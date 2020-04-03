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 Політика України, Суспільство
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 Коли вирішувалася доля "антиколомойського" закону, бізнес-партнер Коломойського Міндич тричі таємно приїжджав в ОП до Зеленського, - "Схеми". ВIДЕО

Бізнес-партнер і друг олігарха Ігоря Коломойського Тимур Міндич тричі протягом тижня таємно відвідував Офіс президента Володимира Зеленського в той час, коли вирішувалася доля так званого "антиколомойського" закону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому розслідуванні проєкту "Схеми".

Журналісти проєкту спробували дізнатися, чи міг Міндич відстоювати інтереси Коломойського в ОП, але Міндич, глава ОП Андрій Єрмак і сам Коломойський заперечують обговорення таких тем.

"Я прийшов туди, щоб допомогти в боротьбі з коронавірусом - як людина, як друг, як громадянин. У мене є досвід доставки пакетів, продуктів ... Мені потрібна інформація про те, кому допомогти. Я сказав, чим можу допомогти і мене направили далі... ", - сказав Міндич.

"З Тимуром Міндичем я знайомий кілька років. Познайомилися в той період, коли я займався продюсуванням фільмів, а він співпрацював з телеканалом 1 + 1. Він за власною ініціативою, як представник бізнесу, запропонував допомогу державі в боротьбі з поширенням коронавірусу", - пояснив зустріч з Міндичем Єрмак.

Зустріч Зеленського з Міндичем в ОП заперечують.

"Як бізнесмен, а не політичний або громадський діяч, Тимур Міндич не пов'язаний з питаннями політичного характеру і, зокрема, із законопроєктом про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам. Саме тому він не мав зустрічей із президентом Володимиром Зеленським. З представником ОП він обговорював питання допомоги в боротьбі з поширенням COVID-19 ", - повідомили в пресслужбі ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Друге читання "антиКоломойського закону" про банки можуть розглянути наприкінці наступного тижня, - глава профільного комітету ВР Гетманцев

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186532
 
 
 Топ коментарі
 
Ну от, зелені голосували за Голобородько, а президентом став якийсь Зеленьский.
Хто підмінив президента?
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А зачем им прятатся?,они уверены что их 73% одобряет м не против даже если дефолт главное чтоб не порох
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А зачем им прятатся?,они уверены что их 73% одобряет м не против даже если дефолт главное чтоб не порох
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Я тобі більше скажу- 73 відсоткам до дупи думка нікчемних 8 відсотків! Так зрозуміліше?
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Правда очи коле? Чи може ти задоволений як вас за лохів мають?
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З якого перепою такі казкові висновки? А от те, що восьмивідсоткова отара виглядає повними бовдурами, то то є факт! Бережи себе, нехай щастить!)))
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Таке обличчя, наче в нього підгузок переповнений, а вже треба знову "переляк" кудись подіти Коли вирішувалася доля "антиколомойського" закону, бізнес-партнер Коломойського Міндич тричі таємно приїжджав в ОП до Зеленського, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6846
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Ну от, зелені голосували за Голобородько, а президентом став якийсь Зеленьский.
Хто підмінив президента?
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Малоросы голосовали за малоросию, а кто будет её возглавлять малоросам не важно
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Як хто? Піндоси кляті та барига офшорно-мальдівський звичайно! Вони до сих пір найвеличнішому та його команді в штани серуть
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А хто соєвій отарі підмінив мозок на те, що кольором схоже на чоколят?)
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тепер ось отара зелених -причому на всю голову... Коли вирішувалася доля "антиколомойського" закону, бізнес-партнер Коломойського Міндич тричі таємно приїжджав в ОП до Зеленського, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1429
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Американская разведка работает как часы.
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Айяяяяй, а то до выборов не было известно, что зеля бенин проект и ватник малоросс
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Зеленскому после Омана должно было дойти что он тоже под колпаком.
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И? По факту имеем всё гуд! Пусть ездят, ясен хер, что страшно, ещё и сивый мародёр будет ночами бегать на поклоны. Когда решалась судьба "антиколомойского" закона, бизнес-партнер Коломойского Миндич трижды тайно приезжал в ОП к Зеленскому, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5876
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Скорее будет наоборот. На поклон побежит к нему Нелох.
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Жди! У тебя ещё впереди 4 года с хвостиком. Коли вирішувалася доля "антиколомойського" закону, бізнес-партнер Коломойського Міндич тричі таємно приїжджав в ОП до Зеленського, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6227
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Это вряд ли. Нелох уже обгадился по полной.
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Не верю своим глазам. Неужели Схемы проснулись? Не прошло и года......
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Опять беда у зеленых опять мордой в помои👍
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это уже Н-ый зашквар походу...и никак это не "лечится"...только ампутация...
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Думаете, он тайно приезжал в ОП послушать, как Зеля на рояле писюном играет?
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А як репетувало це недолуге непорозуміння "Ніяких таємних зустрічей з бізнесами!", "Олігархи повинні сидіти", "Все буде прозоро"...
А по факту он воно як... Ще й роздав олігархам шматки України типу "для допомоги в боротьбі з пандемією"...
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У Пети Метверчина по ночам шарился, тут партнер Коломойши.
А ЧТО в результате?
Закон проголосовали, визиты не помогли.
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Когда надо было хоть что то высрать чтоб Пороха упомянуть, хоть и безсмысленное.
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когда собираются три кошерных, то четвертый из них обязательно хочет помочь народу, которого они кошерят.
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это уже конец эпохи договорняков? или нет
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А о чём хоть договорились? Слить Коломойского? Ну да, ну да...
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принять что-то чтобы обмануть мвф, а потом принять поправки
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Это слишком примитивно. Лучше так: после принятия закона оспорить его в КС и отменить, как было сделано при Порошенко с законом о незаконном обогащении, когда одним махом амнистировали всех коррупционеров. Коли вирішувалася доля "антиколомойського" закону, бізнес-партнер Коломойського Міндич тричі таємно приїжджав в ОП до Зеленського, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6186
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Зе-лох:

За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей.

Тому офіційно запрошую представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі - вже найближчими днями. Розставимо всі крапки над «і».

Пора всем работать на страну по прозрачным правилам.
Зробимо це разом!
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"У меня есть опыт доставки пакетов..."! Звучит заманчиво. А потом у людей "мамы любят скорость".
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как вчера заявлял "СН" Потураев -"Владимир Александрович -кристально честный и порядочный человек..."
вот и посмотрим-так ли это...но смутные сомнения всё больше и больше...
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У зеленого мудака не ОП, а какая-то воровская малина...
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ОП или АП - всегда был таким: решают через головы любой вопрос, но ни за что не отвечают. оно специально так устроено еще при кучме. новинка сезона - зеленые дикари постоянно палятся от жадности.
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Банк не отдадут, но отдадут другими средствами.
Гешефт для коломойского будет.
Квартал ведь так и выступает у коломойского.
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И что, закон после визита не проголосован? Тут "Схемы" проглотили грантовые Сорос-баксики задарма и заслуживают осуждения Госдепом за растрату.
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02.04.2020 г.
Вчера у Зеленского собралась странная компания. он, Ермак, Тимошенко Кирилл, Шефир Сергей и Устенко (советник Зеленского) и Аваков.. Докладывал Устенко. О чем говорили мы не знаем, но Устенко недавно почти сутки провел в Государственном агентстве резерва Украины
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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