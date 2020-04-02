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 Політика України, Суспільство
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 Директор Eurolab Пальчевський спростовує приховування випадків COVID-19: Троє з п'яти озвучених СБУ – топпосадовці, які до нас не зверталися. ВIДЕО

Власник клініки "Євролаб" Андрій Пальчевський спростував звинувачення в тому, що її співробітники нібито приховали п'ять позитивних результатів тестування на коронавірус.

Про це він сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочато кримінальне провадження за підозрою в приховуванні результатів тестів на коронавірус клінікою "Євролаб", - СБУ

Пальчевський підкреслив, що троє з п'яти осіб виявилися українськими топчиновниками, і ніхто з цієї трійки в клініку не звертався.

"Це колишній керівник адміністрації президента, колишній керівник СБУ і один з найвпливовіших депутатів на сьогоднішній момент ... Так ось, у цієї трійки взагалі не може бути ніяких зв'язків з Eurolab, тому що вони ніколи не просили про те, щоб у них були зроблені ці тести", - зазначив він.

Він також підкреслив, що два інші тести, які згадуються в звинуваченнях, дійсно виявилися позитивними. Однак, клініка відразу ж доповіла про це відповідно до встановлених правил МОЗ.

Пальчевський заявив, що прибуде на допит 12 квітня.

Нагадаємо, 20 березня прокуратура Києва ініціювала досудове розслідування щодо посадових осіб приватної медичної клініки, які не повідомили державні органи України про виявлення коронавірусу в пацієнта. Згідно із запровадженими в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу обмеженнями, не можна приховувати інформацію про інфікованих.

Пізніше власник клініки Андрій Пальчевський заявив, що СБУ провела обшуки в його лабораторії в межах розслідування приховування інформації про хворих на COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186359
 
 
 Топ коментарі
 
пальчевский - еще тот писдобол. на нары суку!
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А анализы Зеленском тоже не выписывали задним числом на выборах 😀😀😀
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Пальчевский!, - где анализы Главнаркомана Зели....?
Скрыл..
Теперь лови карму...
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пальчевский - еще тот писдобол. на нары суку!
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Пальчевский опубликуй мочу ЗЕБЕни !!!!!!!!!!!!!!

и ты поставишь всех их раком !!! Директор Eurolab Пальчевский опровергает сокрытие случаев COVID-19: Трое из пяти озвученных СБУ - топ-чиновники, которые к нам не обращались - Цензор.НЕТ 2156
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А анализы Зеленском тоже не выписывали задним числом на выборах 😀😀😀
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Пальчевский, где результат зелиных анализов?
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Вспомнил: а где результаты Петиных анализов? Петики, пожалуйста, дайте пруф.
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Петя сейчас частное лицо, а Зеля - президент и Верховный главнокомандующий. Разницу чувствуешь? И это именно Зелина идея была - чтоб народ удостоверился, что президент здоров.
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Це той, який оп'янєв, після аналіза сечі Зє, в ютьюбі похвалявся: «Да Портнов загоняєт Порошенка, как воробья в полє».
Ну, ну...
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Ты еще скажи что анализы на наркоту у омла оманского не ты брал...
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Пальчевский зашугал до икоты свой пенсионный электорат и намеревается на их панике взгромоздиться в кресло мэра Киева.
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Спочатку ти підробляєш тести на наркоманію, а потім - на коронавірус. Пора садити курvу.
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І чому Пальчевський має казати правду, коли всі хто при владі брешуть на кожному кроці?
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цей громадянин однозначно непальцем сделан Директор Eurolab Пальчевский опровергает сокрытие случаев COVID-19: Трое из пяти озвученных СБУ - топ-чиновники, которые к нам не обращались - Цензор.НЕТ 3442
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Пальчевский!, - где анализы Главнаркомана Зели....?
Скрыл..
Теперь лови карму...
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Это у него как джокер,крапленая карта.Достанет,в нужный момент.
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скорее всего...
не зря же он Баканова лейтенантом назвал...
два раза...
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Не ссы Андрей Иванович-ты его породил,ты его и убьешь.
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его же мочею !!!!! Директор Eurolab Пальчевский опровергает сокрытие случаев COVID-19: Трое из пяти озвученных СБУ - топ-чиновники, которые к нам не обращались - Цензор.НЕТ 8713

контрольную колбочку с зенинкими анализами заныкал небось
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п.1. поверить кацапу - навести на себя
порчу или смерть.

п.2. если ты колеблешься, в тебя
закрался червь сомнения или жалости и ты решил поверить кацапу - быстренько, три
раза прочти и запомни п.1.
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Говорящая жопа Медведчука закукарекала
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совравший на зебениной моче,
соврет и на коронавирусе

веры Пальчевскому нет !!!!!!!!!!!
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У нас каждая власть затыкает рот неугодным. Как видимо Зе не оказался лучше своих ПАПЕРЕДНИКОВ!
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так и положительность теста на дурь самого высокопоставленного таки скрыли или нет? Директор Eurolab Пальчевский опровергает сокрытие случаев COVID-19: Трое из пяти озвученных СБУ - топ-чиновники, которые к нам не обращались - Цензор.НЕТ 5672
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Пальчевский опровергает.-Сидел бы тихо не пришлось бы опровергать /Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий (в ответ): "не надо меня обвинять в преступлениях лишь потому, что я еврей".
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так было бы удивительно, чтобы у власти и не еврей, других уже не держат
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А. Пальчевский - кацапская консерва, вор и мошеннист, аферист, агент ГРУ МО москальщины, член кацапской партии "Пива", баллотировался в Госдуму параши! Кинул несколько своих компаньонов, бросил свою жену с детьми и сбежал в Украину. Много лет уклоняется от уплаты алиментов. Является ватником и сторонником Януковича, при режиме которого был Зам. Министра молодежи и спорта. Потом с позором был изгнан из министерства и покинл госслужбу, на украденные деньги создал Евролаб и стал себя позиционировать как "опытного медика", потом засветился в то шоу и передачах, сейчас корчит из себя "эксперта" только не понятно в какой области.
По сути персонаж давно должен сидеть в тюрьме, но учитывая шо 73% наших граждан - малохольные, то вполне может претендовать и даже стать мэром Киева.
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Совпадение? Жена нового министра здравоохранения в день его назначения на должность учредила медицинский центр под Одессой

Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
По данным 368.media, компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса.

Директор Eurolab Пальчевський спростовує приховування випадків COVID-19: Троє з п'яти озвучених СБУ – топпосадовці, які до нас не зверталися - Цензор.НЕТ 3033
Максим Степанов

Действительно, в государственном реестре (ЕГРПОУ) содержится информация о том, что 30 марта Наталья Степанова единолично учредила в пгт Авангард Овидиопольского района ООО «Бестздрав» с уставным капиталом 1,5 млн гривен. Основной вид хозяйствования - «деятельность лечебных учреждений». Также фирма намерена заниматься розничной торговлей медицинскими, ортопедическими, косметическими товарами и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах. А еще общей медицинской практикой, специализированной медицинской практикой и уходом за больными с обеспечением проживания.
Директором фирмы значится адвокат Олег Орестович Закорчемный (он же Олег Орестович Спиженко, как оказалось) - создатель бизнес-школы для медиков в Киеве и учредитель частного центра онкологии и радиохирургии «Клиника Спиженко».
Клинику основал покойный доктор медицинских наук и онколог Юрий Спиженко, который стал первым министром здравоохранения независимой Украины. Его дочь Наталья Спиженко - супруга Олега Закорчемного. На сайте реестра адвокатов Украины значится, что адвокат изменил фамилию с Закорчемный на Спиженко.
На минувших выборах в Раду Олег Спиженко безуспешно баллотировался по 91 округу в Киевской области от политсилы Анатолия Гриценко «Гражданская позиция». На сайте ЦИК указано, что он проживает в Киеве, родился в пгт Суворово Измаильского района Одесской области, является президентом адвокатского объединения «Международный совет адвокатов» (вышел из состава учредителей в октябре 2019 года).
По какой причине Олег Закорчемный баллотировался под фамилией Спиженко, а спустя восемь месяцев стал директором ООО «Бестздрав» под «девичьей» фамилией Закорчемный, остается загадкой.
Также известно, что Наталье Степановой принадлежит 50% доли в компании «Фейр Пиксель», 67 % компании «Гарномедика». Директором последней является Анастасия Баканова, которая работала в Одесской облгосадминистрации руководителем патронатной службы аппарата ОГА, была помощницей Максима Степанова.
Еще семье нового министра принадлежит фирма «Эдьюгет» - правообладатель образовательной платформы BeSmart, раскруткой которой он занимался еще в бытность губернатором (используя административный ресурс).
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так чего отлаживать, ведь как завтра могут выгнать с министров
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Ти ще будеш відповідальність нести за спотворення аналізів наркомана!
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