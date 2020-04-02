EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
  2666  35
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1892) Мінздоров'я (1385) Ляшко Віктор (158) COVID-19 (2699) коронавірус (1426)

 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я України розповідає про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Зокрема, в брифінгу бере участь заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 125 нових випадків COVID-19, всього хворих - 794, летальних випадків - 20, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186209
 
 
 Топ коментарі
 
Провокаторів зейоббіки вибрали минулого року до влади Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7186
 показати весь коментар
 
Зедебілам це по барабану, вони маски не носять Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5163 Лікуються переглядом 95 кварталу
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Маски должны бесплатно раздавать , а их нет .
 показати весь коментар
 
 
Сшей из бинта или марли в 4 слоя. Многоразовую. Менять каждые 2 часа и кипятить.
 показати весь коментар
 
Только с какого мы должны их шить, при этом еще и экономить жестко, сидя в карантине, когда бабки за наши маски в офшорах зелядей?
 показати весь коментар
 
 
Толку от денег, если в США 215 тысяч инфицироаанных, в Италии - 110 тыс, в Испании - 105 тыс, Германии - 78 тыс, Франции - 57 тысяч. В Украине 800 человек.
 показати весь коментар
 
Толк в том, что гос-во обеспечивает людям какую никакую, но финансовую подушку на время карантина. На товары первой необходимости/еду/лекарства.
 показати весь коментар
 
 
самый дешёвый намордник (без него не пустят хлебушка купить, или могут штрафануть) - 30 гр. Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 8703
 показати весь коментар
 
 
Маску можно из бинта или марли в 4 слоя сшить. Многоразовую - прокипятил и снова носи. Причем от кипячения ее защитные свойства растут - ворсинки больше становятся.
 показати весь коментар
 
Главное желание, а защититься от заражения можно за копейки.
 показати весь коментар
 
ну и вишенка на тортик: ВОЗ говорит, что ношение маски в основном бесполезно
 показати весь коментар
 
Маски на 50-70% снижают вероятность. Самое главное многие больные не в курсе этого ( нет симптомов) и ходят заражают остальных.
 показати весь коментар
 
Насчёт эффективности маски как средства индивидуальной защиты не читал и ВОЗ со мной согласна. Вроде как снижает риск заразиться остальным... Дык если меня убить а тело сжечь риск снизится ещё больше.
Прямой вопрос: Вам нравится гулять в наморднике?
 показати весь коментар
 
это будет ещё дороже. труд нужно тоже учитывать. кроме того, без маски могут не пустить купить нитки и др. если их вообще можно купить - магазины ведь и базары муудрая власть...
 показати весь коментар
 
Из куска ткани можно вырезать, чтобы в аптеку пустили. А там бинты и марлю закупить. Можно еще муравьиный спирт - там 70%-й спирт как антисептик. И перекись водорода.
 показати весь коментар
 
я не говорю, что выкрутиться нельзя.... можно прохожего завалить и маску снять, например. это дешевле всего Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5828
я говорю, что власть насквозь гнилая. и другой она быть не могла... но прикольщики...
а вот как выкрутиться без возможности добыть денег...
 показати весь коментар
 
Зедебілам це по барабану, вони маски не носять Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5163 Лікуються переглядом 95 кварталу
 показати весь коментар
 
 
Мой народ на пол пути развития от обезьяны к человеку. Как печально это осознавать. Семья врачей. В системе полнейшая жопа. Много лет все это знают и типо не замечают. Украина абсолютно не готова к таким вызовам. Но украинцы еще более. Нам нужны горы трупов, грузовики с торчащими ногами. Только после этого все это быдло, не в состоянии осознать происходящее, наконец заткнется со своими «стандартные 2% смертности от гриппа» и зашарится по углам.
 показати весь коментар
 
 
С провокаторами надо что-то делать, причем срочно.
 показати весь коментар
 
 
Провокаторів зейоббіки вибрали минулого року до влади
 показати весь коментар
 
 
Сшей из бинта или марли в 4 слоя. Многоразовую.
 показати весь коментар
 
Я не буду платить за маску, ни при каких условиях. Ферштейн Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3982
 показати весь коментар
 
"маска не захищає людину. Це не засіб індивідуального захисту.
Коли є маска, то виділення біологічного матеріалу, яке може містити збудник, зменшується, і не досягає півтора метра, а може виділятись не більше ніж на 10-15 сантиметрів.Тому у разі недотримання соціальної ізоляції, маска на обличчі людини, яка ще можливо без симптомів, але може бути інфікованою, знижує ризики зараження інших.
Тому ми закликаємо всіх носити маски"
Також Ляшко додає, що респіратори з клапанами видиху захищають лише людину, яка такі респіратори носить.
"Клапан видиху дозволяє виділятись великій кількості повітряного потоку, який може містити збудник інфекційної хвороби", - уточнив санітарний лікар. "
https://life.pravda.com.ua/health/2020/04/2/240439/
 показати весь коментар
 
Все красиво і все зрозуміло.тільки де взяти гроші, одинокому пенсіонеру?.підзаробітку навіть немає.карантин.
 показати весь коментар
 
 
Може хоча б тепер нам дійде, що таке власна держава і як її потрібно розбудовувати та оберігати. Може хоча б зараз нам дійде, що все має свій причино - наслідковий зв'язок. Що наш дім це не тільки те що за парканом, а вся держава. І що ми грабуючи її і один одного, заради швидкої наживи, ведемо її і самі йдемо до прірви. І це вже не одноразово відбувалося в нашій сумній історії. Та надій в мене особисто мало на здоровий глузд наших людей, бо як видно, навіть війна та втрата територій і загибель людей нічого не вчить нас зараз, не кажучи вже про аналіз та висновки з минулих історичних помилок. Люди одумайтесь! Час змінюватися. Визнати всі свої помилки і намагатися змінитися на краще. І перестати співати і мріяти, що ви «запануєте» у своїй сторонці. Над ким? Над такими самими, як і ви. Це «панування» буде не довгим і закінчиться безславно. Інакше знову РУЇНА! Ви маєте зрозуміти, що жити за принципом день прожив і слава Богу це дуже деструктивне і руйнівне мислення і до хорошого воно ніколи не приводило. Ви маєте зрозуміти що жити по деструктивному способу чим гірше іншим тим краще мені, це дорога в прірву. Ви маєте зрозуміти що корупціонери, злодії - крадії це вороги держави №1. Ви маєте з ними безжалісно боротися інакше вони заберуть у вас все. Вони вбивають плани, надії, долі, життя тисяч та мільйонів, забирають майбутнє у наших дітей та онуків. Слабкі та дурні люди - слабка держава, слабка держава - дурні та слабкі люди. Це замкнуте коло з якого потрібно вибиратися. Та надій в мене на здоровий глузд наших людей мало….
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору