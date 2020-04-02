 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Зокрема, в брифінгу бере участь заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
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Матеріали за темою: Коронавірус і карантин
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брифінгуй зєбіл......
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Провокаторів зейоббіки вибрали минулого року до влади
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Зедебілам це по барабану, вони маски не носять Лікуються переглядом 95 кварталу
Прямой вопрос: Вам нравится гулять в наморднике?
я говорю, что власть насквозь гнилая. и другой она быть не могла... но прикольщики...
а вот как выкрутиться без возможности добыть денег...
Коли є маска, то виділення біологічного матеріалу, яке може містити збудник, зменшується, і не досягає півтора метра, а може виділятись не більше ніж на 10-15 сантиметрів.Тому у разі недотримання соціальної ізоляції, маска на обличчі людини, яка ще можливо без симптомів, але може бути інфікованою, знижує ризики зараження інших.
Тому ми закликаємо всіх носити маски"
Також Ляшко додає, що респіратори з клапанами видиху захищають лише людину, яка такі респіратори носить.
"Клапан видиху дозволяє виділятись великій кількості повітряного потоку, який може містити збудник інфекційної хвороби", - уточнив санітарний лікар. "
https://life.pravda.com.ua/health/2020/04/2/240439/