 "Коронавірус - це зімітована багатіями хвороба ... Тут замішана "велика сімка", - нардеп Шахов, який заразився після відпочинку в Куршевелі і вже одужав. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шахов говорить у своєму відеоблозі, який він створив під час лікування.
"Коронавірус - це зімітована багатіями хвороба, які сьогодні обрушили фінансові ринки і просто скуповують акції. Це негідники, які за все дадуть відповідь ... Я вважаю, що тут замішана "велика сімка", - сказав Шахов.
2. На початку зараження, почав розповідати, що, так, є така хвороба і їх, депутатів, погано інформували. Але нічого такого жахливого у цій хворобі немає і він лікується "бабушкіним варєньєм" і залишається дома.
3. Коли хвороба не проходила, ця потвора перебзділа так, що аж бігом облаштувалась у центральній олександрівській лікарні, і стулила писок.
4. І коли цю курву обкололи ліками і зупинили симптоматику, яка може дати ускладнення і врешті-решт виписали з лікарні вже здоровою людиною, ця мерзота знов переходе до 1 пункту і розповідає що Ковід-19 це вигадки і це змова країн великої сімки, змова масонів, змова рептилоїдів.
Які довбойоби голосують за таких виродків??