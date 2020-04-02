 Підсумки дня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Сьогодні ми обговоримо такі теми: ситуацію з Державним оборонним замовленням; заяву ексміністра фінансів Ігоря Уманського і звинувачення голови ДПС Верланова; питання зі звинуваченнями братів Єрмаків; свіжу політичну соціологію, а також найкращі матеріали Цензор.НЕТ від Ольги Скороход, Євгенія Кузьменка, Еліни Редіх і Тетяни Галковської.

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