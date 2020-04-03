 Кабмін має намір запровадити більш жорсткі обмеження на період карантину. Іншого шляху не існує, - глава МОЗ Степанов. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це глава МОЗ Максим Степанов заявив в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Для того, щоб у нас не було італійського або іспанського сценаріїв, нам потрібно посилювати карантин. Іншого шляху просто не існує. У чому полягатимуть ці заходи, які ухвалив уряд і, найближчим часом ця постанова буде оприлюднена. Вони стосуватимуться обмеження щодо часу перебування людей на вулиці, будуть закриті всі спортивні майданчики, сквери, заборонені масові ходіння, перебування у засобах індивідуального захисту, не можна буде пересуватися навіть по двоє, якщо з тобою дитина або ти комусь допомагаєш. Це необхідно ввести. Я вважаю, що Італія та Іспанія, де дуже розвинута медицина, зіткнулися з проблемою, з якою не стикалися. Я вважаю, що вони інколи зволікали з введенням таких заходів. Я сподіваюсь, що Україна встигла з такими заходами", — зазначив він.

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Нагадаємо, станом на 22 годину 2 квітня в Україні зафіксовано 897 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Померли 22 українці.