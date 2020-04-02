 МОЗ: Маски не захищають, але значно знижують ризик інфікування інших. ВIДЕО

Про це повідомив під час брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ

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"Так, ми розуміємо, що маска не захищає людину. Це не засіб індивідуального захисту. У той же час ми рекомендуємо і наполягаємо, без маски не заходити в магазини, аптеки та інші місця. Чому? Тому що ми всіх розглядаємо як потенційно інфікованих. Коли є маска на обличчі, тоді виділення біологічного матеріалу, який може містити збудник, зменшується і не сягає півтора метра, може виділятися не більше ніж на 10-15 см", - зазначив Ляшко.

За його словами, маска потрібна тому, що людина без симптомів і проявів хвороби може бути інфікованою і розносити вірус.

"Якщо не буде дотримано інших вимог соціальної ізоляції, маска на обличчі людини, яка ще можливо без симптомів, але вже може бути інфікованою і виділяти збудник вірусу, значно знижує ризик інфікувати інших. Саме з цією метою ми рекомендуємо носити маску", - додав він .

У МОЗ також попередили, що якщо людина з коронавірусом носить маску з клапаном видиху, то вона зможе заразити вірусом інших через потік повітря, який виділяється з клапана.

"Хотів би також звернути увагу всіх, хто носить респіратори з клапанами видиху. Вони захищають тільки вас, але вони не виконують функцію захисної маски. Оскільки клапан видиху дозволяє досить швидко і якісно односпрямованим потоком виділятися великій кількості повітряного потоку, який може містити збудника інфекції", - повідомив Ляшко.

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