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Все про:журналістика (992) напад (714) Геращенко Антон (512)

 "Та мені чхати на закон! Ну що мені зроблять?" - Геращенко опублікував відео нападу на журналістів у Гідропарку. ВIДЕО

Чоловіки, які напали на журналістів, заявляли, що не хочуть, щоб знімали їхні обличчя і говорили, що спортсменам не можна припиняти тренуватися, навіть якщо закон забороняє робити це в публічних місцях.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував у Фейсбуці відео нападу невідомих на знімальну групу телеканалу "Zik", інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, що чоловік, який напав на журналістів, був у масці і в рукавичках. Спочатку він напав на оператора, а коли журналістка спробувала затулити його собою - штовхнув і її.

На записі чути діалог нападника з журналісткою.

- Мені нічого за це не буде.

- Є заборона!

- Та мені чхати на заборону! Можете записати: мені чхати на заборону. Це єдине місце, де можна тренуватися! А ви знаєте, що професійним спортсменам не можна припиняти тренуватися?

- Я вам про закон, а ви мені...

- Та мені чхати на закон! Ну що мені зроблять?

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Наприкінці зйомки чути ще один голос, кому він належить - невідомо. "А як я забезпечу? Я один, а їх тут багато", - запитує чоловік.

"Ніхто не має права застосовувати насильство ні до журналіста, ні до будь-кого іншого", - зазначив Антон Геращенко.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у столичному Гідропарку невідомі напали на знімальні групи телеканалів "Zik" і "Еспресо". Двоє журналістів і оператор зазнали тілесних ушкоджень, також пошкоджена знімальна техніка.

Поліція почала кримінальні провадження у ч.1 ст.171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) і за ч.2 ст.345-1 (загроза або насильство проти журналіста) Кримінального кодексу.

Та мені чхати на закон! Ну що мені зроблять? - Геращенко опублікував відео нападу на журналістів у Гідропарку 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186435
 
 
 Топ коментарі
 
Бюджет порожній.
Немає чим платити пенсії.
Немає чим забезпечити виплати по безробіттю.
Лікарів «нє важньіх» гонять за свій рахунок, щоб припідняти «важньім» і це за рік, більшу частину якого, бидлом обраний клован катав у відпустки.

А Єрмак купив новий мерс.
Як там індекс щястя ?
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Журналисты работают.Будет запрет,не будут работать.
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тобишь, на них заборона не распространяется?
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Так и на вас она (заборона) действует только там, где режим ЧС.регламентирует какие-то мероприятия.
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..Антоний, пистон то когда бычкам вставишь, расскажи..
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нищити Гідропарк прийшов медведчуківський проросійський канал ЗикЮ яких треба бити в пику як і нбзван та 112 ..за одну їх назву!! ...і підтримати їх вирішив Геращенко))) Як казав пропагандист з гавнорашатв Соловйов "совпадєніє? нє думаю!"))
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Я не поддерживаю нападения на журналистов и я за карантин. Но в данном случае я на стороне спортсменов. Они никого не трогали, к ним припхалось быдло с камерами и начало качать права.
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Цікаво в тебе виходить: в одному випадку ти за закон, в іншому - проти. Ти вже якось визначись.
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Никаких законов не принято. Мало того, право на свободное перемещение это одно из трех базовых прав человека без которого общество превращается в диктатуру. Два других - право на свободу информации и право на свободу собраний.
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Режим ЧС,могут вводится- ограничительные меры,карантин и обсервация.
Вам этого не достаточно или вы хотите что бы ввели режим ЧП?
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Карантин это когда ограничивают больных или зараженную зону, где возможна инфекция, чтобы это не распространилось на здоровую территорию. То, что сейчас творится во всем мире это не карантин. В Китае был карантин, там ограничивали огромную территорию, но не весь Китай. А то что у нас это как-то иначе можно назвать. Например, диктатурой.
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И да, я за карантин. Чтобы зараженные области отсекались и туда и оттуда никого не допускали. Как это было в Китае. Карантин он работает, то что сейчас творится не работает.
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а ось закон (ЦК)

Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок
1. Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.
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для чого ці російські гніди приперлись у Гідропарк? картинку для ху..ла створювати?
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Не треба так.Пом'кше. Все-таки психічно хвора людина !
"Да мне плевать на закон! Ну что мне сделают?" - Геращенко опубликовал видео нападения на журналистов в Гидропарке - Цензор.НЕТ 8528
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А ще кажуть що каци тільки на дамбасі, весь Київ русогаварящий адиннарот
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А кому в нашей стране не плевать на законы? Хорошо, если процентов 20 наберется.
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А ведь баба которая кричала "Слава отойди" работает/работала на Шария
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Ну все она лишена теперь всех прав и гражданства да и вообще повесить ее, а бычку-качку медаль точка!
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постановка и провакация зика. Но с ментами заминочка один приехал и правилно А оно им надо.
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Кого б'ють ? Що зламали ? За медведчуківських вписався ? Людина не дозволила знімати,воно межиочі лізе і бикує.
А оце Тоха не хоче прокоментувати ? Державне бюро розслідувань вимагає від телеканалу "Прямий" надати документи за три роки діяльності - причому без жодного обґрунтування.
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Прохфесиональным титушкам надо быть в форме. А я предлагаю в случае заболевания данного ДОЛБО...индивида, просто не оказывать ему медицинскую помощь, ему плевать, а на него тем более, очистим нацию от разных чепушил.
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Какими бы Змковцы ********** не были, но тут чел ОРЕТ открычо, что чихать онмна закон хотел. Наказать по максимуму и статью впаять.
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И что? У нас мыслепреступление в стране?
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мысли это когда про себя, а когда в слух на камеру это признание
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В чем признание? Я могу сказать "я пойду и трахну твою мамашу, а потом убью и закопаю её", но это не делает меня преступником.
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А теперь скажи тоже самое на камеру, только не "пойду", а уже "сделал" и готовся сидеть чмо
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За признание, я таких щенков-вы*бунков попрятал не одного, ты не первый, мозгов нет, признаешься сам иди сиди
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Это не признание, а слова. Попробуй докажи что они что-то значат. Также и с этим "плевком на закон".
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"Это не признание, а слова" - "Та мені чхати на закон! Ну що мені зроблять?" - Геращенко опублікував відео нападу на журналістів у Гідропарку - Цензор.НЕТ 9078 "Та мені чхати на закон! Ну що мені зроблять?" - Геращенко опублікував відео нападу на журналістів у Гідропарку - Цензор.НЕТ 8046 Это 5!
Вот поэтому если бы ты записал видео ты бы сидел, а качек как минимум влетит на 17к, а по ст.171 ч.1 ему как раз нечего не будет, а за нарушения правил карантина заплатит.
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Это удивительно что у нас люди не понимают что такое презумпция невиновности.
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Загроза вбивством до року ув'язнення, якщо є реальна можливість виконання погрози. Перешкоджання журналістської діяльності ст. 171 КК.
Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю -
караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.
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Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок
1. Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.
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Тобто порушення постанови уряду про карантин у громадському місті може порушувати приватнісь особи журналістами? Це ще більше посилює склад злочину по ст. 171 ч.2!!!!
Будь який суддя після перегляду відіо має винести єдине рішення про запобіжний захід - під варту!
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журналісти мали зняти загальний план і показати явище, а не окрему людину.
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Стаття 19. Самозахист цивільних прав
1. Особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань.
Самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.
2. Способи самозахисту мають відповідати змісту права, що порушене, характеру дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням.
Способи самозахисту можуть обиратися самою особою чи встановлюватися договором або актами цивільного законодавства.
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Суддя відхилить застосування цієї статті, бо зьомка велась у громадському місці, а не в приватному. Це елементарно для будь якого правника з освітою.
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Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.

Это значит, что согласие личности на сьемку, если она(личность) находится в общественном месте или на мероприятиях общественного характера, допускается по умолчанию. Парк как раз и является этим самым общественным местом.
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якщо загальний план, а не камеру в обличчя.
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Но ведь план (общий или не общий) не оговаривается в законе. Я отнюдь не в восторге от деятельности данных журналистов, но имею определенное отношение к съемке - величина зума объектива законом не оговаривается))) Камера в лицо - это насколько близко?в метрах?Наверное, сейчас, в связи с карантином, не ближе полутора )))
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Так пусть снимают, но не подходят к ним и не тычут камерой в рожу. Не мешая процессу.
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Да, если есть возможность. Но если её нет, то какая это угроза. Это просто слова. От слов до признаний силой один шаг. У нас до сих пор выбивают признания силой или же обвиняемые выпадают из окон или их попросту убивают как студента Индило.
Дальше после признания идет донос. Когда не ты признаешься, а признаются другие. Но снова слова убивают.
После доноса идет дискриминация и геноцид, когда наказывают людей, которые там не устраивают по определенному признаку. Негры, геи, циганы, евреи, украинцы.

Но главное в этом всем, что наказывают не по закону, а по беспределу. По словам. Нарушается базовый принцип без которого законность невозможно - презумпция невиновности. Потому что на самом деле разница между посадить человека за его слова и посадить цигана за то что он циган не так уж велика.
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хай би Геращенко прокоментував чому до цього часу Єрмакам не оголошено підозру і чому Деніс не затриманий?)))
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Если ворованто миллионо, то плеванто на законо.
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хотелось бы увидеть видео, где это смелое стадо стоит под стенкой и слёзно извиняется за свою тупость.
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Нравится плетка? Записывайся в садомазо. Не надо свои фантазии воплощать в обществе.
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Треба закінчувати з чим карантином.Коли закривали лікарні,хто з влади думав про людей?Якщо країна на карантині,нехай дебільна влада сидить дома,разом з поліцаями та журналюгами.Який закон України,забороняє людям нормально жити?Якщо в країні є епідемія,то ізолюйте хворих.А якщо влада не в зможі це зробити,то повина йти на хрін.
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Щодо ZIK - дозвольте висловити занепокоєння і ще зверху покласти стурбованість "Та мені чхати на закон! Ну що мені зроблять?" - Геращенко опублікував відео нападу на журналістів у Гідропарку - Цензор.НЕТ 9777
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Я не догледів шо то ZIK.
Жаль шо по їблу їм не надавали. А якого х.я вони там вештаються якщо розумні?
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Ви не помилились? Можливо накласти стурбованысть?
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На Лук'янівці є спортхати, там можна качатись цілодобово. Якщо правильно себе вести. Бо можна і під шконкою опинитись за бокопори.
Тому цьому "спортсмену" КК, КПК і пока "Та мені чхати на закон! Ну що мені зроблять?" - Геращенко опублікував відео нападу на журналістів у Гідропарку - Цензор.НЕТ 3786 "Та мені чхати на закон! Ну що мені зроблять?" - Геращенко опублікував відео нападу на журналістів у Гідропарку - Цензор.НЕТ 9040.
Нічого особистого, тільки закон
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когда тоха оближет последнюю тарелку, тока тогда на местностях закончат забижать журналюшек
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И ця жирна свиня Антоніна Геращенко випнулась дристати, падло.
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и при этом рейтинг у зели типа не упал...
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Опять импотентское видео, опять журналисты не могут за себя постоять, идут без прикрытия, опять не видно, кто нарушает закон, опять нет второй камеры, которая снимает всю ситуацию целиком и находится вне удара.
Тошнит от такого непрофессионализма, видео ни о чём.
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Навпаки. Там є все, можна справу підшивати і нести відразу в суд. І свідки, і склад злочину, і аудіо-відіо групового нападу, і обтяжуючі, бо спортсмени мають давати підписку на незастосування, і зухвале нехтування українських законів, і суспільний резонанс. Можна виносити окреме рішення, що буде виходити за межі статті за сукупністю.
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Спортсмены эти конечно не правы, но пусть занимаются, не вижу в этом ничего плохого.
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Порушення постанови уряду - громадське порушення і карається штрафом. Застосування сили проти журналістів, що виконують свої професійні обов'язки - кримінальний злочин. Це зовсім різні кодекси законів.
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Какие то у нас спортсмены туповатые пошли. И это от малого до большего, от любителя до професионала.
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