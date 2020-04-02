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 Політика України, Суспільство
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Все про:карантин (1892) Шахов_Сергій (71) COVID-19 (2817) коронавірус (1426)

 "Коронавірус - це зімітована багатіями хвороба ... Тут замішана "велика сімка", - нардеп Шахов, який заразився після відпочинку в Куршевелі і вже одужав. ВIДЕО

Нардеп Сергій Шахов, який пройшов лікування від коронавірусу, заявив, що коронавірус - це імітація хвороби для реалізації економічних інтересів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шахов говорить у своєму відеоблозі, який він створив під час лікування.

"Коронавірус - це зімітована багатіями хвороба, які сьогодні обрушили фінансові ринки і просто скуповують акції. Це негідники, які за все дадуть відповідь ... Я вважаю, що тут замішана "велика сімка", - сказав Шахов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Шахов вилікувався від COVID-19: зробив два тести на коронавірус - результати негативні

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186397
 
   
 Топ коментарі
 
Ускладнення на мозок діють...
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Если оно дебил, то что сказать. Тысячи людей ежедневно УМИРАЮТ! Врачи умирают, а воно ляпае. "Коронавирус - это сымитированная богатеями болезнь... Здесь замешана "большая семерка", - выздоровевший нардеп Шахов, который заразился после отдыха в Куршевеле - Цензор.НЕТ 869
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Это даже не осложнение на мозг
Это еще одно подтверждение для тех, кто еще не понял - МОЗГА НЕ БЫЛО ИЗНАЧАЛЬНО(((
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Совсем недавно о говорил что никакого ковида нет, всё это вымысел.
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Так он в Куршавель в разведку ездил, чтоб эту информацию у буржуев выведать!
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1. До того як заразився, цей виродок казав що Ковід-19 не існує і це вигадки.
2. На початку зараження, почав розповідати, що, так, є така хвороба і їх, депутатів, погано інформували. Але нічого такого жахливого у цій хворобі немає і він лікується "бабушкіним варєньєм" і залишається дома.
3. Коли хвороба не проходила, ця потвора перебзділа так, що аж бігом облаштувалась у центральній олександрівській лікарні, і стулила писок.
4. І коли цю курву обкололи ліками і зупинили симптоматику, яка може дати ускладнення і врешті-решт виписали з лікарні вже здоровою людиною, ця мерзота знов переходе до 1 пункту і розповідає що Ковід-19 це вигадки і це змова країн великої сімки, змова масонів, змова рептилоїдів.
Які довбойоби голосують за таких виродків??
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А может саудиты виноваты, цену на нефть обрушили?
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это чувырло. из грязи в князи. вообще ходячий источник всех венерических и инфекционных зараз. шастает по борделям-. салонам. куршавелям. и прочим небезопасным притонам и в добавок умишком тронуляся.
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Кто сказал что шахов выздоровел?Позовите санитаров!!!
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Сергей Шахов - это наркодиллер, кидала, аферист и рецидивист из г. Стаханов. Вы почитайте его "не официальную автобиографию". Из плюсов тот факт, шо он выучил Украинский язык, пока пришел в "большую политику" и научился надрывисто кричать с трибуны ВР. Все. Передвигается по городу в черном мерине S-500 с охраной, ботает "по фене" и т.д. Вот..нашли эксперта в международной политике и уже вторую новость постят с ним))
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-Оооо уже не адепт ,а просветлнный ! Истинна снизошла,теперь все бедным раздать и в херсонские степи к одиночеству .
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правду ж каже, недавно зімбабвійські вірусологи виявили, що в анунаків природжений імунітет проти ковідки
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Имитация Смерти , - класс , нарочно и не придумаешь Дебил.
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Сепар ---він і при епідемії сепар. Прийшов в депутати через підкуп виборців і розносить свою чуму в усіх ефірах.
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Идиотизм не лечится,какие избиратели,-таков и депутат..
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Не там Шахов ты лечился, пгт Гуйва под Житомиром саме то заведение которое нужно человеку с таким диагнозом.
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шо йому там кололи? йому в наркодиспансер треба
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О, ти бачиш, оклигав. А як було всрався, коли чай з малинкою не допомогли.
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Опять дурака прорвало, пропишиите ему ещё порцию ящура
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Ах ты ж типа бедный голодранец пред лохторатом своим рубаху рвешь - багатеи, ты их на камеру типа не любишь.. артист
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алита зебильского стада - просто типичный представитель.
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Это ты дибил. Шахов из ваших, рузге хохол
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Казковий довбойоб...Але для даунбасят, в якості депутата знаходиться. Ну і в якості маркера ІТ- НАСЕЛЕННЯ цего регіону.
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Дефективний, хто тебе вибрав у ВР...В тебе МОСК ще до пандемії був заражений. Тупостю...
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Веисус не смог распознать в нем человека)
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чули, це зробив трамп задля того аби зірвати дев яте мая та шествіє бєсмєртного полка.
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Мутаціі після коронавірусу. Це вже не Шахов - це Страшила. Солома в голові!
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Вот жеж, подонок, пару недель имитировал болезнь - и этим поддерживал аферу багатеев, которые сегодня обрушили финансовые рынки и просто скупают акции!!!
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Зедебіли, кого ви нам в уряд привели??? Це ж повне дно!!!
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Конспирология появляется тогда, когда человек боится неизвестного и начинает мыслить не словами, а фантастическими образами; потом проговаривает свои видения. Шахов нормальный человек, он боится, поэтому и несет такую чушь.
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милок, ты лучше объясни откуда у тебя деньги на куршавель, и не являешься ли ты тем самым богатеем о которых трезвонишь.
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оказываеся вирус дает осложнение на мозг .
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мразь ты и есть тот багатей!не сеешь не жнешь а багатеешь!!!гореть тебе в аду !!
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От мудло Шахов.Сифілісу теж нема, іди підцепи.
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а чего тогда ты в больничку лег и на аппарате был ? Лечился бы дома , что мозг повредил после больницы?
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А может это aquarius580 ? Он тоже ляпал этот бред
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Вот придурок!! большего бреда, чем этот, я вжизни не слышал!! Наверное коронавирус его **...ул по голове!!
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Бляха, а я надеялся, что вирус его упокоит...
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