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 Російського злодія в законі на прізвисько Авто Копала затримано в Одесі, - Нацполіція. ВIДЕО

В Одесі співробітники поліції затримали злодія в законі на прізвисько Авто Копала, який є громадянином РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції отримали інформацію про перебування на території Одеської області злодія в законі на прізвисько Авто Копала.

Поліцейські встановили місце його тимчасового проживання: 65-річний громадянин РФ перебуває в розшуку за посідання високого статусу в злочинній ієрархії і приїхав в Україну, щоб уникнути кримінальної відповідальності за цей злочин і надалі налагодити відносини з кримінальними авторитетами.

У вівторок, 31 березня, злодія в законі затримали в Одесі.

Російського злодія в законі на прізвисько Авто Копала затримано в Одесі, - Нацполіція 01

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Свій злодійський статус Авто Копала отримав у 17-річному віці в Москві. За його плечима - понад 15 років перебування в місцях позбавлення волі на території Росії, зокрема у виправній колонії суворого режиму.

Сьогодні, 2 квітня, Київський районний суд Одеси злодієві в законі обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. До надходження запиту про видачу він перебуватиме в СІЗО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186457
 
 
 Топ коментарі
 
мы эту инфу слышим каждый месяц, но не слышим что приняли закон как в грузии. В ЗАКОНЕ, ЗНАЧИТ В ТЮРЬМУ. без следствия.
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Так закопайте його разом з авто
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Це таке спортивне полювання в СБУ. імітація діяльності! Зебіл, спочатку поясни, як кацапи потрапляють в Україну, для чого їх сюди впускають? Депортація проводиться і за які кошти?
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нетоллерантно как-то. физию морды не запиксилели.
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мы эту инфу слышим каждый месяц, но не слышим что приняли закон как в грузии. В ЗАКОНЕ, ЗНАЧИТ В ТЮРЬМУ. без следствия.
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Без суда. Или скажет на камеру - Я не вор.
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не имеет права ВОР сказать что он не ВОР. иначе на парашу
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Це таке спортивне полювання в СБУ. імітація діяльності! Зебіл, спочатку поясни, як кацапи потрапляють в Україну, для чого їх сюди впускають? Депортація проводиться і за які кошти?
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Я не вкурив - Україна арештувала його на запит кацапів, шоле?
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и отправлен с подозрением на коронавирус в одесскую больничку (корона то на пальце небост йэсть?)
и тут-то он пойняв, шо воровать нехорошо- корона жмет...
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И кому же это авто отсосало, чтобы в 17 лет выдали удостоверение личности "вор в законе"? Российский вор в законе по кличке Авто Копала задержан в Одессе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9110
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Тут конечно многие заржали в самом начале новости этой. *Свой воровской статус получил в 17 лет*! Да ещё в Москве! Ну как дальше читать? Какие коменты? Оперетка для лошков-лохторатов---продолжайся!
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В рашке воров объявили вне закона. Теперь они мигрируют в Украину. Гы гы. Авто Копала. У него наверно одни документы на себя и машину.
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Вроде порядочный чел разрушал кацапию даже песни ему посвятили !!!

https://www.youtube.com/watch?v=cLKh_6xM9bQ
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Глядя на его, даже и не подумаешь, что он вор в законе, на вид порядочный человек
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некоторые воры порядочней некоторых ментов и политиков особенно тех кто в такое время вывозит маски из Украины ,,,по мне так Авто в 100% порядочнее !! потому как они таких ублюдков барыг и щемят !
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Оно по этому чмошнику и видно какой оно "воровайка в законе"
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