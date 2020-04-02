 Двоє пасажирів розбили скло в автобусі через прохання кондуктора надіти маски, - міськрада Кропивницького. ВIДЕО

Про це повідомляє пресслужба міськради Кропивницького на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Подія сталася на 103 маршруті, в автобусі А 26.

Двоє пасажирів на кінцевій зупинці, зайшли в салон автобуса. Кондуктор повідомила, що проїзд в автобусі можливий тільки в масках. Чоловік і жінка вийшли з автобуса, почали вибивати лобове скло і двері. А вже через кілька секунд влучили в лобове скло цеглою.

Автобус довелося зняти з рейсу. Тепер на відновлення транспортного засобу необхідно 16 тис. грн. Все, що відбувалося, зафіксували камери відеоспостереження. Водій викликав поліцію.

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