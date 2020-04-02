 Директор Eurolab Пальчевський спростовує приховування випадків COVID-19: Троє з п'яти озвучених СБУ – топпосадовці, які до нас не зверталися. ВIДЕО

Про це він сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочато кримінальне провадження за підозрою в приховуванні результатів тестів на коронавірус клінікою "Євролаб", - СБУ

Пальчевський підкреслив, що троє з п'яти осіб виявилися українськими топчиновниками, і ніхто з цієї трійки в клініку не звертався.

"Це колишній керівник адміністрації президента, колишній керівник СБУ і один з найвпливовіших депутатів на сьогоднішній момент ... Так ось, у цієї трійки взагалі не може бути ніяких зв'язків з Eurolab, тому що вони ніколи не просили про те, щоб у них були зроблені ці тести", - зазначив він.

Він також підкреслив, що два інші тести, які згадуються в звинуваченнях, дійсно виявилися позитивними. Однак, клініка відразу ж доповіла про це відповідно до встановлених правил МОЗ.

Пальчевський заявив, що прибуде на допит 12 квітня.

Нагадаємо, 20 березня прокуратура Києва ініціювала досудове розслідування щодо посадових осіб приватної медичної клініки, які не повідомили державні органи України про виявлення коронавірусу в пацієнта. Згідно із запровадженими в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу обмеженнями, не можна приховувати інформацію про інфікованих.

Пізніше власник клініки Андрій Пальчевський заявив, що СБУ провела обшуки в його лабораторії в межах розслідування приховування інформації про хворих на COVID-19.