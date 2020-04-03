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Все про:бойовик (3103) Держприкордонслужба (2516) Донецька область (2398) найманці РФ (1048)

 Екснайманця "ДНР" затримали прикордонники на Донеччині. ВIДЕО

2 квітня, прикордонники затримали жителя Дружківки Донецької області, який у 2014 році брав активну участь у злочинах незаконних збройних формувань "ДНР" на території Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Після звільнення Дружківки підрозділами ЗСУ, зазначений громадянин залишив лави НЗФ та тривалий час переховувався від українського правосуддя на території РФ.

У межах кримінального провадження спільна група у складі офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Східного регіонального управління Держприкордонслужби та представників Національної поліції виявила колишнього бойовика НЗФ на підконтрольній Україні території Донецької області.

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Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 260 КК "Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186483
 
   
 Топ коментарі
 
Зараз скажуть, що лише на блокпосту стояв, а потім на таксиста поміняють.
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кто мне скажет, почемy никогда не показывают рожи этих yродов, может это мой сосед?
недавно такого же из Одессы показывали, я хочy знать кто рядом со мной живет.
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Екс-найманець динири?
Це звучить як "екс-злодій" або "екс-гвалтівник". Раз замазався- таким на все життя і лишаєшся.
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Зараз скажуть, що лише на блокпосту стояв, а потім на таксиста поміняють.
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Дошку оголошень, цвяхи та трусєля в студію!
(****... забув, зараз бо не хунта... Экс-наемник "ДНР" задержан пограничниками на Донетчине - Цензор.НЕТ 5073 )
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А чому до дошки? Цвяхи в очі і повернути звідки потрапив. Аби всі там переконалися, що час повертатися на Камчатку.
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так он же прекратил войнy, просто перестав стрелять, да зелебобики?
понять и отпyстить.
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Сивохо требовало ПРОСТИТЬ И ПОПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ!
Так шо понять и отпустить - маловато будет !
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кто мне скажет, почемy никогда не показывают рожи этих yродов, может это мой сосед?
недавно такого же из Одессы показывали, я хочy знать кто рядом со мной живет.
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Екс-найманець динири?
Це звучить як "екс-злодій" або "екс-гвалтівник". Раз замазався- таким на все життя і лишаєшся.
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Вот и нашёлся первый прекрасный кандидат в "бандитский консультативный совет" !
Который будет состоять из кремлёвских фашистов оккупантов а также со слуг этих кремлёвских оккупантов продажных Иуд ЗЕбилов капитулянтов . И самое главное с кровавых нелюдей убийц террористов - коллаборантов из оккупированной этими же кремлёвскими фашистами )(уйла бандитской резервации " лугандония - ордло" И будут эти наши проклятые лютые враги очень шибко и прытко преступно консультироваться об капитуляции Украины и уничтожением её как государства.
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Вы были заблокированы администратором сепаратистом ! Вот такое постоянно приходит ! Видно скоро на этом сайте Цензур Да будут сидеть одни только капитулянты и сепаратисты .
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Ермаку его , срочно , он ему должность продаст с братом вместе ☝️☝️☝️
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Скільки ще таких "ексів" і по Києву ходить. Можливо навіть служать в поліції і Нацгвардії.
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А чому можливо. Пам*ятаєте опера, який кричав "лежати Бандеро!" Він працює далі і ловить тільки "бандер", а своїм допомагає.
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Пам"ятаю і полковника (забув прізвище) і недавно викритого "вступника" в ряди Нацгвардії.А за інших - то моє припущення.
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Повесить суку!!! А то на таксиста ишак оманский поменяет
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Он шел строить платформу примирения, но злые биндеры все испортили.
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Як казав великий Сівохо, стати перед ним на коліна, вибачитися і відрустити.Дати з собою гроші, продукти і все необхідне.Розмовляти з ним тільки на руцькій мові, щоб він не образився. Нічого не пропустив?
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