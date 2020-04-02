 Ціни на основні продукти в супермаркетах Києва вже не зростають, а на деякі товари навіть знижуються, - Кличко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Щойно запровадили обмежувальні заходи, мешканці міста створили ажіотаж у магазинах. Скуповували все - продукти харчування, туалетний папір, дезінфікуючі засоби. Користуючись шаленим попитом, магазини та супермаркети підняли ціни на ці товари. Ми звернулися до уряду щодо контролю над цінами і до Антимонопольного комітету України, - підкреслив Кличко. - Київське обласне відділення Антимонопольного комітету вже порушило справу проти постачальників продуктів харчування і найбільших мереж Києва за фактом суттєвого подорожчання продуктів. Також і ми, і фахівці Антимонопольного комітету моніторимо ситуацію" - сказав мер.

Він зазначив, що за останній тиждень ціни на основні продукти в столиці не зростають. Навпаки – в деяких мережах та магазинах - вирівнялися. А на деякі товари навіть знизилися.

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"Закликаю киян. Якщо побачите, що магазини знову почнуть піднімати ціни на товари першої необхідності, – одразу повідомляйте або на Контактний центр столиці 15-51, або - на гарячу лінію Антимонопольного комітету України", - сказав Кличко.