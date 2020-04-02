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 МОЗ: Маски не захищають, але значно знижують ризик інфікування інших. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я наполягає на необхідності носіння масок, бо це зменшує можливість інфікування коронавірусом інших.

Про це повідомив під час брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ

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"Так, ми розуміємо, що маска не захищає людину. Це не засіб індивідуального захисту. У той же час ми рекомендуємо і наполягаємо, без маски не заходити в магазини, аптеки та інші місця. Чому? Тому що ми всіх розглядаємо як потенційно інфікованих. Коли є маска на обличчі, тоді виділення біологічного матеріалу, який може містити збудник, зменшується і не сягає півтора метра, може виділятися не більше ніж на 10-15 см", - зазначив Ляшко.

За його словами, маска потрібна тому, що людина без симптомів і проявів хвороби може бути інфікованою і розносити вірус.

"Якщо не буде дотримано інших вимог соціальної ізоляції, маска на обличчі людини, яка ще можливо без симптомів, але вже може бути інфікованою і виділяти збудник вірусу, значно знижує ризик інфікувати інших. Саме з цією метою ми рекомендуємо носити маску", - додав він .

У МОЗ також попередили, що якщо людина з коронавірусом носить маску з клапаном видиху, то вона зможе заразити вірусом інших через потік повітря, який виділяється з клапана.

"Хотів би також звернути увагу всіх, хто носить респіратори з клапанами видиху. Вони захищають тільки вас, але вони не виконують функцію захисної маски. Оскільки клапан видиху дозволяє досить швидко і якісно односпрямованим потоком виділятися великій кількості повітряного потоку, який може містити збудника інфекції", - повідомив Ляшко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186246
 
 
 Топ коментарі
 
Загальний масочний режим допоможе забезпечити захист від розсіювання мікробів хворою чи потенційно хворою особою. А отже маски потрібно вдягати всім ОБОА₴ЯЗКОВО !!!!
Рукавички також. Це зменшує контакт один з одним.
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Перекладу: масок не буде!
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А что остается говорить барыгам и мародерам, которые продали все маски за границу?
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На воинских складах должны быть противогазы ГП-5.
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Получается те кто заражен вирусом и носит респиратор с клапаном является активным распространителем инфекции
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Да еще с наддувом...
Ну вот приходит чел домой, снимает обувь, снимает с себя верхнюю одежду, переодевается, вешает одежду на харьковский тремпель и приступает к мытью рук, лица, ноздрей, ушей, рта и спокойно приступает к домашней рутине. А одежда висит... а обувь стоит... а вирус летает, как потешный президент в Оман... и шо? Как с этим быть??? Шнурки гладить горячим утюгом??? Не нахожу ответов. Только лекарство ************ помогает...
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даже имя... вот у воздушного шара есть крылья? А ведь летает, ****... а у воздушного змея? Тополиный пух шо творит... а одуванчики... вирус - это вирус. Гиря - это гиря. Гирю поток воздуха с места не сдвинет. Вирус - дунь, и он сримется с места...
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Пилисос ваш вихід, або ************ на вулиці.
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тогда вирус упадет в песок... сейчас весна, он прорастет и вырастет вирусное дерево...
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Американські вчені говорять, що ймовірно, коронавірус передається не тільки повітряно-крапельним шляхом, але й повітряним...
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Мабуть так і є, але в повітрі він не існує довго.
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Забыл, ещё голову помыть надо спиртом, одежду спалить.
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Загальний масочний режим допоможе забезпечити захист від розсіювання мікробів хворою чи потенційно хворою особою. А отже маски потрібно вдягати всім ОБОА₴ЯЗКОВО !!!!
Рукавички також. Це зменшує контакт один з одним.
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Ви забули про очі! Вірус може попадати через сльозові протоки. От бачите прокол! Потрібно одягати захисні окуляри у кого є маски для пірнання під воду, можна їх використовувати.
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Вот эту глупую для снорклинга дилетантов? Думал об этом, но, боюсь, народ уссытся со смеху, добавив инфекции вокруг...
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Да, мы понимаем, что маска не защищает человека. Это не средство индивидуальной защиты. В то же время мы рекомендуем и настаиваем, без маски не заходить в магазины, аптеки и другие места. Почему? Потому что мы всех рассматриваем как потенциально инфицированных. Когда есть маска на лице, тогда выделения биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается и не достигает полутора метров, может выделяться не более чем на 10-15 см"Источник: https://censor.net.ua/n3186246

1. не захищає, не засіб індивідуального захисту - все зрозуміло я думаю.
2. Ми всех расматриваем как потенціально инфіцірованих (??!!!!!) - а чому тоді в нас всіх державних службовців не розглядають як потенційних корупціонерів, хабарників, злодіїв та зрадників. І не встановлюють над ними тотальний контроль та не карають жорстко? Такі набагато більше чинять зла для держави та інших людей в порівнянні з усіма вірусами. Бо це паразити-віруси.
3. Может віделять не более 10-15 см - та цього досить для того щоб через ручки та гроші розносити його скільки завгодно.
Робимо висновки.
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Минздрав: Маски не защищают, но значительно снижают риск инфицирования других - Цензор.НЕТ 7055ручки можно помыть. а вот в легкие мыла для дезинфекции не нальешь ...
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никак не могу понять: если маска ловит "на выход", то почему она, якобы, не ловит "на вход". Брешут, по моему
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Маска фактично ловить рідину. Чим більші краплі, тим більше вони збираються на масці при виході, а не осідають на поверхнях. Дрібні краплі в повітрі вона не спиняє, лише пригальмовує, зменшує радіус розсіювання. Тому і на вхід такі краплі можуть зайти легко.
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Так, і на видоху зменшує швидкість і дальність повітряного потоку, а отже і радіус поширення зарази, яка видихається разом з повітрям...
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Мабуть відповідь захована в назві "хірургічна маска", потрібно лікарям щоб не плюнути в рану пацієнта. Хірургічна маска не пропускає великі частки а малі проходять. Щоб захистити себе потрібно використовувати респіратор, який для таких цілей виготовлявся, або маску з хорошими фільтрами.
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Результаты тестов: - проф. респираторы задерживают > 95% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10 раз меньше, чем вирус в Ухане - хирургические маски остановили 80% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10 раз меньше, чем вирус в Ухане - даже хлопковый платок остановили 28% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10 раз меньше, чем вирус в Ухане
https://smartairfilters.com/en/blog/do-pollution-masks-work/
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А что остается говорить барыгам и мародерам, которые продали все маски за границу?
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А у меня сразу эти поросячьи рыла с пластмассовым пятачком на харе вызвали недоверие! Как вызывают любые новомодные вые..ны. А оно вот оно чего, они своим гадским выхлопом в магазинах не просто всё обсеменяют, а делают это быстро, качественно и однонаправленным потоком. Вот кого нужно к административке привлекать.
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Випускний клапан для понту. Щоб продати подорожче.
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Зеленский должен определиться, либо отдать деньги Радуцкому
или заявить, что маски НЕ НУЖНЫ
задолбали своей БРЕХНЁЙ
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Сделайте горячую линию, чтобы звонили больные которых отказываются госпитализировать
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кто здесь говорил что маски панацея... а я говорю что без навыков ношения они сводят все на нет и даже могут сделать хуже. чувак с респиратором и клапаном струей достанет вас с двух метров а не с одного как обычно.

и виноваты восновном зеленая власть, которая заставляет людей носить что попало, вместо того чтобы обеспечить нормальными хирургическими масками например
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Це не зовсім вірне судження. Ви чим видихаєте повітря?! носом ротом, зворотній клапан має такий самий отвір як у роті, тому поток в 2метра це міф. Якщо подивитись на форму зворотнього клапана респіратора ЗМ, там поток повітря направлений взагалі в підлогу.
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не такий самий а вужчий рази в два, в два рази далі і полетить
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Не знаю як ви відкриваєте рот і з якою силою видихаєте повітря, але з мого досвіду користування респіраторами отвір в них великий. До того ж, вихід повітря відбувається не в одному напрямку а по колу резинки.
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Це правда, в мене клапан на масках з напрямком на підлогу і якщо я чхну то це все полетить на мое брюхо і нікуди далі
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Може хоча б тепер нам дійде, що таке власна держава і як її потрібно розбудовувати та оберігати. Може хоча б зараз нам дійде, що все має свій причино - наслідковий зв'язок. Що наш дім це не тільки те що за парканом, а вся держава. І що ми грабуючи її і один одного, заради швидкої наживи, ведемо її і самі йдемо до прірви. І це вже не одноразово відбувалося в нашій сумній історії. Та надій в мене особисто мало на здоровий глузд наших людей, бо як видно, навіть війна та втрата територій і загибель людей нічого не вчить нас зараз, не кажучи вже про аналіз та висновки з минулих історичних помилок. Люди одумайтесь! Час змінюватися. Визнати всі свої помилки і намагатися змінитися на краще. І перестати співати і мріяти, що ви «запануєте» у своїй сторонці. Над ким? Над такими самими, як і ви. Це «панування» буде не довгим і закінчиться безславно. Інакше знову РУЇНА! Ви маєте зрозуміти, що жити за принципом день прожив і слава Богу це дуже деструктивне і руйнівне мислення і до хорошого воно ніколи не приводило. Ви маєте зрозуміти що жити по деструктивному способу чим гірше іншим тим краще мені, це дорога в прірву. Ви маєте зрозуміти що корупціонери, злодії - крадії це вороги держави №1. Ви маєте з ними безжалісно боротися інакше вони заберуть у вас все. Вони вбивають плани, надії, долі, життя тисяч та мільйонів, забирають майбутнє у наших дітей та онуків. Слабкі та дурні люди - слабка держава, слабка держава - дурні та слабкі люди. Це замкнуте коло з якого потрібно вибиратися. Та надій в мене на здоровий глузд наших людей мало….
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вже самі не знають що збрехати... люди та включіть здоровий глузд накінець ВАС ДУРЯТЬ ! ЦЕ ПРОСТА ЖИДІВСЬКА ХУЦПА!
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А я навіть знаю навіщо: найкращий захист від ковіду це колективний імунітет. Чим більше перехворіє - тим швидше пандемія зійде нанівець. Звісно що комусь доведеться померти. Але для цього ми й живемо )) Ми усі помремо!
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ВОЗ явно на каком-то своем супер секретном совещении порешала, что именно поможет в борьбе с вирусом - коллективный иммунитет. И чем быстрее - тем лучше. Поэтому они распространили эту хню. Да, за счёт слабых и умерших, а ещё за счёт тупых правительств. Ведь во многих странах не слышали об "неэффективности масок" и не трубят об этом, не ретранслируют и не думают этого делать. Маски защищают при неблизком контакте на 60-80%. Многие, как я, ещё успели с изысканиями по этому поводу ознакомиться, нынче выпиленными из Гугла и немодными. Носите маски, они работают и на выход и на вход, включите на минутку логику, если сомневаетесь. Вирус не терминатор, он замедляется на фильтрующем слое отлично, это доказано.
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Карантин запровадили аби сповільнити швидкість розповсюдження, але перестаралися із залякуванням, і тому намагаються врегулювати нестачу хворих у лікарнях.
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Щоб досягти результатів від карантину, ковід слід лікувати безкоштовно проносними засобами.

Усі сидітимуть вдома та боятимуться навіть кашлянути. )))
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на замітку пану Ляшку з досвіду Японії, яка як відомо була взята за приклад у боротьбі з ковід19: "Токио, 1 апреля (Jiji Press). Правительство Японии выдаст по две маски из ткани каждому из домохозяйств (их более 50 миллионов) в стране в рамках борьбы с новым коронавирусом, как объявил премьер-министр Абэ Синдзо.
Правительство будет предоставлять маски поэтапно с недели, начинающейся 13 апреля, и начнёт с префектур с большим количеством заражённых людей, как сказал Абэ на заседании правительственной целевой группы по борьбе с вирусом. Он также сказал, что правительство будет распределять маски для учреждений по уходу за престарелыми и инвалидами, а также в начальных и средних школах." ...може Шмигалю ідею штовхне...
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И что более важно. Порохоботов на самом деле не много, просто они очень вонючие. Но маски защищают от них на 73 процента .Будьте здоровы!)
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