 МОЗ: Маски не захищають, але значно знижують ризик інфікування інших. ВIДЕО

Про це повідомив під час брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ
"Так, ми розуміємо, що маска не захищає людину. Це не засіб індивідуального захисту. У той же час ми рекомендуємо і наполягаємо, без маски не заходити в магазини, аптеки та інші місця. Чому? Тому що ми всіх розглядаємо як потенційно інфікованих. Коли є маска на обличчі, тоді виділення біологічного матеріалу, який може містити збудник, зменшується і не сягає півтора метра, може виділятися не більше ніж на 10-15 см", - зазначив Ляшко.
За його словами, маска потрібна тому, що людина без симптомів і проявів хвороби може бути інфікованою і розносити вірус.
"Якщо не буде дотримано інших вимог соціальної ізоляції, маска на обличчі людини, яка ще можливо без симптомів, але вже може бути інфікованою і виділяти збудник вірусу, значно знижує ризик інфікувати інших. Саме з цією метою ми рекомендуємо носити маску", - додав він .
У МОЗ також попередили, що якщо людина з коронавірусом носить маску з клапаном видиху, то вона зможе заразити вірусом інших через потік повітря, який виділяється з клапана.
"Хотів би також звернути увагу всіх, хто носить респіратори з клапанами видиху. Вони захищають тільки вас, але вони не виконують функцію захисної маски. Оскільки клапан видиху дозволяє досить швидко і якісно односпрямованим потоком виділятися великій кількості повітряного потоку, який може містити збудника інфекції", - повідомив Ляшко.
Ну вот приходит чел домой, снимает обувь, снимает с себя верхнюю одежду, переодевается, вешает одежду на харьковский тремпель и приступает к мытью рук, лица, ноздрей, ушей, рта и спокойно приступает к домашней рутине. А одежда висит... а обувь стоит... а вирус летает, как потешный президент в Оман... и шо? Как с этим быть??? Шнурки гладить горячим утюгом??? Не нахожу ответов. Только лекарство ************ помогает...
Рукавички також. Це зменшує контакт один з одним.
1. не захищає, не засіб індивідуального захисту - все зрозуміло я думаю.
2. Ми всех расматриваем как потенціально инфіцірованих (??!!!!!) - а чому тоді в нас всіх державних службовців не розглядають як потенційних корупціонерів, хабарників, злодіїв та зрадників. І не встановлюють над ними тотальний контроль та не карають жорстко? Такі набагато більше чинять зла для держави та інших людей в порівнянні з усіма вірусами. Бо це паразити-віруси.
3. Может віделять не более 10-15 см - та цього досить для того щоб через ручки та гроші розносити його скільки завгодно.
Робимо висновки.
https://smartairfilters.com/en/blog/do-pollution-masks-work/
или заявить, что маски НЕ НУЖНЫ
задолбали своей БРЕХНЁЙ
и виноваты восновном зеленая власть, которая заставляет людей носить что попало, вместо того чтобы обеспечить нормальными хирургическими масками например
Усі сидітимуть вдома та боятимуться навіть кашлянути. )))
Правительство будет предоставлять маски поэтапно с недели, начинающейся 13 апреля, и начнёт с префектур с большим количеством заражённых людей, как сказал Абэ на заседании правительственной целевой группы по борьбе с вирусом. Он также сказал, что правительство будет распределять маски для учреждений по уходу за престарелыми и инвалидами, а также в начальных и средних школах." ...може Шмигалю ідею штовхне...