 Брат Єрмака за гроші конкурентів взявся знищувати найбільший приватний порт в Одесі, - ЗМІ. ВIДЕО

Про це свідчать відеозаписи, які нардеп Гео Лерос передав журналістам Bihus.Info передає Цензор.НЕТ.
У розпорядженні журналістів опинилося близько 30 годин прихованої зйомки численних зустрічей Дениса Єрмака та його помічників з потенційними кандидатами на високі державні посади, що відбувалися в серпні-жовтні 2019-го. Під час цих "співбесід" Єрмак неодноразово заявляв про те, що на нього покладена роль "пропускати через себе" людей, які претендують на посади в тих чи інших галузях. Діапазон цих галузей виявився доволі широким – від податкової в районному центрі Рівненської області до Міністерства інфраструктури та "Енергоатому". Єрмак регулярно наголошував на тому, що цю функцію він виконує, бо є братом помічника Президента і має можливість напряму спілкуватися з Президентом і очільниками правоохоронних органів, "кладучи їм на стіл" ту чи іншу інформацію.
Значна частина зустрічей "команди Єрмака" присвячена обговоренню можливості припинення бізнесового росту компанії "ТІС" і впливу в Україні однієї з найбільших у світі контейнерних компаній – данської Maersk.
"ТІС" – це велика українська компанія, власник новозбудованого порту на 5 вантажних терміналів в Одесі. Заснована родиною одеситів Ставніцерів. У лютому в термінали "ТІС" вклалась арабська корпорація DP World – один зі світових лідерів портової галузі. У 2018 році "ТІС" "привів" в Україну ще й данську Maersk – світового гіганта контейнерних перевезень.
"Нищити зв’язки" двох компаній Єрмак з помічниками беруться нібито в інтересах конкурентів – одеської фірми "КТЛ Україна", яка своєю чергою є частиною потужної турецької компанії Kinay Group.
Так, 6 вересня 2019-го Денис Єрмак пояснював роль і зацікавленість цих компаній: "Компанія біла, входить до трійки лідерів України з логістики, залізниці, контейнерів. Сама турецька основна компанія судновласник - вона номер один ніби в Туреччині. Їх дуже турбує питання, дуже турбує питання, щоб збити, так сказати, монстра, що зароджується".
Володимир Лебедєв
Брат керівника президентського офісу на записах неодноразово заявляє про фінансовий інтерес у цій справі, який його група отримає "після конкретних дій". Так, 16 вересня 2019-го Єрмак у розмові з довіреною особою Володимиром Лебедєвим каже: "Я вам скажу так. Ось зовсім чесно. У них комерційний [інтерес?]. Одесити платять за конкретні дії. Які дії - зрозуміло: Маєрськ, ТІС".
За 10 днів до того Єрмак пояснював Лебедєву його завдання: "Ви можете абсолютно спокійно напружувати і в хвіст, і в гриву, що хлопці - мені потрібно концептуалізувати не просто "взагалі", а щоб ви прописали ваше бачення - що ми маємо подавати в Кабміні, що ми маємо подавати в "Укрзалізницю", які є важелі впливу, які є важелі впливу на ТІС ... Там люди вже перейнялися дуже сильно".
За задумом Єрмака, конкретні дії мали виявлятися у зверненнях до Антимонопольного комітету, підготовці потрібних законопроєктів, зверненнях до Кабміну тощо. У розмові з тим же Лебедєвим брат керівника президентського Офісу дає такі інструкції: "Ну, з юристами ми вас тут у Києві зведемо. Але питання бажано вивчити в плані того, які документи подавати. В АМКУ нам доведеться засипати цими документами".
З розмови помічників Єрмака-молодшого випливає, що турецький бізнес готовий сплачувати по 300 тисяч доларів на місяць за реалізацію їхніх цілей.
Видання зв’язалося з керівниками компанії "КТЛ Україна", до яких, з огляду на відео, Денис Єрмак відправляв Володимира Лебедєва, щоб зібрати інформацію про необхідні дії проти "ТІС" та Maersk. Вони розповіли, що Денис Єрмак раніше працював у "КТЛ Україна". І що посередник від Дениса Єрмака Володимир Лебедєв справді приїздив в Одесу на їхнє підприємство у 2019 році. Однак, за їхньою версією, мотиву "збити" "ТІС" і Maersk їхня співпраця з братом помічника президента не мала.
Андрій Кузьмін
"Маячня - про ТІС, Maersk, нашу турецьку компанію та міжнародну змову. Він [представник Єрмака Володимир Лебедєв. - Ред.] так, заїжджав у наш офіс, його просто проконсультували, бо ця людина мала зробити якусь презентацію десь там нагорі", - запевнив Андрій Кузьмін, комерційний директор "КТЛ Україна".
Фінансової мотивації Єрмака з боку компанії не було, переконує гендиректор "КТЛ" Ігор Хохлов: "Так, він [Денис Єрмак. - Ред.] надсилав таку людину. Формулювання було, що людина готується займати якийсь пост в "Укртрансбезпеці" і оскільки людина трішечки не розбирається в темі, їй потрібна була транспортна консультація. Ну, власне, і все. Я не знаю, чому Денис так казав [про фінансування. - Ред.], я про це дізнався від вас. Це я з нього мав взяти гроші за консультацію, але я не брав, оскільки це було на прохання мого колишнього співробітника ".
Разом з тим на відео Денис Єрмак стверджує інше. "Чим швидше ми почнемо активно діяти, викладати зміни щодо нормативної бази, тим швидше по суті нам забезпечать дуже хорошу фінансову підтримку", - каже Єрмак-молодший 6 вересня 2019 року, інструктуючи Володимира Лебедєва про поїздку до свого колишнього роботодавця "КТЛ Україна". У ході цієї розмови Єрмак надиктував Лебедєву телефони Кузьміна і Хохлова і пояснив, що з "КТЛ Україна" потрібно розробити конкретний план заходів щодо боротьби з "ТІС" і Maersk.
"Будь-яка дія, виконана нами, виділяється в чітко визначену цифру", - сказав Денис Єрмак Володимиру Лебедєву 16 вересня, під час звіту Володимира про поїздку в "КТЛ Україна".
Нагадаємо, в неділю нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав на своїй сторінці у ФБ частину відео, з якого стає зрозуміло, що брат Андрія Єрмака (на той момент був помічником президента Володимира Зеленського) проводить співбесіди на державні посади, в тому числі - високого рівня. Зокрема, Єрмак-молодший "пропускав через себе" кандидатів на посади керівників "Укренерго", "Укрзалізниці", Мінінфраструктури тощо.
Де СБУ ?! Аууууууууууууууу
Сьогодні Денис:Не нічибто,а справді на плівках я,бо маю на це право,як громадянин України. Єдине питання, чому такого права немає у інших громадян,а лише у брата глави ОПУ?
https://censor.net.ua/news/3145183/kolomoyiskiyi_vystupil_v_zaschitu_gladkovskih_mojet_ih_nado_nagrajdat_bylo_a_ne_shelmovat
Ну хоть кто-то до сих пор верит его обещаниям.
Кардинал SoF
@sofnesk
·10 год
Не бачу гарнішого жарту ніж правда:
Зєля: міжнародні інвестиції, інвестеційня няня, прорив, бла бла
Єрмак: а давайтє а виє.мо оціх датчан Maersk, заробимо на цьому нормальна. Що вони тут працюють.
Пропускать через себя - в каком смысле?
Я патриот, но должен признать, что готовность нулевая. Если все останется так, как есть, мы потеряем больше людей не от вируса, а от хронических и других заболеваний.
Так бизнесмен, владелец компании TIS Андрей Ставницер прокомментировал Украинской правде готовность Одесской области к эпидемии коронавируса. Сейчас он отвечает за работу антикризисного штаба в Одесской области. А накануне встречался с Президентом и крупными бизнесменами Украины на Банковой.
- Для начала расскажите, пожалуйста, о встрече с президентом, когда он собрал на Банковой весь крупный бизнес. О чем президент вас просил, что он вам говорил?
- Все уже широко известно. Просил включиться в процесс, помочь деньгами, менеджментом, людьми, опытом.
- Правда ли, что на встрече договорились , что каждый крупный бизнесмен переведет в благотворительный фонд "Корпорация монстров" по 2 млн долларов?
- Неправда.
Это не я должен комментировать, но суть такова: на встрече мы договорились создать денежный фонд, из которого будет осуществляться оперативное финансирование срочнейших нужд страны.
Для сбора этих денег нужен был благотворительный фонд с кристальной репутацией, с многолетним опытом, без конфликтов по специализации и с возможностью быстрого реагирования. Таких фондов немного в Украине.
"Корпорация монстров" была готова быстро взяться. Катя Ножевникова, руководитель фонда, обратилась ко мне - я член попечительского совета - с вопросом, не против ли я. И она, и я, понимали, что это огромная ответственность. Ответственности мы не боимся, но вы знаете, что значит работать с государством. Второе - это крайне сложный проект в смысле операционном.
Но счет времени шел на часы. Если бы решение не было принято быстро, самолет с тестами и оборудованием, который на днях прилетел из Китая, был бы отменен. Поэтому Катя приняла решение за это взяться.
- Наши источники говорят нам, что каждый крупный бизнесмен закреплен за конкретной областью - почему вы курируете именно Одесскую?
- Не могу сказать за всех. Я принял вызов заняться Одесской областью, потому что я - одессит, в этом городе живет моя семья, друзья, у меня тут большой бизнес. Мне не все равно.
-Чем именно вы помогаете в регионе?
- Мы собрали штаб, в который я отдал лучших менеджеров ТИС.
Мы взяли на себя: закупки, координацию с больницами, обеспечение медиков транспортом и питанием, обеспечение пожилых людей питанием, переориентацию местных производителей на необходимые сейчас вещи, координацию действий с властями и вовлечение их, властей, в наши потребности.
Плюс агитацию, пропаганду, если хотите, важности соблюдения карантина.
Каждое направление закреплено за определенным человеком.
Команда звездная: Катя Ножевникова, Алексей Шлапаков, Александр Михайленко, Петр Обухов, Александр Славский, Филипп Грушко, Мария Гольдберг, Анастасия Жук.
Второе - мы приглашали на встречу бизнес, также просили присоединиться. Огромное количество бизнесменов сейчас помогает. Передают деньги в фонд, покупают то, что не может ждать государственной закупки, отдают товары, помещения, направляют людей.
В этой группе у нас больше 200 человек сегодня, и я стараюсь каждый день отчитываться по каждому из них в своем Фейсбук.
- Как происходит координация ваших менеджеров с городской властью?
- Мы постоянно на связи и с местной властью, и с врачами. Координируем списки закупок.
У города и области фактически нет сейчас никаких заказов - пока они выделяли деньги, ждали отмены тендерной процедуры, проходили всю бюрократию, стало нечего покупать.
Мы с бизнесом сейчас забираем на себя предоплаты и оплаты всего, что можем найти - и ждем, пока бюрократическая машина развернется, и город и область начнут осваивать свои бюджеты.
- Какое ваше непосредственное участие в оперативном штабе области?
- Я управляю процессом. Назначаю функции, назначаю приоритеты.
Общаюсь со своей дипломатической и бизнес-коммьюнити - они помогают.
Все мои контакты, которые могут быть полезны, задействую в работе штаба.
Когда нужно - даю деньги, когда нужно - звоню людям, которые не хотят со мной разговаривать, и требую ответов, пока не получу их.
- Какие проблемы в вашем регионе? Как вы их решаете?
- Не защищены врачи, бригады скорой помощи, социальные работники, полицейские.
Больницы не оснащены практически ничем необходимым, речь не только об ИВЛ.
Медленная бюрократическая машина и плохая дисциплина приводит к несоблюдению карантина и мер предосторожности.
В результате, ситуация выглядит плачевно.
- Оцените по шкале от 1 до 10 готовность области к эпидемии? Что из необходимого есть? Чего критически не хватает?
- Я патриот, но должен признать, что готовность нулевая.
Если все останется так, как есть, мы потеряем больше людей не от вируса, а от хронических и других заболеваний.
Мы рискуем в первые же дни наплыва пациентов остаться без значительного количества докторов - без костюмов и условий для работы они будут отказываться этим заниматься. Обслуживать ИВЛ, которые мы сейчас таким титаническим трудом собираем по миру, будет некому.
- Сколько опорных больниц в вашей области? Сколько пациентов одновременно они смогут принять?
- По состоянию на сегодня, 24 марта, опорными назначено 9 больниц.
- Что больше всего вас поразило, когда вы начали погружаться в состояние дел в области?
- Растерянность людей, которым положено знать, что делать в таких ситуациях.
Категорический пофигизм людей, которые продолжают считать, что карантин не для них, а для итальянцев или немцев.
Провал в том месте, в котором у нас должна быть медицина. Мы раньше думали, что она просто несовершенна, а теперь выяснили, что ее нет. Это довольно страшное открытие.
@Rage4oK
·38 мин
Свинарчуки будущего будут называть себя Ермаками.
*коррупция - это и есть подстава ("зрада"), позорно, убыточно, но не смертельно.
Чим далі ,тим все більше виникає питань і все більше починає смердіти ДЕРЖАВНОЮ ЗРАДОЮ!!!