор.НЕТ 1909
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Никакого кумовства, да-да, мы помним.
Сплошное квартальство!
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Сливать нужно его шефа, без которого все это было бы невозможно. Такое ощущение, что мы снова попали во времена Саши "Стоматолога" и Ко.
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та не будьте таким наивным! шеф давно уже ничего не решает.......
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На цей раз хуже. Єрмак і його команда просто демонтують українську владу, а на верхівку заводять малоросів. Як кажуть без війни, виборів і крові змінюють владу.
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Как замечательно сработался удареный воришка с рабсийским агентом
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"Когда Николай Тищенко решил баллотироваться в народные депутаты, у меня спрашивали рекомендации по нему."

Ермак, а ты разве не знаешь, что Коля Оболонский- рэкетир и бандит?
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"Андрей Ермак на вопрос о связи с Тищенко и переговорах с Кличко ответил: "Я дружу с Николаем Тищенко уже много лет и я являюсь крестным отцом его сына. Когда Николай Тищенко решил баллотироваться в народные депутаты, у меня спрашивали рекомендации по нему. Я дал хорошие рекомендации." Источник: https://censor.net.ua/v3186570

Может, вам ещё что-то из этой статьи перевести?
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Не забыл. Кандидатуру Алексея Кулебы на должность главы Департамента городского благоустройства КГГА рекомендовал Ермак, - Кличко - Цензор.НЕТ 1260 Помнит Виталик, как в прошлом году, одно мелкое чмо, кричало, что ему ноги вырвет. ЗЕлёную грелку скоро будут рвать ВСЕ. И слуги в первую очередь. Что бы хоть, как то отмыться от того ЗЕлёного дерьма, что к ним прилипло. Но поздно. Клеймо СН у них у всех на лобешниках вызженро.
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Ні спочатку, кремація, а вже потім плакати.
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Хоронили писюниста, порвали два баяна!
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Як виявилося, рекордну премію за березень отримає і 37-річний "новачок". 300%-вий бонус перепав держслужбовцю, який наразі тільки проходить випробувальний термін на одній з керівних посад. Мова йде про директора Департаменту міського благоустрою Олексія Кулебу.
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" Слугу народа" переименуют в "Союз коррупционеров и идиотов"
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То каже Єрмак, що не призначили нікого? Таки не призначили? 😉😁
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Чудо чудное, и везде Ермак коррупционер.
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Брехуни, злодії, бариги, колаборанти, українці такої влади не витримають, у відставку і на нари.
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вот и все думаю в течении года будет развяска
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"Схеми" . Чиїми чартерами пересувається Єрмак? Та з ким таємно проводить зустрічі?
11 березня. Аеропорт Київ.
«Схеми» фіксують, як на посадку заходить приватний літак, який прилетів з Мінська, де того дня відбулось засідання ТГК з врегулювання конфлікту на ДонбасіТуди полетів новопризначений керівник Офісу президента Зеленського Андрій Єрмак.
У рамках цих переговорів був підписаний документ про створення так званої «консультаційної ради» з представниками ОРДЛО, що викликало хвилю обурення в українському суспільстві.
Коли літак вирулив ближче, журналісти помітили його бортовий номер OE-LEO - це повітряне судно, яким користується олігарх Віктор Пінчук.
Кандидатуру Олексія Кулеби на посаду глави Департаменту міського благоустрою КМДА рекомендував Єрмак, - Кличко - Цензор.НЕТ 9646
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20 березня журналісти "Схеми" звернули увагу, що з арки, де розташований боковий заїзд до Офісу президента, виїхала Skoda, яку вони раніше фіксували біля офісу Коломойського.
Тімур Міндіч - співвласник студії «Квартал-95», близький товариш та бізнес-партнер олігарха Коломойського, під час карантину лише за шість днів тричі таємно відвідував Офіс президента Зеленського. Саме в цей період вирішувалась доля так званого «антиколомойського» законопроєкту, який унеможливлює повернення націоналізованих банків колишнім власникам.
Міндіч наполягає, що його візит на Банкову пов'язаний з його бажанням допомогти країні в боротьбі з поширенням коронавірусу.
- Я прийшов туди з приводу того, щоб допомогти і надати свою допомогу у зв'язку з коронавірусом. У мене є досвід організації доставки пакетів, продуктів і так далі. У цьому ключі.
Кандидатуру Олексія Кулеби на посаду глави Департаменту міського благоустрою КМДА рекомендував Єрмак, - Кличко - Цензор.НЕТ 3346
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😂 "За власною ініціативою"-каже. 😂 "Допомогти" - каже! 🤣 Юморний такий!
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Це одна із нянь світлішого із світлих. Ще є Беня, Ахметка і Медведчук.
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Оцей Кулеба має якийсь стосунок до Кулеби-дипломата і Кулеби-омбудсмена? Не з одного сімейства?
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Один Дмитро Іванович, другий Олексій Володимирович. Про Дмитра все ясно, його батько Іван Дмитрович Кулеба дипломат, був заступником міністра МЗС, послом України у Вірменії, Чехії і Казахстані.

Источники KV в КГГА утверждают, что новый глава профильного департамента КГГА Алексей Кулеба - человек президента Андрея Ермака.
Назначение человека с нулевым стажем госслужбы на должность директора столичного департамента у многих вызвало недоумение. Кроме того, говорят, именно Алексей Кулеба был тем руководителем коммерческой структуры, которого полиция Киева 19 июля 2019 года задержала при передаче неправомерной выгоды в сумме 650 тысяч гривен советнику председателя Дарницкой РГА. Об этом задержании столичная прокуратура сообщала 20 июля 2019 года.
О том, что новым директором КП "Киевблагоустройство" вскоре станет одноклассник Кулебы - Николай Бойко, источники в КГГА сообщали KV уже довольно давно - по их мнению так Ермак формирует свою командную вертикаль в области киевского благоустройства.
http://kievvlast.com.ua/base/dose-kuleba-aleksej-vladimirovich
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«новими смотрящими по Києву» будуть дві особи - це народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко і такий собі сумновідомий давно персонаж Денис Комарницький. При чому, Тищенко це більше як політичний «дах» ось цієї системи».
Виконувачем обов'язків голови Святошинської райдержадміністрації в Києві став Андрій Трамбовецький, однокласник Миколи Тищенка.
А директором Департаменту міського благоустрою був призначений Олексій Кулеба, близький соратник Єрмака.
Кандидатуру Олексія Кулеби на посаду глави Департаменту міського благоустрою КМДА рекомендував Єрмак, - Кличко - Цензор.НЕТ 120
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Почему глава Офиса занимается чем-то иным кроме заточки карандашей, проветривания помещений и слежением за наличии туалетной бумаги ?
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Это что-ж получается? Выходит клоун не просто мудак, а еще и брехло?
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записи Лероса совсем не пустышка и босеру повестку было бы неплохо положить в почтовый ящик...
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