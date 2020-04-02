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Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:Одеса (2421) порт (215) ТІС (1) Єрмак Андрій (209) Лерос Гео (63) Ставніцер Андрій (4) Єрмак Денис (28)

 Брат Єрмака за гроші конкурентів взявся знищувати найбільший приватний порт в Одесі, - ЗМІ. ВIДЕО

Брат керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Денис у серпні-жовтні 2019 року взявся організовувати кампанію зі знищення бізнесу найбільшого приватного порту України "ТІС", що розташований в Одесі, і його міжнародних партнерів.

Про це свідчать відеозаписи, які нардеп Гео Лерос передав журналістам Bihus.Info передає Цензор.НЕТ.

У розпорядженні журналістів опинилося близько 30 годин прихованої зйомки численних зустрічей Дениса Єрмака та його помічників з потенційними кандидатами на високі державні посади, що відбувалися в серпні-жовтні 2019-го. Під час цих "співбесід" Єрмак неодноразово заявляв про те, що на нього покладена роль "пропускати через себе" людей, які претендують на посади в тих чи інших галузях. Діапазон цих галузей виявився доволі широким – від податкової в районному центрі Рівненської області до Міністерства інфраструктури та "Енергоатому". Єрмак регулярно наголошував на тому, що цю функцію він виконує, бо є братом помічника Президента і має можливість напряму спілкуватися з Президентом і очільниками правоохоронних органів, "кладучи їм на стіл" ту чи іншу інформацію.

Брат Єрмака за гроші конкурентів взявся знищувати найбільший приватний порт в Одесі, - ЗМІ 01

Значна частина зустрічей "команди Єрмака" присвячена обговоренню можливості припинення бізнесового росту компанії "ТІС" і впливу в Україні однієї з найбільших у світі контейнерних компаній – данської Maersk.

Брат Єрмака за гроші конкурентів взявся знищувати найбільший приватний порт в Одесі, - ЗМІ 02

"ТІС" – це велика українська компанія, власник новозбудованого порту на 5 вантажних терміналів в Одесі. Заснована родиною одеситів Ставніцерів. У лютому в термінали "ТІС" вклалась арабська корпорація DP World – один зі світових лідерів портової галузі. У 2018 році "ТІС" "привів" в Україну ще й данську Maersk – світового гіганта контейнерних перевезень.

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Брат Єрмака за гроші конкурентів взявся знищувати найбільший приватний порт в Одесі, - ЗМІ 03

"Нищити зв’язки" двох компаній Єрмак з помічниками беруться нібито в інтересах конкурентів – одеської фірми "КТЛ Україна", яка своєю чергою є частиною потужної турецької компанії Kinay Group.

Так, 6 вересня 2019-го Денис Єрмак пояснював роль і зацікавленість цих компаній: "Компанія біла, входить до трійки лідерів України з логістики, залізниці, контейнерів. Сама турецька основна компанія судновласник - вона номер один ніби в Туреччині. Їх дуже турбує питання, дуже турбує питання, щоб збити, так сказати, монстра, що зароджується".

Брат Єрмака за гроші конкурентів взявся знищувати найбільший приватний порт в Одесі, - ЗМІ 04

Володимир Лебедєв

Брат керівника президентського офісу на записах неодноразово заявляє про фінансовий інтерес у цій справі, який його група отримає "після конкретних дій". Так, 16 вересня 2019-го Єрмак у розмові з довіреною особою Володимиром Лебедєвим каже: "Я вам скажу так. Ось зовсім чесно. У них комерційний [інтерес?]. Одесити платять за конкретні дії. Які дії - зрозуміло: Маєрськ, ТІС".

За 10 днів до того Єрмак пояснював Лебедєву його завдання: "Ви можете абсолютно спокійно напружувати і в хвіст, і в гриву, що хлопці - мені потрібно концептуалізувати не просто "взагалі", а щоб ви прописали ваше бачення - що ми маємо подавати в Кабміні, що ми маємо подавати в "Укрзалізницю", які є важелі впливу, які є важелі впливу на ТІС ... Там люди вже перейнялися дуже сильно".

За задумом Єрмака, конкретні дії мали виявлятися у зверненнях до Антимонопольного комітету, підготовці потрібних законопроєктів, зверненнях до Кабміну тощо. У розмові з тим же Лебедєвим брат керівника президентського Офісу дає такі інструкції: "Ну, з юристами ми вас тут у Києві зведемо. Але питання бажано вивчити в плані того, які документи подавати. В АМКУ нам доведеться засипати цими документами".

З розмови помічників Єрмака-молодшого випливає, що турецький бізнес готовий сплачувати по 300 тисяч доларів на місяць за реалізацію їхніх цілей.

Видання зв’язалося з керівниками компанії "КТЛ Україна", до яких, з огляду на відео, Денис Єрмак відправляв Володимира Лебедєва, щоб зібрати інформацію про необхідні дії проти "ТІС" та Maersk. Вони розповіли, що Денис Єрмак раніше працював у "КТЛ Україна". І що посередник від Дениса Єрмака Володимир Лебедєв справді приїздив в Одесу на їхнє підприємство у 2019 році. Однак, за їхньою версією, мотиву "збити" "ТІС" і Maersk їхня співпраця з братом помічника президента не мала.

Брат Єрмака за гроші конкурентів взявся знищувати найбільший приватний порт в Одесі, - ЗМІ 05

Андрій Кузьмін

"Маячня - про ТІС, Maersk, нашу турецьку компанію та міжнародну змову. Він [представник Єрмака Володимир Лебедєв. - Ред.] так, заїжджав у наш офіс, його просто проконсультували, бо ця людина мала зробити якусь презентацію десь там нагорі", - запевнив Андрій Кузьмін, комерційний директор "КТЛ Україна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ відкрила провадження за фактом незаконного прослуховування Дениса Єрмака

Фінансової мотивації Єрмака з боку компанії не було, переконує гендиректор "КТЛ" Ігор Хохлов: "Так, він [Денис Єрмак. - Ред.] надсилав таку людину. Формулювання було, що людина готується займати якийсь пост в "Укртрансбезпеці" і оскільки людина трішечки не розбирається в темі, їй потрібна була транспортна консультація. Ну, власне, і все. Я не знаю, чому Денис так казав [про фінансування. - Ред.], я про це дізнався від вас. Це я з нього мав взяти гроші за консультацію, але я не брав, оскільки це було на прохання мого колишнього співробітника ".

Разом з тим на відео Денис Єрмак стверджує інше. "Чим швидше ми почнемо активно діяти, викладати зміни щодо нормативної бази, тим швидше по суті нам забезпечать дуже хорошу фінансову підтримку", - каже Єрмак-молодший 6 вересня 2019 року, інструктуючи Володимира Лебедєва про поїздку до свого колишнього роботодавця "КТЛ Україна". У ході цієї розмови Єрмак надиктував Лебедєву телефони Кузьміна і Хохлова і пояснив, що з "КТЛ Україна" потрібно розробити конкретний план заходів щодо боротьби з "ТІС" і Maersk.

Брат Єрмака за гроші конкурентів взявся знищувати найбільший приватний порт в Одесі, - ЗМІ 06

"Будь-яка дія, виконана нами, виділяється в чітко визначену цифру", - сказав Денис Єрмак Володимиру Лебедєву 16 вересня, під час звіту Володимира про поїздку в "КТЛ Україна".

Нагадаємо, в неділю нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав на своїй сторінці у ФБ частину відео, з якого стає зрозуміло, що брат Андрія Єрмака (на той момент був помічником президента Володимира Зеленського) проводить співбесіди на державні посади, в тому числі - високого рівня. Зокрема, Єрмак-молодший "пропускав через себе" кандидатів на посади керівників "Укренерго", "Укрзалізниці", Мінінфраструктури тощо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186237
 
   
 Топ коментарі
 
Це не брат Єрмака, а сам Єрмак і президент ЗЮ.
Де СБУ ?! Аууууууууууууууу
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это же нормально для выборцев зедебила
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Оказывается всё это время инвестиционной няней был брал Ермака.
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это же нормально для выборцев зедебила
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ну вот, как только плохой человек, так сразу брат Ермака !
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Це не брат Єрмака, а сам Єрмак і президент ЗЮ.
Де СБУ ?! Аууууууууууууууу
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Дорвались слуги и примкнувшие уроды. Можно подумать что только он.
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Вчора А.Єрмак:Щодо плівок,на яких нічибто присутній мій брат Денис.
Сьогодні Денис:Не нічибто,а справді на плівках я,бо маю на це право,як громадянин України. Єдине питання, чому такого права немає у інших громадян,а лише у брата глави ОПУ?
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Свинарчуки №2... я даже знаю результат єтого скандала -НИЧЕГО ИМ НЕ БУДЕТ! доказано свиньями!
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На Свинарчуков за год ничего так и не нашли.
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Не знайшли і не знайдуть ні на "свинарчуків" ні на "єрмаків". Вони ж не настільки вже дебіли щоб самим на себе щось знаходити.
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А я и не сомневался , что ничего не найдут))) и тут ничего не найдут - вангую))
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Свинарчуки організували контрабандний імпорт запчастин для військової техніки в Україну , вона йшла в ато . Що по цьому сказав хозяїн не лоха нижче почитай. А це бізнес- няні Зе- соплі , за яку ти голосував . Це був твій вибір . Але якщо вони будуть кошмарити тільки акул , то ти помиляєшся бо в Єрмака є племінники і двоюродні, троюродні , свати, куми цих гнид хватить на всіх .
https://censor.net.ua/news/3145183/kolomoyiskiyi_vystupil_v_zaschitu_gladkovskih_mojet_ih_nado_nagrajdat_bylo_a_ne_shelmovat
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да да да... знаем про єти "запчастини" - старье по цене в тридорого... т че оправдівешь свинарей? а то что сказал беня, меня мало интересует..
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По свиньячуркам были только журналжистские художественные домыслы и предположения, ничего не то что не доказали, ничего даже не подтвердилось как факт
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Свинарчуки -ангелы ,в сравнении с Зе🤡🤢👃🏻🎹🎪🎪🎪лупой и его 💩 дерьмаками
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Учитывая, что его даже не остранили на время расследования, подтверждает, что не Зе -Президент, а Ермак.
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І ніякої реакції від оманського Брехуна. Сваі люді патамушта.
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Походу за це Гео Лероса посадять, або Пороху якесь безглузде звинувачення вручать.
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Ну тут уже зебіли договорились, що Клоун - це проект Пороха.
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Не посадять. Вже не зможуть - забагато компромату і розголосу. Доведеться зливати Єрмака і це добре.
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Оказывается всё это время инвестиционной няней был брал Ермака.
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Раз нанобонапарт молчит, значит тоже в доле.
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ЗЕлохи, как вам этот Свинарчук? Кажись он в разы крупнее предыдущего... А сопля ведь обещал что если вдруг кто-то из его ближайшего окружения будет заниматься коррупцией то он подаст в отставку. И где отставка???
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/// А сопля ведь обещал что если вдруг... ///

Ну хоть кто-то до сих пор верит его обещаниям.
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«Янелох « даже зуб давал ,что хуже не будет
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Говорити - він говорив та ще й багато, але ж не це він мав на увазі. Ці слова були вирвані з контексту, їх неправильно розтлумачили і люди не так зрозуміли. Що бурят, що єрмак - це не "окруженіє" Нелоха, це приставлені персонажі до нього "зверху" всім відомим ляльководом. Він тут ні при чому, тому за них не відповідає. Друга справа, якби то хтось з 95-го кварталу був. А з другого боку тут тільки бабло поперло, тільки но привик до кортежу і безплатних телефонних розмов і що ж тепер звільнятись? Кагал не зрозуміє: за що ж тоді боролись?
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Зебилы, может кто знает, микронаполеону какой процент идет?
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Кардинал SoF

@sofnesk

·10 год

Не бачу гарнішого жарту ніж правда:
Зєля: міжнародні інвестиції, інвестеційня няня, прорив, бла бла
Єрмак: а давайтє а виє.мо оціх датчан Maersk, заробимо на цьому нормальна. Що вони тут працюють.
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Расстрелять этих уродов (Ермаков) и кураторов из ГРУ.
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"что на него возложена роль "пропускать через себя" людей, претендующих на должности"

Пропускать через себя - в каком смысле? Брат Ермака за деньги конкурентов взялся уничтожать крупнейший частный порт в Одессе, - СМИ - Цензор.НЕТ 4428
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А Зеленський,що, язика у дупу затягнув??? У нас що, голова неіснуючего у законі офіса президента всесильний і закон існує не для нього??? І вся Венедіктова не бачить склад злочину у діях Єрмака та його воскресшего брата. Яка ганьба для країни!!! А ЦИМ ДВОМ ХОЧ ССИ В ОЧІ, ЇМ БАЙДУЖЕ!!!
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годзилу-венедиктову, посадили в кресло ген-прокурора совсем не для того чтобы контролировать исполнение законов в стране, а скорее наоборот.
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Бігус останнім часом все більше мокшанською свої відрси клєпає
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Бигус первый про это видео снял, до чего вы тупые, шоколадники.
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вот это всем договорнякам договорняки, но зебилам пофиг, значит они возмущались только когда надо было набросить на пороха, а щас молчек
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Теперь понятно кто яфвляется реальной инвестиционной няней. Ну, какие они ТУПЫЕ!
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А этот Ставницер,владелец компании "ТИС",чей бизнес хотят уничтожить Ермаки,организовал в Одессе помощь в борьбе с коронавирусом! :

Я патриот, но должен признать, что готовность нулевая. Если все останется так, как есть, мы потеряем больше людей не от вируса, а от хронических и других заболеваний.

Так бизнесмен, владелец компании TIS Андрей Ставницер прокомментировал Украинской правде готовность Одесской области к эпидемии коронавируса. Сейчас он отвечает за работу антикризисного штаба в Одесской области. А накануне встречался с Президентом и крупными бизнесменами Украины на Банковой.
- Для начала расскажите, пожалуйста, о встрече с президентом, когда он собрал на Банковой весь крупный бизнес. О чем президент вас просил, что он вам говорил?
- Все уже широко известно. Просил включиться в процесс, помочь деньгами, менеджментом, людьми, опытом.
- Правда ли, что на встрече договорились , что каждый крупный бизнесмен переведет в благотворительный фонд "Корпорация монстров" по 2 млн долларов?
- Неправда.
Это не я должен комментировать, но суть такова: на встрече мы договорились создать денежный фонд, из которого будет осуществляться оперативное финансирование срочнейших нужд страны.
Для сбора этих денег нужен был благотворительный фонд с кристальной репутацией, с многолетним опытом, без конфликтов по специализации и с возможностью быстрого реагирования. Таких фондов немного в Украине.
"Корпорация монстров" была готова быстро взяться. Катя Ножевникова, руководитель фонда, обратилась ко мне - я член попечительского совета - с вопросом, не против ли я. И она, и я, понимали, что это огромная ответственность. Ответственности мы не боимся, но вы знаете, что значит работать с государством. Второе - это крайне сложный проект в смысле операционном.
Но счет времени шел на часы. Если бы решение не было принято быстро, самолет с тестами и оборудованием, который на днях прилетел из Китая, был бы отменен. Поэтому Катя приняла решение за это взяться.
- Наши источники говорят нам, что каждый крупный бизнесмен закреплен за конкретной областью - почему вы курируете именно Одесскую?
- Не могу сказать за всех. Я принял вызов заняться Одесской областью, потому что я - одессит, в этом городе живет моя семья, друзья, у меня тут большой бизнес. Мне не все равно.
-Чем именно вы помогаете в регионе?
- Мы собрали штаб, в который я отдал лучших менеджеров ТИС.
Мы взяли на себя: закупки, координацию с больницами, обеспечение медиков транспортом и питанием, обеспечение пожилых людей питанием, переориентацию местных производителей на необходимые сейчас вещи, координацию действий с властями и вовлечение их, властей, в наши потребности.
Плюс агитацию, пропаганду, если хотите, важности соблюдения карантина.
Каждое направление закреплено за определенным человеком.
Команда звездная: Катя Ножевникова, Алексей Шлапаков, Александр Михайленко, Петр Обухов, Александр Славский, Филипп Грушко, Мария Гольдберг, Анастасия Жук.
Второе - мы приглашали на встречу бизнес, также просили присоединиться. Огромное количество бизнесменов сейчас помогает. Передают деньги в фонд, покупают то, что не может ждать государственной закупки, отдают товары, помещения, направляют людей.
В этой группе у нас больше 200 человек сегодня, и я стараюсь каждый день отчитываться по каждому из них в своем Фейсбук.
- Как происходит координация ваших менеджеров с городской властью?
- Мы постоянно на связи и с местной властью, и с врачами. Координируем списки закупок.
У города и области фактически нет сейчас никаких заказов - пока они выделяли деньги, ждали отмены тендерной процедуры, проходили всю бюрократию, стало нечего покупать.
Мы с бизнесом сейчас забираем на себя предоплаты и оплаты всего, что можем найти - и ждем, пока бюрократическая машина развернется, и город и область начнут осваивать свои бюджеты.
- Какое ваше непосредственное участие в оперативном штабе области?
- Я управляю процессом. Назначаю функции, назначаю приоритеты.
Общаюсь со своей дипломатической и бизнес-коммьюнити - они помогают.
Все мои контакты, которые могут быть полезны, задействую в работе штаба.
Когда нужно - даю деньги, когда нужно - звоню людям, которые не хотят со мной разговаривать, и требую ответов, пока не получу их.
- Какие проблемы в вашем регионе? Как вы их решаете?
- Не защищены врачи, бригады скорой помощи, социальные работники, полицейские.
Больницы не оснащены практически ничем необходимым, речь не только об ИВЛ.
Медленная бюрократическая машина и плохая дисциплина приводит к несоблюдению карантина и мер предосторожности.
В результате, ситуация выглядит плачевно.
- Оцените по шкале от 1 до 10 готовность области к эпидемии? Что из необходимого есть? Чего критически не хватает?
- Я патриот, но должен признать, что готовность нулевая.
Если все останется так, как есть, мы потеряем больше людей не от вируса, а от хронических и других заболеваний.
Мы рискуем в первые же дни наплыва пациентов остаться без значительного количества докторов - без костюмов и условий для работы они будут отказываться этим заниматься. Обслуживать ИВЛ, которые мы сейчас таким титаническим трудом собираем по миру, будет некому.
- Сколько опорных больниц в вашей области? Сколько пациентов одновременно они смогут принять?
- По состоянию на сегодня, 24 марта, опорными назначено 9 больниц.
- Что больше всего вас поразило, когда вы начали погружаться в состояние дел в области?
- Растерянность людей, которым положено знать, что делать в таких ситуациях.
Категорический пофигизм людей, которые продолжают считать, что карантин не для них, а для итальянцев или немцев.

Провал в том месте, в котором у нас должна быть медицина. Мы раньше думали, что она просто несовершенна, а теперь выяснили, что ее нет. Это довольно страшное открытие.
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K0५EGAR
@Rage4oK

·38 мин
Свинарчуки будущего будут называть себя Ермаками.
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Ставницеры вроде как Зеленского поддерживали и в хороших отношениях с Зеленским и его окружением. Что-то тут не вяжется.
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Офис президента - это антиукраинское, пророссийское, коррупционное кубло.
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Як там казав Клоун? "Корупція на найвищому рівні в Україні подолана?" Він сказав "подолана" чи "підпорядкована"?
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украинцам нужен закон для круглосуточной онлайн-обсервации с прослушкой родственников госслужащих. т.к. могут подставить\продать вас в любой момент.
*коррупция - это и есть подстава ("зрада"), позорно, убыточно, но не смертельно.
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Хто для України ці Єрмаки і звідки вони взялися? Що вони доброго зробили в медиціні, спорті,праці, чи військовій сфері??? Гнати в шию цю малоросійську мразь! Де СБУ? Вам що мало за неділю повідомлень про їх злочини? А чому мовчить президент, що в його коморі такі жирні щурі?
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Пока не будет механизма быстрого отзыва пасадовцив и наема громадами будет бардак Демократия начинается с отзыва а не с выбора. Пример войско запорожское,тихо мирно и без бюрократии только волеизявление народа. Джитализация в помощь.
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Это не просто коррупция это супер коррупция.
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А прикиньте сколько они ещё делов наделали об которых мы не узнаем.
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Может Зеленский тоже замешен в этом потому и молчит тихо прикрывает их и себя.
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Мрази ничтожные! Критиковали Порошенко, а сами что творят?!! ВОРЬЕ, которые только воруют виртуозно, а созидать ума не дано! Чтоб вы все очень конкретно пострадали!!! Каждому из вас, негодяев, желаю ЛИЧНОГО ДЕФОЛТА!!!
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В мене виникає питання .А чому наш гідрант ніяк не реагує на цей звіздець у своєму оточені ? Можливо відповідь на це питання знаходиться в Омані? Хто пам'ятає з ким наш найвеличніший літав туди? Не Єрмак хіба? А хто в той час ще там був ? Не Патрушев его часом ? Тоді виникає інше питання . Так може Єрмак нам зможе щось цікаве розказати ,якщо ЗЕ перестане його покривати ? І може тоді всім стане зрозуміло ,що було у Мінську ?
Чим далі ,тим все більше виникає питань і все більше починає смердіти ДЕРЖАВНОЮ ЗРАДОЮ!!!
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