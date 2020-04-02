 Ціни на основні продукти в супермаркетах Києва вже не зростають, а на деякі товари навіть знижуються, - Кличко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.
"Щойно запровадили обмежувальні заходи, мешканці міста створили ажіотаж у магазинах. Скуповували все - продукти харчування, туалетний папір, дезінфікуючі засоби. Користуючись шаленим попитом, магазини та супермаркети підняли ціни на ці товари. Ми звернулися до уряду щодо контролю над цінами і до Антимонопольного комітету України, - підкреслив Кличко. - Київське обласне відділення Антимонопольного комітету вже порушило справу проти постачальників продуктів харчування і найбільших мереж Києва за фактом суттєвого подорожчання продуктів. Також і ми, і фахівці Антимонопольного комітету моніторимо ситуацію" - сказав мер.
Він зазначив, що за останній тиждень ціни на основні продукти в столиці не зростають. Навпаки – в деяких мережах та магазинах - вирівнялися. А на деякі товари навіть знизилися.
"Закликаю киян. Якщо побачите, що магазини знову почнуть піднімати ціни на товари першої необхідності, – одразу повідомляйте або на Контактний центр столиці 15-51, або - на гарячу лінію Антимонопольного комітету України", - сказав Кличко.
шёл от 38 до 43.Ларьки закрыли. Частники привозили из пригорода по 60-70,
продавали внутри кварталов ,но их не пускают, запретили..
И маемо, що маемо.
Хліб до них входить ?
12 березня 2020 З початку 2019/2020 маркетингового року по 11 березня Україна експортувала 42,32 млн тонн зерна та зернобобових. Це на 24,5% більше, ніж на таку ж саму дату в попередньому МР.
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"...Зокрема, на сьогодні склалася критична ситуація на внутрішньому ринку зерна. Через зростання попиту на зовнішніх ринках та через сезонні фактори збільшуються ціни на продовольчу пшеницю. Приміром, лише за останні десять днів середня ціна на пшеницю другого і третього класу зросла на 400-500 грн./тонну. Таке здорожчання уже в найближчому майбутньому призведе до зростання ціни на борошно всіх сортів на 500-600 грн/тонну. Оскільки борошно у собівартості хліба складає понад 40%, то й підвищення ціни на цей товар першої необхідності для громадян на 15-20% є майже доконаним фактом...."