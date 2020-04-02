 "Та мені чхати на закон! Ну що мені зроблять?" - Геращенко опублікував відео нападу на журналістів у Гідропарку. ВIДЕО

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував у Фейсбуці відео нападу невідомих на знімальну групу телеканалу "Zik", інформує Цензор.НЕТ.
На цих кадрах видно, що чоловік, який напав на журналістів, був у масці і в рукавичках. Спочатку він напав на оператора, а коли журналістка спробувала затулити його собою - штовхнув і її.
На записі чути діалог нападника з журналісткою.
- Мені нічого за це не буде.
- Є заборона!
- Та мені чхати на заборону! Можете записати: мені чхати на заборону. Це єдине місце, де можна тренуватися! А ви знаєте, що професійним спортсменам не можна припиняти тренуватися?
- Я вам про закон, а ви мені...
- Та мені чхати на закон! Ну що мені зроблять?
Наприкінці зйомки чути ще один голос, кому він належить - невідомо. "А як я забезпечу? Я один, а їх тут багато", - запитує чоловік.
"Ніхто не має права застосовувати насильство ні до журналіста, ні до будь-кого іншого", - зазначив Антон Геращенко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у столичному Гідропарку невідомі напали на знімальні групи телеканалів "Zik" і "Еспресо". Двоє журналістів і оператор зазнали тілесних ушкоджень, також пошкоджена знімальна техніка.
Поліція почала кримінальні провадження у ч.1 ст.171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) і за ч.2 ст.345-1 (загроза або насильство проти журналіста) Кримінального кодексу.
Вам этого не достаточно или вы хотите что бы ввели режим ЧП?
Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок
1. Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.
А оце Тоха не хоче прокоментувати ? Державне бюро розслідувань вимагає від телеканалу "Прямий" надати документи за три роки діяльності - причому без жодного обґрунтування.
Вот поэтому если бы ты записал видео ты бы сидел, а качек как минимум влетит на 17к, а по ст.171 ч.1 ему как раз нечего не будет, а за нарушения правил карантина заплатит.
Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю -
караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.
1. Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.
Будь який суддя після перегляду відіо має винести єдине рішення про запобіжний захід - під варту!
1. Особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань.
Самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.
2. Способи самозахисту мають відповідати змісту права, що порушене, характеру дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням.
Способи самозахисту можуть обиратися самою особою чи встановлюватися договором або актами цивільного законодавства.
Это значит, что согласие личности на сьемку, если она(личность) находится в общественном месте или на мероприятиях общественного характера, допускается по умолчанию. Парк как раз и является этим самым общественным местом.
Дальше после признания идет донос. Когда не ты признаешься, а признаются другие. Но снова слова убивают.
После доноса идет дискриминация и геноцид, когда наказывают людей, которые там не устраивают по определенному признаку. Негры, геи, циганы, евреи, украинцы.
Но главное в этом всем, что наказывают не по закону, а по беспределу. По словам. Нарушается базовый принцип без которого законность невозможно - презумпция невиновности. Потому что на самом деле разница между посадить человека за его слова и посадить цигана за то что он циган не так уж велика.
Жаль шо по їблу їм не надавали. А якого х.я вони там вештаються якщо розумні?
Тому цьому "спортсмену" КК, КПК і пока .
Нічого особистого, тільки закон
Тошнит от такого непрофессионализма, видео ни о чём.