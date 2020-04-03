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Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
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 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповідає про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7,2 тис. українців повернулися на Батьківщину за минулу добу, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186517
 
 
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это не карантин. Карантин - это полная изоляция, и желательно в боксах, а не семьями по хатам. Карантин - он как гондон, любая дырка в нем превращает средство защиты просто в кусок резины, намотанный на х... Ни предохранения, ни удовольствия.
В том виде как он организован - это попытка заставить здорового человека ходить с костылями в целях профилактики переломов. Неудобно, дорого, а нае*нуться с лестницы стало еще проще ©
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Профани, сер. Зате з трускавецькими дипломами.
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Дуракам везет, причем некоторым - сказочно. Выводы делайте сами.
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