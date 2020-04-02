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 Двоє пасажирів розбили скло в автобусі через прохання кондуктора надіти маски, - міськрада Кропивницького. ВIДЕО

У Кропивницькому чоловік і жінка через прохання кондуктора надіти маски розбили лобове скло автобуса.

Про це повідомляє пресслужба міськради Кропивницького на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Подія сталася на 103 маршруті, в автобусі А 26.

Двоє пасажирів на кінцевій зупинці, зайшли в салон автобуса. Кондуктор повідомила, що проїзд в автобусі можливий тільки в масках. Чоловік і жінка вийшли з автобуса, почали вибивати лобове скло і двері. А вже через кілька секунд влучили в лобове скло цеглою.

Автобус довелося зняти з рейсу. Тепер на відновлення транспортного засобу необхідно 16 тис. грн. Все, що відбувалося, зафіксували камери відеоспостереження. Водій викликав поліцію.

Також читайте: Маршрутка, таксі, тролейбус, трамвай. А ще можна пішки, - Зеленський про те, як дістатися на роботу

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186294
 
 
 Топ коментарі
 
Моё мнение, как врача психиатра, - буйных надо изолировать. Лет на 5 общего режима.
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типичніе избиратели шария-зеленского
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Підозрюю - шанувальники автора фрази "А какая разніца?" Двое пассажиров разбили стекло в автобусе из-за просьбы кондуктора надеть маски, - горсовет Кропивницкого - Цензор.НЕТ 5855
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Моё мнение, как врача психиатра, - буйных надо изолировать. Лет на 5 общего режима.
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Нормальний штраф виписати і від алкоголю отверезіють швидко.
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Не не не. В ИТК ну хотя бы на годик. И пущяй маски медицинские строчат для населения.
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какой штраф, у них кроме зассаных трусов и дырявых носков ничего нет. урановые рудники и эликтрическая плеть!
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типичніе избиратели шария-зеленского
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Ой, шо-то Вы путаете. Мне вот напомнили форумных петиков.
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Студенты, мы. Стоиm за свободную личность. Понять и простить
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Так то ж психічно хворих, а це - типові гопніки...
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Гопник так же психически не нормальный человек.
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А як на мене - типовий гопнік - просто невиховане бидло, хіба що з легкою дебільністю...
Вони ж на обліку не стоять?Двое пассажиров разбили стекло в автобусе из-за просьбы кондуктора надеть маски, - горсовет Кропивницкого - Цензор.НЕТ 8317
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Читайте Чезаре Ломброзо, Бехтерева и т.д. Вот к примеру у одного грузина, папа был беде, а сын учился в духовной семинарии. И, что из этого получилось? Правильно, упырь Сталин. Или вот к примеру ещё один. Родился в семье инспектора народных училищ и дворянки и что из сына выросло? А выросло Ульянов - чЛенини.
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...в отделении будут выть и слезами заливать..на коленях ползать, проситься...порода такая.
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Они не буйные - они борзые. И таких тут с каждым годом становится все больше и больше. Скоро эту распоясавшуюся публику невозможно будет урезонить обычными мерами воздействия. Придется прибегать к огнестрельному оружию.
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Підозрюю - шанувальники автора фрази "А какая разніца?"
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Якщо судити по цьому форуму, то найбільші противники носіння масок всі прихильники Порошенка чомусь. Тому не варто квапитись із здогадками.
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Тепер їх треба посадити та відрахувати гроші на ремонт автобуса.
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поламати руки гнидам, а краще ноги, щоб 100% відлежувались дома!
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видио нормальное - узнать особей возможно... 17 тыс за нарушение карантина и 16 тыс за стекло - путь отрабатывают на общественных работах по уборке улиц (если нет денег)
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Эти- *мудрый нарит*,ему можно ,наверняка любители голобородька и сватов...
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Читаю твой комент и ясно вижу,что ты имбецил.
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Еще один ясновидящий адепт зеленых соплей, яснобздящий ты скорее ...
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Куда там мне до тебя я выжу одного ********,а ты Голобородька,сватов и сопли-соевовидящий ты наш.
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Баба на циганку похожа, Два маргиналы. Никто не захотел совершить на месте акт справедливости, набить им **.... лицо?
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Ну звісно ж - небайдужі громадяни його б активно підтримали. Так? Двое пассажиров разбили стекло в автобусе из-за просьбы кондуктора надеть маски, - горсовет Кропивницкого - Цензор.НЕТ 8720
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Настоящий нарід и Ермак с Зеленский, такому наріду настоящие менеджеры, лучше они не заслуживают. Нет слов безграмотное быдло, которому все должны, а оно никому ничего не должно. Суки вы такой жизни и заслужили.
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Поліція знов обмежеться *розьяснительной работой*?
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Таких надо показательно судить.Они за автобус до конца жизни не рассчитаются.Нужен отчёт полиции
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Да ну? Почитайте на этом форуме, кто выступает против ношения масок - все как один - порохоботы. Так что не спешите с выводами - дебилы есть с разными политическими предпочтениями.
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Амебы, здесь не делают выводы,здесь они только срут и жрут.
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В США эти ушлёпки бы уже давно были мордой в асфальт.
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в Нигерии бы были уже сожжены.(посм. ыидео как там воров жгут.... кстати - нервным и прочим - не рекомендовал бы просмотр)
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Вот почему надо строить тюрьмы и содержать это быдло там ,а не на улицах наших городов они правят бал.Это намного дешевле для законопослушных граждан.
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В любой непонятной ситуации нужно пи*дить шуфрича записывать видео на смартфон.
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ну ударил бы вы этих двоих, один погиб бы, вторая напр. бы стала неполноценной. = лет 7-8 общего режима..... ну я не знаю, но..... ну бы хотя бы по ногам шоб перехотели быковать, или если борец - то удержать.
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Кстати панорамное лобовое стекло автобуса/троллейбуса сейчас стоит 19 000 грн.
Плюс расходы на демонтаж/ монтаж и клей - это ещё 4000-5000 грн.
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Борьба за гражданские права,сначала продали а потом требуют
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Не страна, а цирк уродов. А больше чем уверен - в обычной жизни строило из себя воспитанных респектабельных граждан. Теперь все нутро вылезло наружу.
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Они появились за время правления Порошенки. То есть это опустившиеся порохоботы.
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виноваты зебилы, почему пассажирам не выдают маски при входе в автобус? на мерседесы деньги есть а на маски нет?
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они не правы что начали бить стекло, но где им взять маски чтобы ехать?
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Шарфик, носки, трусы... жизнь прижмёт - сразу соображалка заработает с толкача.
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решили паприколу сделать из буса кабриолет, впрочем так же как и голосовали
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Ну зачем такое выставлять ,два алкаша устроили дебош . Неужели это достойно новостной ленты ?
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У нее что - бешенство матки?! Считаю, что садить таких на пару месяцев в СИЗО, а потом штраф тысяч в 20. Это быдло неизлечимо словами.
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на филипинах за такое менты работают на поражение. указ ихнего президента
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Ну оштрафуют эту алкашню на 17000 грн., они же их не выплатят. А вот отправить бы их лет на 5 в тюрьму шить маски, это же польза для государства
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