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 Київські новини, Суспільство
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Все про:карантин (1892) Київ (7580) Кличко (1046) продукти (209) ціни (270)

 Ціни на основні продукти в супермаркетах Києва вже не зростають, а на деякі товари навіть знижуються, - Кличко. ВIДЕО

Міська влада моніторить ситуацію з цінами на продукти першої необхідності в магазинах і супермаркетах столиці. А Київське обласне відділення Антимонопольного комітету вже порушило справу проти постачальників продуктів харчування і найбільших мереж Києва за фактом суттєвого подорожчання продуктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Щойно запровадили обмежувальні заходи, мешканці міста створили ажіотаж у магазинах. Скуповували все - продукти харчування, туалетний папір, дезінфікуючі засоби. Користуючись шаленим попитом, магазини та супермаркети підняли ціни на ці товари. Ми звернулися до уряду щодо контролю над цінами і до Антимонопольного комітету України, - підкреслив Кличко. - Київське обласне відділення Антимонопольного комітету вже порушило справу проти постачальників продуктів харчування і найбільших мереж Києва за фактом суттєвого подорожчання продуктів. Також і ми, і фахівці Антимонопольного комітету моніторимо ситуацію" - сказав мер.

Він зазначив, що за останній тиждень ціни на основні продукти в столиці не зростають. Навпаки – в деяких мережах та магазинах - вирівнялися. А на деякі товари навіть знизилися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антимонопольний комітет порушив справу за фактом істотного подорожчання медичних масок у Києві

"Закликаю киян. Якщо побачите, що магазини знову почнуть піднімати ціни на товари першої необхідності, – одразу повідомляйте або на Контактний центр столиці 15-51, або - на гарячу лінію Антимонопольного комітету України", - сказав Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186267
 
 
 Топ коментарі
 
активність Клічка у ЗМІ по захисту бариг власників великих супермаркетів на фоні зростання цін (наприклад лимони, цибуля в 2-3 рази, ))) та жорстких заяв про закриття продовольчих ринків викликає обгрунтовану підозру, що власники супермаркетів -забашляли Кличку. Бо ринок, який на свіжому повітрі - завжди несе меньшу загрозу ніж замкнутий простір магазину.. Радує те, що Кличко не зможе добратися до Київського столичного ринку, який за Кільцевою дорогою , а отже не в Києві а в області, та який сподіваємось буде збивати зіни ..Проте охороні цього ринку треба посилити пильність...бо можуть почати палити...чи наймуть інфікованих-покашлять)))
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точно? на то, что я покупаю, цены не менялись. но мне гречка без надобности.
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Брехня - 200гр. творога в магазинах - міп -- 24 грн. Т.е. 1кг=120грн.
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У нас в Харькове я покупал нежирный творог в ларьке по 30гр.Не домашний ,конечно,но меня устраивает.Сейчас для ларьков при метро тяжёлые времена и там часто есть скидки на залежалый.Сегодня впервые увидел у себя на районе работающий хозларёк.Раньше туда никто почти не заходил.А теперь очередь ,запускают по одному и народ терпеливо ждёт.Масочный режим народом плохо соблюдается.Когда на улицах появятся трупы,наверняка одумаются.Подростки тусуются на спортплощадках,а молодые мамочки с детками на детских пивко потягивают.
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В Киеве в ларьках на базарах от заводов развесной в зависимости от жирности
шёл от 38 до 43.Ларьки закрыли. Частники привозили из пригорода по 60-70,

продавали внутри кварталов ,но их не пускают, запретили..
И маемо, що маемо.
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Педалику надо припомнить .На самом высоком уровне.Ларьки -не конкуренты супермаркетам,и товар в них от очень мелкого производителя
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активність Клічка у ЗМІ по захисту бариг власників великих супермаркетів на фоні зростання цін (наприклад лимони, цибуля в 2-3 рази, ))) та жорстких заяв про закриття продовольчих ринків викликає обгрунтовану підозру, що власники супермаркетів -забашляли Кличку. Бо ринок, який на свіжому повітрі - завжди несе меньшу загрозу ніж замкнутий простір магазину.. Радує те, що Кличко не зможе добратися до Київського столичного ринку, який за Кільцевою дорогою , а отже не в Києві а в області, та який сподіваємось буде збивати зіни ..Проте охороні цього ринку треба посилити пильність...бо можуть почати палити...чи наймуть інфікованих-покашлять)))
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Я с Вами полностью согласен!Сейчас бы ларьки в микрорайонах-самое то.Геня -сепаратист тоже поизгонял ларьки с микрорайонов.А супермаркеты,кроме АТБ-у чёрта на куличках.Монополька.
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ларьки бариги як раз ставлять ..без жодних документів. Тільки но на Оболоні на Г.Дніпра дивлюсь ..вночи нових ларьок "Київхліб" прямо на перехресті поставили...ще порожній..лише обклєний об*явами що будуть продавати соціальний хліб та т.і.
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Да-да-чеснок в Киеве в "Ашане" 170 грн,лимоны от 65 до 90грн. за кг
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Чеснок и лимон ,лук -сейчас в мире -стратегический материал,на вес золота.И это без шуток.Лимоны в Украине не растут.Они сейчас из Южного полушария.
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і часник з Китаю....а от чому цибуля втрійчи дорожче? Маски можна нашити сотнямитисяч...але чомусь не спішать...але без масок штрафують...
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Американцы покупают маски в Китае и по всему миру.Половина апапаратов ИВЛ из военных резервов США оказались от старости неисправны.Для врачей американские домохозяйки шьют многоразовые маски на волонтёрских началах. А по поводу лука .Лук- очень трудозатратная и капризная культура,а труд в селе очень дорог.ТО ,что было до НГ.это -было знущання с производителей лука.А сейчас ,тот у кого остались запасы компенсирует потери.То же и по капусте.В прошлом году лук подымался до 30 гр ,потому что из Узбекистана,и в этом году -тоже.Буряк и особенно морква в АТБ продавались по бросовой цене,при отменном качестве.
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Сахар в Варусе был 12.50 стал 15.50. Брешет педалик
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Естественно цены будут снижаться. Панический бум прошел, с течением карантина покупательская способность будет только падать, у людей заканчиваются деньги, естественно будут снижатся цены в супермаркетах.
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Кличко поверить себя нае..ть,не говорите а снижайте цены и сажайте этих барыг в тюрьму.
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"мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі" (с)
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А що таке "продукти першої необхідності" ?
Хліб до них входить ?
12 березня 2020 З початку 2019/2020 маркетингового року по 11 березня Україна експортувала 42,32 млн тонн зерна та зернобобових. Це на 24,5% більше, ніж на таку ж саму дату в попередньому МР.

27 Березня 2020 Представники хлібопекарської галузі закликали запровадити тимчасове обмеження експорту зернової продукції продовольчої групи

"...Зокрема, на сьогодні склалася критична ситуація на внутрішньому ринку зерна. Через зростання попиту на зовнішніх ринках та через сезонні фактори збільшуються ціни на продовольчу пшеницю. Приміром, лише за останні десять днів середня ціна на пшеницю другого і третього класу зросла на 400-500 грн./тонну. Таке здорожчання уже в найближчому майбутньому призведе до зростання ціни на борошно всіх сортів на 500-600 грн/тонну. Оскільки борошно у собівартості хліба складає понад 40%, то й підвищення ціни на цей товар першої необхідності для громадян на 15-20% є майже доконаним фактом...."
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