 Кабмін має намір запровадити більш жорсткі обмеження на період карантину. Іншого шляху не існує, - глава МОЗ Степанов. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це глава МОЗ Максим Степанов заявив в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на 1+1.
"Для того, щоб у нас не було італійського або іспанського сценаріїв, нам потрібно посилювати карантин. Іншого шляху просто не існує. У чому полягатимуть ці заходи, які ухвалив уряд і, найближчим часом ця постанова буде оприлюднена. Вони стосуватимуться обмеження щодо часу перебування людей на вулиці, будуть закриті всі спортивні майданчики, сквери, заборонені масові ходіння, перебування у засобах індивідуального захисту, не можна буде пересуватися навіть по двоє, якщо з тобою дитина або ти комусь допомагаєш. Це необхідно ввести. Я вважаю, що Італія та Іспанія, де дуже розвинута медицина, зіткнулися з проблемою, з якою не стикалися. Я вважаю, що вони інколи зволікали з введенням таких заходів. Я сподіваюсь, що Україна встигла з такими заходами", — зазначив він.
Нагадаємо, станом на 22 годину 2 квітня в Україні зафіксовано 897 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Померли 22 українці.
Чтобы не заболеть , перед сном нужно выпить 100 грамм водочки . Вчера ложился спать ШЕСТЬ РАЗ
03.04.2020 08:00
Чтобы не заболеть , перед сном нужно выпить 100 грамм водочки .
Вчера ложился спать ШЕСТЬ РАЗ
І випробував його на нашому кочегарові. Тепер скрізь ходить за мною і так жалібно зітхає!
Ай-яй-яй...
Наступило время , когда запах спирта от собеседника вызывает доверие и уважение
За маску й рукавички штрафуватимуть?
1. многие сознательные граждане и так уже 3 недели находятся в самоизоляции, в надежде что она вот вот закончится.
2. Люди по своей природе начнут нарушать карантин, чем дольше он продлится тем чаще.....
Чи може ти чахлик -невмирущий??
(Эцилопп, к/ф "Кин-дза-дза!")
"Стаття 18. Додаткові заходи правового режиму надзвичайного стану у зв'язку з масовими порушеннями громадського порядку"
А вони (тобто масові порушення) наразі відсутні, якщо їх навмисно не провокувати. Ми всі і так вдома сидимо, так що *** вам в *****, а не комендантську годину!
Якщо будуть такі спроби, то знайте, що це робиться в незаконний спосіб, а значить ви можете реагувати на такі дії також не обмежуючи себе рамками закону. Якщо влада відкрито не дотримується закону, то це банда а не влада.
И ментовско-судейское ОПГ радостно будет выполнять план по наполнению бюджета- по 17 000 грн штрафа.
голодные бунты, не не вкурсе....
А если серйозна, для дебилов, любителей Квартала 95 и шляпок Кати Осадчей - "Золотой век" закончился! На улицу опасно выходить, и уже не только ночью, а в Монако и Майами чужих уже не пускают!
krtmn79
@krtmn79
·19h
Илон Маск преложил бесплатно доставить аппараты ИВЛ по всему миру. Ульяна Супрун попросила его о помощи. Потом Маску написал некто Вадим Аристов с просьбой с ней не общаться, а обращаться с предложением помощи (!) к зеленскому. Вопрос: среди фанатов зеленского есть НЕ дегенераты?
Средний возраст умерших в ЕС = 80+лет, причем, если умерший от инфаркта или инсульта был инфицировал COVID19, то его записывают в статистику смертности!
https://www.bbc.com/future/article/20200401-coronavirus-why-death-and-mortality-rates-differ
At present in the US, any death of a Covid-19 patient, no matter what the physician believes to be the direct cause, is counted for public reporting as a Covid-19 death.
Гриппом в мире только в этом году уже переболели 1 млрд. человек, если бы смертность от гриппа считали точно также как от короновируса, то % умерших был бы в разы выше, чем от короновируса.
Очень показательно.