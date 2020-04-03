 Коли вирішувалася доля "антиколомойського" закону, бізнес-партнер Коломойського Міндич тричі таємно приїжджав в ОП до Зеленського, - "Схеми". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому розслідуванні проєкту "Схеми".

Журналісти проєкту спробували дізнатися, чи міг Міндич відстоювати інтереси Коломойського в ОП, але Міндич, глава ОП Андрій Єрмак і сам Коломойський заперечують обговорення таких тем.

"Я прийшов туди, щоб допомогти в боротьбі з коронавірусом - як людина, як друг, як громадянин. У мене є досвід доставки пакетів, продуктів ... Мені потрібна інформація про те, кому допомогти. Я сказав, чим можу допомогти і мене направили далі... ", - сказав Міндич.

"З Тимуром Міндичем я знайомий кілька років. Познайомилися в той період, коли я займався продюсуванням фільмів, а він співпрацював з телеканалом 1 + 1. Він за власною ініціативою, як представник бізнесу, запропонував допомогу державі в боротьбі з поширенням коронавірусу", - пояснив зустріч з Міндичем Єрмак.

Зустріч Зеленського з Міндичем в ОП заперечують.

"Як бізнесмен, а не політичний або громадський діяч, Тимур Міндич не пов'язаний з питаннями політичного характеру і, зокрема, із законопроєктом про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам. Саме тому він не мав зустрічей із президентом Володимиром Зеленським. З представником ОП він обговорював питання допомоги в боротьбі з поширенням COVID-19 ", - повідомили в пресслужбі ОП.

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