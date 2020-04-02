 Директор Eurolab Пальчевський спростовує приховування випадків COVID-19: Троє з п'яти озвучених СБУ – топпосадовці, які до нас не зверталися. ВIДЕО

Про це він сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
Пальчевський підкреслив, що троє з п'яти осіб виявилися українськими топчиновниками, і ніхто з цієї трійки в клініку не звертався.
"Це колишній керівник адміністрації президента, колишній керівник СБУ і один з найвпливовіших депутатів на сьогоднішній момент ... Так ось, у цієї трійки взагалі не може бути ніяких зв'язків з Eurolab, тому що вони ніколи не просили про те, щоб у них були зроблені ці тести", - зазначив він.
Він також підкреслив, що два інші тести, які згадуються в звинуваченнях, дійсно виявилися позитивними. Однак, клініка відразу ж доповіла про це відповідно до встановлених правил МОЗ.
Пальчевський заявив, що прибуде на допит 12 квітня.
Нагадаємо, 20 березня прокуратура Києва ініціювала досудове розслідування щодо посадових осіб приватної медичної клініки, які не повідомили державні органи України про виявлення коронавірусу в пацієнта. Згідно із запровадженими в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу обмеженнями, не можна приховувати інформацію про інфікованих.
Пізніше власник клініки Андрій Пальчевський заявив, що СБУ провела обшуки в його лабораторії в межах розслідування приховування інформації про хворих на COVID-19.
и ты поставишь всех их раком !!!
Ну, ну...
Скрыл..
Теперь лови карму...
не зря же он Баканова лейтенантом назвал...
два раза...
контрольную колбочку с зенинкими анализами заныкал небось
порчу или смерть.
п.2. если ты колеблешься, в тебя
закрался червь сомнения или жалости и ты решил поверить кацапу - быстренько, три
раза прочти и запомни п.1.
соврет и на коронавирусе
веры Пальчевскому нет !!!!!!!!!!!
По сути персонаж давно должен сидеть в тюрьме, но учитывая шо 73% наших граждан - малохольные, то вполне может претендовать и даже стать мэром Киева.
Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
По данным 368.media, компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса.
Максим Степанов
Действительно, в государственном реестре (ЕГРПОУ) содержится информация о том, что 30 марта Наталья Степанова единолично учредила в пгт Авангард Овидиопольского района ООО «Бестздрав» с уставным капиталом 1,5 млн гривен. Основной вид хозяйствования - «деятельность лечебных учреждений». Также фирма намерена заниматься розничной торговлей медицинскими, ортопедическими, косметическими товарами и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах. А еще общей медицинской практикой, специализированной медицинской практикой и уходом за больными с обеспечением проживания.
Директором фирмы значится адвокат Олег Орестович Закорчемный (он же Олег Орестович Спиженко, как оказалось) - создатель бизнес-школы для медиков в Киеве и учредитель частного центра онкологии и радиохирургии «Клиника Спиженко».
Клинику основал покойный доктор медицинских наук и онколог Юрий Спиженко, который стал первым министром здравоохранения независимой Украины. Его дочь Наталья Спиженко - супруга Олега Закорчемного. На сайте реестра адвокатов Украины значится, что адвокат изменил фамилию с Закорчемный на Спиженко.
На минувших выборах в Раду Олег Спиженко безуспешно баллотировался по 91 округу в Киевской области от политсилы Анатолия Гриценко «Гражданская позиция». На сайте ЦИК указано, что он проживает в Киеве, родился в пгт Суворово Измаильского района Одесской области, является президентом адвокатского объединения «Международный совет адвокатов» (вышел из состава учредителей в октябре 2019 года).
По какой причине Олег Закорчемный баллотировался под фамилией Спиженко, а спустя восемь месяцев стал директором ООО «Бестздрав» под «девичьей» фамилией Закорчемный, остается загадкой.
Также известно, что Наталье Степановой принадлежит 50% доли в компании «Фейр Пиксель», 67 % компании «Гарномедика». Директором последней является Анастасия Баканова, которая работала в Одесской облгосадминистрации руководителем патронатной службы аппарата ОГА, была помощницей Максима Степанова.
Еще семье нового министра принадлежит фирма «Эдьюгет» - правообладатель образовательной платформы BeSmart, раскруткой которой он занимался еще в бытность губернатором (используя административный ресурс).