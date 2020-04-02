 "Коронавірус - це зімітована багатіями хвороба ... Тут замішана "велика сімка", - нардеп Шахов, який заразився після відпочинку в Куршевелі і вже одужав. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шахов говорить у своєму відеоблозі, який він створив під час лікування.

"Коронавірус - це зімітована багатіями хвороба, які сьогодні обрушили фінансові ринки і просто скуповують акції. Це негідники, які за все дадуть відповідь ... Я вважаю, що тут замішана "велика сімка", - сказав Шахов.

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