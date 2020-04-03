 Екснайманця "ДНР" затримали прикордонники на Донеччині. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Після звільнення Дружківки підрозділами ЗСУ, зазначений громадянин залишив лави НЗФ та тривалий час переховувався від українського правосуддя на території РФ.

У межах кримінального провадження спільна група у складі офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Східного регіонального управління Держприкордонслужби та представників Національної поліції виявила колишнього бойовика НЗФ на підконтрольній Україні території Донецької області.

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Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 260 КК "Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань".