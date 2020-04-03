Редактор Цензор.НЕТ 03.04.20 10:1503.04.20 10:25 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО Заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповідає про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу. Читайте на "Цензор.НЕТ": 7,2 тис. українців повернулися на Батьківщину за минулу добу, - Держприкордонслужба Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186517 x Мені подобається
В том виде как он организован - это попытка заставить здорового человека ходить с костылями в целях профилактики переломов. Неудобно, дорого, а нае*нуться с лестницы стало еще проще ©